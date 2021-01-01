УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11187 відвідувачів онлайн
Новини Відео Справа заступника глави ОП Татарова
15 147 33

Микитась про арешт: Такого ще суд не бачив. Це вигідно тим, хто стоїть поруч із Татаровим і захищає його. ВIДЕО

Колишній народний депутат і експрезидент компанії "Укрбуд" Максим Микитась оскаржуватиме запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави до 27 лютого 2021 року, який йому сьогодні, 31 грудня, обрав Шевченківський районний суд Києва.

Про це він заявив після засідання суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.ua.

"Такого ще суд не бачив" — ексдепутата Максима Микитася взяли під варту без права на заставу за підозрою у причетності до викрадення людини й вимаганні. Сам він провину заперечує pic.twitter.com/lweE8MkFyt

— hromadske (@HromadskeUA) December 31, 2020

Микитась заявив, що не згоден з обраним йому запобіжним заходом, а саму справу вважає сфальсифікованою.

"Суд без дослідження доказів, без вивчення матеріалів, з численними порушеннями виніс рішення. Такого ще суд не бачив. Це вигідно тим людям, які розграбували "Укрбуд", це вигідно тим, хто стоїть поруч із Татаровим і захищає Татарова", - сказав Микитась .

Пізніше адвокат Артур Габрієлян написав у Facebook Микитася на його прохання: "Підло і цинічно, безпрецедентно, під 'ялинку', на замовлення високопоставленим негідникам було прийнято це рішення ... у 'справі' якого немає. Я всякий, але цього не робив! Ця 'справа' точно не про мене. Я маю зараз бути зі своїми доньками, а не в автозаку ... Я хотів розповісти що сталося з Укрбуді, я повірив, але у нас це ..." - його повели й він не встиг договорити".

Від себе адвокат додав, що "порушення безпрецедентні".

Микитась про арешт: Такого ще суд не бачив. Це вигідно тим, хто стоїть поруч із Татаровим і захищає його 01

Раніше суд заарештував Микитася до 27 лютого без визначення розміру застави.

Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

Захист Микитася вважає, що листування, яке є в матеріалах кримінальної справи, могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним - Черновим.

Автор: 

апеляція (503) арешт (2550) Микитась Максим (292) Татаров Олег (431)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Мля, Мыкытась, что же ты делаешь? Вроде прожженный бизнесмен, а так попасть в лапы ГУЛАГа. Да в наших нквд-ных застенках тебе сделают прикре самогубство как два пальца об асфальт. По твоим показанием можно половину Верховной Рады пересажать, ты ж носитель информации-бомбы.

Надо было сразу бежать в ФБР и сливать ВСЕХ в обмен на гарантии безопасности.
показати весь коментар
31.12.2020 23:33 Відповісти
+11
Микитася внаглую закрыли , чтобы не говорил слишком много !
Это , действительно, пипец>
показати весь коментар
31.12.2020 23:53 Відповісти
+8
а при таких, что убьют бедолагу в СИЗО и концы в воду.
показати весь коментар
31.12.2020 23:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Татаров там при каких делах?
показати весь коментар
31.12.2020 23:28 Відповісти
а при таких, что убьют бедолагу в СИЗО и концы в воду.
показати весь коментар
31.12.2020 23:30 Відповісти
Та може і ковід напасти, поки країна бухає.
показати весь коментар
01.01.2021 00:57 Відповісти
Подельник. Но русские своих не выдают.
показати весь коментар
31.12.2020 23:30 Відповісти
Когда вот это министр юстиции, свидетель зеленых скелетов долго не проживет.

Микитась об аресте: Такого еще суд не видел. Это выгодно тем, кто стоит рядом с Татаровым и защищает его - Цензор.НЕТ 5465
показати весь коментар
31.12.2020 23:46 Відповісти
Показательная реализация заказа- вечер 31 декабря- решение. Шоб не было повадно.
показати весь коментар
31.12.2020 23:30 Відповісти
Так будет с каждым, кто посмеет препятствовать портново-татаровскому лобби!
показати весь коментар
31.12.2020 23:32 Відповісти
....время летит быстро )))
показати весь коментар
01.01.2021 00:45 Відповісти
представляю ЧТО будет с портновым татаровым и всей этой шелупонью поверьте я видел многих и всяких В ГРОБАХ и это еще хорошо а то и вовсе в бочках с кислотой или вместо свай в 16 метров идут в землю что никто не поймет живы или мертв а тело то где7??? на любом кладбище погосте таких крутых валом целые мега участки а сколько в сотни тысячи раз просто не довезли до могилок ибо нема кого в смысле тела хотя все понимают что давно на ЭТОМ свете такого лица нема... поражает оперативность..и да чем то смахивает схожестью с обвинениями и посадкми в деле Звиробий и Шеремета... и Назаренко и Порошенко... мстительность причем все делается уродливо и главное что все свои злодеяния преступные приказы и исполнения онных они же палачи и фиксируют..бюрократия ля ля...
показати весь коментар
01.01.2021 00:48 Відповісти
Мля, Мыкытась, что же ты делаешь? Вроде прожженный бизнесмен, а так попасть в лапы ГУЛАГа. Да в наших нквд-ных застенках тебе сделают прикре самогубство как два пальца об асфальт. По твоим показанием можно половину Верховной Рады пересажать, ты ж носитель информации-бомбы.

Надо было сразу бежать в ФБР и сливать ВСЕХ в обмен на гарантии безопасности.
показати весь коментар
31.12.2020 23:33 Відповісти
Єнто палітіческоє прєслєдрванійо!!
показати весь коментар
31.12.2020 23:38 Відповісти
Микитась об аресте: Такого еще суд не видел. Это выгодно тем, кто стоит рядом с Татаровым и защищает его - Цензор.НЕТ 5344
показати весь коментар
31.12.2020 23:43 Відповісти
Насірова під ковдрою клітчасою вже бачили??!
І що?!
показати весь коментар
31.12.2020 23:44 Відповісти
И Микитась урод, и Татаров уродище, - просто второй на данный момент при властях.
показати весь коментар
31.12.2020 23:46 Відповісти
Микитась, может и урод, но это не повод разводить ментовско-судейский беспредел!
показати весь коментар
01.01.2021 00:43 Відповісти
а по-другому , в том террариуме и быть не может - просто не может...
показати весь коментар
01.01.2021 00:46 Відповісти
От і до вас так буде.
показати весь коментар
01.01.2021 12:37 Відповісти
Почему именно Мыкытась урод?
показати весь коментар
01.01.2021 01:09 Відповісти
Как говорил мой шеф ( ныне покойный ) - Я слишком много знал 😏
показати весь коментар
31.12.2020 23:46 Відповісти
Микитася внаглую закрыли , чтобы не говорил слишком много !
Это , действительно, пипец>
показати весь коментар
31.12.2020 23:53 Відповісти
"Спасти рядового татарова" продолжается.
А зеленое чмо отвалило на отдых---заказало себе приготовить охоту на кабана.
Очень долго осел оманский развлекал , спустив штаны, нашу "элитку", теперь и сам живет, во всем их копируя))) Комплексы...
показати весь коментар
01.01.2021 00:42 Відповісти
Вдача інколи обертається задом. Хоча для пересічного українця побачити її обличчя рідкість.
показати весь коментар
01.01.2021 00:52 Відповісти
Бог шельму таврує,та за всіма шельмами навіть бог не справляється.
показати весь коментар
01.01.2021 00:53 Відповісти
Такого беспредела, похоже, у нас еще не было.
показати весь коментар
01.01.2021 01:25 Відповісти
Микитась об аресте: Такого еще суд не видел. Это выгодно тем, кто стоит рядом с Татаровым и защищает его - Цензор.НЕТ 5221
показати весь коментар
01.01.2021 01:35 Відповісти
Не посадять. Але це не точно.
показати весь коментар
01.01.2021 12:39 Відповісти
Бедный Йорик.
показати весь коментар
01.01.2021 03:49 Відповісти
Видно Микитась добряче розворушив ту "засохшу купу", якщо вже так показово чмирять. Недарма Лерос "притих".
показати весь коментар
01.01.2021 06:45 Відповісти
Микитась а что конкретно сделал ты чтобы суд был не такой? Носил всем кто при карыте бабло? А тут, видите ли, корыто прохудело, а микитась без крыши ☝😮
показати весь коментар
01.01.2021 11:35 Відповісти
Криша в нього, наразі, це НАБУ.
Які не можуть дозволити собі діяти як ці бандити, які ще й менти водночас.
показати весь коментар
01.01.2021 12:41 Відповісти
Микитась же под охраной спецназа НАБУ? Как они дали его закрыть?
показати весь коментар
01.01.2021 16:35 Відповісти
ЗДОХНИ ГНИДА !!!
показати весь коментар
01.01.2021 21:44 Відповісти
 
 