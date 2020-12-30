Лукашенко не збирається віддавати владу, "поки останній "омонівець" мені не скаже йти". ВIДЕО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що покине свій пост, лише якщо втратить підтримку силовиків.

Про це він сказав під час виступу перед бійцями мінського "ОМОНу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

"Якби люди в погонах даремно їли хліб, якби в ті серпневі дні ви завагалися - ми сьогодні жили б в іншій країні. І взагалі чи жили б ми, чи існувала б ця країна? Поки останній "омонівець" мені не скаже йти - я буду наглухо стояти в цій країні поряд з вами пліч-о-пліч", - заявив Лукашенко.

ОМОНівці вручили Лукашенку чорний берет "за особливі заслуги".

"Я вже сьогодні омонівець", - прокоментував це Лукашенко.

