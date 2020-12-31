УКР
7 361 85

Шмигаль і Разумков привітали громадян України з Новим роком: "Окрім діючого фронту на сході, з'явився ще один". ВIДЕО

Керівництво країни вітає громадян України з Новим роком.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав українців з Новим роком та побажав відчути віру в нього, привітання розміщено на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу побажати у Новому році кожній родині, кожній оселі, кожній людині в нашій державі затишку, добробуту, щастя, гармонії, успіхів, перемог та родинного тепла. Нехай кожен з вас, де б він зараз не був – за святковим столом чи на передовій, на самоізоляції чи на чергуванні в лікарні – відчує радість і віру в наступний рік. Нехай він буде щедрим на добрі новини і принесе нашій державі довгоочікуваний мир та спокій", - сказано у привітанні.

Разумков констатував, що за всю історію Україна і світ вперше зіштовхнулися з такою масштабною хворобою, яка кардинально змінила життя. "На жаль, окрім діючого фронту на сході України, з’явився ще один фронт – фронт медичний. Я знаю, що кожен був долучений до боротьби на ньому в межах своїх можливостей. Хтось боровся за власне здоров’я і здоров’я своєї родини, хтось опікувався і продовжує опікуватися здоров'ям своїх пацієнтів", - зазначив Голова ВР.

За його словами, з одного боку, цей рік та пандемія роз’єднали українців, які іноді не мали змоги побачити своїх рідних та близьких. Але з іншого - рік навчив допомагати та підтримувати одне одного, спільно боротися з новими викликами.

"Цей рік, безперечно, показав світу, що здоров’я – це найцінніше, що ми можемо мати. Тому у 2021 році хочу побажати всім найголовнішого – міцного здоров’я", - додав Разумков.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль привітав громадян України з прийдешніми новорічними святами і побажав здоров'я і мирного неба над головою, відео-привітання Глави уряду розміщено на Урядовому портале.

"Дорогі українці! Щиро вітаю з прийдешнім Різдвом Христовим та Новим роком! У святково-зимову пору ми особливо цінуємо домашній затишок і родинне тепло. Ми чекаємо новорічних свят, аби розділити радість із найріднішими людьми та загадати заповітне бажання. Подякувати тим, хто оберігає нашу країну на фронті та рятує життя у лікарнях, вчить наших дітей у школах і захищає нас від небезпеки", - сказав Шмигаль.

Глава уряду побажав кожному українцю у Новому році щастя і достатку, злагоди та благодаті, здоров’я і мирного неба над головою.

Шмигаль закликав українців пам'ятати, що кожен відіграє важливу роль у зміні держави на краще.

"Наступного року ми відзначаємо 30-ту річницю Української Незалежності. Пам’ятайте, кожен з нас відіграє важливу роль у зміні нашої держави на краще", - сказав глава уряду.

Також він побажав, щоб непохитна віра у втілення заповітних мрій надає вам сил та натхнення на нові звершення протягом усього 2021 року

+37
Идите вы в ж...!
31.12.2020 20:23 Відповісти
31.12.2020 20:23 Відповісти
+23
Про фронт не соврали. Весной 2019 получили второй. Пока парни держали передок, 73% публики завели сепаров в троянском коне во все высшие органы власти.
31.12.2020 20:28 Відповісти
31.12.2020 20:28 Відповісти
+19
І я вам бажаю в цьому році пропасти назавжи з поля зоиу Українців.
31.12.2020 20:25 Відповісти
31.12.2020 20:25 Відповісти
Идите вы в ж...!
31.12.2020 20:23 Відповісти
31.12.2020 20:23 Відповісти
газ по 12 ,лектричество по 100
31.12.2020 20:27 Відповісти
31.12.2020 20:27 Відповісти
Шмыгаль и Разумков поздравили граждан Украины с Новым годом: "Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один" - Цензор.НЕТ 2592
31.12.2020 20:33 Відповісти
31.12.2020 20:33 Відповісти
Шмыгаль и Разумков поздравили граждан Украины с Новым годом: "Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один" - Цензор.НЕТ 2744
31.12.2020 20:35 Відповісти
31.12.2020 20:35 Відповісти
Шмигаль і Разумков привітали громадян України з Новим роком: "Окрім діючого фронту на сході, з'явився ще один" - Цензор.НЕТ 7042
31.12.2020 21:15 Відповісти
31.12.2020 21:15 Відповісти
Эх, Платонович, опоздал ты, они нас туда дано послали и там мы живем.
31.12.2020 20:34 Відповісти
31.12.2020 20:34 Відповісти
Не нас, а вас.
31.12.2020 20:41 Відповісти
31.12.2020 20:41 Відповісти
Ты какой то чудной, написано НАС, ну, пусть будет по твоему, ВАС Саша, ВАС. Там вам, не НАМ, будет хорошо.
31.12.2020 20:50 Відповісти
31.12.2020 20:50 Відповісти
Та дай боже. Бо я не звашої пісочниці.
31.12.2020 21:19 Відповісти
31.12.2020 21:19 Відповісти
Та це всім відомо: ви з псих-диспансера. Вся ваша пЕСяча секта.
показати весь коментар
31.12.2020 21:48 Відповісти
Ти біля ялинки близько не ходи, бо від твого палаючого пердака вона загориться.
показати весь коментар
31.12.2020 21:52 Відповісти
А Арт - это сокращённо Артемон? Ну так собачку звали. Первоисточник - Пиннокио.
показати весь коментар
31.12.2020 21:54 Відповісти
Да не, они не с песочницы, с навоза козьего, вернее с бараньего, трембита ТУ -ТУ. С Новым годом, как хорошо жить, Рождество плавно перешло в Новый год, Новый год снова в Рождество и опять в старый Новый год. А там Саша паламарчук, надо же.
показати весь коментар
31.12.2020 22:17 Відповісти
Скажу кратко-- что бы вы СДОХЛИ !!!
показати весь коментар
31.12.2020 21:21 Відповісти
От вони навіть не знають, що могли б самі спричинити я до добрих новин у Новому році - подати дружно у відставку 2 січня2021 року і вмовити те ж саме зробити Зєлєнского. 😊
показати весь коментар
31.12.2020 21:37 Відповісти
Точно. Туда откуда и вылезли.
показати весь коментар
31.12.2020 21:41 Відповісти
І я вам бажаю в цьому році пропасти назавжи з поля зоиу Українців.
31.12.2020 20:25 Відповісти
31.12.2020 20:25 Відповісти
нэээт, бо на віртуальному фронті якраз погорячішає

Порох на "Прямому":
на сюжет злитої операції по "вагнерівцях" у 2021 зніматиме художню стрічку NETFLIX.
31.12.2020 21:31 Відповісти
31.12.2020 21:31 Відповісти
Шмыгаль и Разумков поздравили граждан Украины с Новым годом: "Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один" - Цензор.НЕТ 8241
31.12.2020 20:25 Відповісти
31.12.2020 20:25 Відповісти
Живий ще, курілка. Великий та жахливий Іггі Поп.
показати весь коментар
31.12.2020 21:25 Відповісти
Про фронт не соврали. Весной 2019 получили второй. Пока парни держали передок, 73% публики завели сепаров в троянском коне во все высшие органы власти.
31.12.2020 20:28 Відповісти
31.12.2020 20:28 Відповісти
Вы посмотрите результаты первого тура выборов президента Украины по отдельным (для военных) участкам в зоне ООС. К 2-му туру их (отдельные участки) расформировали. Зеленский ладно, там за кандидатов ОПЗЖ очень большой процент.
Великие слова Президента "Мы (все) сделали их разом"
31.12.2020 21:41 Відповісти
31.12.2020 21:41 Відповісти
Шмыгаль и Разумков поздравили граждан Украины с Новым годом: "Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один" - Цензор.НЕТ 6283
31.12.2020 20:29 Відповісти
31.12.2020 20:29 Відповісти
"мы с тамаром ходим паром"...
31.12.2020 20:30 Відповісти
31.12.2020 20:30 Відповісти


Шмыгаль и Разумков поздравили граждан Украины с Новым годом: "Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один" - Цензор.НЕТ 3590
31.12.2020 20:32 Відповісти
31.12.2020 20:32 Відповісти
Шмыгаль и Разумков поздравили граждан Украины с Новым годом: "Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один" - Цензор.НЕТ 6461
31.12.2020 20:47 Відповісти
31.12.2020 20:47 Відповісти
...что сказать-то хотел? Проголодался?
31.12.2020 20:50 Відповісти
31.12.2020 20:50 Відповісти
Ослеп, что ли? Петя о народе думает!
31.12.2020 21:14 Відповісти
31.12.2020 21:14 Відповісти
Моника Нелох думает как спасти морпеха Журавля.

Шмигаль і Разумков привітали громадян України з Новим роком: "Окрім діючого фронту на сході, з'явився ще один" - Цензор.НЕТ 8935
31.12.2020 21:38 Відповісти
31.12.2020 21:38 Відповісти
Да, тебя он не спас...
31.12.2020 22:31 Відповісти
31.12.2020 22:31 Відповісти
Уже твари поздравили ценой на газ, эл.энергию, воду, интернет, продукты питания. Побороли коррупцию, посадили всех воров чиновников. Побороли судейско-прокурорский беспредел набив их карманы.
31.12.2020 20:31 Відповісти
31.12.2020 20:31 Відповісти
с газом все понятно ,через субсидии будут воровать деньги с бюджета
31.12.2020 20:32 Відповісти
31.12.2020 20:32 Відповісти
Шмыгаль и Разумков поздравили граждан Украины с Новым годом: "Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один" - Цензор.НЕТ 9900
31.12.2020 20:36 Відповісти
31.12.2020 20:36 Відповісти
щас попробую второй ролик посм.... но не одещаю чистоту кресла...... о б*же..... это.... та нуивонахрен
31.12.2020 20:31 Відповісти
31.12.2020 20:31 Відповісти
не порть себе праздник
31.12.2020 20:34 Відповісти
31.12.2020 20:34 Відповісти
нижа уже написмал - Министр обосрался, моно проверить по ссылке. ну, по ролику то
31.12.2020 20:36 Відповісти
31.12.2020 20:36 Відповісти
...увы, но министр - не первый...
Шмыгаль и Разумков поздравили граждан Украины с Новым годом: "Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один" - Цензор.НЕТ 3941
31.12.2020 20:46 Відповісти
31.12.2020 20:46 Відповісти
Шмигаль і Разумков привітали громадян України з Новим роком: "Окрім діючого фронту на сході, з'явився ще один" - Цензор.НЕТ 3089
31.12.2020 21:13 Відповісти
31.12.2020 21:13 Відповісти
Будет хоть когда-нибудь,чтоб так:23.45 и все "Ану тише-давайте Президента послушаем!",а не "***,переключите этого *********-тошно на него смотреть!"....
31.12.2020 20:32 Відповісти
31.12.2020 20:32 Відповісти
Та и ща так есть
я и в этом году не собираюсь слушать скамароха гундоса
31.12.2020 20:54 Відповісти
31.12.2020 20:54 Відповісти
Все порошки напьются ДО того. Нормальные украинцы посмотрят. Зеле обычно хорошие тексты пишут. Может, Петя помогает?
31.12.2020 21:18 Відповісти
31.12.2020 21:18 Відповісти
Угу, вот один из этих хороших текстов. Тебе понравится...

https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
31.12.2020 21:46 Відповісти
31.12.2020 21:46 Відповісти
...чувак, смени ник на Безмозглый - такой тебе больше подойдет
31.12.2020 22:12 Відповісти
31.12.2020 22:12 Відповісти
Порошок, ты успешно подтвердил свой уровень.
31.12.2020 22:33 Відповісти
31.12.2020 22:33 Відповісти
Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один-ФРОНТ борьбы зеленых ублюдков с собственным народом.
31.12.2020 20:32 Відповісти
31.12.2020 20:32 Відповісти
"успехи в уходящем году на лице и спешу обрадовать украинцев
ето далеко еще не предел - у нас грандионзные и амбициозные планы.."
31.12.2020 20:33 Відповісти
31.12.2020 20:33 Відповісти
Шмыгаль и Разумков поздравили граждан Украины с Новым годом: "Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один" - Цензор.НЕТ 1456
31.12.2020 20:38 Відповісти
31.12.2020 20:38 Відповісти
449 переглядів
•30 груд. 2020 р.https://www.youtube.com/channel/UCYlTFedAEZiqE6r9eY0PZ1A Шмыгаль и Разумков поздравили граждан Украины с Новым годом: "Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один" - Цензор.НЕТ 3015

https://www.youtube.com/channel/UCYlTFedAEZiqE6r9eY0PZ1A КабМін Підписалося 11,1 тис. користувачів

\\\\\\\\\\

вроде добре сказал но коментов - нельзя добавить.... да и пусть гуляет со своим Торжеством Дристовым.
31.12.2020 20:35 Відповісти
31.12.2020 20:35 Відповісти
А в качестве поздравления мудрый нарит получит поднятие тарифов сразу же с 1 января. Так что ЗЕбилы сразу после 12 начинайте усилено экономить, ато халявные 90 коп за первые 100 Квт ..тютю.. вообщем с новым годом вас ЗЕбильё.
31.12.2020 20:36 Відповісти
31.12.2020 20:36 Відповісти
З Новим Роком,порохобот!!!))))
31.12.2020 20:41 Відповісти
31.12.2020 20:41 Відповісти
Шмыгаль и Разумков поздравили граждан Украины с Новым годом: "Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один" - Цензор.НЕТ 9665
31.12.2020 20:45 Відповісти
31.12.2020 20:45 Відповісти
31.12.2020 21:27 Відповісти
31.12.2020 21:27 Відповісти
Я тоже порохоботка. У меня пёсика Рошен зовут. А кот-лодырь Зеля.Шмигаль і Разумков привітали громадян України з Новим роком: "Окрім діючого фронту на сході, з'явився ще один" - Цензор.НЕТ 3416
31.12.2020 21:51 Відповісти
31.12.2020 21:51 Відповісти
так літочислення від Різдва Христового
31.12.2020 20:40 Відповісти
31.12.2020 20:40 Відповісти
Так пану Шмыгаль и Разумков поздравили граждан Украины с Новым годом: "Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один" - Цензор.НЕТ 872 https://censor.net/ru/user/221367 більше е наливати !!!)))
31.12.2020 20:46 Відповісти
31.12.2020 20:46 Відповісти
Єдине в чому вони досягли успіхів це в тому що регулярно підіймають собі утримання з наших податків.Ганьба покидькам
31.12.2020 20:41 Відповісти
31.12.2020 20:41 Відповісти
Шмыгаль с Разумковым в преддверии Нового Года, вместе с правительством, исполлняют для украинцев настоящий канкан - без трусиков.
31.12.2020 20:42 Відповісти
31.12.2020 20:42 Відповісти
"..и вообще - у меня большие планы"..(с) Шмыгаль и Разумков поздравили граждан Украины с Новым годом: "Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один" - Цензор.НЕТ 529
31.12.2020 20:45 Відповісти
31.12.2020 20:45 Відповісти
Ще один фронт - це бідність, в яку заганяють мільйони українців тарифи на газ і електроенергію.
31.12.2020 20:45 Відповісти
31.12.2020 20:45 Відповісти
Шмыгаль и Разумков поздравили граждан Украины с Новым годом: "Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один" - Цензор.НЕТ 7373
31.12.2020 20:48 Відповісти
31.12.2020 20:48 Відповісти
31.12.2020 21:15 Відповісти
31.12.2020 21:15 Відповісти
Уважаемые форумчане
Поздравляю Вас тоже с Новым годом
И смерть москалям !!😀😀😀
Шмыгаль и Разумков поздравили граждан Украины с Новым годом: "Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один" - Цензор.НЕТ 6897
31.12.2020 20:51 Відповісти
31.12.2020 20:51 Відповісти
Смерть кацапам, москали сами повыздыхают
У них там все мастера перикЮра (мастер ктот ? )
31.12.2020 20:56 Відповісти
31.12.2020 20:56 Відповісти
Вы таки хотите оставить страну без высшего руководства?😁
31.12.2020 20:57 Відповісти
31.12.2020 20:57 Відповісти
😀😀😀

- У мене син до Москви поїхав.
- І як? Працює?
- Хірургом працює. Ось робота. Ріже москалів, а йому ще за це гроші дають.
31.12.2020 21:02 Відповісти
31.12.2020 21:02 Відповісти
Лінія другого фронту - на Банковій?
31.12.2020 20:52 Відповісти
31.12.2020 20:52 Відповісти
От клянусь! -- была б у меня последняя капля, шо б свалить за Бугор -- в Ноль -- имея в Киеве ЛЮБЭ -- прямо сейчас! ...то я так бы и сделал -- 25 лет тому назад...
Скажу честно: самое обидное, шо надо было унижаться перед быдлом.

Проблем с коммуналкой и жратвой -- вообще никаких.

...вам щас не понять...
31.12.2020 20:54 Відповісти
31.12.2020 20:54 Відповісти
так и не понял, а предновогодний хрип и скрип мальца будет или ета мелодия уже оброялена и забыта?
31.12.2020 21:04 Відповісти
31.12.2020 21:04 Відповісти
Приходить день, туманом небо плаче,А сонце пробивається в цей час.І кажуть нам надійтесь на удачу,А бідні кажуть, щось зробіть для нас.І кожен з нас щось кращого чекає,Але у влади про своє болить.Вони давно знайомі з своїм раєм,А нас повчають як в країні жить.Мене дивує, роблять для народу,Від їхніх справ все вужче пояси.Їх теревені чутно знову й знову,
Брехлива влада вся в своїй красі.
31.12.2020 21:08 Відповісти
31.12.2020 21:08 Відповісти
Мрази, напоздравляли уже !!!!! Будете в аду гореть, программу ***** отрабатываете на отлично !!!!
31.12.2020 21:09 Відповісти
31.12.2020 21:09 Відповісти
Ось тут повністю згоден: У нас з"явився ще один фронт - проти Зеленої наволочі.
31.12.2020 21:09 Відповісти
31.12.2020 21:09 Відповісти
Украинцам желаю добра и бабла. Скорейшего импичмента Зеленского, достойного Президента, который вытянет страну из той ямы в которую привел слуга Коломойского.

Крымчанам побольше камней с неба, и чтоб всегда хотелось водички. Москалям полезных санкций.

ну и оленям 74% пару извилин
31.12.2020 21:16 Відповісти
31.12.2020 21:16 Відповісти
єщьо одін фронт-це янєлох і його зєбидло.
31.12.2020 21:19 Відповісти
31.12.2020 21:19 Відповісти
Ага,а ви два фельдмаршали-фронтовики.
31.12.2020 21:35 Відповісти
31.12.2020 21:35 Відповісти
Один из них - будущий Президент. Так шо потише.
31.12.2020 21:40 Відповісти
31.12.2020 21:40 Відповісти
Стаду готують чергового месію...
31.12.2020 21:53 Відповісти
31.12.2020 21:53 Відповісти
Первое видео - поздравление бабки(ну похож он на бабку),второе - дедки...
Без пяти двенадцать Зепка вылезет с позравлениями.
31.12.2020 21:51 Відповісти
31.12.2020 21:51 Відповісти
**** вже привітали як в минулому році?
31.12.2020 21:52 Відповісти
31.12.2020 21:52 Відповісти
Кхе, кххе....як говорять на правах новорічної реклами....как бы в тему!!!
* Маєте проблеми з заборгованістю, не можете закрити ФОПа, скрутно на Майдані в палатці, маєте погану кредитну історію, часта ікавка? Знайду і допоможу! Не треба звонити - тільки подумайте і я вже з Вами.
Дмитро Фіскал. Ну добре, раз наполягаєте т. 0674567890
* Віники з провіреного лісу, для сауни,хамама, для хлівів, для дому. З сухим та вологим листям, є з мохом, з цвілью, з запахом грибів( індивідуально на замовлення).
Олег Вінник т.0504563476 Для тих хто подарує щасливе кохання червонокнижні віники. Гуртом та врозріб.
* Часто хворієте, давлять віруси? Народні перевірені віками засоби дідусів та бабусь. Забродивший часник на проросшому зерні, цілющий липовий мед з свіжою засоленою рибою(для тих, хто не знає, в ній вітамін Д), переграний самогон з перцем, чілі, хріном і горіховою закваскою(підпалимо у вас на очах), свіженьке домашнє сало з чорницею.
Денис Бодяга т.0689765432 село Фармакопея, третя хата біля лісу. Дверей нема ми завжди вам раді.
31.12.2020 22:17 Відповісти
31.12.2020 22:17 Відповісти
За тариф на электрику і газ ми вітаємов всіх вас! Спочатку на 90 відсотків , а потім хабад і МВФ підніме до 180. Дурні повині оплатити свою олігофренію все по Бакуніну!
01.01.2021 10:23 Відповісти
01.01.2021 10:23 Відповісти
 
 