Лукашенко не збирається віддавати владу, "поки останній "омонівець" мені не скаже йти". ВIДЕО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що покине свій пост, лише якщо втратить підтримку силовиків.

Про це він сказав під час виступу перед бійцями мінського "ОМОНу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

"Якби люди в погонах даремно їли хліб, якби в ті серпневі дні ви завагалися - ми сьогодні жили б в іншій країні. І взагалі чи жили б ми, чи існувала б ця країна? Поки останній "омонівець" мені не скаже йти - я буду наглухо стояти в цій країні поряд з вами пліч-о-пліч", - заявив Лукашенко.

ОМОНівці вручили Лукашенку чорний берет "за особливі заслуги".

"Я вже сьогодні омонівець", - прокоментував це Лукашенко.

Білорусь (8030) Лукашенко Олександр (2687)
+32
Президент омона
30.12.2020 16:19 Відповісти
+22
Когда надежда остаётся только на ОМОН, то это совсем грустно, докэрувався за 26 лет называется
30.12.2020 16:20 Відповісти
+10
Дарвин посмотрел бы на рожу етого омоновца и заплакал бы
30.12.2020 16:27 Відповісти
Президент омона
30.12.2020 16:19 Відповісти
Так и есть причем 3% его заслуженые это их голос
30.12.2020 18:23 Відповісти
Когда надежда остаётся только на ОМОН, то это совсем грустно, докэрувався за 26 лет называется
30.12.2020 16:20 Відповісти
А перший вже сказав?
30.12.2020 16:21 Відповісти
зачем первый, второй ..... нужно любому омоновцу сказать что я последний и делов
30.12.2020 16:30 Відповісти
Так вот для кого *бацька* все ето время старался. Для омона. Тоесть для тупого быдла не закончившего школу и ненаядя себе больше работы кроме как избивать людей. Давайте уже не стесняйтесь и ставьте памятники типо *омоновец храбро избивает старушку которая с подругами вышла погулять етим нарушив закон собираться не больше двух*.
30.12.2020 16:25 Відповісти
У таракана т.н. синдром кремля. Постоянно их кто то хочет захватить, а по периметру сидят праклятые империалисты, бьют копытами, скрепят зубами потирая руками готовы в любой момент напасть
30.12.2020 16:26 Відповісти
Дарвин посмотрел бы на рожу етого омоновца и заплакал бы
30.12.2020 16:27 Відповісти
Не стоит так издеваться над Дарвиным, ему и так не по себе от Лукашенка
30.12.2020 16:35 Відповісти
Это чёрная метка.
30.12.2020 16:30 Відповісти
Nekuda on neujdiot dalse kolxozi budet strojit,zalko tolko molodix liudej kotoryje dolzni smotret na takoje izdivatelstvo iz strani
30.12.2020 16:32 Відповісти
Так им давно говорили, что надо титушню с мнтами начинать п-здить. Но, к сожалению, это всё напрасно - кацпы загнали беларусов в цугцванг.
30.12.2020 16:32 Відповісти
Храждане Федерального округа Параши "Беларуссия", вы в курсе, если судить по данному фото, что ваш гауляйтер Сашка, психически не здоровый человек? Кто и когда ему присвоил генеральское звание? Он же вроде бы сержантом-стукачом при политотделе в СА СССР службу окончил. А диагноз у него такой: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F М ания величия (бред величия) - тип самосознания или поведения личности, выражающийся в крайней степени переоценки своей важности, известности, популярности, богатства, власти, политического влияния и т. п.
30.12.2020 16:33 Відповісти
Йому на думку свого народу наплювати. Поки виконуються його накази, він буде насолоджуватися безмежною владою, смачно їсти і солодко спати, і петрахувати білорусок і парламент. Поки принц Коля підросте.
30.12.2020 16:43 Відповісти
Он в пограничных войсках служил. И он не генерал, а Верховный главнокомандующий. Как и ваш президент.
30.12.2020 17:48 Відповісти
Так с чего ваш гауляйтер на себя фуражку генеральскую взгромоздил? Или служба в качестве инструктора-стукача при политотделе войск КГБ СССР даёт даже ефрейтору право нашивать лампасы на шаровари и одевать фуражку генеральскую? Посмешище в позументе да и только. И диагноз, один из многих, я ему правильно поставил.
30.12.2020 17:54 Відповісти
Это парадная форма, полевая попроще. Примерно как и у вашего.
30.12.2020 18:00 Відповісти
Парадная форма кого? Подполковника запаса?
Лукашенко не збирається віддавати владу, "поки останній "омонівець" мені не скаже йти" - Цензор.НЕТ 9612
30.12.2020 18:03 Відповісти
У нашего такого ПОЗОРИЩА не было. Как у вашего гауляйтера. И быть не могло. Впрочем у нонешнего недоразумения есть. В костюмерной.
Лукашенко не збирається віддавати владу, "поки останній "омонівець" мені не скаже йти" - Цензор.НЕТ 6362
30.12.2020 18:05 Відповісти
К слову, наш президент в генерала не рядился и действительно был Главнокомандующим,
Лукашенко не збирається віддавати владу, "поки останній "омонівець" мені не скаже йти" - Цензор.НЕТ 3575

а вот то, что сейчас в этом кресле это просто ГОВНОкомандующий.

Лукашенко не збирається віддавати владу, "поки останній "омонівець" мені не скаже йти" - Цензор.НЕТ 8133
30.12.2020 17:58 Відповісти
Дело не в форме, а победах.
30.12.2020 18:02 Відповісти
А ваш, как я вижу на колчаковских фронтах пораненый был.
К слову, его победы перечислите.
Победа над терпилами не в счёт.
30.12.2020 18:07 Відповісти
Сохраняет нашу территорию в неприкосновенности .
30.12.2020 18:12 Відповісти
Что, что? Сохраняет вашу территорию?
ЭТО ПОБЕДА?!?!?!
А кто же посягает на вашу территорию?
30.12.2020 18:15 Відповісти
Наверное вам Вальшнория угрожает вторжением?
30.12.2020 18:36 Відповісти
Какое же оно жалкое. Фуражка наперекосяк, морда перепуганная, шуточки какие-то тупые - типичный утырок.
30.12.2020 16:34 Відповісти
Лукашенко не збирається віддавати владу, "поки останній "омонівець" мені не скаже йти" - Цензор.НЕТ 4960
30.12.2020 16:44 Відповісти
дело за "последним" омоновцем.
30.12.2020 16:36 Відповісти
не з народом, а з ОМОНом стояти. Що ще треба, щоб не ходити з квітами, а найняти снайпера для цього агрофюрера?
30.12.2020 16:37 Відповісти
Так скільки там тих "омонівців"? За ніч можна всіх передушити.
30.12.2020 16:43 Відповісти
Лукашенко не збирається віддавати владу, "поки останній "омонівець" мені не скаже йти" - Цензор.НЕТ 7073
30.12.2020 16:45 Відповісти
Дозвольте задати просте запитання - а якби Янукович поступив би так,як Лукашенко?..Чи був би тоді Крим анексований і чи була б війна на Донбасі?..І чи було б п"ятнадцять тисяч вбитих?..Дуже просте скромне запитання...
30.12.2020 16:46 Відповісти
А ти спитай в свого *****.,а ще подивись чим закінчиться в бульбашії ,тільки у нас квіти не дарували б.
30.12.2020 17:05 Відповісти
если бы янык и ко поставили бы йолку через дорогу на майдане - точно ничего бы не было.
30.12.2020 20:37 Відповісти
Была б "Новоотсосия" а так толь ДНР_ЛНР
30.12.2020 16:51 Відповісти
А у вояки»» акцентик мацковський…
30.12.2020 16:56 Відповісти
Уважение Бате и респект !Лукашенко не збирається віддавати владу, "поки останній "омонівець" мені не скаже йти" - Цензор.НЕТ 9475
30.12.2020 16:56 Відповісти
З якого звіринцю тебе випустили?
30.12.2020 17:02 Відповісти
Та я бачу , що забули дверцята в вольєрі закрити. І таких як ти на форум понабігало.
30.12.2020 17:10 Відповісти
Тобі дверцятами голову затисли коли втікав,цілувати ********** у дупу?
30.12.2020 17:22 Відповісти
Лукашенко не збирається віддавати владу, "поки останній "омонівець" мені не скаже йти" - Цензор.НЕТ 6932
30.12.2020 17:51 Відповісти
ХРЕНин?
30.12.2020 17:32 Відповісти
Слава Украине и Беларуси.
30.12.2020 17:58 Відповісти
Взаимное вылизывание будет продолжаться не очень долго картоха сгнила и в пищу не годится.
30.12.2020 17:37 Відповісти
Бульбо фюрери варто пожаліти власний народ - в них вже всі слова для назв маршів закінчились, хіба що: « Марш переможної капітуляції»
30.12.2020 18:44 Відповісти
Муссарской Эмир Гауляйтер ОМОНА СС Лука 1й зам. пыни путлера 1го Короля ватниковых ******
30.12.2020 19:11 Відповісти
И Светку теперь может от омонить.
30.12.2020 19:19 Відповісти
********** белорусского ОМОНА
30.12.2020 19:21 Відповісти
Лука кончай уже дурака валять, вечного ничего нет.
30.12.2020 21:02 Відповісти
а-ха-ха)) жополизы!
30.12.2020 22:31 Відповісти
Опа, это получается при власти в РБ ментовская хунта?
31.12.2020 01:13 Відповісти
 
 