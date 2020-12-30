УКР
"На якій підставі це символ зла?!" - ексслуга народу Скороход про георгіївську стрічку. ВIДЕО

Ексслуга народу, а нині нардепка групи "За майбутнє" Анна Скороход заявила, що вважає георгіївську стрічку символом перемоги і говорить про безпідставність заборони цього атрибута в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Скороход сказала в ефірі проросійського телеканалу "НАШ".

"Ми повинні шанувати історію. У кожного своя історія і кожен історію пише під себе ... У мене дід ... прадід дійшов до Берліна. Для нього георгіївська стрічка - це символ перемоги. Чому мені якась недалека людина повинна вказувати, що це символ зла? На якій підставі?" - заявила Скороход.

Читайте: Російські пропагандисти підробили "Армія FM" в Google Play Store, - Міноборони

"На каком основании это символ зла?!" - экс-слуга народа Скороход о георгиевской ленточке - Цензор.НЕТ 6265
30.12.2020 11:59 Відповісти
+133
Гнида рогатая 🤢👿 , тебе мало убитых 13 000 украинцев ?
30.12.2020 12:00 Відповісти
+94
типичная выпускница ылитного детсада.
30.12.2020 12:02 Відповісти
Дурилка картонна, корабельна сосна -та як хочете. Але що пень пнем -то точно.
01.01.2021 11:26 Відповісти
Известная нам " свастика" крест с загнутыми краями, который ныне ассоциируется с немецким национал социализмом - фашизмом гитлеровской Германии и олицетворяет с 30 годов прошлого века по сей день зло в чистом виде.. Но с другой стороны это древний символ удачи, благоденствия, плодородия, движения, жизни, оберег против злых духов и т.д. известен в древнем Китае, Японии, Индии, Иране, доколумбовой Америки, встречается в архитектурных украшениях древнего Рима. Вот что уроды, ненавистники и подонки могут сделать с вполне достойным символом. Тоже самое с так называемой "георгиевской ленточкой" времен императорской России , белого движения . Потом эту эмблему ( в виде ленточки" начали "опускать на уровень плинтуса" власовские коллаборанты.) Сталин решил перехватить инициативу.. , но нынешние почитатели "ленточки" забывают что она в СССР называлась " гвардейской ленточкой" ( приватизировав ее похожие цвета у "кровавого царского режима"). Народ воспринял ее как некое возвращение к историческим корням. Но пришла власть маньяка Путинило ( последователя дел Гитлера и Сталина) он начал смешивать времена империи и СССР ленточка стала вновь " георгиевской" и он начал под этим символом вторжения в Грузию и особенно с 2014 года с вторжения в Украину ( Крым и Донбасс), грозить Прибалтике, да и другим странам агрессией, вмешательством и т.д. Убивая под этим символом украинцев, грузин, сирийцев, и т.д. Так чему же удивляться что отношение народов к этому символу так же изменилось, как когда то это произошло с свастикой. ( таких примеров тьма в прошлой и нынешней истории, это и серп и молот и звезда и бог весть еще какие символы, все сводится к тому как и кем этот символ используется и для каких целей)
01.01.2021 11:46 Відповісти
Так воно же каже, що історія у кожного - своя. Тепер, щоби бути послідовною, ттреба проголосити, що в кожного - своя математика, своя граматика, хімія, фізика, креслення, сопромат, біологія... Хоча біологія в неї дійсно своя "пропрієтарна". Зовсім не біологічна: так, якесь тіло без глузду, без сенсу, без змісту, без мозку...
23.04.2022 16:06 Відповісти
