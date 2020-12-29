На станції метро "Оболонь" у Києві невідомий чоловік ударив співробітницю метрополітену. ВІДЕО камер спостереження
У Києві чоловік 28 грудня на станції метро "Оболонь" вдарив в обличчя співробітницю метрополітену.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент події зафіксували камери спостереження, а запис опубліковано в соцмережах.
На записі видно, як чоловік зі спущеною на підборіддя маскою сперечається зі співробітницею метрополітену, а після цього підходь до неї і б'є її головою в обличчя. Після удару він кілька секунд спостерігає за реакцією жінки, а потім швидко йде зі станції.
А наши мужчины стоят в сторонке
А дети мои меня оттаскивают с воплями.. Что по башке хочешь получить?
Не живу.. Мне что больше всех надо? То ребенка спасаю.. То алкаша.. То дуру с эпилепсией.. О ночью с собакой вышла чтоб никого не не было.. Нате лежит блин.. Скорую вызвала.. Ждала.. Забирать не хотели.. А потом да наш клиент..осточертело быть тереЗой.. Ну вас..
Не понравилось про фурии?Вы не были свидетелем как они мужиков до белого ксения доводят.. Ужас.. А я была..