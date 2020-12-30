"На якій підставі це символ зла?!" - ексслуга народу Скороход про георгіївську стрічку. ВIДЕО
Ексслуга народу, а нині нардепка групи "За майбутнє" Анна Скороход заявила, що вважає георгіївську стрічку символом перемоги і говорить про безпідставність заборони цього атрибута в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Скороход сказала в ефірі проросійського телеканалу "НАШ".
"Ми повинні шанувати історію. У кожного своя історія і кожен історію пише під себе ... У мене дід ... прадід дійшов до Берліна. Для нього георгіївська стрічка - це символ перемоги. Чому мені якась недалека людина повинна вказувати, що це символ зла? На якій підставі?" - заявила Скороход.
