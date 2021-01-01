УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4340 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
3 723 24

Вірте в нас, ми переможемо і забезпечимо мирне небо над головою!, - воїни, які виконують завдання в ООС, привітали українців з Новим роком. ВIДЕО

В.о командувача ООС генерал-майор Віктор Ганущак і воїни, які в Новорічну ніч стояли на захисті територіальної цілісності України, привітали українців з Новим роком

Їхнє відеопривітання опублікував штаб Операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Військовослужбовці побажали українцям, щоб пандемія через COVID-19 нарешті відступила, а наша країна домоглася миру.

"Мирне небо над головою забезпечимо ми і наші хлопці", - підкреслює військовослужбовець, що виконує завдання в ООС.

"Вірте в нас, ми переможемо!", - зазначає інший український воїн у відеозверненні.

"Хочу щиро подякувати кожному, кому доводиться зустрічати новорічні свята зі зброєю в руках, охороняючи незалежність, територіальну цілісність і спокій українців. Саме завдяки вам кожна українська сім'я сьогодні має можливість спокійно святкувати на мирній землі", - зазначив в.о. командувача ОС Віктор Ганущак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Попереду нас чекають зміни на краще. Молимося за справедливий мир, - митрополит Епіфаній привітав українців з Новим роком

Автор: 

Новий рік (551) привітання (746) військовослужбовці (4902)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Верьте в нас, мы победим и обеспечим мирное небо над головой!, - воины, выполняющие задачи в ООС, поздравили украинцев с Новым годом - Цензор.НЕТ 8437

З роком Новим, з мирним щастям!
Хай святковим буде настрій.
Хай дива чекають вас
Кожен день і повсякчас.
Хай горять яскраво зорі,
Подарунків буде море.
Радості вам, позитиву,
Хай складеться рік щасливо!
показати весь коментар
01.01.2021 09:02 Відповісти
+19
Зі святом, Воїни !
Нехай вас береже Господь !
показати весь коментар
01.01.2021 09:29 Відповісти
+16
Вірте в нас, ми переможемо і забезпечимо мирне небо над головою!, - воїни, які виконують завдання в ООС, привітали українців з Новим роком - Цензор.НЕТ 180
показати весь коментар
01.01.2021 10:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Верьте в нас, мы победим и обеспечим мирное небо над головой!, - воины, выполняющие задачи в ООС, поздравили украинцев с Новым годом - Цензор.НЕТ 8437

З роком Новим, з мирним щастям!
Хай святковим буде настрій.
Хай дива чекають вас
Кожен день і повсякчас.
Хай горять яскраво зорі,
Подарунків буде море.
Радості вам, позитиву,
Хай складеться рік щасливо!
показати весь коментар
01.01.2021 09:02 Відповісти
Верьте в нас, мы победим и обеспечим мирное небо над головой!, - воины, выполняющие задачи в ООС, поздравили украинцев с Новым годом - Цензор.НЕТ 9939
показати весь коментар
01.01.2021 09:08 Відповісти
Дякую воїнам- захисникам за можливість мирно жити та без кацапської цензури і комендантської години.
показати весь коментар
01.01.2021 09:11 Відповісти
Верьте в нас, мы победим и обеспечим мирное небо над головой!, - воины, выполняющие задачи в ООС, поздравили украинцев с Новым годом - Цензор.НЕТ 4636
показати весь коментар
01.01.2021 09:18 Відповісти
Зі святом, Воїни !
Нехай вас береже Господь !
показати весь коментар
01.01.2021 09:29 Відповісти
Злой чиченец точит хер свой на твою сраку.
показати весь коментар
01.01.2021 10:43 Відповісти
Вірте в нас, ми переможемо і забезпечимо мирне небо над головою!, - воїни, які виконують завдання в ООС, привітали українців з Новим роком - Цензор.НЕТ 180
показати весь коментар
01.01.2021 10:26 Відповісти
Коли ЗСУ терплять зрадників вони є мерзотні! Віра це догма (казка) а факти це життя!
показати весь коментар
01.01.2021 10:29 Відповісти
З головнокомандувачем Бубочкою ви переможете??? 😂😂😂
показати весь коментар
01.01.2021 10:42 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі !!! З Новим роком !!!
показати весь коментар
01.01.2021 11:28 Відповісти
а как же приказ на разведение? это типа победа? чето-то как-то не то Вы чешете, хенерал-майор.
показати весь коментар
01.01.2021 11:35 Відповісти
Низкий поклон Вам, наши защитники. Пусть хранит Вас судьба и удача!
показати весь коментар
01.01.2021 12:00 Відповісти
Із Святами Вас!!! Одна на Вас надія при злочинній владі! Смерть ворогам!
показати весь коментар
01.01.2021 12:12 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Вірте в нас, ми переможемо і забезпечимо мирне небо над головою!, - воїни, які виконують завдання в ООС, привітали українців з Новим роком - Цензор.НЕТ 6996 Вірте в нас, ми переможемо і забезпечимо мирне небо над головою!, - воїни, які виконують завдання в ООС, привітали українців з Новим роком - Цензор.НЕТ 1253
показати весь коментар
01.01.2021 12:28 Відповісти
Та їж його картоплю: https://agronews.ua/news/ukrainska-armiia-spozhyvaie-kartopliane-piure-vyrobnytstva-rosiyskoi-federatsii/ Українська армія споживає картопляне пюре виробництва Російської Федерації
показати весь коментар
09.01.2021 21:16 Відповісти
Вот только на парней, на передовой и надежда. А не на ЗЕлохов, парашенковских решал и воровитое начальство ВСУ.
показати весь коментар
01.01.2021 12:56 Відповісти
Новогодним поздравлением должно быть это поздравление! Поздравление Защитников Украины!! А не Зелёной падали....!!
показати весь коментар
01.01.2021 13:59 Відповісти
Вірте в нас, ми переможемо і забезпечимо мирне небо над головою!, - воїни, які виконують завдання в ООС, привітали українців з Новим роком - Цензор.НЕТ 9328Вірте в нас, ми переможемо і забезпечимо мирне небо над головою!, - воїни, які виконують завдання в ООС, привітали українців з Новим роком - Цензор.НЕТ 9805Вірте в нас, ми переможемо і забезпечимо мирне небо над головою!, - воїни, які виконують завдання в ООС, привітали українців з Новим роком - Цензор.НЕТ 9858
показати весь коментар
01.01.2021 14:12 Відповісти
Хлопцы -- тут недалёк тот час -- когда надо будет на 2 фронта ПОСТРЕЛЯТЬ.
Так, шо б у Вас не дрогнула рука!
-- а мы поддержим всемерно... -- Новый Год наш!
Слава Украине!
показати весь коментар
01.01.2021 19:38 Відповісти
тільки в вас ми і віримо. слава героям!
показати весь коментар
01.01.2021 20:19 Відповісти
Та ну на..Нехай у вас буде 300 тисяч вишколених воїнів, натівське озброєння, і ядерна зброя в підвальчику, але якщо ваш Верзовний сцикливий гандон і капітулянт то ви будете відступати аж до Львова. І навпаки якщо у вас хоробрий вмотивований і патріотичний Верховний то армія нехай і в шлопанцях і в шкільних автобусах, буде наступати і звільняти міста. Доведено 2014-18 рр і всією історією людства.
показати весь коментар
01.01.2021 22:07 Відповісти
А тим часом Україна воює: https://agronews.ua/news/ukrainska-armiia-spozhyvaie-kartopliane-piure-vyrobnytstva-rosiyskoi-federatsii/ Українська армія споживає картопляне пюре виробництва Російської Федерації
показати весь коментар
09.01.2021 21:17 Відповісти
 
 