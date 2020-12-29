УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11871 відвідувач онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
21 865 107

"Я прямо говорю: я - нацист. Можно и руку вскинуть", - російський терорист Мільчаков, який воював на Донбасі. ВIДЕО

Російський терорист Олексій Мільчаков, який воював на Донбасі, відверто заявив про свої нацистські погляди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю російським пропагандистам.

"Я прямо кажу, перша моя дія під час приходу чеченців: я - нацист. Я не буду там заглиблюватися - націоналіст я, патріот, імперське спрямування ... Я прямо кажу: я - нацист. Можна і руку підвести", - заявив російський терорист.

Крім того, у своєму інтерв'ю Мільчаков заявив про те, що ватажок російських терористів на Донбасі Гіркін "не впорався з проєктом" і розповів про його причетність до розстрілів прихильників "русского мира".

"Ігор Іванович не зміг винести, як я розумію, того, що він не впорався з проєктом. З якоїсь причини. Плюс спливли дуже багато моментів і мене турбує те, що зараз має вигляд з його боку, як продуктивні пропозиції реальних робочих ідей допомоги Донбасу, а насправді має вигляд ниття баби ... у мене до Ігоря Івановича одне питання - за що був розстріляний медик із Санкт-Петербурга, який приїхав у Семенівці і сказав вам: "Ігоре Івановичу, у вас на складах купа ПП (ред. - перев'язувальних пакетів) і джгутів, а у бійців на передовій немає?" - сказав Мільчаков.

Також дивіться: "У вас не має бути обмежень. Ви не мусите каятися за зроблене. "Злочин і кара" Достоєвського - це мерзенна книга", - російський неонацист Мільчаков, який воював за "Л/ДНР". ВIДЕО

Автор: 

нацизм (159) Донбас (22360) Гіркін Ігор (189)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
зачем нам эта херня ???
показати весь коментар
29.12.2020 14:16 Відповісти
+37
Трепаться меньше нужно, рассусоливать, хватит за Украину умирать, за Украину нужно убивать, и вот этих в первую очередь.
"Я прямо говорю: я - нацист. Можно и руку вскинуть", - воевавший на Донбассе российский террорист Мильчаков - Цензор.НЕТ 5903
показати весь коментар
29.12.2020 14:24 Відповісти
+35
Слева просто немец, а справа представитель русской сверхрассы. Смотрите не перепутайте.
"Я прямо говорю: я - нацист. Можно и руку вскинуть", - воевавший на Донбассе российский террорист Мильчаков - Цензор.НЕТ 4757
показати весь коментар
29.12.2020 14:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Володар обрію" вже чекає на тебе, нацисте!
показати весь коментар
29.12.2020 20:07 Відповісти
http://news.bigmir.net/ukraine/827898-Za-LNR-vojuet-fashist-iz-Peterburga--kotoryj-otrezal-cshenkam-golovy--foto- Этот рашист прославился еще до 2014 года, зверски убивая животных .
"Я прямо говорю: я - нацист. Можно и руку вскинуть", - російський терорист Мільчаков, який воював на Донбасі - Цензор.НЕТ 1229 «...сегодня еще раз убедился что собака не только друг человека, но и хороший шашлычек», «...у животных тоже есть права и я уважаю их право быть 1-вкусными, 2-прожаренными, 3-не иметь много жил и костей...», «Режь бомжей, щенков и детей! Убегай от шавок и сдавай своих…».
показати весь коментар
29.12.2020 21:15 Відповісти
Так позорить национал-социализм... Всемирный Сион не покладая рук глумится над самой человеколюбивой идеей.
показати весь коментар
29.12.2020 22:14 Відповісти
Я б маньяком стал,вырвал сердце у этой твари и отдал собакм...
показати весь коментар
30.12.2020 00:05 Відповісти
Мільчаков ніякий не нео-, а російський такий саме як і руський слов'янин Путін. Він звичайний провокатор, яких зараз готують безліч в відповідних закладах ФСБ. В бойових діях участь практично не брав і зробив ноги при наближенні української армії разом з Гіркиним і Ходаковським. Відповідати за них довелося таким як Моторола і Мозговий. До ЧВК Вагнера ця підла ляклива істота близько не підходить.
показати весь коментар
30.12.2020 10:17 Відповісти
Молодой ещё. Посидеть успеет долго.
показати весь коментар
30.12.2020 10:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 