УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10842 відвідувача онлайн
Новини Відео
48 952 167

Дощ із мертвих птахів у перший день 2021 року в центрі Риму. ВIДЕО

У Римі сотні птахів загинули унаслідок масових новорічних феєрверків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, люди почали поширювати фото і відео з десятками птахів, переважно шпаків, які попадали мертвими просто посеред вулиць у різних частинах міста.

Особливо багато таких було біля станції "Терміні", поблизу центральної вулиці Віа Націонале та пагорба Есквілін.

Люди пишуть, що бачили буквально "дощ" із мертвих птахів після початку опівнічної "канонади" з феєрверків і петард, коли перелякані птахи намагалися врятуватися від гучних вибухів.

Читайте також: Італійські лікарі виявили місцевий аналог "британського штаму" коронавірусу: перехворілі навесні пацієнти заражаються повторно

Автор: 

Італія (1584) птахи (119) феєрверк (34)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+45
причина смерти птиц: разрыв сердца из-за стресса.. нежная птичья нервная система не может вынести такой уровень децибелов от взрывов петард..
показати весь коментар
02.01.2021 10:28
+18
А в бундесе все это было категорически запрещено. Тишина стояла совсем необычная
показати весь коментар
02.01.2021 10:29
+18
мужик!.. не грузи меня с утра, пож!..
на Дискавери видел целую передачу, в которой с научной точки зрения разбирались всякие библейские знамения, в том числе массовая смерть птиц..
искать этот видос специально для тебя не буду.. соррян!
с Наступившим годом!.. счастья, здоровья, крепости духа и гибкости ума, что бы выдержать все испытания достойно!.. все будет Украина!
Дождь мертвых птиц в первый день 2021-го года в центре Рима - Цензор.НЕТ 5485
показати весь коментар
02.01.2021 10:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Дурний ти, шо сало без хліба...". На китів впливає не "шум гвинтів", а "звукове випромінювання сонарів", як надводних кораблів, так і підводних човнів... І де вас таких, "просвіщонних" набирають?
показати весь коментар
02.01.2021 15:20 Відповісти
парни, которые запускают фейерверки, потом идут домой к своим парням.
показати весь коментар
02.01.2021 10:48 Відповісти
Фсье строго по манускрипту Войнича. Именно так работает станция. Да, та самая, ....одна!, именно одна из которых упала в Бразилии, возле Сан Паулу. При попадании стаи птиц в луч станции - и они падают мертвыми. См стр. 87(нумерация оригинала) - воооот те нещасные птицы в облаке из линз и есть очередные жертвы из Италии и фейерверки здесь вааще не при чем.
показати весь коментар
02.01.2021 10:49 Відповісти
Вас точно захистить конус з фольги або пирамидка Гордона.
показати весь коментар
02.01.2021 11:06 Відповісти
Хих, говорите проще ...это урей и немес, головные уборы фараонов. И просто так их не одевали. А одевши!.....не снимали даже в семье.
Кхе, кхе блистательный.....вы мне очень льстите. Прям как во дворе фараона. Только адресок не тот.
показати весь коментар
02.01.2021 14:41 Відповісти
А тебе уже удалось расшифровать манускрипт Войнича? До сегодняшнего дня его еще никто не смог расшифровать.
показати весь коментар
02.01.2021 20:15 Відповісти
Десь роки три тому взимку спостерігав як прилетіла на горобину зграя птиць схожих на шпаків. З'їли всю, а потім летали хтозна как, багато розбилися о вікна. Мерзла горобина була броженою.
показати весь коментар
02.01.2021 11:03 Відповісти
То "омелюхи" - "чиста расейская птица"... Кожну зиму до нас прилітають... І починається... Горобину морзом приб"є, а потім - відлига. Ягоди бродить починають. Пташки наклюються, і, п"яні, падають і засинають... А під ранок - мороз... І все...
показати весь коментар
02.01.2021 15:24 Відповісти
"свірістєль"
показати весь коментар
02.01.2021 15:32 Відповісти
Я пишу українською... Привів назву українську. Он, на полиці довідник стоїть - "Фесенко, Бокотей, "Птахи фауни України"...Омелюхhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%85#cite_note-1 [1] (Bombycilla) - рід https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96 горобцеподібних птахів родини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96 омелюхових (Bombycillidae), до якого входять 3 види. У нас буває один - омелюх звичайний... (рос назва - свиристель).
показати весь коментар
02.01.2021 15:55 Відповісти
на расії що люди, що птахи - аби нажертися )))
показати весь коментар
04.01.2021 12:40 Відповісти
Ну, я паспорти, у них, не перевіряв - їх не менше гніздиться і в лісах Швеції, Норвегії і Фінляндії... Як їх іменують ці народи - не знаю... У мене, у довіднику, лише три "розкладки" - латинь, українська, російська...
показати весь коментар
04.01.2021 12:46 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1344974442724777986 ось Одеса бабахкає, а де птички?
показати весь коментар
02.01.2021 11:08 Відповісти
На побережье...куча дохлых птиц...бакланы и чайки
показати весь коментар
04.01.2021 23:06 Відповісти
так вони ж тільки над водою літають,як так, ??? а з іншої сторони, з пароплавів теж стріляли..
показати весь коментар
04.01.2021 23:39 Відповісти
Чем меньше птиц, тем лучше. Потому что птицы - это нормальные распространители вируса, они летают без границ и могут разносить заразу по всему миру.
показати весь коментар
02.01.2021 11:10 Відповісти
Надеюсь єто бьіл сарказм, иначе наблюдается заражение вирусом тупости и точно не от птиц.
показати весь коментар
02.01.2021 11:21 Відповісти
Не трогайте его, оно скоро вымрет, без мозга долго не живут
показати весь коментар
02.01.2021 12:08 Відповісти
Цей вірус називається "Квартал-95". Летальність 73%
показати весь коментар
03.01.2021 00:48 Відповісти
Китайцы во времена "культурной революции" тоже решили, что птицы вредные, жрут урожай. А потом дохли миллионами от голода, когда оказалось что насекомые, расплодившиеся без птиц, жрут урожай куда веселее.
показати весь коментар
02.01.2021 12:21 Відповісти
Не от звука птицы погибают, а от пороховых газов. Они буквально травятся и задыхаются от продуктов сгорания.
показати весь коментар
02.01.2021 11:12 Відповісти
Вы представляете объемы воздуха планеты, и объемом газов от питард ?
По вашей логике, птиц уже не должно быть на планете, так как пшик от питард, не сопоставим выбросам отравляющих газов транспорта и мировой индустрии
показати весь коментар
02.01.2021 12:11 Відповісти
Птица пролетела через облако взорвавшейся петарды - и всё.
Я же не говорю о растворившихся газах в атмосфере. Абсурд.
показати весь коментар
02.01.2021 12:17 Відповісти
Не от звука птицы погибают, а от пороховых газов

*********
Я так і думав, - винуватий Порох і його порохові гази!
показати весь коментар
02.01.2021 13:17 Відповісти
Атож. Мы от этих газов 7-ой год задыхаемся!
показати весь коментар
02.01.2021 22:20 Відповісти
В Риме море птиц, Миллионы! Особенно голубей. Обсирают все вокруг. Особенно памятники. Городские власти не успевают счищать птичий помет с памятников. Так что этот "дождь" только на пользу городу
показати весь коментар
02.01.2021 11:14 Відповісти
Еще в Риме море людей, миллионьі, которьіе засирают все вокруг и городские власти не успевают убирать мусор с улиц. Так что такой же "дождь" из людей точно пошел бьі на пользу городу.
показати весь коментар
02.01.2021 11:24 Відповісти
Птицам не обязательно жить в Риме.
показати весь коментар
02.01.2021 22:21 Відповісти
Очевидно там много съедобных отходов, которыми птицы питаются
показати весь коментар
03.01.2021 17:07 Відповісти
Эти птицы грязь и инфекция. Все больше уважаю китайцев. В городах чистота и порядок. В гостиницах нет ни тараканов ни клопов, как в близлежащих странах По улицам птицы не летают и не гадят.
показати весь коментар
02.01.2021 11:20 Відповісти
грязи и инфекций, походу, больше от гомункулов прямоходячих, чем от дикой, живой природы
показати весь коментар
02.01.2021 11:39 Відповісти
странно, что такие чистоплотные китайцы разнесли эту заразу ковид по всему миру.
показати весь коментар
02.01.2021 12:58 Відповісти
как очевидец: примерно в 2010 в Киеве, в районе Соломенской площади, после салюта у учОных из академии элитных мусоров, на земле, на дорогах-тротуарах лежали, сидели оглушённые, слепые ночью, ох.евшие от выстрелов грачи и птицы поменьше и по ним, кому не повезло ездили машины..
человек-жлоб - самое ублюдочное животное, уничтожающее всё живое, по приколу, а не по необходимости..
показати весь коментар
02.01.2021 11:37 Відповісти
Европейские птицы такие же изнеженные и перекормленные как сами европейцы, сопливая психика и отсуствие повседневной опасности (борьбы за выживания) делают популяцию (как птиц, так и людей) менее пригодную к стрессу и чрезвычайным ситуациям. Надо меньше жалеть себя и других и быть более требовательными и настойчивыми во всем!
показати весь коментар
02.01.2021 11:37 Відповісти
что плохого в том шоб быть "неженков", но если надо - нажать кнопку и беспилотник разнесет десяток брутальных, бегущих толпой с говнокалашами и с воплями "ура", мужественных врагов которые тя называют "неженкой"? ну и шо - легче им стала шо неженки = 0 потерь, а брутальные Мужыги - не ноль?))
показати весь коментар
02.01.2021 11:54 Відповісти
у ленивых нежинок и "мозги жиром заплывают", не они придумывают ноу хау и высокие технологии, а очень дисциплинированные, высокоорганизованеые и безжалостные к себе (и коллегам по проекту) гении-одиночки!
показати весь коментар
02.01.2021 12:17 Відповісти
ну а японцы - неженки? на месяц - 80-100 часов перерабатывают, ну, на раб. месте - сотни гибнут от истощения. так и министр у них погиб писало.
может по результатам надо смотреть? совок напр., хоть какие были "трудности и лишения" - 95% всего - украл/купил/подглядел.
А "неженки" еще в 20-хх имели дома пылесосы и пр. не говоря уже об автомобилях и туалетной бумаге
показати весь коментар
02.01.2021 12:25 Відповісти
японцы - долбанутая на всю голову нация (с психическими отклонениями), очень иерархичная и специфичная, это далеко не идел, но потенциал у них очень огромный, они еще дадут просратся москалям, что не только Курильские острова, но и Сахалин, и даже Камчатка с Чукоткой будут их "северными терриротиями!
показати весь коментар
02.01.2021 12:35 Відповісти
Японцы исключительно талантливая нация. Если что делают, то получается высший класс и качество. И очень добросовестная
показати весь коментар
02.01.2021 22:00 Відповісти
Мура, мурой!!
показати весь коментар
02.01.2021 11:43 Відповісти
Ідіоти...
Якби птахи вмирали від петард, щороку 1 січня всюди були би купи мертвих птахів і петарди та салюти давно б заборонили.
Крім того, опівночі птахи всі сплять, а не літають в темноті. Це ж не кажани, і не сови.

Напевне такий стрес для жителів Риму мусили прокоментувати. І як завжди, офіційна наука змагається в ідіотизмі з пацієнтами дурки.
показати весь коментар
02.01.2021 11:55 Відповісти
И правда, почему именно в этом году. А в других нет?
Вообще-то плохое предзнаменование для Италии. Так же и то, что Папа Римский пропустит новогодние мессы из-за плохого здоровья.
показати весь коментар
02.01.2021 16:24 Відповісти
Мда. Помнится, как Папа голубей выпускал, "в честь" мира в Украине. А на них вороны напали. И началась война....
показати весь коментар
02.01.2021 22:25 Відповісти
Это все инсценировки католической церкви, не переймайтеся!
показати весь коментар
03.01.2021 17:10 Відповісти
Голуби тогда отбились кстати
показати весь коментар
03.01.2021 17:11 Відповісти
Вспомнилось как в 2014г. На голубей, которых выпустили из окна Апостольского дворца Папы Римского в Ватикане, напали вороны.
показати весь коментар
02.01.2021 12:33 Відповісти
Шпаки весною будуть в дефіціті... пополяції взагалі нічого не загрожує, через рік-два все відновиться...
показати весь коментар
02.01.2021 14:03 Відповісти
Пора с этой хернёй подвязывать. Люди, словно дикари пещерного общества, убивают природу и всё вокруг ради своих дебильных забав.
показати весь коментар
02.01.2021 16:01 Відповісти
Ото маскальський патріархат певно тішиться
показати весь коментар
02.01.2021 16:10 Відповісти
Не розумію людей в Україні які підривають петарди і феєрвекри - хочешь шуму так щоб вуха похакладало з їздь на Донбас, на нульовку, там міни і снаряди вибухають непогано і кожен день.
Вже шостий рік воюємо з Мосоквієй, а для людей в містах України це як чужий серіал. Казкові імбіцили.
показати весь коментар
02.01.2021 18:19 Відповісти
Не к добру
показати весь коментар
02.01.2021 21:30 Відповісти
Я не понимаю зачем нужна свободная продажа файеров и петард. Они опасны и мешают окружающим. Ты с трудом укачал приболевшего ребенка, а тут под окнами взрывы искры и огонь. Больной ребенок просыпается, кричит и слабеет еще больше. То же самое с пожилыми людьми. А сколько погибших и искалеченых было, в том числе и на стадионах зрителей. Нужно запретить свободную продажу фейерверков
показати весь коментар
02.01.2021 22:06 Відповісти
Ну петарды в этом контексе- минимальное "зло", которое приходится терпеть пару-тройку раз в году. Зато скорые, которые теперь ОБЯЗАНЫ ездить с сиреной по поводу и без- это треш. По несколько раз на день. Даже ночью. При открытых окнах.....
показати весь коментар
02.01.2021 22:29 Відповісти
так ночью сирены ни к чему - улицы как правило и так свободны
показати весь коментар
02.01.2021 23:11 Відповісти
походу человечество - гнусная тупая плесень на поверхности Земли. вот для этого и нужны пандемии, чтоб токсичность этой плесени поубавить
птиц искренне жалко. и Рим жалко.
показати весь коментар
02.01.2021 23:15 Відповісти
не гарний знак. Хоча все пояснюється великою кількістю пострілів. Але, все ж таки. ((
показати весь коментар
03.01.2021 01:44 Відповісти
до речі, петарди та фейєрверки лише цього року в Римі запускали? Здається завжди стріляли, розважались. Та тільки така кількість птахів від цього не вмирала. А цього року птахопад справжній. В Дніпрі був страшний суд з тими стрілялками, в минулому році такого пез**еця не було точно! Може правда тому, зо дуже багато людей зустрічали вдома 2021-й, тому і бісились вдома. Взагалі то, це дуже моторошно коли з усих боків така стрілянина. Нібито і розумієш, що то лише фейєрверки, але все одно лячно. А птахи та тваринки різні ж цього не розуміють, от і мруть від переляку та жаху.
показати весь коментар
03.01.2021 01:49 Відповісти
5g, орали рептилоиды...
показати весь коментар
03.01.2021 02:36 Відповісти
Салюти? Не розумію, а чому в інших містах такого не відбувається? Може, таки, діло не в салютах??? У нас канонада стоїть цілу ніч, і я жодної мертвої пташки не бачив.
показати весь коментар
03.01.2021 13:04 Відповісти
Никогда душа не принимала любовь к петардам .

Может потому , шо в своё время настрелялся в доволь из автомата и ручника ... А ещё бывал на учениях по артподготовке .
У мя запах пороховой гари до сих пор в носу торчит и звон в ушах от разных калибров . Но это ж было по необходимости .
Даже охота на дичь более понятное занятие, чем запуск петард , хоть и это никогда не любил .
Вот нахрена порох жечь , нахрена шуметь ?!
Лучше включить какой-нить треш-металл так и там хоть какая гармония есть !
показати весь коментар
03.01.2021 15:22 Відповісти
в Риме со скворцами идёт вообще война уже более 10 лет - они строят гнёзда и разрушают тысячелетние памятники архитектуры

Так что гибель пары тысяч - это не трагедия - а экономия денег , которые выделяются на контроль их популяции
показати весь коментар
03.01.2021 16:19 Відповісти
Прикинь какая экономия денег от исчезновения пару тысяч двуногих дебилов!Только не говори мне,что это трагедия.☺
показати весь коментар
04.01.2021 23:05 Відповісти
давно пора запретить эту ночь артиллериста, тем более их день 3 ноября. я не против салюта, но это тупорылое бахание петард в очередной раз убеждает, что у некоторых детство в жопе играет до сих пор
показати весь коментар
03.01.2021 17:29 Відповісти
Двуногим дебілам природа обов,язково "віддячить".За все!!!
показати весь коментар
04.01.2021 23:02 Відповісти
Вообще, я считаю, что фейерверочных дебилов надо на сборы военные трехмесячные для просветлениия призывать, а налогично и любителей танчиков дурорубов
показати весь коментар
04.01.2021 23:11 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 