Штаб ООС показав наслідки обстрілу поблизу Водяного в новорічну ніч. ВIДЕО

У новорічну ніч проросійські бойовики обстріляли Водяне на Приазов'ї. На землі видно сліди від снарядів.

Відео з наслідками обстрілу опублікувала пресслужба операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Військовослужбовець Вадим розповів, що о 23:00, коли в Росії і на окупованій нею частини Донбасу настав Новий рік, на позиції військових прилетіли чотири міни калібру 120 міліметрів, через годину - ще чотири міни, воронки від яких залишилися в землі.

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Також бойовики вели вогонь стрілецькою зброєю. На всі ці дії військові відкривали вогонь у відповідь.