"На якій підставі це символ зла?!" - ексслуга народу Скороход про георгіївську стрічку. ВIДЕО

Ексслуга народу, а нині нардепка групи "За майбутнє" Анна Скороход заявила, що вважає георгіївську стрічку символом перемоги і говорить про безпідставність заборони цього атрибута в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Скороход сказала в ефірі проросійського телеканалу "НАШ".

"Ми повинні шанувати історію. У кожного своя історія і кожен історію пише під себе ... У мене дід ... прадід дійшов до Берліна. Для нього георгіївська стрічка - це символ перемоги. Чому мені якась недалека людина повинна вказувати, що це символ зла? На якій підставі?" - заявила Скороход.

