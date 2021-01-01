За новорічну ніч з Софійської площі вивезли 83 кубометри сміття, - Київавтодор. ВIДЕО
Упродовж новорічної ночі комунальні служби вивезли близько 83 метрів кубічних сміття з Софійської площі в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київавтодор.
"У новорічну ніч дорожні служби не спали. Від початку святкувань і до світанку тривала посилена робота з прибирання міста. Постійно очищали від бруду Софійську площу, Контрактову площу, пішохідно-велосипедний Володимирський міст, територію біля Арки дружби народів. Тільки з Софійської площі вивезли близько 83 м3 сміття", - сказано в повідомленні.
У Київавтодорі додали, що, крім бригад з ручного прибирання, було задіяно спецтехніку.
Топ коментарі
+22 Дмитро Черних #470343
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+5 Ksenia VB
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+5 Harib Da
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Сплошной ной.
Вчера смотрел стрим из Лондона - люди есть, но очень мало.
А вот зебилов вирус обходит стороной, не смотря на полную бездятельность и безответственность.
Ну и нафига локдаун... Да и карантина никакого не было на самом деле.
Сочувствую.
https://dymontiger.livejournal.com/13482854.html Уборщики собрали 50 тонн мусора, оставленного участниками Марди Гра в Новом Орлеане
ДІЙСНО, ДУЖЕ ЧИСТО - ПРАВДА Ж? Чи це інше?
а в Європі і справді сміття від таких масових заходів буває не менше
Від корони лікуватись.
пс. Виживуть не всі.
И вообще, он много чего там сказал, к чему следовало бы прислушаться. Увы, но много еще таких которые больше "тащатся" с "человека в кожаной тужурке" и слепленного профессором "балалаечника".
Фінал Мюнхен: Вболівальники залишають на Лео 15 тонн сміття. https://www.merkur.de/lokales/muenchen/zentrum/wm-finale-fans-hinterlassen-15-tonnen-muell-leopoldstrasse-3703141.html
Кубик приблизительно 5х5х3
Знаю, прибираєш після них на природі.
Після нашої,сімейки "Адамсів", ніякого
сміття не залишається..))
С другой стороны, на видео видно хоть одну урну для мусора?
Неоднократно проверено, что на таких мероприятиях ни контейнеров, ни урн не найти.
В карман это все складывать?
Пысы. Давно не посещаю мероприятия для приезжих.
..8 камазов за ночь в не самый людный Новый Год??.. може хтось списував паливо абощо?
Агов, де ви там, що розказували мені мовляв смітять лише хасиди, а ми своє сміття збираємо в кульочок і забираємо з собою.