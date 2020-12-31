УКР
3 637 89

Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання". ВIДЕО

Військове керівництво привітало українських воїнів із Новим роком і Різдвом Христовим.

Командувач Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав українських воїнів з Новим роком і Різдвом Христовим, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні друзі — бойові побратими! Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Христовим! ... Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що 2020 рік був прожитий не дарма. Як і для всіх Збройних Сил України, так і для нашого Командування цей рік був насичений подіями, напруженою службою, глибоким змістом та звершеннями. Він подарував нам новий професійний і життєвий досвід. 2020 став роком створення Командування об'єднаних сил Збройних Сил України, тому приємно відзначити, що кожен з Вас прагнув зробити свій особистий внесок у спільну справу і особисто я хочу щиро подякувати Вам за це.

Хочу зазначити, що за кожною позитивною подією стоїть реальна людина або підрозділ Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції та Служби безпеки України. Саме це й продемонстрували стратегічні командно-штабні навчання "Об’єднані зусилля — 2020". Спільними зусиллями ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання!

Впевнений, що всі добрі справи, які вдалося здійснити в 2020 році, стануть фундаментом для нових звершень у наступному.

За давньою українською традицією, початок Нового року та Різдвяні свята відіграють роль своєрідного орієнтира на майбутнє, тому від імені Командування об’єднаних сил Збройних Сил України та себе особисто, бажаю Вам зустріти Новий 2021 рік з усмішкою та оптимізмом, подвоєними силами та енергією", - привітав воїнів генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Приємно відзначити, що цьогоріч ми продовжували нарощувати боєздатність країни, здійснювати заплановані реформи. Цього року Україна набула Статус партнера НАТО з розширеними можливостями. ...З боку російських агресорів продовжуються провокаційні обстріли наших позицій, порушуються досягнуті домовленості щодо припинення вогню. Проте, прожитий рік, наші спільні зусилля і воля, вселяють впевненість у тому, що рідну землю буде звільнено від окупантів і ми повернемо мир в Україну!

Ми вперше вийшли на міжнародні ринки і здійснили першу закупівлю через Агенцію з підтримки та постачання НАТО. Вперше досягли домовленостей та скріпили їх контрактами із нашими партнерами із Турецької Республіки щодо будівництва корвета для ВМС України та безпілотних літальних апаратів. Вперше прийняли на озброєння і замовили протикорабельні крилаті ракети "Нептун". Вперше замовили у вітчизняного підприємства будівництво трьох нових літаків Ан-178.

У наступному році ми будемо продовжувати нарощувати зусилля щодо забезпечення Збройних Сил України новітньою технікою та озброєнням.

Щиро вітаю Вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Особливо теплі слова нашим захисникам, які саме у ці хвилини боронять нас від ворога. Від усього серця бажаю всім міцного здоров’я, щастя, злагоди, тепла й затишку в родині та подальших успіхів у турботах про рідну Батьківщину та її процвітання", - привітав  українських воїнів міністр оборони України Андрій Таран.

"Ми продовжуємо самовіддано стримувати російську збройну агресію, даючи можливість співгромадянам мирно зустрічати новорічно-різдвяні свята. Дякую побратимам за сумлінне виконання військового обов’язку, а їх родинам — за розуміння і підтримку. Особливо у ці дні наші думки і молитви — з вами.

Пріоритетним завданням на прийдешній рік залишається відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів. Ми й надалі посилюватимемо боєздатність Збройних Сил України — важливого контрибутора європейської безпеки і головного гаранта миру в нашій державі.

Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров’я, здійснення задумів та мрій, процвітання та злагоди! У єдності народу та війська ми непереможні!" - привітав  воїнів головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Сьомий рік поспіль ми зустрічаємо Новий рік в умовах, коли Збройні Сили України зі зброєю в руках захищають територіальну цілісність та незалежність нашої держави. Ваш бойовий дух і відданість національним цінностям держави дозволили Збройним Силам стали запорукою мирного життя Українського народу.

Цього року досягнуто суттєвих результатів щодо переходу на стандарти НАТО, досягнення оперативної і технічної сумісності зі збройними силами країн-членів Альянсу.

Рік, що минає, золотими літерами закарбував безсмертні імена військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули під час виконання конституційного обов’язку.

Вічна народна пам’ять усім, хто віддав своє за честь і єдність Батьківщини.

Щиро вітаю вас з Новим 2021 роком та Різдвом Христовим!

Із нагоди свята висловлюю вам щиру подяку за сумлінну службу Батьківщині та високу громадянську позицію.

Вірю, що 2021 рік буде роком Перемоги, роком великих звершень Українського народу, Збройних Сил України", - привітав українських воїнів начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.

Топ коментарі
+20
...Наеву респект, остальные - пошли нах...
31.12.2020 20:58 Відповісти
+16
Відносно руху вперед докладніше ,будь ласка !!! Цікаво де і на скількі,за минулий рік, просунулись на Даунбасі ,скількі звільнили н.п.,скількі знищили ворогів та ворожої техніки ??)))
31.12.2020 21:01 Відповісти
+14
Таран, Хомчак и Наев поздравили украинских воинов с Новым годом: "Мы доказали, что способны идти вперед и готовы решать самые сложные задачи" - Цензор.НЕТ 1915
31.12.2020 21:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...Наеву респект, остальные - пошли нах...
31.12.2020 20:58 Відповісти
Забыли ( ЗАБИЛИ?!), что доказывали лучшие сыны и дочери Украины....(((
хомчак? таран? это не о них !!!
31.12.2020 21:01 Відповісти
...походу, плохо со зрением что-то... Где-то в статье было упоминание муженко?
31.12.2020 21:16 Відповісти
Наєв же класний був.
31.12.2020 21:33 Відповісти
https://www.facebook.com/MyrotvoretsUA/?__cft__[0]=AZXrxOt18hEXNz_AT3rSEScKiTzn9ECswWVPcJMrb7srDLtz9d5W6Lt1DBPyFa2Cjppc18pAKURBLMi0M4Qg5-fztBO8PcMmr2gMCrrz7Sk6E66AyvdVARnHQKjdlO_XldilvVcK3CCp_vPERq3Lc-ZTGAtBqNxJDzWxvRpzuRyiC9VkA_iRoGILXl1cMSxNKdQ&__tn__=-UC%2CP-R Центр Миротворець

https://www.facebook.com/MyrotvoretsUA/posts/3540395146048049?__cft__[0]=AZXrxOt18hEXNz_AT3rSEScKiTzn9ECswWVPcJMrb7srDLtz9d5W6Lt1DBPyFa2Cjppc18pAKURBLMi0M4Qg5-fztBO8PcMmr2gMCrrz7Sk6E66AyvdVARnHQKjdlO_XldilvVcK3CCp_vPERq3Lc-ZTGAtBqNxJDzWxvRpzuRyiC9VkA_iRoGILXl1cMSxNKdQ&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·

ЯКАСЬ ДИВНА РЕАКЦІЯ ВІД ПРЕСЦЕНТРУ ООС НА ФАКТ ЗАГИБЕЛІ НАШОГО ВОЇНА

Вчора, коли пресцентр штабу ООС звітував про те, що втрат в нас немає, одна дописувачка у ФБ вказала на те, що їх зведення чомусь не відповідає дійсності і з нашого боку є загиблий 29.12.2020 воїн (Єфременюк Вадим Володимирович, 1998 р.н., мешканець м.Вінниця).
Від пресслужби ООС була занадто дивна реакція. Допис був миттєво знищений, а сама дописувачка, яка з 2014 року займається волонтерством і майже 7 років допомагає ЗСУ, була забанена особою, яка веде стрічку від пресцентру ООС у фейсбуці.
Ми висновків не робимо. Ми просто констатуємо.
31.12.2020 21:38 Відповісти
це політика капітуляції зеленського.
йому би і натівська армія не зарадила, бо він ганебний боягуз.
31.12.2020 21:46 Відповісти
Але ж принижування армії, гідності кожного солдата справа навмисна.
31.12.2020 21:52 Відповісти
Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання" - Цензор.НЕТ 1699
31.12.2020 21:37 Відповісти
Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання" - Цензор.НЕТ 9219
31.12.2020 22:08 Відповісти
...а ты расист, вася?
01.01.2021 04:35 Відповісти
...твой папочка не бидится на то, что ты называешь меня его ласковым домашним прозвищем, вася?
01.01.2021 16:59 Відповісти
...не обидится?*
01.01.2021 16:59 Відповісти
Порох на "Прямому":
на сюжет злитої операції по "вагнерівцях" у 2021 зніматиме художню стрічку NETFLIX.
31.12.2020 21:30 Відповісти
Відносно руху вперед докладніше ,будь ласка !!! Цікаво де і на скількі,за минулий рік, просунулись на Даунбасі ,скількі звільнили н.п.,скількі знищили ворогів та ворожої техніки ??)))
31.12.2020 21:01 Відповісти
Взагалі то поздоровлення були в адресу воїнів ВСУ, котрі щодня,в жару і в дощ, в мороз та в сніг, захищають Україну.
А про воєнів бойових диванів вони не згадували.
31.12.2020 21:02 Відповісти
І тебе, як бойового і заслуженого диванного вояку це засмутило. 😔 Нічого, зараз Бубочька підніме тобі настрій черговим відосиком.
31.12.2020 21:05 Відповісти
І тоді ти перестанеш тут цілодобово скиглити про "Фсьо прапала!"?
31.12.2020 21:12 Відповісти
С наступающим! Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання" - Цензор.НЕТ 1958
31.12.2020 21:27 Відповісти
Ти думаєш, що я повірю відосіку? Ну ти і Босту-га-га-га-га! 😂
31.12.2020 21:34 Відповісти
Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання" - Цензор.НЕТ 7886
31.12.2020 21:37 Відповісти
Гадаю що мені ,в мої 65 років. не доведеться братись до зброї, але у випадку коли ворог дійде до моєї оселі ,то візьму зброю !!)))
31.12.2020 21:06 Відповісти
Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання" - Цензор.НЕТ 6979
31.12.2020 21:34 Відповісти
И про приказ не стрелять в ответ! и по подробнее, если можно. А если бобочка не велит подробнее - лучше бы вовсе не высовывались
31.12.2020 21:03 Відповісти
Вони що, на Київ ідуть? Якщо "вперед" - це на украхнсько-кацапський кордон, то тоді брехня. Йдуть вони назад. Вінюрніше - відповзають. Дивна компанія. З Наєвим. Нажв - хлопець не їхнього двора. Навіть не з їхньої вулиці.
31.12.2020 21:02 Відповісти
Якщо "вперед" - це на украхнсько-кацапський кордон, то тоді брехня. Йдуть вони назад. Вінюрніше - відповзають.
"Всякий мнит себя стратегом видя бой со стороны"
Только никому. План "Б" Земля то круглая. С Дальнего Востока зайдём.Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання" - Цензор.НЕТ 8856
31.12.2020 21:29 Відповісти
..."мы знаем что вы готовы идти вперёд" и поэтому загнали вас в окопы и запретили стрелять.
31.12.2020 21:02 Відповісти
куди дійшли?
Скільки до Києва залишилось?
31.12.2020 21:03 Відповісти
А кто это сказал, что вы доказали ............................, неужели ЖИРАФ, он большой, ему видней.
31.12.2020 21:06 Відповісти
Ми пахали ,казала муха ,сидячи на волі !!)))
31.12.2020 21:09 Відповісти
Вперед ето куда на Львов они идут?
31.12.2020 21:07 Відповісти
Вітання від Наєва - так! А оті оба двоє - нах!
31.12.2020 21:07 Відповісти
Доказали шо Осел идет вперед? Ну и сколько земли украинской освободил, идя вперед? Шо там Порошенко? Насрал Ослу в кловунские башмаки и он не в состоянии?
31.12.2020 21:09 Відповісти
Вот это зачотное поздравление https://fb.watch/2JSL9cr13h/ 10 гсбр Эдельвейс
31.12.2020 21:09 Відповісти
...и еще https://www.facebook.com/groups/2302245810058684/permalink/2819496641666929/ 10 Гірсько- Штурмова Бригада
31.12.2020 21:12 Відповісти
Таран, Хомчак и Наев поздравили украинских воинов с Новым годом: "Мы доказали, что способны идти вперед и готовы решать самые сложные задачи" - Цензор.НЕТ 1915
31.12.2020 21:10 Відповісти
Наеву-респект !!!! А те два урода на па-рашу!!!!
31.12.2020 21:16 Відповісти
бык отдавит яйца зеленой крысе. Будьмо.
31.12.2020 21:18 Відповісти
Таранька та хомчанька, за вами кернес плаче. Наєв тобі респект!
31.12.2020 21:21 Відповісти
На розігріві у кабздона буде вава сцикун з 95 кварталом та зєубобками. І Порох не прийде. Щасти сліпий!
31.12.2020 21:27 Відповісти
Він півшостий **********. Далеко йому до президента.
31.12.2020 21:50 Відповісти
Ти сам підеш недолугий?
31.12.2020 22:04 Відповісти
Крот,як там Горлівка ,цвіте та пахне ???)))
31.12.2020 21:30 Відповісти
...жаль только, что Горловка из тебя до сих пор выехать не может
31.12.2020 21:53 Відповісти
...вася, можешь отправляться туда же, куда я пожелал идти некоторым персонажам в самом первом комменте под статьей... Лицом ты не вышел, чтобы знать, что для меня важно, а что нет...
31.12.2020 22:06 Відповісти
Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання" - Цензор.НЕТ 3702
31.12.2020 21:40 Відповісти
В чому полягав рух вперед? У відводі наших? При всій повазі до військових.І їх примушують самовихвалятись.
31.12.2020 21:30 Відповісти
"Я сам обманываться рад" (с)
31.12.2020 22:12 Відповісти
Я после...трех коронавирусов забывать стал. А уточните еще раз, что это за задачи вы решили.....и степень сложности напомните....
31.12.2020 21:31 Відповісти
Ну как это...Самую главную: не стрелять.
31.12.2020 22:11 Відповісти
Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання" - Цензор.НЕТ 2474
31.12.2020 21:31 Відповісти
Насчет "идти вперед".. Это главзельмандующий им так сказал приколоться
31.12.2020 21:37 Відповісти
Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання" - Цензор.НЕТ 481
31.12.2020 21:37 Відповісти
московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют = ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ... .
А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам ",,
или хотят исправить последствия эти х ПРЕСТУПЛЕНИЙ - - ФАШИСТАМИ и Преступниками. . . . . . . . . . https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f271d057670ead3531eecc1cfeeea3bb02a770f86671ce39e4066d4a4c7c731.jpg .... https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.png .... https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/25e3d2ac32ef60ee6ded622610b5d8026bd7ff4667962991250289e203452c2e.jpg .. .
.


.


.
..
31.12.2020 21:39 Відповісти
Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання" - Цензор.НЕТ 4256.....
31.12.2020 21:43 Відповісти
Я тільки Наєва сприймаю з них (критично була настроєна щодо його призначення, але помилилася: переживала, щоб нормальний офіцер був).

Дорогі наші Захисники !
Сердечні вітання і найкращі побажання вам і вашим рідним.
Здоров'я козацького і простого людського щастя.
Щира вам подяка.
31.12.2020 21:46 Відповісти
Украина стала партнером расширенных возможностей нато, в новом году нам нужно пдч. Ставьте цели и работайте над ними на благо Украины.
31.12.2020 21:52 Відповісти
никто нам его не даст, а "партнером расширенных возможностей" - что это???
31.12.2020 22:02 Відповісти
Украина получила статус Партнера по расширенным возможностям НАТО, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Этот день наступил. Я глубоко признателен нашим партнерам по Альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина наконец-то получает заслуженный статус Партнера по расширенным возможностям НАТО. Мы делаем друг друга сильнее вместе", - написал он в Twitter.
Вместе с тем, в НАТО также сообщили, что в пятницу, 12 июня, Североатлантический альянс признал Украину партнером Программы расширенных возможностей.
31.12.2020 22:08 Відповісти
я ничего не спамил... но сейчас нажму... я за свободу слова!, коме хамства и мата!)
31.12.2020 22:15 Відповісти
Тогда извините и спасибо. С наступающим вас !
31.12.2020 22:18 Відповісти
Спасибо! Взаимно!
31.12.2020 22:20 Відповісти
"Впервые приняли на вооружение и заказали противокорабельные крылатые ракеты "Нептун"Источник: https://censor.net/ru/v3240098

Я плакалъ.Таран фееричен.
31.12.2020 22:06 Відповісти
Ердоган доказав, Алієв доказав, а тарану краще подати у відставку.
31.12.2020 22:06 Відповісти
Трамп прервал отпуск и вернулся в Белый Дом, Пенс отменил все международные визиты. Приближается что-то большое - а мы бухие ...
31.12.2020 23:20 Відповісти
Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання" - Цензор.НЕТ 6165
01.01.2021 01:21 Відповісти
Как можно развод войск и запрет стрелять назвать "ИДТИ ВПЕРЕД?
01.01.2021 08:54 Відповісти
Йти вперед - це ви про відведення військ? Хотілося б взнати, скільки кілометрів української землі було відвойовано під керівництвом зелених дебілів?
Да, такої лавини БРЕХНІ не було навіть в темні часи правління зека...
01.01.2021 10:34 Відповісти
Слухай сюди: падіями, таму, гатові, нашєво і тд, коли ви нарешті зрозумієте, олені? Якщо при владі будуть малороси, ненависники України, які елементарно не знають державної мови, бо їм какаяразніца - то до тих пір країна буде у лайні! Подивіться на Польщу, Німеччину, Францію та інші розвинуті країни - рівень життя в них тому такий високий, бо всі патріоти країни, і у побуті спілкуються державною, а не маскальською чи будь-якою іншою мовою.
01.01.2021 15:20 Відповісти
А, вот значит в чем дело. Понял, среди тех кто розмовляє українською, нет ни коррупционеров, ни ворюг, ни бандюг... Вот теперь понял
01.01.2021 20:27 Відповісти
Таран - уголовка за измену Родине.
Хомчак - дезертирство во время Иловайской операции.

Значит поздравлял только Наев.
01.01.2021 17:11 Відповісти
 
 