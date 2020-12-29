Обрана віцепрезидентка США Гарріс у прямому ефірі зробила щеплення проти COVID-19. ВIДЕО
Обрана віцепрезидентка США Камала Гарріс зробила щеплення від COVID-19 під час прямого ефіру на телебаченні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це в буквальному сенсі порятунок життя. Я довіряю науковцям. А це науковці створили і схвалили цю вакцину. Тому я закликаю усіх: коли настане ваша черга, зробіть щеплення. Йдеться про те, щоб врятувати ваше життя, життя членів вашої родини та життя вашої спільноти", - сказала Гарріс.
Обраний президент США Джо Байден зробив щеплення від коронавірусу трохи більше ніж тиждень тому.
У грудні в США почали застосовувати перші дві вакцини від коронавірусу. Першою дозвіл від влади отримала вакцина від компаній Pfizer та BioNTech, другою - вакцина від Moderna. Обидва препарати для вироблення стійкого імунітету необхідно вводити двічі.
Від початку пандемії в США заразилися коронавірусом понад 19,7 млн людей, більше ніж 343 тис. померли.
