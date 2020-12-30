Чутки про помсту Татарову не є оригінальним способом захисту, - Ситник. ВIДЕО

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник прокоментував чутки про можливу персональну помсту фігуранту справи про корупцію Олегу Татарову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

За його словами, це не є оригінальним способом захисту. Майже у всіх кейсах, які привертали увагу суспільства, основою захисту була особиста помста директора Антикорупційного бюро.

"Насправді, з паном Татаровим я фактично не знайомий, і, можливо, ми бачилися кілька разів, мали кілька разів комунікацію по телефону. І все. ... Скільки пам'ятаю наші кейси, стільки ми читаємо про те, що, незважаючи на те, що підозру підписує детектив, погоджує прокурор, чомусь всі вважають (мабуть, це популярно для медіапростору), що це помста або зведення особистих рахунків", - зазначив Ситник.

Нагадаємо, раніше заступник голови ОП Татаров заявив, що справа проти нього - це образа і неприхована особиста помста Ситника.