За новорічну ніч з Софійської площі вивезли 83 кубометри сміття, - Київавтодор. ВIДЕО

Упродовж новорічної ночі комунальні служби вивезли близько 83 метрів кубічних сміття з Софійської площі в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київавтодор.

"У новорічну ніч дорожні служби не спали. Від початку святкувань і до світанку тривала посилена робота з прибирання міста. Постійно очищали від бруду Софійську площу, Контрактову площу, пішохідно-велосипедний Володимирський міст, територію біля Арки дружби народів. Тільки з Софійської площі вивезли близько 83 м3 сміття", - сказано в повідомленні.

У Київавтодорі додали, що, крім бригад з ручного прибирання, було задіяно спецтехніку.





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