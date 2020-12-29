"Я прямо говорю: я - нацист. Можно и руку вскинуть", - російський терорист Мільчаков, який воював на Донбасі. ВIДЕО
Російський терорист Олексій Мільчаков, який воював на Донбасі, відверто заявив про свої нацистські погляди.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю російським пропагандистам.
"Я прямо кажу, перша моя дія під час приходу чеченців: я - нацист. Я не буду там заглиблюватися - націоналіст я, патріот, імперське спрямування ... Я прямо кажу: я - нацист. Можна і руку підвести", - заявив російський терорист.
Крім того, у своєму інтерв'ю Мільчаков заявив про те, що ватажок російських терористів на Донбасі Гіркін "не впорався з проєктом" і розповів про його причетність до розстрілів прихильників "русского мира".
"Ігор Іванович не зміг винести, як я розумію, того, що він не впорався з проєктом. З якоїсь причини. Плюс спливли дуже багато моментів і мене турбує те, що зараз має вигляд з його боку, як продуктивні пропозиції реальних робочих ідей допомоги Донбасу, а насправді має вигляд ниття баби ... у мене до Ігоря Івановича одне питання - за що був розстріляний медик із Санкт-Петербурга, який приїхав у Семенівці і сказав вам: "Ігоре Івановичу, у вас на складах купа ПП (ред. - перев'язувальних пакетів) і джгутів, а у бійців на передовій немає?" - сказав Мільчаков.
«...сегодня еще раз убедился что собака не только друг человека, но и хороший шашлычек», «...у животных тоже есть права и я уважаю их право быть 1-вкусными, 2-прожаренными, 3-не иметь много жил и костей...», «Режь бомжей, щенков и детей! Убегай от шавок и сдавай своих…».