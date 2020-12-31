"Своя війна": Костянтин Фартушний та Андрій Невєров про бої під Луганськом у 2014 - 2015 роках. ВIДЕО

Костянтин Фартушний та Андрій Невєров в першій частині розповіли про бої в Луганській області навесні - восени 2014 року, а також про результати втрати управління військами командуванням сектору "А" під час відходу наших військ від Луганська, що призвело до загибелі групи "Айдара" і десантників 80-ї бригади в засідці 5 вересня 2014 року в районі блокпоста біля села Цвітні Піски.

Сьогодні Костянтин Фартушний та Андрій Невєров - герої нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

00: 00 - В гостях у Юрія Бутусова - танкісти Андрій Невєров і Костянтин Фартушний

03: 24 - Ким був до війни Андрій Невєров

05: 55 - Про навчання в інституті і виховання офіцерів

08: 50 - "До війни був готовий на 50%"

10:25 - "Один офіцер кидав телевізор і говорив, що не воюватиме з росіянами"

10:45 - На кого вчився і ким був до війни Костянтин Фартушний

14:55 - Чому пішов захищати Україну: "По-перше, мені все це подобається, а по-друге, не хотів, щоб сюди це все прийшло"

17:40 - "Люди ставали проукраїнськими на моїх очах"

20:40 - Як солдатам допомагали волонтери, "Укргазвидобування" і навіть баптисти

22:50 - Навіщо стріляли бойовими мінами у самих себе

25:45 - Фартушний: "Я ніколи не був офіційним командиром, тому тільки пропонував. А моєю валютою була смерть супротивника"

28: 26 - Про перший контакт з ворогом біля Сєвєродонецька

33:30 - Танк, дві БМП і міномет - про атаку на блокпост сепаратистів під Сєвєродонецьком

36: 55 - "Після того, як ми щільно взяли блокпост, сепаратисти втекли із самого Сєвєродонецька"

38:37 - Про події під Луганськом в кінці серпня - початку вересня 2014 року

46: 50 - "Луганськ було відкрито, на блокпості не було сепаратистів"

49:40 - Як командир бригади о 3-й ночі питав, чому його ніхто не зустрічає

50:50 - Як відбувався некерований відхід і втрата управління частинами під Луганськом

53:10 - Андрій Невєров про вплив страшилок і фільмів на бойовий дух військових

56: 00 - Про хаотичний відступ військ і мітинг у полі між танками

1:00:00 - Засада російських окупантів під час відступу українських сил від Луганська 5 вересня 2014 року

1:02:30 - Хто залишився на блокпостах під Луганськом після відступу

01: 6:20 - Про російські війська під Луганськом і поведінку армійського начальства

1:14:00 - Як займали опорний пункт "Щогла" перед Луганськом

1:16:20 - Що привело до відходу в Щастя

01: 17: 50 - Про атаки сепаратистів 5 вересня 2014 року - в день початку "перемир'я"

1:20:20 - Відхід з ОП "Щогла" і бій з сепаратистами

1:24:00 - "Женя - по-своєму унікальна людина, з іншої планети" - про героя України Євгена Лоскота

1:26:00 - Як Євген Лоскот на поламаних БМП тричі розвертався в атаку на сепаратистів

1:30: 00 - Костянтин Фартушний - про те, як в останній раз бачив Євгена Лоскота

1:35:00 - Про засідку, в яку потрапили "айдарівці"

1:36: 10 - Пам'яті Євгена Лоскота

Костянтин Фартушний - старший лейтенант Збройних сил України. Пішов добровольцем на фронт у квітні 2014 року. Як командир розвідувальної роти 22-го батальйону територіальної оборони "Харків", брав участь у визволенні Сєвєродонецька та інших населених пунктів сходу України. У серпні 2014-го року, в складі підрозділу утримував кільце оточення навколо Луганська. За особисту мужність і героїзм, нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Андрій Невєров - командир танкового батальйону, 92 окремої механізованої бригади. Майор Збройних сил України. До війни закінчив Військовий інститут танкових військ НТУ "ХПІ". З вересня 2014 по 2017 виконував завдання в зоні АТО - підрозділ було розподілено по фронту від Станиці Луганської до Трьохізбенки. Пізніше захищав Україну в районі міста Мар'їнка. В кінці 2017 був змушений звільнитися через абсолютну безперспективність і упереджене ставлення окремих вищих командирів.