"З Новим роком! Будьте сильними, качайте біцепси і готуйтеся бити моск@лів" - волонтер Ігор Ященко. ВIДЕО

Корреспондент Цензор.НЕТ побывал на фронте, где пообщался с волонтерами, добровольцами и воинами Вооруженных сил Украины. Украинские защитники через наш информационный ресурс поздравили с Новым Годом всех украинцев, диаспору и неравнодушных людей, которые поддерживают украинских воинов в борьбе с российскими оккупантами.

2020-й рік уже став частиною історії. Якісь загальні підсумки підводити ще зарано, час все розставить по своїх місцях. Проте з впевненістю можна сказати, що наша країна є і буде, поки на сторожі стоять українські воїни, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Частина українських бійців боролася в мирних регіонах країни проти проросійських найманців з українськими паспортами, які свідомо підтримують московського агресора. Саме цій "активній меншості" вдалося не допустити повної капітуляції перед ворогом. Саме "активна меншість" змушувала владу хоч якимось чином боротися або принаймні – не заважати вести боротьбу.

Українці воїни на фронті змушені були протистояти російсько-терористичним військам в умовах певної блокади, з боку тої ж влади, яка бачила "мир в очах Путіна" і самих окупантів. Наші хлопці і дівчата витримали, не відступили перед проблемами і викликами.

Вони були не одні в цій боротьбі, їх підтримували волонтери, діаспора і просто небайдужі громадяни. Тому з нагоди такого свята, найщиріші привітання линуть з окопів, бліндажів у мирні регіони країни, за кордон до всіх тих, хто за Батьківщину.

Волонтер, керівник волонтерсько-стоматологічного проєкту "Тризуб Дентал" - Ігор Ященко побажав усім бути сильними, готуватися до боротьби з російськими окупантами і злом, котре засіло в нашій країні. Сам Ігор уже 6 років на фронті, він з командою однодумців надають безоплатну стоматологічну допомогу тисячам українських воїнів. Він бачив, як змінювалися бригади, командири підрозділів, проте їхня волонтерська допомога не зменшується, навпаки – збільшується.

Наталя Борисовська, боєць Збройних сил України в нашій армії перебуває уже 10 років. Вона підписала контракт, ще до війни. З початком бойових дій сама напросилася на фронт, телефонувала в Міністерство оборони, коли їй відмовили перший раз. Наталя побажала нашим громадянам – Перемоги над ворогом, адже саме з неї розпочнеться будівництво нової країни. І найголовніше – любити Україну, бути сильними.

Микита Мельник, доброволець, який на війні з 2014 року. Він пішов воювати, коли йому виповнилося 18 років. У першому ж серйозному бою, він втратив побратима, батька трьох дітей. Цей випадок назавжди закарбувався в його пам’яті.

Микита побажав всім українцям, діаспорі, волонтерам міцного здоров’я і віри в українських воїнів. Разом – ми переможемо, все і всіх.

З Новим роком!