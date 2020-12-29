УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10589 відвідувачів онлайн
Новини Відео
17 953 76

У новому фільмі-пародії на Netflix висміяли події 2020-го, пожартували і про Україну: "Немає такого місця". ВIДЕО

Творці популярного серіалу "Чорне дзеркало" випустили псевдодокументальний і пародійний фільм "Смерть 2020-му" (Death To 2020). Прем'єра відбулася 27 грудня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, головні герої виступають псевдоекспертами, які "професійно" коментують гучні події 2020  року, що минає, - пандемію, протести по всьому світу. При цьому розмова з ними ведеться у форматі інтерв'ю нібито для документального фільму.

Під час однієї зі сцен персонаж актриси Лізи Кудроу, який зображає експерта-політика, говорить, що "немає такого місця, як Україна".

Таку заяву вона робить у контексті пародійного обговорення імпічменту президенту США Дональда Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ став одним зі знімальних майданчиків фільму про революцію у Білорусі, - радник Тіхановської Вячорка

Автор: 

пародія (5) шоу-бізнес (113) Netflix (75)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
увы. два года уже это не шутка на западе. для них нас с янелохом действительно нет
показати весь коментар
29.12.2020 16:14 Відповісти
+25
Щось ви зовсім не зрозуміли цієї сцени. Тут показують як легко політики будь-якої країни відмовляються від своїх слів.
показати весь коментар
29.12.2020 16:13 Відповісти
+23
Слухайте, ну там же контекст відповідний - показати ,як вона бреше і доводить брехню до абсурду. "Зради" немає.
показати весь коментар
29.12.2020 16:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось ви зовсім не зрозуміли цієї сцени. Тут показують як легко політики будь-якої країни відмовляються від своїх слів.
показати весь коментар
29.12.2020 16:13 Відповісти
Думаю смысл данной шутки в том, что из за Украины Трамп налетел на импичмент, а до этого никто (сам Трамп в частности) там даже не знал о ее существовании
показати весь коментар
29.12.2020 16:18 Відповісти
Ні. Сенс у тому, що політики можуть заперечувати очевидні речі, якщо їм це зручно. Умовно "сцяти в очі". В данному діалозі, виходячи із контексту, могла би бути і Франція, і Індія - будь-яка країна. Сенс в тому, що вони просто плювати хотіли на всі докази і роблять вигляд, що їх не існує.
показати весь коментар
29.12.2020 16:51 Відповісти
От як Аваков у справі Шеремета плює на відео, де видно, що зріст зовсім інший. Або як Зє робить вигляд, що Татаров ні до чого. Оце один в один цей жарт.
показати весь коментар
29.12.2020 19:54 Відповісти
Могла бути Франція. Але згадали Україну.
В чорному зеркалі мало випадкових речей.
показати весь коментар
29.12.2020 21:38 Відповісти
увы. два года уже это не шутка на западе. для них нас с янелохом действительно нет
показати весь коментар
29.12.2020 16:14 Відповісти
Там вирізали частину розмови де - I choose to believe that with Zelensky it is not.
показати весь коментар
29.12.2020 16:16 Відповісти

Навіть вони вже переконані, що Україна з Зєлєю просто щезне. А ми що?
___________
Зєлю геть. Дострокові.
показати весь коментар
29.12.2020 16:25 Відповісти
Ти його привів до влади. Так що помовкуй.
показати весь коментар
29.12.2020 16:32 Відповісти
што такое вот это вот означает, што у тебя написано, пороховатник, как можно прилепить кацапскую барыгу к бандере??
показати весь коментар
29.12.2020 16:34 Відповісти
Кому Зеленський патріот- тому і Бандера ;кацапскій барига;.
показати весь коментар
29.12.2020 16:37 Відповісти
ну так тому и пиши, всё ты прекрасно понял, кто кацапский барыга
показати весь коментар
29.12.2020 16:42 Відповісти
І Бандера- пишеться з великої літери. Це тобі на майбутнє.
показати весь коментар
29.12.2020 16:46 Відповісти
Бандера и парашенка вместе не пишется - это противоположности, более того, бандеровцы ту парашенку повесили б на сосне.... нашел у меня техническую ошибку, на себя посмотри
показати весь коментар
29.12.2020 16:50 Відповісти
Веди себе культурно, тролль-недоумок.
показати весь коментар
29.12.2020 16:51 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2020 16:47 Відповісти
и что характерно - ни дня без зашквара)))
показати весь коментар
29.12.2020 16:16 Відповісти
при патриоте - были, и тут, вдруг, не стали?? а какое отличие, отношение в чем-то изменилось??
показати весь коментар
29.12.2020 16:32 Відповісти
а 5 лет до этого алкаш с шоколадной фабрики нарулил не хило
показати весь коментар
29.12.2020 18:17 Відповісти
нах пшло чудо угробищное
показати весь коментар
29.12.2020 19:58 Відповісти
Ну так Трамп и вопрос является ли Финляндия частью Раши уточнял, да и о сотрудничестве США и Древнего Рима упоминал, так что ничего удивительного, с образованиям явные пробелы, а рот не закрывается
показати весь коментар
29.12.2020 16:15 Відповісти
он реально настолько... туп?
ну тогда это заговор шо Респы поставили главарем такую обезьяну
показати весь коментар
29.12.2020 16:30 Відповісти
В нетфликс еще говнюки!
В их кинотеатре для андроида/смарт ТВ, в предложениях для просмотра пишут "популярно на Украине"
показати весь коментар
29.12.2020 16:15 Відповісти
...потому что там работают кацапы
показати весь коментар
29.12.2020 17:38 Відповісти
Скорее всего просто заказали у них локализацию для "стран СНГ", а кацапы были бы не кацапы, если бы не сделали это без имперских амбиций.
Удивляет, что мировые корпорации, зная их подобное отношение, все равно продолжают работать со странами бывшего совка, через них. Все упирается в бабло - тупо зажали денег на локализацию под Украину. Было бы правительство с яйцами, а не зеленая нечисть готовая вылизывать зад Путину, то впаяла бы нехилый штраф и те мало того что все исправили, в следующий раз денег на локализацию бы не зажали или вообще перестали сотрудничать с кацапами в этом направлении!!!
показати весь коментар
30.12.2020 09:30 Відповісти
Слухайте, ну там же контекст відповідний - показати ,як вона бреше і доводить брехню до абсурду. "Зради" немає.
показати весь коментар
29.12.2020 16:15 Відповісти
ми про лізу кадрову були кращої думки...
прирівняти її до відвідувачів криму з боку росії і заборонити приїзд до україни на три роки..
а, якщо попри все, все одно приїде, то одягти на голову відро...
кадроу - відроу
показати весь коментар
29.12.2020 16:37 Відповісти
"Ведроу" у тебе замість макітри, бо там нема МОЗГОУ !
показати весь коментар
29.12.2020 16:39 Відповісти
о, кутейка мяукнулa...
брысь отсюда, вшивая
показати весь коментар
29.12.2020 16:49 Відповісти
Для тех кто следил за "деятельностью" рыжего дебила - это будет весьма удачной шуткой. Кто не следил - могут и обидеться.
Для украинцев, имеется в виду...
показати весь коментар
29.12.2020 16:16 Відповісти
кто понимает юмор (и знает подоплеку...) ну как бы....
ой... после наших прошлогодних по-приколистов-абынепорох с их теперешним вождем ободранных как липка баранов...что не скажи все проигрывает ))))
показати весь коментар
29.12.2020 16:24 Відповісти
Тварь, ну, актриса, посм. что и сколько вы у нас забрали.... я видел интервью Генерала ракетных войск - там 1 полк просто бы мог ...... ну, министр сюда приезжал, чуть не обосрался.
А так да - лузеры. Сдали все шо мали, хотя ТЯО(тактическое) вполне надо было сохранить.... а теперь выслушиваем кривлянья тварей.... без ничего, без "подъ*бона", но мы - самая лузерская нация, с чего, закономерно и ржет "героиня" ролика.... Вздушнуть бы ее что-ли?
показати весь коментар
29.12.2020 16:27 Відповісти
Фігня! Головне, щоб була якась абинеюлька!
показати весь коментар
29.12.2020 16:31 Відповісти
То ти голосував ;аби не Порошенко;. А, так! Ти ж ще й агітував за Зеленського.
показати весь коментар
29.12.2020 16:33 Відповісти
та вы уже достал со своей ЮТМ
она ездила в Москву - ее забирал с самолета кортеж Медведева.
Все - Юлечка..... ну....., зашкварена
И не пиши шо я звизжу - это все есть и доступно
показати весь коментар
29.12.2020 16:40 Відповісти
А у руках у неї був орел двоглавий...
_____
Не вміє брехати ботоферма Порошенка. Не вміє...
показати весь коментар
29.12.2020 20:05 Відповісти
ок., я читаю Антиколорадоса, правда забанили из-за того шо слал их на Сралина за высеры про ""фошистов"
показати весь коментар
29.12.2020 21:13 Відповісти
ну то покажи мастер-клас як треба брехати.
Йуліна школа повинна продемонструвати навички
показати весь коментар
29.12.2020 23:44 Відповісти
Ваня! https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3395527.html Молодец, что напомнил :
У новому фільмі-пародії на Netflix висміяли події 2020-го, пожартували і про Україну: "Немає такого місця" - Цензор.НЕТ 5927
показати весь коментар
29.12.2020 17:06 Відповісти
Ну так плати комірне, продажний троль. Чи Пєця тобі льготу випише?
показати весь коментар
29.12.2020 20:08 Відповісти
то чого ж Йуля не волає про тарифний геноцид та зубожіння?
показати весь коментар
29.12.2020 23:45 Відповісти
https://censor.net/ru/user/402400, ого, та ви геть не зрозуміли про що цей уривок. він, власне, про те, що заради свого виправдання політики, зокрема, здатні заперечувати очевидне, нахабно сцучи людям в очі.
показати весь коментар
29.12.2020 16:42 Відповісти
посм. интервью у Даниленко.
Генерал рассказал что и почему. правда он совок
показати весь коментар
29.12.2020 16:51 Відповісти
Тут нет никакой политики по поводу Украины - тут НРАВЫ политиков.
Фиби хорошая девочка.
показати весь коментар
29.12.2020 16:37 Відповісти
Ищем зраду там, где её нет!
показати весь коментар
29.12.2020 16:42 Відповісти
І вона на 73% права.
показати весь коментар
29.12.2020 16:56 Відповісти
Kellyanne Conway! (як жива) Це не про Україну, це про "alternative facts"(с). Молодець акторка, добре зіграла цю брехливу ...
показати весь коментар
29.12.2020 16:56 Відповісти
Кацапам темку для троллинга подкинули...теперь вони от туда на пол года вперед..
показати весь коментар
29.12.2020 17:16 Відповісти
Смерть 95-му! Я правильно понял?
показати весь коментар
29.12.2020 17:25 Відповісти
Ну це ж правда! Нема такої держави - Україна. Атрибути є (герб, прапор, гімн, державні інститути, фіатні гроші), а держави як не було, так і нема. На жаль...

Як це може бути, що керівництво "держави" дає команду "нє стрєлять", коли захоплюють нашу територію?
Як це може бути, що керівництво "держави" зливає спецоперацію своїх же спецслужб агресору?
Як це може бути, що керівництво "держави" купує обладнання Хуавей, а по дзвінку від іншої держави - тут же відмовляється?
Як це може бути, що громадянин України, якому вкрали паспорт і всі гроші, приходить в посольство України де-небудь в Чорногорії, а йому кажуть, йди нах, бо у нас нема грошей і ми хз для чого взагалі існуємо.
Як це може бути, що під час війни міністерство оборони координується з агресором, щоб загнати в котел або підставити під обстріл і знищити якомога більше патріотів, які пішли захищати свою державу на своїй території?
Як це може бути, що десятками років на кордоні і на митниці процвітає корупція і контрабас, яка спричинює дефіцит бюджету, а жоден уряд чи президент НІЧОГО з цим не робить?
Як це може бути, що десятками років робиться все можливе для протидії бізнесу і розвитку економіки, причому саме на рівні найвищих державних органів влади "держави" Україна?
показати весь коментар
29.12.2020 17:29 Відповісти
*******, узбагойся, таблэточки. батончик рошен , и баиньки . и много в CS go не воюй
показати весь коментар
29.12.2020 18:23 Відповісти
Скоро два года, как государства Украина действительно нет, все верно. И уже не будет!
показати весь коментар
29.12.2020 17:38 Відповісти
Звичайна політична сатира про те як політики міняють свою думку. Зрати чи теорії змови немає. Думаю, якщо глянути повністю - значно талановитіше від кварталу
показати весь коментар
29.12.2020 17:41 Відповісти
От кацапы порадуются!
показати весь коментар
29.12.2020 17:41 Відповісти
Украина была, есть и будет...! Пусть пиндосня о своей судьбе озаботится... Black Lives Matter ...!
показати весь коментар
29.12.2020 18:00 Відповісти
не новина, а хайпожорство якесь
показати весь коментар
29.12.2020 18:13 Відповісти
Чого ви ображаєтесь ? Хоч Кудроу топить за демократів - вона комедійна акторка з Friends. І одна з найсимпатичніших. Це все жарти.
показати весь коментар
29.12.2020 18:18 Відповісти
Як гадаєш родичам 15тис.загиблих українських воїнів буде смішно?
показати весь коментар
29.12.2020 19:28 Відповісти
запитай у тих, що шмарклю обрали і слуг урода, буде доречніше
показати весь коментар
29.12.2020 20:01 Відповісти
Радієш, що Україну принижують? Ваш комедійний актор Трампакс взагалі весь світ веселив. Його «covfefe» у твітері - це було щось.
показати весь коментар
29.12.2020 20:21 Відповісти
В даному випадку Україну рекламують.
Промоушн.
Гумор - гарний промоутер.
показати весь коментар
29.12.2020 22:04 Відповісти
Трампа вона теж рекламує?
показати весь коментар
29.12.2020 22:16 Відповісти
З Трампа вона знущається, як до вас не дійшло.
показати весь коментар
30.12.2020 13:36 Відповісти
..тут нема "зради".. Фібі не змінилася..)
а от якби у крихітки Зелі був би розум або гідність (бодай щось), то їй варто було б задуматися, бо пздти її будуть усі.. можливо, окрім "порохоботів".. а можливо й ногами
показати весь коментар
29.12.2020 18:24 Відповісти
Это стеб над Трампом и его администрацией, да и в целом над политиканами) Актриса классная. Еще с Друзей ее помню. Обязательно посмотрю.
показати весь коментар
29.12.2020 18:27 Відповісти
"Тitanic" теж думав, шо "айсбєргов нєт"...
показати весь коментар
29.12.2020 19:06 Відповісти
Хорошо что даже в таком ключе говорят про Украину .... да туповато да странно .... но Нетфликс - это же по сути что ? канал который снимает фантастику с графоном незамысловатую ... так что тут и смысла по сути никакого нет... так типа пошутил .... ну я тогда типа посмеялся..............................
показати весь коментар
29.12.2020 19:49 Відповісти
https://twitter.com/zloy_odessit
https://twitter.com/zloy_odessit

Злой Одессит

@zloy_odessit

·https://twitter.com/zloy_odessit/status/1343934823442866181 2 ч Telegram-канал NEXTA UA, любящий информационные площадки Виктора Медведчука, решил использовать стёб над администрацией Трампа в исполнении Лизы Кудроу, якобы как факт, что актриса сказала - такой страны как Украина нет. Нарратив пропаганды РФ в исполнении NEXTA UA
показати весь коментар
29.12.2020 20:00 Відповісти
There's no such place as((Ucraine))american fake smile feminist BRAIN
показати весь коментар
29.12.2020 20:08 Відповісти
... UK(!!!)raine...
Katsap?
показати весь коментар
29.12.2020 20:18 Відповісти
О філолог-так і знав шо знайдеться А ти мать виборець крючконосого ЧМА хуженєбудєт?
показати весь коментар
29.12.2020 20:22 Відповісти
А що не так ? Україна дійсно не місце, а країна.
показати весь коментар
29.12.2020 20:10 Відповісти
ну и шутки....
А что наш МИД?
показати весь коментар
30.12.2020 01:44 Відповісти
Зараз Зєля розгонить КС, потім продасть землю іноземним ТНК і України дійсно не стане.
показати весь коментар
30.12.2020 06:55 Відповісти
 
 