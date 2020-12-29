На станції метро "Оболонь" у Києві невідомий чоловік ударив співробітницю метрополітену. ВІДЕО камер спостереження

У Києві чоловік 28 грудня на станції метро "Оболонь" вдарив в обличчя співробітницю метрополітену.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент події зафіксували камери спостереження, а запис опубліковано в соцмережах.

На записі видно, як чоловік зі спущеною на підборіддя маскою сперечається зі співробітницею метрополітену, а після цього підходь до неї і б'є її головою в обличчя. Після удару він кілька секунд спостерігає за реакцією жінки, а потім швидко йде зі станції.

