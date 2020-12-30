УКР
Чутки про помсту Татарову не є оригінальним способом захисту, - Ситник. ВIДЕО

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник прокоментував чутки про можливу персональну помсту фігуранту справи про корупцію Олегу Татарову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

За його словами, це не є оригінальним способом захисту. Майже у всіх кейсах, які привертали увагу суспільства, основою захисту була особиста помста директора Антикорупційного бюро.

"Насправді, з паном Татаровим я фактично не знайомий, і, можливо, ми бачилися кілька разів, мали кілька разів комунікацію по телефону. І все. ... Скільки пам'ятаю наші кейси, стільки ми читаємо про те, що, незважаючи на те, що підозру підписує детектив, погоджує прокурор, чомусь всі вважають (мабуть, це популярно для медіапростору), що це помста або зведення особистих рахунків", - зазначив Ситник.

Також читайте: Татаров про свій можливий арешт: Ситник загрався, його PR-акція закінчиться нічим

Нагадаємо, раніше заступник голови ОП Татаров заявив, що справа проти нього - це образа і неприхована особиста помста Ситника.

Ситник Артем (863) Татаров Олег (431)
+1
Надеюсь Байден разгонит этот зелёный гадюшник.
показати весь коментар
30.12.2020 15:01 Відповісти
Надеюсь Байден разгонит этот зелёный гадюшник.
показати весь коментар
30.12.2020 15:01 Відповісти
зеленый гадюшник вторичен. Нужно разгонять причину.
показати весь коментар
30.12.2020 15:03 Відповісти
Возможно , если на глобусе найдёт . У них своих проблем хватает .
показати весь коментар
30.12.2020 15:08 Відповісти
Нет больше новостней, кроме новостей про этого ублюдка.
показати весь коментар
30.12.2020 15:06 Відповісти
Рыгоаналы неоригиналы..
показати весь коментар
30.12.2020 15:07 Відповісти
Но являются - правдой.
показати весь коментар
30.12.2020 15:22 Відповісти
Думаю, детективи НАБУ також збирають факти порушення законів та зловживання самим Зе і єрмаком.
Тобто, від суду не втечуть.
показати весь коментар
30.12.2020 15:25 Відповісти
это скорпионы в банке,нужна реформа суда-срочно.
показати весь коментар
30.12.2020 15:42 Відповісти
Одеяло в суд
показати весь коментар
30.12.2020 15:40 Відповісти
 
 