Вірте в нас, ми переможемо і забезпечимо мирне небо над головою!, - воїни, які виконують завдання в ООС, привітали українців з Новим роком. ВIДЕО
В.о командувача ООС генерал-майор Віктор Ганущак і воїни, які в Новорічну ніч стояли на захисті територіальної цілісності України, привітали українців з Новим роком
Їхнє відеопривітання опублікував штаб Операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
Військовослужбовці побажали українцям, щоб пандемія через COVID-19 нарешті відступила, а наша країна домоглася миру.
"Мирне небо над головою забезпечимо ми і наші хлопці", - підкреслює військовослужбовець, що виконує завдання в ООС.
"Вірте в нас, ми переможемо!", - зазначає інший український воїн у відеозверненні.
"Хочу щиро подякувати кожному, кому доводиться зустрічати новорічні свята зі зброєю в руках, охороняючи незалежність, територіальну цілісність і спокій українців. Саме завдяки вам кожна українська сім'я сьогодні має можливість спокійно святкувати на мирній землі", - зазначив в.о. командувача ОС Віктор Ганущак.
З роком Новим, з мирним щастям!
Хай святковим буде настрій.
Хай дива чекають вас
Кожен день і повсякчас.
Хай горять яскраво зорі,
Подарунків буде море.
Радості вам, позитиву,
Хай складеться рік щасливо!
Нехай вас береже Господь !
Так, шо б у Вас не дрогнула рука!
-- а мы поддержим всемерно... -- Новый Год наш!
Слава Украине!