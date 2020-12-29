"Ти чо ох#їв, бл#дь!? Здохніть, будь ласка, вже!" - пасажири харківської маршрутки №209 посварилися через карантинні правила. ВIДЕО

Пасажири харківської маршрутки №209 посварилися через карантинні правила проїзду в громадському транспорті. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис конфлікту, в якому дійшло до рукоприкладства опубліковано в соцмережах.

Судячи з запису, конфлікт розгорнувся навколо літнього чоловіка. Претензії до нього виникли у водія маршрутки. Пасажири розділилися на два табори - одні підтримували дідуся, інші - водія.

