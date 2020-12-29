УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6173 відвідувача онлайн
Новини Відео
21 291 106

На станції метро "Оболонь" у Києві невідомий чоловік ударив співробітницю метрополітену. ВІДЕО камер спостереження

У Києві чоловік 28 грудня на станції метро "Оболонь" вдарив в обличчя співробітницю метрополітену.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент події зафіксували камери спостереження, а запис опубліковано в соцмережах.

На записі видно, як чоловік зі спущеною на підборіддя маскою сперечається зі співробітницею метрополітену, а після цього підходь до неї і б'є її головою в обличчя. Після удару він кілька секунд спостерігає за реакцією жінки, а потім швидко йде зі станції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійка з різаниною сталася в київському тролейбусі. ВIДЕО

Автор: 

бійка (751) Метрополітен (1430)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Аваков уже его арестовал ? Или занят заказом Ермака по микитасю 😀😀😀
показати весь коментар
29.12.2020 12:15 Відповісти
+19
В Австрии, где жил и работал больше 9 месяцев, было совершено преступление. По записям интеллектуальных видеокамер, с системами распознавания лиц, преступник был вычислен через 20 минут, а еще через два часа задержан при помощи записей городских камер. В Украине расходуются сотни миллионов, то на камеры для избирательных участков, то на сервера пенсионного фонда, и толку нет. Слепых зон на платформах метро и на выходах ихз них очень много, а большинство камер могут показать, и то, относительно только "баба или мужик" на видео.
показати весь коментар
29.12.2020 12:27 Відповісти
+9
В Европе бы уже арестовали .
А охраны на входе в метро нет?
показати весь коментар
29.12.2020 12:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Знаете сколько таких конфликтов каждый день??
А наши мужчины стоят в сторонке
А дети мои меня оттаскивают с воплями.. Что по башке хочешь получить?
Не живу.. Мне что больше всех надо? То ребенка спасаю.. То алкаша.. То дуру с эпилепсией.. О ночью с собакой вышла чтоб никого не не было.. Нате лежит блин.. Скорую вызвала.. Ждала.. Забирать не хотели.. А потом да наш клиент..осточертело быть тереЗой.. Ну вас..
Не понравилось про фурии?Вы не были свидетелем как они мужиков до белого ксения доводят.. Ужас.. А я была..
показати весь коментар
29.12.2020 13:34 Відповісти
Не здавайся!
показати весь коментар
29.12.2020 14:38 Відповісти
Это брат зеленского
показати весь коментар
29.12.2020 13:51 Відповісти
Не збираюсь захищати цього невідомого, але був свідком і навіть "потерпілим" від хамства ОКРЕМИХ чергових на станціях метрополітену. Підкреслюю слово ОКРЕМИХ, бо більшість - нормальні і ввічливі жінки. Декілька років тому, не мав часу втрутитись, бо поспішав, коли на станції метро "Почайна" така собі ОКРЕМА юна вчорашня селючка, а сьогодні велике цебе, знущалась над пенсіонерами, тому що в них на станції були проблеми з турнікетами і пройти не мали змоги декілька стариків. Мав конфлікт і з такою ж черговою-селючкою, теж ще до ковіду, на ст. "Контрактова площа". Їй не сподобався розмір мого багажу, хоча за техпаспортом все було в нормі і я спокійно зайшов з цим же багажем на ст. метро "Поштова площа". Довелось прогулятись Подолом, заспокоїти нерви і продумати текст скарги. Тут треба мати міцні нерви, щоб не зірватись. А далі - скарга керівництву метрополітену. І хоча стандартно у відповіді вони цю чергову виправдовують, але після вона вже не чергова, кудись зникає. Чи то її звільняють, чи переводять на іншу роботу, то вже неважливо. На все потрібен розум.
показати весь коментар
29.12.2020 15:37 Відповісти
А где звук? Шо они там выясняли? Или может то его бывшая требовала чего? Или обозвала его маму?
показати весь коментар
29.12.2020 15:58 Відповісти
а с чего взяли , что это мужчина? больше похоже на какого-то *******. но найти ссыкуна нужно обязательно
показати весь коментар
29.12.2020 17:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 