Шмигаль і Разумков привітали громадян України з Новим роком: "Окрім діючого фронту на сході, з'явився ще один". ВIДЕО

Керівництво країни вітає громадян України з Новим роком.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав українців з Новим роком та побажав відчути віру в нього, привітання розміщено на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу побажати у Новому році кожній родині, кожній оселі, кожній людині в нашій державі затишку, добробуту, щастя, гармонії, успіхів, перемог та родинного тепла. Нехай кожен з вас, де б він зараз не був – за святковим столом чи на передовій, на самоізоляції чи на чергуванні в лікарні – відчує радість і віру в наступний рік. Нехай він буде щедрим на добрі новини і принесе нашій державі довгоочікуваний мир та спокій", - сказано у привітанні.

Разумков констатував, що за всю історію Україна і світ вперше зіштовхнулися з такою масштабною хворобою, яка кардинально змінила життя. "На жаль, окрім діючого фронту на сході України, з’явився ще один фронт – фронт медичний. Я знаю, що кожен був долучений до боротьби на ньому в межах своїх можливостей. Хтось боровся за власне здоров’я і здоров’я своєї родини, хтось опікувався і продовжує опікуватися здоров'ям своїх пацієнтів", - зазначив Голова ВР.

За його словами, з одного боку, цей рік та пандемія роз’єднали українців, які іноді не мали змоги побачити своїх рідних та близьких. Але з іншого - рік навчив допомагати та підтримувати одне одного, спільно боротися з новими викликами.

"Цей рік, безперечно, показав світу, що здоров’я – це найцінніше, що ми можемо мати. Тому у 2021 році хочу побажати всім найголовнішого – міцного здоров’я", - додав Разумков.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль привітав громадян України з прийдешніми новорічними святами і побажав здоров'я і мирного неба над головою, відео-привітання Глави уряду розміщено на Урядовому портале.

"Дорогі українці! Щиро вітаю з прийдешнім Різдвом Христовим та Новим роком! У святково-зимову пору ми особливо цінуємо домашній затишок і родинне тепло. Ми чекаємо новорічних свят, аби розділити радість із найріднішими людьми та загадати заповітне бажання. Подякувати тим, хто оберігає нашу країну на фронті та рятує життя у лікарнях, вчить наших дітей у школах і захищає нас від небезпеки", - сказав Шмигаль.

Глава уряду побажав кожному українцю у Новому році щастя і достатку, злагоди та благодаті, здоров’я і мирного неба над головою.

Шмигаль закликав українців пам'ятати, що кожен відіграє важливу роль у зміні держави на краще.

"Наступного року ми відзначаємо 30-ту річницю Української Незалежності. Пам’ятайте, кожен з нас відіграє важливу роль у зміні нашої держави на краще", - сказав глава уряду.

Також він побажав, щоб непохитна віра у втілення заповітних мрій надає вам сил та натхнення на нові звершення протягом усього 2021 року