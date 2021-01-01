"З Новим роком! Будьте сильними, качайте біцепси і готуйтеся бити моск@лів" - волонтер Ігор Ященко. ВIДЕО
Корреспондент Цензор.НЕТ побывал на фронте, где пообщался с волонтерами, добровольцами и воинами Вооруженных сил Украины. Украинские защитники через наш информационный ресурс поздравили с Новым Годом всех украинцев, диаспору и неравнодушных людей, которые поддерживают украинских воинов в борьбе с российскими оккупантами.
2020-й рік уже став частиною історії. Якісь загальні підсумки підводити ще зарано, час все розставить по своїх місцях. Проте з впевненістю можна сказати, що наша країна є і буде, поки на сторожі стоять українські воїни, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Частина українських бійців боролася в мирних регіонах країни проти проросійських найманців з українськими паспортами, які свідомо підтримують московського агресора. Саме цій "активній меншості" вдалося не допустити повної капітуляції перед ворогом. Саме "активна меншість" змушувала владу хоч якимось чином боротися або принаймні – не заважати вести боротьбу.
Українці воїни на фронті змушені були протистояти російсько-терористичним військам в умовах певної блокади, з боку тої ж влади, яка бачила "мир в очах Путіна" і самих окупантів. Наші хлопці і дівчата витримали, не відступили перед проблемами і викликами.
Вони були не одні в цій боротьбі, їх підтримували волонтери, діаспора і просто небайдужі громадяни. Тому з нагоди такого свята, найщиріші привітання линуть з окопів, бліндажів у мирні регіони країни, за кордон до всіх тих, хто за Батьківщину.
Волонтер, керівник волонтерсько-стоматологічного проєкту "Тризуб Дентал" - Ігор Ященко побажав усім бути сильними, готуватися до боротьби з російськими окупантами і злом, котре засіло в нашій країні. Сам Ігор уже 6 років на фронті, він з командою однодумців надають безоплатну стоматологічну допомогу тисячам українських воїнів. Він бачив, як змінювалися бригади, командири підрозділів, проте їхня волонтерська допомога не зменшується, навпаки – збільшується.
Наталя Борисовська, боєць Збройних сил України в нашій армії перебуває уже 10 років. Вона підписала контракт, ще до війни. З початком бойових дій сама напросилася на фронт, телефонувала в Міністерство оборони, коли їй відмовили перший раз. Наталя побажала нашим громадянам – Перемоги над ворогом, адже саме з неї розпочнеться будівництво нової країни. І найголовніше – любити Україну, бути сильними.
Микита Мельник, доброволець, який на війні з 2014 року. Він пішов воювати, коли йому виповнилося 18 років. У першому ж серйозному бою, він втратив побратима, батька трьох дітей. Цей випадок назавжди закарбувався в його пам’яті.
Микита побажав всім українцям, діаспорі, волонтерам міцного здоров’я і віри в українських воїнів. Разом – ми переможемо, все і всіх.
З Новим роком!
