У новому фільмі-пародії на Netflix висміяли події 2020-го, пожартували і про Україну: "Немає такого місця". ВIДЕО
Творці популярного серіалу "Чорне дзеркало" випустили псевдодокументальний і пародійний фільм "Смерть 2020-му" (Death To 2020). Прем'єра відбулася 27 грудня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, головні герої виступають псевдоекспертами, які "професійно" коментують гучні події 2020 року, що минає, - пандемію, протести по всьому світу. При цьому розмова з ними ведеться у форматі інтерв'ю нібито для документального фільму.
Під час однієї зі сцен персонаж актриси Лізи Кудроу, який зображає експерта-політика, говорить, що "немає такого місця, як Україна".
Таку заяву вона робить у контексті пародійного обговорення імпічменту президенту США Дональда Трампа.
В чорному зеркалі мало випадкових речей.
Навіть вони вже переконані, що Україна з Зєлєю просто щезне. А ми що?
___________
Зєлю геть. Дострокові.
ну тогда это заговор шо Респы поставили главарем такую обезьяну
В их кинотеатре для андроида/смарт ТВ, в предложениях для просмотра пишут "популярно на Украине"
Удивляет, что мировые корпорации, зная их подобное отношение, все равно продолжают работать со странами бывшего совка, через них. Все упирается в бабло - тупо зажали денег на локализацию под Украину. Было бы правительство с яйцами, а не зеленая нечисть готовая вылизывать зад Путину, то впаяла бы нехилый штраф и те мало того что все исправили, в следующий раз денег на локализацию бы не зажали или вообще перестали сотрудничать с кацапами в этом направлении!!!
прирівняти її до відвідувачів криму з боку росії і заборонити приїзд до україни на три роки..
а, якщо попри все, все одно приїде, то одягти на голову відро...
кадроу - відроу
брысь отсюда, вшивая
Для украинцев, имеется в виду...
ой... после наших прошлогодних по-приколистов-абынепорох с их теперешним вождем ободранных как липка баранов...что не скажи все проигрывает ))))
А так да - лузеры. Сдали все шо мали, хотя ТЯО(тактическое) вполне надо было сохранить.... а теперь выслушиваем кривлянья тварей.... без ничего, без "подъ*бона", но мы - самая лузерская нация, с чего, закономерно и ржет "героиня" ролика.... Вздушнуть бы ее что-ли?
она ездила в Москву - ее забирал с самолета кортеж Медведева.
Все - Юлечка..... ну....., зашкварена
И не пиши шо я звизжу - это все есть и доступно
_____
Не вміє брехати ботоферма Порошенка. Не вміє...
Йуліна школа повинна продемонструвати навички
Генерал рассказал что и почему. правда он совок
Фиби хорошая девочка.
Як це може бути, що керівництво "держави" дає команду "нє стрєлять", коли захоплюють нашу територію?
Як це може бути, що керівництво "держави" зливає спецоперацію своїх же спецслужб агресору?
Як це може бути, що керівництво "держави" купує обладнання Хуавей, а по дзвінку від іншої держави - тут же відмовляється?
Як це може бути, що громадянин України, якому вкрали паспорт і всі гроші, приходить в посольство України де-небудь в Чорногорії, а йому кажуть, йди нах, бо у нас нема грошей і ми хз для чого взагалі існуємо.
Як це може бути, що під час війни міністерство оборони координується з агресором, щоб загнати в котел або підставити під обстріл і знищити якомога більше патріотів, які пішли захищати свою державу на своїй території?
Як це може бути, що десятками років на кордоні і на митниці процвітає корупція і контрабас, яка спричинює дефіцит бюджету, а жоден уряд чи президент НІЧОГО з цим не робить?
Як це може бути, що десятками років робиться все можливе для протидії бізнесу і розвитку економіки, причому саме на рівні найвищих державних органів влади "держави" Україна?
Промоушн.
Гумор - гарний промоутер.
а от якби у крихітки Зелі був би розум або гідність (бодай щось), то їй варто було б задуматися, бо пздти її будуть усі.. можливо, окрім "порохоботів".. а можливо й ногами
Katsap?
А что наш МИД?