Обрана віцепрезидентка США Гарріс у прямому ефірі зробила щеплення проти COVID-19. ВIДЕО

Обрана віцепрезидентка США Камала Гарріс зробила щеплення від COVID-19 під час прямого ефіру на телебаченні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це в буквальному сенсі порятунок життя. Я довіряю науковцям. А це науковці створили і схвалили цю вакцину. Тому я закликаю усіх: коли настане ваша черга, зробіть щеплення. Йдеться про те, щоб врятувати ваше життя, життя членів вашої родини та життя вашої спільноти", - сказала Гарріс.

Обраний президент США Джо Байден зробив щеплення від коронавірусу трохи більше ніж тиждень тому.

Читайте також: В Іспанії створять реєстр осіб, які відмовилися від COVID-вакцини

У грудні в США почали застосовувати перші дві вакцини від коронавірусу. Першою дозвіл від влади отримала вакцина від компаній Pfizer та BioNTech, другою - вакцина від Moderna. Обидва препарати для вироблення стійкого імунітету необхідно вводити двічі.

Від початку пандемії в США заразилися коронавірусом понад 19,7 млн людей, більше ніж 343 тис. померли.

вакцина (4419) карантин (18172) США (24085) COVID-19 (19766) коронавірус (19923) Гарріс Камала (127)
Топ коментарі
+9
Угу. ковид не существует, Земля плоская, а Трумп - вЯЯличайший Гений Современности Межгалактического масштаба. Ты, кстати, вспомнил как зовут фюрерка русни?
показати весь коментар
29.12.2020 21:02 Відповісти
+8
Укололи вітамінкою.
При реальній пандемії не потрібно було б всім презікам і замам вилазити на екран і рекламувати.
показати весь коментар
29.12.2020 20:58 Відповісти
+6
Угу, это заговор, в котором участвует абсолютно весь медпесронал планеты.
показати весь коментар
29.12.2020 21:12 Відповісти
Логічно, але вони самі про себе так пишуть. Почитай Klaus Schwab.
Прочитай програму Байдена - вона тупо списана з Шваба.
Почитай про Great Reset від World Economic Forum - https://www.weforum.org/agenda/2016/11/how-life-could-change-2030/ відміна приватної власності до 2030

Послухай Трюдо який радіє шансу який випав через Ковід впровадити цей Great Reset.
показати весь коментар
29.12.2020 23:15 Відповісти
Где куча медиков, выступающих против ковид-заговора? Чей Крым?
показати весь коментар
29.12.2020 23:19 Відповісти
Они и ковид так рекламировали когда презики весной вдруг резко стали «болеть». Чтоб людей перепугать.
показати весь коментар
29.12.2020 21:07 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2020 21:08 Відповісти
"Болеют" виключно 3 дня, а простий люд по місяцю, замітили?
показати весь коментар
29.12.2020 21:12 Відповісти
Ага) В том и прикол)
показати весь коментар
29.12.2020 21:20 Відповісти
Ха, вы думаете президенты сущенствуют?!
показати весь коментар
29.12.2020 21:40 Відповісти
Щеплення проти пуйла та зелі! Здоров"ячка тобі, Камало!)
показати весь коментар
29.12.2020 21:06 Відповісти
Прям как Тимошенко и Тамифлю
показати весь коментар
29.12.2020 21:26 Відповісти
реклама всякая нужна , реклама всякая важна. кому то бутсы найк рекламировать, кому то вакцину)
показати весь коментар
29.12.2020 21:28 Відповісти
Смотря сколько прорАссейских гнид накинулись на Камилу Харрис,-можете быть уверены,что рашки,при новой власти в США,будет хана!
показати весь коментар
29.12.2020 22:03 Відповісти
При "при новой власти в США" не буде й України. В планах глобалістів, які вони зовсім не скривать, покінчити з національними державами і об'єднати всі країни одним урядом, тому конфлікти припяниться, в тому числі і з рашкою.
показати весь коментар
30.12.2020 05:15 Відповісти
Украина будет,-а рашки не будет! Так что ищи уже сейчас барина!
показати весь коментар
30.12.2020 07:31 Відповісти
Президенти які біжать під камери робити собі укольчик (що є особистою, приватною справою, на зразок лікування чиряка на сраці) - є вочевидь маріонетками.
показати весь коментар
29.12.2020 22:23 Відповісти
и если таки колят не витамины, то точно антитела! Не зря Трамп после выписки обещал лечить американцев так же , как лечили его, а не простых амеров! Тупой народ , трясущийся над своей никчемной жизнью, не понимает, что никто никому не нужен -- нас 8 млрдов! Как микробов! А ресурсы ограничены...
показати весь коментар
29.12.2020 22:46 Відповісти
А ягель,лемминги? Тебе хватит,не переживай!
показати весь коментар
30.12.2020 07:29 Відповісти
Кацапские калоеды тут как тут
показати весь коментар
29.12.2020 22:28 Відповісти
а ******** до сих пор не отважился вакцинироваться, видать знает старый черт, шо там набодяжили в Спутник -V
показати весь коментар
30.12.2020 01:32 Відповісти
зачем клонам вакцина? У них и так срок эксплуатации небольшой
показати весь коментар
30.12.2020 09:47 Відповісти
А ось зі слів Байдена на відео ви спостерігали вакцинацію https://twitter.com/JFNYC1/status/1344055804136194050?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1344055804136194050%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.breitbart.com%2F2020-election%2F2020%2F12%2F29%2Fwatch-joe-biden-calls-kamala-harris-president-elect%2F обраного президента Харріс
показати весь коментар
30.12.2020 07:07 Відповісти
Так чей Крым,идиот? Или водобоязнь?
показати весь коментар
30.12.2020 07:36 Відповісти
Сходи на паралельну вітку почитай, вас тролей вже клинить
показати весь коментар
30.12.2020 08:20 Відповісти
Самый голодный тролль на этой ветке ТЫ! Пшол вон,животное!
показати весь коментар
30.12.2020 09:34 Відповісти
Канадійська троляка всю гілку обдристала, страшно заходити.
показати весь коментар
30.12.2020 23:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 