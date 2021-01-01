Микитась про арешт: Такого ще суд не бачив. Це вигідно тим, хто стоїть поруч із Татаровим і захищає його. ВIДЕО

Колишній народний депутат і експрезидент компанії "Укрбуд" Максим Микитась оскаржуватиме запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави до 27 лютого 2021 року, який йому сьогодні, 31 грудня, обрав Шевченківський районний суд Києва.

Про це він заявив після засідання суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.ua.

"Такого ще суд не бачив" — ексдепутата Максима Микитася взяли під варту без права на заставу за підозрою у причетності до викрадення людини й вимаганні. Сам він провину заперечує pic.twitter.com/lweE8MkFyt — hromadske (@HromadskeUA) December 31, 2020

Микитась заявив, що не згоден з обраним йому запобіжним заходом, а саму справу вважає сфальсифікованою.

"Суд без дослідження доказів, без вивчення матеріалів, з численними порушеннями виніс рішення. Такого ще суд не бачив. Це вигідно тим людям, які розграбували "Укрбуд", це вигідно тим, хто стоїть поруч із Татаровим і захищає Татарова", - сказав Микитась .

Пізніше адвокат Артур Габрієлян написав у Facebook Микитася на його прохання: "Підло і цинічно, безпрецедентно, під 'ялинку', на замовлення високопоставленим негідникам було прийнято це рішення ... у 'справі' якого немає. Я всякий, але цього не робив! Ця 'справа' точно не про мене. Я маю зараз бути зі своїми доньками, а не в автозаку ... Я хотів розповісти що сталося з Укрбуді, я повірив, але у нас це ..." - його повели й він не встиг договорити".

Від себе адвокат додав, що "порушення безпрецедентні".

Раніше суд заарештував Микитася до 27 лютого без визначення розміру застави.

Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

Захист Микитася вважає, що листування, яке є в матеріалах кримінальної справи, могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним - Черновим.