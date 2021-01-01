УКР
"З Новим роком! Будьте сильними, качайте біцепси і готуйтеся бити моск@лів" - волонтер Ігор Ященко. ВIДЕО

Корреспондент Цензор.НЕТ побывал на фронте, где пообщался с волонтерами, добровольцами и воинами Вооруженных сил Украины. Украинские защитники через наш информационный ресурс поздравили с Новым Годом всех украинцев, диаспору и неравнодушных людей, которые поддерживают украинских воинов в борьбе с российскими оккупантами.

2020-й рік уже став частиною історії. Якісь загальні підсумки підводити ще зарано, час все розставить по своїх місцях. Проте з впевненістю можна сказати, що наша країна є і буде, поки на сторожі стоять українські воїни, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Частина українських бійців боролася в мирних регіонах країни проти проросійських найманців з українськими паспортами, які свідомо підтримують московського агресора. Саме цій "активній меншості" вдалося не допустити повної капітуляції перед ворогом. Саме "активна меншість" змушувала владу хоч якимось чином боротися або принаймні – не заважати вести боротьбу.

Українці воїни на фронті змушені були протистояти російсько-терористичним військам в умовах певної блокади, з боку тої ж влади, яка бачила "мир в очах Путіна" і самих окупантів. Наші хлопці і дівчата витримали, не відступили перед проблемами і викликами.

Також дивіться: "Окопна війна": "Дуже бракувало родини", - воїн ЗСУ, громадський діяч Гліб Бабіч про перше Різдво на фронті. ВIДЕО

Вони були не одні в цій боротьбі, їх підтримували волонтери, діаспора і просто небайдужі громадяни. Тому з нагоди такого свята, найщиріші привітання линуть з окопів, бліндажів у мирні регіони країни, за кордон до всіх тих, хто за Батьківщину.

Волонтер, керівник волонтерсько-стоматологічного проєкту "Тризуб Дентал" - Ігор Ященко побажав усім бути сильними, готуватися до боротьби з російськими окупантами і злом, котре засіло в нашій країні. Сам Ігор уже 6 років на фронті, він з командою однодумців надають безоплатну стоматологічну допомогу тисячам українських воїнів. Він бачив, як змінювалися бригади, командири підрозділів, проте їхня волонтерська допомога не зменшується, навпаки – збільшується.

Наталя Борисовська, боєць Збройних сил України в нашій армії перебуває уже 10 років. Вона підписала контракт, ще до війни. З початком бойових дій сама напросилася на фронт, телефонувала в Міністерство оборони, коли їй відмовили перший раз. Наталя побажала нашим громадянам – Перемоги над ворогом, адже саме з неї розпочнеться будівництво нової країни. І найголовніше – любити Україну, бути сильними.

Микита Мельник, доброволець, який на війні з 2014 року. Він пішов воювати, коли йому виповнилося 18 років. У першому ж серйозному бою, він втратив побратима, батька трьох дітей. Цей випадок назавжди закарбувався в його пам’яті.

Дивіться: Окопна війна: "Ми цього року були дуже чемні, і святий Миколай подарував нам багато подарунків", - командир взводу снайперів ЗСУ Сергій Варакін (Смайл). ВIДЕО

Микита побажав всім українцям, діаспорі, волонтерам міцного здоров’я і віри в українських воїнів. Разом – ми переможемо, все і всіх.

З Новим роком!

діаспора (210) Новий рік (551) привітання (746) волонтери (1352) ЗСУ (7864) Ухман Михайло (237)
Топ коментарі
+35
З Новим Роком бійці!
01.01.2021 09:58 Відповісти
+31
"З Новим роком! Будьте сильними, качайте біцепси і готуйтеся бити моск@лів" - волонтер Ігор Ященко - Цензор.НЕТ 1920
01.01.2021 10:04 Відповісти
+28
Героям слава !
01.01.2021 09:59 Відповісти
З Новим Роком бійці!
01.01.2021 09:58 Відповісти
З Новим Роком волонтери, небайдужі громадяни України, сармати, скіфи, русини. Най чисте небо простягнеться від Сяну до Дону, а ворого згине як роса на сонці.
01.01.2021 10:01 Відповісти
Героям слава !
01.01.2021 09:59 Відповісти
сімейство москалів напряглося
01.01.2021 10:02 Відповісти
"З Новим роком! Будьте сильними, качайте біцепси і готуйтеся бити моск@лів" - волонтер Ігор Ященко - Цензор.НЕТ 1920
01.01.2021 10:04 Відповісти
джавелины, байрактары, байда-байден
01.01.2021 10:22 Відповісти
Ось ці захистники Україні підтверджують правільність слів - Армія, Віра,Мова. З Новим Роком всіх Украиїнців, які знищують кацапів.
01.01.2021 10:18 Відповісти
Дорогі наші і ВАС всіх з Новим роком! Дякую Вам, що Ви зберігаєте мир на наші землі. Здоров"я вам всім і повертайтесь всі живими!
01.01.2021 10:26 Відповісти
Смерть ворогам України!!!
01.01.2021 10:30 Відповісти
Нетфликс снял сериал в котором героиня говорит что нет такого места как украина)
https://korrespondent.net/amp/4311522-v-novom-fylme-Netflix-heroynia-zaiavliaet-chto-ukrayny-net
01.01.2021 11:06 Відповісти
тот самый нетфликс шо пан вальсман рекламировал?
01.01.2021 21:45 Відповісти
расия хер отсосет... отчмокает и еще раз попросит... только не сосать дадут, а просто отпетушарат весь кацапстан и переведут жить к параше... СЛАВА УКРАИНЕ!
01.01.2021 11:23 Відповісти
Павел Иванов ты живёшь в республике ********* город ********?
01.01.2021 11:48 Відповісти
Кацап на-парашу!!!!
01.01.2021 11:33 Відповісти
Кацапів на гиляку!
01.01.2021 11:49 Відповісти
С Новым Годом, наши воины - герои! Храни вас Господь! Бесконечная благодарность вам за ваш ежедневный подвиг, за ваши жертвы, за ваше мужество! И пусть мучительно сдохнет кремлёвская крыса, всё её окружение и все её холуи в Украине....Будь проклята кацапская клоака паРаша - гори, тони, взрывайся, болей, страдай, мучайся и подыхай!!!! Да будет так. Аминь...
01.01.2021 11:54 Відповісти
????.....а зачем их бить?? Неужели коронавирус ничего не научил?....их проще ...ИЗМЕНИТЬ!
Нужно изменить Россию, а воевать с дураками никто не намерен....
01.01.2021 11:55 Відповісти
иги ... головне щоб "своїх" не чіпали ...
01.01.2021 12:47 Відповісти
А куда подевались все старые волонтёры?
01.01.2021 12:50 Відповісти
"З Новим роком! Будьте сильними, качайте біцепси і готуйтеся бити моск@лів" - волонтер Ігор Ященко - Цензор.НЕТ 3766 З Новим роком !!!
01.01.2021 13:00 Відповісти
Вітаємо наших Захисників, смерть ворогам.
01.01.2021 17:14 Відповісти
Слава Украинским Воинам. Победа над "руSSней" как внешней, так и внутренней будет за нами!
01.01.2021 20:35 Відповісти
КОГДА ХЙЛА ЗАКАЖЕМ !?)
01.01.2021 21:55 Відповісти
Cлава Героям!
01.01.2021 23:49 Відповісти
Дякуємо.
02.01.2021 00:18 Відповісти
Дякую! за Вашу роботу !!! Героям Слава!
02.01.2021 00:55 Відповісти
 
 