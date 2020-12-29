У приватному дитсадку на Дніпропетровщині батькам заявили, що українська дітям не потрібна: "Виховуємо еліту, яка спілкуватиметься російською". ВIДЕО
У Дніпропетровській області в приватному садку, де місяць занять коштував 11 тисяч гривень, заявили, що "виховують еліту, яка спілкуватиметься російською". З'ясувалося, що заклад не має ліцензії.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет Натальи Светловой для 5 канала.
Мешканка Дніпропетровщини Аліна Бардашевська обрала для доньки приватний дитячий садок через черги до державного. Впродовж двох років родина щомісяця сплачувала за його послуги 11 тисяч гривень. Та останнім часом мати звернула увагу, що її україномовна дитина почала говорити російською. За поясненнями мати одразу звернулася до адміністрації закладу
"Була відповідь керівництва, що "ми виховуємо еліту, яка буде спілкуватися російською. Українська дітям не потрібна. Формально ми можемо щось показати українською, але це не потрібно", – розповідає Бардашевська.
Крім того, після незручних питань, за словами жінки, адміністрація вказала на двері невдоволеним батькам. Тим часом реклама садочка з пропозицію навчати дітей двома мовами – російською та англійською – шириться інтернетом.
За поясненнями, чому державна мова виявилася небажаною у приватному садочку, знімальна група "5-го" намагалася звернулася до адміністрації закладу. Утім додзвонитися журналісти не змогли на жоден номер, вказаний на сайті освітнього центру. Проігнорували у садочку і наш візит.
Як з'ясували журналісти, заклад ліцензій на надання освітніх послуг не має взагалі. Цю інформацію підтвердили і в обласному департаменті освіти.
Утім усе зміниться з 16 січня, кажуть активісти. Тоді набере чинності "Закон про мову". Він передбачає надання всіх без винятку послуг українською.
"З 16 січня набирає чинності стаття 30 про забезпечення функціонування української мови як державної, яка передбачає надання послуг та інформації виключно українською мовою. Навіть такі заклади, які ведуть освітню діяльність, маскуючись під щось інше, будуть змушені надавати свої послуги державною мовою", – запевняє активіст ГО "Мова об'єднує" Сергій Оснач.
Тим часом батькам чотирирічної дитини активісти радять написати скаргу до мовного омбудсмана про порушення прав. За це передбачене попередження або навіть штраф.
це злочин проти держави.
рашка сама зробила себе ворогом для сусідів, тому так - їхній паршивий ізик на свалку.
Може час забігшим лаптям вивчати українську.
Самі ніщєбродські і відсталі країни балакають на вашім "елітарном" язикє... Росія, Білорусь, всякі там Таджикистани, Киргизстани, Казахстани, Узбекістани... в тому числі і половина України....
А поляки, чехи з балтами не балакають...тому живуть як нормальні люди...
«Печально, что моя любимая Детская клиническая университетская больница в Риге в 2020 году все еще просит от новых работников «хорошего знания русского языка», - написала Раутиаинен.
Позже она уточнила, что имела в виду не критику именно русского языка. Врач объяснила, что, по её мнению, неправильно не принимать на работу хорошего сотрудника только потому, что он не знает русского языка.
У нас тут якраз нова хвиля з вимогою посилити роль французької мові у квебекському суспільстві на всіх рівнях.
Притискають і федеральні установи.
А магазини-ресторани - стабільно.
Я не чула, щоб були садочки без французької. Вони не можуть відмовити, якщо прийдуть франкофони і захочуть записати туди свою дитину.
А якщо такі "вихователі" ще скажуть, що французька дітям не потрібна і вони виховуватимуть =еліту=, яка спілкуватиметься англійською / арабською / хінді ... То їх закриють в той же день.
Є двомовні садочки, є такі, де різні мови вчать, але без офіційної - ні, ніде.
Ну, в принципе, это правильно, с этим согласен
Вопросы есть?
А всі решту русскагаварящіх Томскі, Омскі, Барнаули, Мінскі, Пінскі, Днєпри,Запєрдьожья, Ташкєнти, Данєцкі, Кишєньови...гафно гафном...дира дирою...
Русскогаварящій Київ навіть близько не стоїть в порівнянні з польськими містами... особливо Варшава, Краків гарно розвинулися....
І рви свинські вуха пихатій еліті!
2. 11 тис. грн у місяць ???
Кто хочет воспитывать ватную "элиту" - флаг в руки, они воспитают новых Ахметовых и Шуфричей с Царёвыми. Пусть живут как умеют - кто им доктор.
Элита всегда будет воспитываться на европейских ценностях, на западных примерах, на уважении к частной собственности, к закону, к соревновательной экономике, к знаниям, к развитию таланта. Элита всегда будет интегрирована в англоязычный мир. В случае Украины - это США и Канада. Чтобы контактировать с диаспорами, нужен украинский. Чтобы уметь представить себя в обществе, необхоимо знание украинской культуры. Чтобы выживать здесь - нужен русский. Надо учить все языки, кто не хочет - пусть живёт как умеет.
Иначе московитская мразь и дальше будет мешать развиваться Руси-Украине...