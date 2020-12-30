УКР
Хлопець "стріляв" з іграшкових пістолетів фальшивими доларами на засіданні Харківської міськради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Коли депутати реєструвалися для голосування за бюджет Харкова на 2021 рік, залом пройшовся молодик і випустив із "пістолетів" сувенірні долари.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Kharkiv Today.

Варто було секретарю міськради Ігорю Терехову запропонував перейти до голосування за бюджет, як з кінця залу вийшов парубок і розкидав у сесійній залі фальшиві купюри з пістолетів "Money Gun". Він пройшов до трибуни, звернув праворуч і попрямував до виходу.

Терехов почав кликати поліцію і вимагати скласти адмінпротокол.

"Виведіть молодого чоловіка. Де міліція? Запросіть! Виведіть його! Де міліція? Виведіть, он, чоловік пішов! І складіть адміністративний протокол! А потім після цього змусьте його прибрати все. Ми місто прибираємо, а він тут смітить, не зрозуміло чим, папірці якісь порозкидав", - сказав Терехов.

Повідомляється, що правоохоронці затримали хлопця і зараз з'ясовують мету його дій.

+13
Хорошая примета. Гепа с того света "посевает" Харьков.
показати весь коментар
30.12.2020 16:31 Відповісти
+12
Это перформанс или инсталяция?
Милиция, где милиция, до слез))))
показати весь коментар
30.12.2020 16:39 Відповісти
+7
Вот уже запросто 15 лет в большом индустриальном городе страны ламают комедуху оперетку. Ну а та которая была вот всю осень---так нет слов. Ясно, что стрельба баксами символизировала продажность очередного сходняка. Но это детская игра. Давно было пора ввести прямое президентское правление, создать комисиию по расследованиям последних 10 лет гор-бюджета и только следственной группой с других городов или столицы. Полностью сменить администрацию города и области, провести конкурс, пригласить советниками изза рубежа ближнего---и только через год назначить выборы во все местные органы. Иначе пятая колона скоро превратится в армию. И мы получим настоящую гражданскую войну.
показати весь коментар
30.12.2020 17:23 Відповісти
Коментувати
Парень "стрелял" из игрушечных пистолетов фальшивыми долларами на заседании Харьковского горсовета - Цензор.НЕТ 1090
показати весь коментар
30.12.2020 16:33 Відповісти
эт точно, какой-то затейник Кот Бегемот от Гепы
показати весь коментар
30.12.2020 16:36 Відповісти
Вообще-то это "12 стульев", но в плане кидания лошья и Булгаков много сочинил.
показати весь коментар
30.12.2020 16:38 Відповісти
Гєпа, не потрібно, спи спокійно
показати весь коментар
30.12.2020 16:32 Відповісти
Ну стрелял... Чего ж не убил никого?
показати весь коментар
30.12.2020 16:33 Відповісти
Впаять 5 лет тюрьмы.
показати весь коментар
30.12.2020 16:34 Відповісти
а если это был реинкарнированный весельчак Гепа ?
народ Харькова вас не поймет, таварищь !!
показати весь коментар
30.12.2020 16:38 Відповісти
это совок в голове...
показати весь коментар
30.12.2020 16:40 Відповісти
Перфоманс, инсталяция если бы он насрал на столе у Терехова.
показати весь коментар
30.12.2020 23:26 Відповісти
Если бы насрал когда Терехов там сидел, то тоже был бы перфоманс. )
показати весь коментар
31.12.2020 12:50 Відповісти
Адназначна!
показати весь коментар
31.12.2020 18:26 Відповісти
Нечисто после Гепы в Харькове.
показати весь коментар
30.12.2020 16:43 Відповісти
Ну вот, сам же требовал включить систему регистрации. Так что ему надо? Настоящие доллары?
показати весь коментар
30.12.2020 16:45 Відповісти
Выведите, вон, человек ушел!
интересно, какие мысли роились и дупутата, пока он не понял , шо это игрушечный?
показати весь коментар
30.12.2020 16:50 Відповісти
В чем смысл? Ватные харьковчане десятками тысяч идут провожать своего вора в законе в могилу, в этом тоже вина депутатов горсовета? Или может что-то не так с самими людьми?
показати весь коментар
30.12.2020 16:56 Відповісти
российская агентура делает из Украины посмешище.
показати весь коментар
30.12.2020 17:03 Відповісти
Вот уже запросто 15 лет в большом индустриальном городе страны ламают комедуху оперетку. Ну а та которая была вот всю осень---так нет слов. Ясно, что стрельба баксами символизировала продажность очередного сходняка. Но это детская игра. Давно было пора ввести прямое президентское правление, создать комисиию по расследованиям последних 10 лет гор-бюджета и только следственной группой с других городов или столицы. Полностью сменить администрацию города и области, провести конкурс, пригласить советниками изза рубежа ближнего---и только через год назначить выборы во все местные органы. Иначе пятая колона скоро превратится в армию. И мы получим настоящую гражданскую войну.
показати весь коментар
30.12.2020 17:23 Відповісти
В Харькове турбоатом, Мальборо, Пивзавод, Барабашова, Фэд, и др. много крупных предприятий. Если не брать Киевскую регистрацию предприятий, то может и Киев обгоняет по ВВП. А результат лавочки, фонтанчики и то в долг. за 10 лет 1 станция метро, и то достроили. Славься Ге!
показати весь коментар
30.12.2020 18:14 Відповісти
порошенко обстрелял харьковский горсовет украдеными у украинского народа фальшивыми долларами
показати весь коментар
30.12.2020 17:28 Відповісти
Харькову нужен сильный руководитель, кроме Ярославского не вижу никого. Он любимчик, при всей не однозначности биографии. Иначе дерибан может плохо кончиться
показати весь коментар
30.12.2020 18:27 Відповісти
Зверніть увагу, головуючий на засіданні міськради спілкується іноземною мовою. Мовою ворога.
показати весь коментар
30.12.2020 18:45 Відповісти
поступок не очень - но депутаты именно по этому ( за деньгами ) и ходят на сборища
показати весь коментар
30.12.2020 18:47 Відповісти
во-во, якісь депутати хлопчика провели, винайняли для засівання доларами залу-на удачу
показати весь коментар
30.12.2020 19:12 Відповісти
Секретарь косит под гепу.
показати весь коментар
30.12.2020 19:31 Відповісти
Выведите молодого человека. Где милиция? Пригласите! Выведите его! Где милиция?

Не пойму где все это происходит - в Беларуси или в стране-помойке? Разве в Украине есть милиция?
показати весь коментар
30.12.2020 20:04 Відповісти
Автор! Не треба плутати тепле з м'яким. Сувенірні, це не фальшиві долари. Бо за те, що він розкидав сувенірні - йому пальчиком "ну-ну" можуть зробити й тільки. А от за фальшиві можна й подалі загуркотіти, якщо з'ясують, наприклад, що він їх сам виготовив.
показати весь коментар
30.12.2020 20:26 Відповісти
То ТЕРОРИСТ. Папір же гострий і ним можуть порізатись депутати.
А на дворі пандемія і порізавшись можна легко вмерти... Сарказм.
показати весь коментар
30.12.2020 20:36 Відповісти
Ото вообще не нормально когда на подобные заседания может зайти кто угодно с чем угодно в руках.
показати весь коментар
30.12.2020 20:45 Відповісти
Вот пока с настоящим оружием так не будет забегать к чинушам ничего в етой стране не изменится
показати весь коментар
30.12.2020 21:52 Відповісти
новое поколение выражает свой протест по-новому! старым пердунам этого не понять, разрыв между менталитетом поколений - пропасть! нынешняя молодежь "травояднаяя" (в этом есть как +, так и -), ей трудно будет справлятся с этими плотоядными допотопными ящерами, до тех пор пока они сами не вымрут!
показати весь коментар
31.12.2020 08:02 Відповісти
краще б з автомату справжніми кулями
показати весь коментар
31.12.2020 08:48 Відповісти
Заклики до вбивства?
показати весь коментар
31.12.2020 11:01 Відповісти
все все поняли о чем это ...- но грабить будут и дальше....
показати весь коментар
31.12.2020 11:11 Відповісти
карго культ Гепы по харьковски
показати весь коментар
31.12.2020 13:39 Відповісти
Що там твориться , в цьому "Харькові"? Там ще дотепер є міліція?
показати весь коментар
31.12.2020 15:33 Відповісти
У Харкові немає злочиності, бо вона вся в погонах
показати весь коментар
31.12.2020 16:48 Відповісти
Сію - сію посіваю, з Новим Роком поздоровляю
показати весь коментар
31.12.2020 16:41 Відповісти
