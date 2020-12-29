"Я прямо говорю: я - нацист. Можно и руку вскинуть", - російський терорист Мільчаков, який воював на Донбасі. ВIДЕО

Російський терорист Олексій Мільчаков, який воював на Донбасі, відверто заявив про свої нацистські погляди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю російським пропагандистам.

"Я прямо кажу, перша моя дія під час приходу чеченців: я - нацист. Я не буду там заглиблюватися - націоналіст я, патріот, імперське спрямування ... Я прямо кажу: я - нацист. Можна і руку підвести", - заявив російський терорист.

Крім того, у своєму інтерв'ю Мільчаков заявив про те, що ватажок російських терористів на Донбасі Гіркін "не впорався з проєктом" і розповів про його причетність до розстрілів прихильників "русского мира".

"Ігор Іванович не зміг винести, як я розумію, того, що він не впорався з проєктом. З якоїсь причини. Плюс спливли дуже багато моментів і мене турбує те, що зараз має вигляд з його боку, як продуктивні пропозиції реальних робочих ідей допомоги Донбасу, а насправді має вигляд ниття баби ... у мене до Ігоря Івановича одне питання - за що був розстріляний медик із Санкт-Петербурга, який приїхав у Семенівці і сказав вам: "Ігоре Івановичу, у вас на складах купа ПП (ред. - перев'язувальних пакетів) і джгутів, а у бійців на передовій немає?" - сказав Мільчаков.

Також дивіться: "У вас не має бути обмежень. Ви не мусите каятися за зроблене. "Злочин і кара" Достоєвського - це мерзенна книга", - російський неонацист Мільчаков, який воював за "Л/ДНР". ВIДЕО