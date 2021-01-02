"Довбо#би. Попався, маленький. П#дарас, бл#дь", - український екіпаж відбив напад піратів на судно Viking diamond в Африці. ВIДЕО

Екіпаж судна Viking diamond, у складі якого моряки-одесити, відбив напад піратів на судно в африканському порту Касабланка. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінках пабліку "Одеса як вона є" в соцмережі.

"Сьогодні в африканському порту Касабланка під час вивантаження на судно Viking diamond, екіпаж якого - 20 одеситів, напали пірати. 15 осіб у масках і водолазних костюмах, із ножами і палицями. Унаслідок злагодженої роботи команди одеситів напад вдалося відбити, а військовики, що нагодилися, змогли затримати частину з нападників. Одесити власними силами затримали і знешкодили нападників, але кілька піратів змогли втекти. Всі одесити здорові та неушкоджені", - йдеться в повідомленні.

Автори поста публікують відеозапис члена екіпажу Viking diamond Миколи Іващука.

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