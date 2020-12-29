УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8219 відвідувачів онлайн
Новини Відео
48 736 362

У приватному дитсадку на Дніпропетровщині батькам заявили, що українська дітям не потрібна: "Виховуємо еліту, яка спілкуватиметься російською". ВIДЕО

У Дніпропетровській області в приватному садку, де місяць занять коштував 11 тисяч гривень, заявили, що "виховують еліту, яка спілкуватиметься російською". З'ясувалося, що заклад не має ліцензії.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет Натальи Светловой для 5 канала.

Мешканка Дніпропетровщини Аліна Бардашевська обрала для доньки приватний дитячий садок через черги до державного. Впродовж двох років родина щомісяця сплачувала за його послуги 11 тисяч гривень. Та останнім часом мати звернула увагу, що її україномовна дитина почала говорити російською. За поясненнями мати одразу звернулася до адміністрації закладу

"Була відповідь керівництва, що "ми виховуємо еліту, яка буде спілкуватися російською. Українська дітям не потрібна. Формально ми можемо щось показати українською, але це не потрібно", – розповідає Бардашевська.

Крім того, після незручних питань, за словами жінки, адміністрація вказала на двері невдоволеним батькам. Тим часом реклама садочка з пропозицію навчати дітей двома мовами – російською та англійською – шириться інтернетом.

Читайте також: Законопроєкт "слуг народу" про скасування штрафів за російську мову у сфері обслуговування - це чергова атака на мовний закон, - Кремінь

За поясненнями, чому державна мова виявилася небажаною у приватному садочку, знімальна група "5-го" намагалася звернулася до адміністрації закладу. Утім додзвонитися журналісти не змогли на жоден номер, вказаний на сайті освітнього центру. Проігнорували у садочку і наш візит.

Як з'ясували журналісти, заклад ліцензій на надання освітніх послуг не має взагалі. Цю інформацію підтвердили і в обласному департаменті освіти.

Утім усе зміниться з 16 січня, кажуть активісти. Тоді набере чинності "Закон про мову". Він передбачає надання всіх без винятку послуг українською.

"З 16 січня набирає чинності стаття 30 про забезпечення функціонування української мови як державної, яка передбачає надання послуг та інформації виключно українською мовою. Навіть такі заклади, які ведуть освітню діяльність, маскуючись під щось інше, будуть змушені надавати свої послуги державною мовою", – запевняє активіст ГО "Мова об'єднує" Сергій Оснач.

Тим часом батькам чотирирічної дитини активісти радять написати скаргу до мовного омбудсмана про порушення прав. За це передбачене попередження або навіть штраф.

Автор: 

дитячий садок (366) українська мова (845) Дніпропетровська область (4150)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+85
PS TVВ частном детсаду на Днепропетровщине родителям заявили, что украинский детям не нужен: "Воспитываем элиту, которая будет общаться на русском" - Цензор.НЕТ 1389
показати весь коментар
29.12.2020 19:22 Відповісти
+83
В частном детсаду на Днепропетровщине родителям заявили, что украинский детям не нужен: "Воспитываем элиту, которая будет общаться на русском" - Цензор.НЕТ 8300
показати весь коментар
29.12.2020 19:22 Відповісти
+73
Ватна ЬІліта.
показати весь коментар
29.12.2020 19:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Маленькая злочинница. Поймана за російськими песеньками.

У приватному дитсадку на Дніпропетровщині батькам заявили, що українська дітям не потрібна: "Виховуємо еліту, яка спілкуватиметься російською" - Цензор.НЕТ 5690
показати весь коментар
30.12.2020 00:04 Відповісти
Да нах пошел,придурок.
показати весь коментар
30.12.2020 06:06 Відповісти
дебілко, не треба плодити вату в Україні.
це злочин проти держави.
рашка сама зробила себе ворогом для сусідів, тому так - їхній паршивий ізик на свалку.
показати весь коментар
30.12.2020 08:39 Відповісти
От знаєш, я вже давно про це кажу.
Може час забігшим лаптям вивчати українську.
показати весь коментар
30.12.2020 09:25 Відповісти
"Еліта"... От якраз з приходом до влади зебуїнської "еліти", подібний недобитий ватний скот знову підняв голову
показати весь коментар
30.12.2020 00:08 Відповісти
А какая разница...
показати весь коментар
30.12.2020 01:04 Відповісти
Сказавшую это- уволить
показати весь коментар
30.12.2020 01:29 Відповісти
*****...русскоязична еліта)))

Самі ніщєбродські і відсталі країни балакають на вашім "елітарном" язикє... Росія, Білорусь, всякі там Таджикистани, Киргизстани, Казахстани, Узбекістани... в тому числі і половина України....

А поляки, чехи з балтами не балакають...тому живуть як нормальні люди...
показати весь коментар
30.12.2020 01:45 Відповісти
Врач из Финляндии Линда Раутиаинен подвергла критике руководство Рижской детской больницы за то, что они набирают сотрудников с хорошим знанием русского языка. Своё недовольство специалист выразила в Twitter.
«Печально, что моя любимая Детская клиническая университетская больница в Риге в 2020 году все еще просит от новых работников «хорошего знания русского языка», - написала Раутиаинен.
Позже она уточнила, что имела в виду не критику именно русского языка. Врач объяснила, что, по её мнению, неправильно не принимать на работу хорошего сотрудника только потому, что он не знает русского языка.
показати весь коментар
30.12.2020 03:04 Відповісти
бо русіш - ізик кривавого окупанта , який вбивав та принижував носіїв етнічних мов на територіях ним окупованих.
показати весь коментар
30.12.2020 08:37 Відповісти
А СБУ цих "васпітатєльніц иліти= перевірити не хоче ?
показати весь коментар
30.12.2020 01:54 Відповісти
Интересно, а если в Канаде откроется частный детский садик, где общаются только, ну скажем на хинди, всех посадят? И если можно прецеденты озвучьте. Можно и US захватить для полноты восприятия
показати весь коментар
30.12.2020 06:29 Відповісти
Хай спочатку спробують отримати дозвіл на відкриття садочка, де будуть спілкуватися лише на хінді і плювати на французьку.
У нас тут якраз нова хвиля з вимогою посилити роль французької мові у квебекському суспільстві на всіх рівнях.
Притискають і федеральні установи.
А магазини-ресторани - стабільно.
Я не чула, щоб були садочки без французької. Вони не можуть відмовити, якщо прийдуть франкофони і захочуть записати туди свою дитину.
А якщо такі "вихователі" ще скажуть, що французька дітям не потрібна і вони виховуватимуть =еліту=, яка спілкуватиметься англійською / арабською / хінді ... То їх закриють в той же день.
Є двомовні садочки, є такі, де різні мови вчать, але без офіційної - ні, ніде.
показати весь коментар
30.12.2020 06:53 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Є двомовні садочки, є такі, де різні мови вчать, але без офіційної - ні, ніде.

Ну, в принципе, это правильно, с этим согласен
показати весь коментар
30.12.2020 06:57 Відповісти
"інтєрєсна", а скільки індуси вбили канадців і як часто індуси забороняли англійську мову в Канаді? Ти порівнюєш непорівнюване!
показати весь коментар
30.12.2020 07:01 Відповісти
Тогда "інтєрєсна" другое. Британская Индия, известная также как Правление короны в Индии или Индийская империя - британское колониальное владение в Южной Азии с 1858 по 1947 годы. Согласно Конституции в стране два государственных языка: хинди и английский.
Вопросы есть?

показати весь коментар
30.12.2020 07:08 Відповісти
ну логічно: брити завоювали індусів і насадили їм свій "язик" як державний, а як тільки індуси їх звідти поперли, то і мова пропала! Якщо одного дня українці завоюють кацапію, то і українська там стане державною. Кацапня так же ж робила з Україною в минулому. Правда ж?
показати весь коментар
30.12.2020 13:16 Відповісти
Із всіх русскоговорящіх міст, тільки Москва більш-менш елітарно виглядає... І то тільки тому, що паразитує на решті Росії, тягне всі соки з бідних москалів....
А всі решту русскагаварящіх Томскі, Омскі, Барнаули, Мінскі, Пінскі, Днєпри,Запєрдьожья, Ташкєнти, Данєцкі, Кишєньови...гафно гафном...дира дирою...
Русскогаварящій Київ навіть близько не стоїть в порівнянні з польськими містами... особливо Варшава, Краків гарно розвинулися....
показати весь коментар
30.12.2020 02:08 Відповісти
Русскій язик - це язик не еліти, а москальських дегенератів... Жодна країна,де населення повністю або наполовину розмовляє російською, не досягла успіху.... В тому числі і Україна.
показати весь коментар
30.12.2020 02:24 Відповісти
Ще треба ввести уроки гри на піаніні, пісюном)))
показати весь коментар
30.12.2020 02:45 Відповісти
Генетичне кацапське сміття себе "єлітай" вважає. Ну,якщо зайцю роками розказувати,що він пес-заєць загавкає.
показати весь коментар
30.12.2020 06:18 Відповісти
книги, музика, фільми, радіо, дитсадки - це все похідне і другорядне! А головна причина в тому, що сьогодні, в 21-ому столітті, після того, як людину запустили в КОСМОС, кацапня ВБИВАЄ УКРАЇНЦІВ В УКРАЇНІ ЗА МОВУ!!!! А скільки сраних кацапів українці вбили за "язик" на території ПАРАШІ???? питання риторичне...
показати весь коментар
30.12.2020 06:59 Відповісти
на превеликий жаль СБУ не виконує своєї функціїї - вона не захищає державу, а держава (не слухайте идийота богужанског та інших з вичищенимими мізками) починається з мови... і на відміну від синявського-зеленського мені не все одно яка мова, як називається вулиця, хто мій президент по національності (мається на увазі те, що якщо ті україгнць, а вибрали тебе в Польщі - то ти поляк, а не українець)...
показати весь коментар
30.12.2020 07:01 Відповісти
С одной стороны - те кого "бабы нарожают", думающие, что они "элита", с другой стороны - рожденные свободными и поступающие по своему выбору. Как говорится: выбирай - те!
показати весь коментар
30.12.2020 07:46 Відповісти
эээ ребята с таким потходом к воспитанию вас с радостью приймут в Омске Пскове а в Украине таким ган*донам не место....
показати весь коментар
30.12.2020 07:57 Відповісти
Власники хто, якісь "біженці з числа сєпарні" чи місцеві довб.би?
показати весь коментар
30.12.2020 08:27 Відповісти
Явно виражені не тільки міжнаціональна ворожнеча, а й ворожі наміри.
показати весь коментар
30.12.2020 08:49 Відповісти
В ПС, в Нацкорпус звонили уже? ))) Хочу услышать, как эта багиня будет на украинском прощения просить и блеять, что она вовсе не это имела в виду.
показати весь коментар
30.12.2020 09:32 Відповісти
Убогий пIшов в Ср-аку
показати весь коментар
30.12.2020 12:58 Відповісти
Лунай , моя мова, по цілому світі,
І рви свинські вуха пихатій еліті!
показати весь коментар
30.12.2020 10:29 Відповісти
Ничего кацапчики поливайте сарказмом пока, скоро украиноязычных станет всё больше, деток украинским обучают, не так как нас в детстве.
показати весь коментар
30.12.2020 10:48 Відповісти
Русский язык кремлевские узурпаторы превратили в язык террористов и оккупантов.
показати весь коментар
30.12.2020 10:50 Відповісти
треба ж якось поповнювати стада 73% илітного бидла
показати весь коментар
30.12.2020 11:00 Відповісти
1. Без ліцензії ...
2. 11 тис. грн у місяць ???
показати весь коментар
30.12.2020 11:07 Відповісти
Так...це звичайна ціна для приватного дитячого садочка з англійської та іншими "розвивашками"
показати весь коментар
30.12.2020 15:40 Відповісти
Не надейтесь на закон после 16 января, он работать не будет.
показати весь коментар
30.12.2020 11:57 Відповісти
В країні бардак,то чому б кацапам не підняти свої голови.
показати весь коментар
30.12.2020 12:02 Відповісти
мокшанскую "элиту" ну это и следовало ожидать при этом малоПИД,,,роском, бенином, нарко-Дегенерате, хуже пархатого, рожденного и воспитывавшегося в сесесере не найти.....
показати весь коментар
30.12.2020 12:21 Відповісти
Якщо тупий москаль хоче другої державної мови то нехай буде але АНГЛІЙСЬКА бо чим москалі кращі від вірмен, греків,,болгарів, поляків...... Москалі якщо вам так не подобається українська то хто вам заважає поїхати до росії (перепрошую такої нації і держави не існує) до РФ. Думаю калмики, буряти, татари.. Будуть вам "дуже раді.
показати весь коментар
30.12.2020 13:23 Відповісти
В радянському союзі якщо ти знав і говорив тільки російською то ти інтернаціоналіст, а якщо ти крім російської знав і розмовляв рідною мовою - то ти націоналіст, а якщо ще іноземною - ти шпигун і ворог
показати весь коментар
30.12.2020 13:29 Відповісти
А попугай, говорящий на идиш, в СССР был "наш".
показати весь коментар
30.12.2020 15:21 Відповісти
Сергей Оснач - типичный кремлёвский провокатор, который создаёт базу для гражданской войны и последующего вмешательства России как "миротворца". Это уже было.
Кто хочет воспитывать ватную "элиту" - флаг в руки, они воспитают новых Ахметовых и Шуфричей с Царёвыми. Пусть живут как умеют - кто им доктор.
Элита всегда будет воспитываться на европейских ценностях, на западных примерах, на уважении к частной собственности, к закону, к соревновательной экономике, к знаниям, к развитию таланта. Элита всегда будет интегрирована в англоязычный мир. В случае Украины - это США и Канада. Чтобы контактировать с диаспорами, нужен украинский. Чтобы уметь представить себя в обществе, необхоимо знание украинской культуры. Чтобы выживать здесь - нужен русский. Надо учить все языки, кто не хочет - пусть живёт как умеет.
показати весь коментар
30.12.2020 14:03 Відповісти
Російською мовою в світі з кожним роком все менше людей нею спілкуються а тим більше не знають. Поїдьте в Грузію молодь взагалі не знає і не розуміє російської мови але добре спілкуються англійською тільки старші люди які вчилися при радянському союзі де навчання російською було обов*язкове то ще розуміють російську мову але вже слабо і так всіх решта країн і бувших республік
показати весь коментар
30.12.2020 13:37 Відповісти
Російська не може бути елітною мовою так як вона суржик староболгарської церковної ,і тюркських мов, і ніякого відношення до слав*ян вони не мають. І до історій русі вони також не мають ніякого відношення. Росією вони стали називатися в 1721році по наказу лжепетра1.
показати весь коментар
30.12.2020 13:43 Відповісти
Російська не може бути елітною мовою так як вона суржик староболгарської церковної ,і тюркських мов, і ніякого відношення до слав*ян вони не мають. І до історій русі вони також не мають ніякого відношення. Росією вони стали називатися в 1721році по наказу лжепетра1.
показати весь коментар
30.12.2020 13:51 Відповісти
Якого вмовив це зробити наш рідний Прокопович. Нехай його чорти за це дрючать...
показати весь коментар
30.12.2020 15:55 Відповісти
Не розумій чому інтернет так спотворює мої коменти.
показати весь коментар
30.12.2020 13:52 Відповісти
чому інтернет спотворює мої коменти
показати весь коментар
30.12.2020 13:54 Відповісти
У приватному дитсадку на Дніпропетровщині батькам заявили, що українська дітям не потрібна: "Виховуємо еліту, яка спілкуватиметься російською" - Цензор.НЕТ 6582
показати весь коментар
30.12.2020 14:38 Відповісти
Колорадская Маша три рубля и ваша.
показати весь коментар
30.12.2020 15:17 Відповісти
і тут жидівня... "ылиту", блін вони "воспітивают".. Як зайда може "воспитать" еліту, коли вона сама зайда та тупорила нікчема?
показати весь коментар
30.12.2020 15:25 Відповісти
Депортации и расстрелы, депортации и расстрелы.
Иначе московитская мразь и дальше будет мешать развиваться Руси-Украине...
показати весь коментар
30.12.2020 15:53 Відповісти
Воспитывают элиту по уборке туалетов В России??
показати весь коментар
30.12.2020 16:15 Відповісти
СПАЛИТЕ НОЧЬЮ САДИК !)
показати весь коментар
30.12.2020 16:57 Відповісти
ПРОВЕРКА ВСЕХ САДИКОВ УЧАЩИХСЯ ПО СИСТЕМЕ МОНТЕСОРИ !!!
показати весь коментар
30.12.2020 16:59 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 