Лукашенко не збирається віддавати владу, "поки останній "омонівець" мені не скаже йти". ВIДЕО
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що покине свій пост, лише якщо втратить підтримку силовиків.
Про це він сказав під час виступу перед бійцями мінського "ОМОНу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
"Якби люди в погонах даремно їли хліб, якби в ті серпневі дні ви завагалися - ми сьогодні жили б в іншій країні. І взагалі чи жили б ми, чи існувала б ця країна? Поки останній "омонівець" мені не скаже йти - я буду наглухо стояти в цій країні поряд з вами пліч-о-пліч", - заявив Лукашенко.
ОМОНівці вручили Лукашенку чорний берет "за особливі заслуги".
"Я вже сьогодні омонівець", - прокоментував це Лукашенко.
а вот то, что сейчас в этом кресле это просто ГОВНОкомандующий.
К слову, его победы перечислите.
Победа над терпилами не в счёт.
ЭТО ПОБЕДА?!?!?!
А кто же посягает на вашу территорию?