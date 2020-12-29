У приватному дитсадку на Дніпропетровщині батькам заявили, що українська дітям не потрібна: "Виховуємо еліту, яка спілкуватиметься російською". ВIДЕО

У Дніпропетровській області в приватному садку, де місяць занять коштував 11 тисяч гривень, заявили, що "виховують еліту, яка спілкуватиметься російською". З'ясувалося, що заклад не має ліцензії.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет Натальи Светловой для 5 канала.

Мешканка Дніпропетровщини Аліна Бардашевська обрала для доньки приватний дитячий садок через черги до державного. Впродовж двох років родина щомісяця сплачувала за його послуги 11 тисяч гривень. Та останнім часом мати звернула увагу, що її україномовна дитина почала говорити російською. За поясненнями мати одразу звернулася до адміністрації закладу

"Була відповідь керівництва, що "ми виховуємо еліту, яка буде спілкуватися російською. Українська дітям не потрібна. Формально ми можемо щось показати українською, але це не потрібно", – розповідає Бардашевська.

Крім того, після незручних питань, за словами жінки, адміністрація вказала на двері невдоволеним батькам. Тим часом реклама садочка з пропозицію навчати дітей двома мовами – російською та англійською – шириться інтернетом.

За поясненнями, чому державна мова виявилася небажаною у приватному садочку, знімальна група "5-го" намагалася звернулася до адміністрації закладу. Утім додзвонитися журналісти не змогли на жоден номер, вказаний на сайті освітнього центру. Проігнорували у садочку і наш візит.

Як з'ясували журналісти, заклад ліцензій на надання освітніх послуг не має взагалі. Цю інформацію підтвердили і в обласному департаменті освіти.

Утім усе зміниться з 16 січня, кажуть активісти. Тоді набере чинності "Закон про мову". Він передбачає надання всіх без винятку послуг українською.

"З 16 січня набирає чинності стаття 30 про забезпечення функціонування української мови як державної, яка передбачає надання послуг та інформації виключно українською мовою. Навіть такі заклади, які ведуть освітню діяльність, маскуючись під щось інше, будуть змушені надавати свої послуги державною мовою", – запевняє активіст ГО "Мова об'єднує" Сергій Оснач.

Тим часом батькам чотирирічної дитини активісти радять написати скаргу до мовного омбудсмана про порушення прав. За це передбачене попередження або навіть штраф.