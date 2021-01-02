Дощ із мертвих птахів у перший день 2021 року в центрі Риму. ВIДЕО

У Римі сотні птахів загинули унаслідок масових новорічних феєрверків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, люди почали поширювати фото і відео з десятками птахів, переважно шпаків, які попадали мертвими просто посеред вулиць у різних частинах міста.

Особливо багато таких було біля станції "Терміні", поблизу центральної вулиці Віа Націонале та пагорба Есквілін.

Люди пишуть, що бачили буквально "дощ" із мертвих птахів після початку опівнічної "канонади" з феєрверків і петард, коли перелякані птахи намагалися врятуватися від гучних вибухів.

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