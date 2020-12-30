Хлопець "стріляв" з іграшкових пістолетів фальшивими доларами на засіданні Харківської міськради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Коли депутати реєструвалися для голосування за бюджет Харкова на 2021 рік, залом пройшовся молодик і випустив із "пістолетів" сувенірні долари.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Kharkiv Today.

Варто було секретарю міськради Ігорю Терехову запропонував перейти до голосування за бюджет, як з кінця залу вийшов парубок і розкидав у сесійній залі фальшиві купюри з пістолетів "Money Gun". Він пройшов до трибуни, звернув праворуч і попрямував до виходу.

Терехов почав кликати поліцію і вимагати скласти адмінпротокол.

"Виведіть молодого чоловіка. Де міліція? Запросіть! Виведіть його! Де міліція? Виведіть, он, чоловік пішов! І складіть адміністративний протокол! А потім після цього змусьте його прибрати все. Ми місто прибираємо, а він тут смітить, не зрозуміло чим, папірці якісь порозкидав", - сказав Терехов.

Повідомляється, що правоохоронці затримали хлопця і зараз з'ясовують мету його дій.

Читайте також: У мерію Харкова прийшли співробітники СБУ: перевіряють дотримання режиму секретності, - ЗМІ







