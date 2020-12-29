У новому фільмі-пародії на Netflix висміяли події 2020-го, пожартували і про Україну: "Немає такого місця". ВIДЕО

Творці популярного серіалу "Чорне дзеркало" випустили псевдодокументальний і пародійний фільм "Смерть 2020-му" (Death To 2020). Прем'єра відбулася 27 грудня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, головні герої виступають псевдоекспертами, які "професійно" коментують гучні події 2020 року, що минає, - пандемію, протести по всьому світу. При цьому розмова з ними ведеться у форматі інтерв'ю нібито для документального фільму.

Під час однієї зі сцен персонаж актриси Лізи Кудроу, який зображає експерта-політика, говорить, що "немає такого місця, як Україна".

Таку заяву вона робить у контексті пародійного обговорення імпічменту президенту США Дональда Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ став одним зі знімальних майданчиків фільму про революцію у Білорусі, - радник Тіхановської Вячорка