Вірте в нас, ми переможемо і забезпечимо мирне небо над головою!, - воїни, які виконують завдання в ООС, привітали українців з Новим роком. ВIДЕО

В.о командувача ООС генерал-майор Віктор Ганущак і воїни, які в Новорічну ніч стояли на захисті територіальної цілісності України, привітали українців з Новим роком

Їхнє відеопривітання опублікував штаб Операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Військовослужбовці побажали українцям, щоб пандемія через COVID-19 нарешті відступила, а наша країна домоглася миру.

"Мирне небо над головою забезпечимо ми і наші хлопці", - підкреслює військовослужбовець, що виконує завдання в ООС.

"Вірте в нас, ми переможемо!", - зазначає інший український воїн у відеозверненні.

"Хочу щиро подякувати кожному, кому доводиться зустрічати новорічні свята зі зброєю в руках, охороняючи незалежність, територіальну цілісність і спокій українців. Саме завдяки вам кожна українська сім'я сьогодні має можливість спокійно святкувати на мирній землі", - зазначив в.о. командувача ОС Віктор Ганущак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Попереду нас чекають зміни на краще. Молимося за справедливий мир, - митрополит Епіфаній привітав українців з Новим роком