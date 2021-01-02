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"Довбо#би. Попався, маленький. П#дарас, бл#дь", - український екіпаж відбив напад піратів на судно Viking diamond в Африці. ВIДЕО

Екіпаж судна Viking diamond, у складі якого моряки-одесити, відбив напад піратів на судно в африканському порту Касабланка. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінках пабліку "Одеса як вона є" в соцмережі.

"Сьогодні в африканському порту Касабланка під час вивантаження на судно Viking diamond, екіпаж якого -  20 одеситів, напали пірати. 15 осіб у масках і водолазних костюмах, із ножами і палицями. Унаслідок злагодженої роботи команди одеситів напад вдалося відбити, а військовики, що нагодилися, змогли затримати частину з нападників. Одесити власними силами затримали і знешкодили нападників, але кілька піратів змогли втекти. Всі одесити здорові та неушкоджені", - йдеться в повідомленні.

Автори поста публікують відеозапис члена екіпажу Viking diamond Миколи Іващука.

Читайте також: 6 українських моряків захоплені в полон піратами біля берегів Нігерії, - МЗС

Автор: 

моряки (927) Одеса (5494) пірати (94)


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Топ коментарі
+67
О, ребята, порадовали.. плюс все наши целы и невредимы а пираты в кандалах и с побитыми мордами
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02.01.2021 12:55
+55
Приємні кадри.
Ото ж бо нехій!
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02.01.2021 12:52
+54
а в том году венесуельских мудаков потопили
Корабль ВМС Венесуэлы затонул после попытки захвата круизного лайнера с украинским экипажем

https://dumskaya.net/news/korabl-vms-venesuely-zatonul-posle-neudachnoy-po-112358/
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02.01.2021 12:56
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Сторінка 2 з 2
Це мапа так званоі ,,High Risk Area'' , де суднам рекомендовано при проходженні мати на борту озброєну охорону. В данному випадку, Ви праві, в порту Касабланки, свою правоохоронну діяльність повинна здійснювать морська (портова) поліція...
"Довбо#би. Попався, маленький. П#дарас, бл#дь", - український екіпаж відбив напад піратів на судно Viking diamond в Африці - Цензор.НЕТ 1309
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02.01.2021 18:57 Відповісти
А може він сам здався в полон !?...Або втрачати йому було нічого...
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02.01.2021 13:22 Відповісти
Одесса - город ГЕРОЙ !!!
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02.01.2021 13:28 Відповісти
Как "город" может быть "герой", а, совок? Не люди, которых положили сотнями тысяч, чтобы какой нибудь "Жуков" мог эшелонами грабить завоеванные страны, а именно город!
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02.01.2021 13:33 Відповісти
Одесса имеет статус ГОРОДА ГЕРОЯ , за который мужественно сражались как ГОРОЖАНЕ так и войны !!! в школу надо было ходить , а не казенить !!!
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02.01.2021 14:00 Відповісти
Як Ви вважаєте чи Дніпро заслуговує звання місто Герой, за його заслуги, у відбитті россійскої агресії у 2014-2015 ?
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02.01.2021 14:44 Відповісти
вважаю , ДНИПРО ********* ГЕРОЙ !!! бильш того , я вважаю , шо у нас ВСЯ Украина ГЕРОЙ !!!! крим крыму и лугандонии конечно (((((
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02.01.2021 15:49 Відповісти
Нравятся мне ваши конкурсы на цензоре " Придумай название к посту".
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02.01.2021 13:31 Відповісти
Видео конечно ни о чем
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02.01.2021 13:34 Відповісти
И хто это там поднял хвост на Одессу ?..
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02.01.2021 13:36 Відповісти
Якщо не сказати "и какой это там поц..." - і далі за текстом
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02.01.2021 14:09 Відповісти
От, який мальєнький "долбо#б , бл#дь", - писав текст?
«одессіти»?
Нам, що «дамбассітов» мало?
Там що, всі з Молдаванки?
То були, українські моряки.
Українці.
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02.01.2021 13:46 Відповісти
Звичайно, то були Українці! Але з одеським колоритом
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02.01.2021 16:46 Відповісти
И где момент отбития нападения ?
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02.01.2021 13:47 Відповісти
Не поверишь.В момент "отбития нападения" они были заняты "отбитием нападения" ))
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02.01.2021 14:30 Відповісти
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03.01.2021 12:14 Відповісти
Это на расее 3 мента винтят одного,а 10 голов поголовья снимают видео.
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02.01.2021 19:25 Відповісти
Слава Україні! Смерть ворогам!
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02.01.2021 13:52 Відповісти
Помните самолийских пиратов, верхушку которых изобрела, сделала, придумала и снабжала деньгами и оружием Московия и которые в основном грабили нефте-наливные суда из США, конкурентов российской нефти и газу.

А иногда для телевизора, что-бы на россию не подумали, грабили еще и какие-то яхты и прочую дребень за 20 000 выкупа.
Когда США это надоело и Америка дала по фуфлам московско-самолийским гондонам, то на этом грабежи и закончились в водах близ Сомали а многие сотни пиратов после тюремной отсидки в США еще и попросили американского гражданства. Не российского а именно американского вида на жительство.
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02.01.2021 13:55 Відповісти
сомалийцы полАнглии скупили после этого и перевезли свои семьи туда!
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02.01.2021 19:12 Відповісти
Сомалійські пірати завдавали найбільше шкоди саудитам. Ті за допомогою США підготували і організували "приватну армію" приблизно 2000 чол. і розгромили всі піратські бази на території Сомалі, знищуючи і піратів. Зараз за Сомалійських піратів не чути, а піднімають голови інші.
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02.01.2021 22:21 Відповісти
Жемчужина у моря!
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02.01.2021 14:00 Відповісти
Африканцы большие трусы и привыкли брать на гоп стоп но когда видят отпор то бегут или из под тишка могут тебя ограбить или убить и солдаты с них никакие
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02.01.2021 14:15 Відповісти
то всі негри такі
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02.01.2021 14:32 Відповісти
По сравнению с расейскими они рембо.
Об этом говорит цена аренды за 1 тело.
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02.01.2021 19:28 Відповісти
Black Lives Matter
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03.01.2021 12:16 Відповісти
Сомал ийских пиратов разгромил шейх Дубая, который нанял наемников из ЮАР и Колумбии. Все военные спецы по антипартизанской войне.Они и разгромили наземные и морские базы пиратов. Также был случай, когда египтяне отбили захваченный корабль и под развернутым флагом вошли в порт Александрия.
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02.01.2021 14:25 Відповісти
пірат схожий на київського хіпстера)))
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02.01.2021 14:31 Відповісти
прості Українці багато на що здатні, аби тільки кОпитани-бАцмани не заважали
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02.01.2021 14:53 Відповісти
Удачі хлопцям.
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02.01.2021 14:54 Відповісти
Хтось мені може пояснити, чому на торгових суднах, які йдуть через Африку, немає воєнізованої охорони. Ну достатньо кілька чоловік з автоматами (і бажано один з РПГ) - і жоден пірат не сунеться. І це ж дешевше організувати, ніж гнати до Сомалі на патрулювання угрупування кораблів...
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02.01.2021 15:37 Відповісти
Вище вже пояснювали
https://censor.net/ru/comments/locate/3240217/0192148d-4206-71**-8bdb-be96557bf955
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02.01.2021 16:31 Відповісти
Тупі правила, навіть на залізниці є воєнізована охорона...
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02.01.2021 17:22 Відповісти
Міжнародні правила з пальця не висмоктуються. На це є обґрунтування. А якщо Вам щось не подобається, тоді спробуйте на поїзді доплисти до Африки
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02.01.2021 17:44 Відповісти
Ок, після терактів 11 вересня в рейсові літаки оперативно ввели озброєних флайт-маршалів у штатському (які виглядають як звичайні пасажири) - дуже швидко змінили міжнародні правила! Невже масові напади піратів не є достатньою підставою для зміни правил?

P.S. Охоронців, якщо що, можна було б і неофіційно наймати - як членів екіпажу кораблів... Хто там перевірятиме?
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02.01.2021 17:48 Відповісти
Це не одне і те ж саме. Припустимо, конвенцію змінили і зброю дозволили. А тепер уявіть, що після кожного застосування зброї проти піратів, буде проводитись розгляд про правомірність застосування зброї в тій чи іншій ситуації щодо громадян іншої держави. А тим більше, якщо будуть мати місце випадки, як то - відстріл всього, що наближається на пів милі... Саме так і буде сформульована ця тема в судах. Тож слідом чекайте теми приблизно такого змісту - "допоможіть звільнити моряків, звинувачених в перевищені заходів самооборони!"
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02.01.2021 18:38 Відповісти
Хочете знати, чому на торгові судна СРСР майже ніколи не нападали пірати? На інші нападали, а на радянські - ні.
Тому що якщо шлях пролягав через ділянки, в яких був ризик нападу піратів, судна йшли не поодинці, а караваном, і цей караван супроводжував військовий корабель. Саме церез те, що на торговому судні зброї бути не повинно згідно з міжнародними домовленостями.
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02.01.2021 19:46 Відповісти
Яким караваном?
Раніше піратські райони були визначені в Малакському проливі і Південно-Китайському морі і ніяких караванів з радянських суден там не створювалось.
Наприклад у 80-ті під час нападу на одеський теплохід "Словянськ" пірати вночі дісталися прямо до каюти старшого механіка, та він відбився пуфіком (!) і вони взагалі втікли, так нічого не скоївши.
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03.01.2021 00:18 Відповісти
Ну, вы, типа, заходите ещё - на звиздюлину, если сможете.
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02.01.2021 15:42 Відповісти
вот обидятся касабланские пираты, эмигрируют в европу и станут голландцами, шведами и итальянцами
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02.01.2021 15:46 Відповісти
А пачиму на на Рассию?
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02.01.2021 15:47 Відповісти
холодно ... у негрів з цим проблема хоча їх і Норвегії вистачає ... майбуть все таки відсутність туалетного паперу на расеї їх стримує ...
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02.01.2021 17:25 Відповісти
НАДО ЕГО В ЖОПУ ОТЪИМЕТЬ И ЕГО ДРУЗЬЯМ ВИДЕО ПОКАЗАТЬ !)
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02.01.2021 17:32 Відповісти
Зарізати шкіряним ятаганом нижче спини
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02.01.2021 19:26 Відповісти
А чого вони його не стратили та не тягнуть показово труп за ногу?
Якщо їх би вбивати то піратів би не залишилось.
А пірати такої можливості не мають заложники це їх гроші.
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02.01.2021 17:41 Відповісти
Давно вже пора цих піратів привчати до того що нападати на українців не можна.
А то "просто треба перестати стріляти" боком виходить
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02.01.2021 17:44 Відповісти
Нада была атайти и проста пиристать стрилять
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02.01.2021 17:48 Відповісти
Это же каое-то разжигание рассового неравенства. Afro is life's meter
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02.01.2021 17:50 Відповісти
Black live's matter. Sorry, my english is little 😬
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02.01.2021 17:55 Відповісти
Кто-то верит, что нация, которая думает на бездуховном языке мата имеет будущее?
Не обольщайтесь. Такая нация обречена. Дух творит формы, а сатанинский дух ведет к смерти. Если послушаете "детей" на школьной перемене, получите тысячу и одно подтверждение: нет будущего у бездуховной нации. Вышиванки, километровые флаги бесполезны, если мертва душа человека.
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02.01.2021 18:28 Відповісти
В тоже время , что будет с постхристианской Европой?
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02.01.2021 19:16 Відповісти
Об этом хорошо написано в книге "Ярость и гордость" (2002г.) Орианы Фаллачи,
а также «Покорность» (фр. Soumission) - роман французского писателя Мишеля Уэльбека.
Ну а практически мы это видим на примере Масквабада и области, где даже по официальной статистике в школах только 25 % детей славянской нации.
А еще раньше об этом написали святые первых веков христианства: "Закат будет удивительно похож на восход" (имелось в виду варварство диких племен, полчищ малограмотных дикарей на заре христианства). Еще больше об этом написано в одной мудрой книге, которую все знают и НИКТО не читает, и еще меньше выполняют те самые заповеди.
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02.01.2021 19:44 Відповісти
https://nmnby.eu/news/express/513.html Советую, прочтите.

Большинство исследований говорит о том, что рост числа мусульман в Европе в последней трети XX - начале XXI вв. носит характер геометрической прогрессии. Если тенденция сохранится, то доля выходцев из исламских стран в Евросоюзе к 2050 г. по некоторым прогнозам может составить треть или даже половину его населения [5].
При анализе демографической ситуации в Европе, прежде всего, обращает на себя внимание важная особенность: мусульманское население Европы моложе коренного. Во Франции в целом доля жителей до 20 лет составляет 21 % , а среди мусульман - 33 %. В Германии цифры по соответствующим показателям - 18 % и 33 %. Примерно так же обстоит дело и в других странах региона [3]. В Дании на мусульман приходится всего 3,8 % населения. Но около 10 % всех детей, рождающихся в стране, и 25 % рождающихся в столице, являются мусульманами. В Амстердаме, Гааге и Роттердаме верующие в Аллаха составляют 60 % населения моложе 20 лет. Отсюда вывод - через 10-15 лет студенты-мусульмане будут составлять около 50 % учащихся в университетах.
В торжестве ислама убеждены многие аналитики. Приведем мнения наиболее авторитетных экспертов. Начнем с У. Черчилля, который в далеком 1899 г. в книге «Война на реке» предостерег, что ислам угрожает Европе так же, как и варвары когда-то угрожали Риму. «Магометанство», - писал У. Черчилль - «воинственная религия, нацеленная на привлечение в свою сферу новых верующих. Нет более ретроградной силы в мире…. Цивилизация современной Европы может пасть, как пала цивилизация древнего Рима».
В 1968 г. британский политик Джон Энох Пауэлл выступил со своей знаменитой «речью о кровавых реках», в которой предупредил, что, допуская чрезмерную иммиграцию, Великобритания «складывает свой собственный погребальный костер» [7]. В 1973 г. французский писатель Жан Распаль опубликовал роман-антиутопию «Лагерь святых», в котором изобразил Европу, капитулирующую перед массовой неконтролируемой иммиграцией с индийского субконтинента.
Итальянская журналистка-международник Ориана Фаллачи, тщательно исследуя на протяжении двух десятилетий тему исламизации, пришла к выводу, что «Европа всё больше и больше становится провинцией ислама, его колонией». Она опубликовала несколько книг, в которых утверждала, что существует заговор по оккупации Европы иммигрантами из мусульманских стран.
Политический обозреватель Марк Штейн, в свою очередь считает, что значительная часть Западного мира «не сумеет перенести трудности XXI в., и эта часть мира практически исчезнет ещё в наше время, во многих или почти во всех европейских странах». «Европейцам со стороны радикального ислама грозит опасность намного более серьезная и исходящая изнутри, нежели американцам, для которых эта угроза является внешней», - полагает со своей стороны влиятельный американский философ, политический экономист и писатель японского происхождения Фрэнсис Фукуяма [Цит. по: 2].
«Третий мир стучится в двери Европы и входит в них даже тогда, когда Европа не согласна пускать. В следующем тысячелетии Европа превратится в многорасовый или, если предпочитаете, в многоцветный континент», - пишет итальянский философ Умберто Эко [11].
О том, что мусульмане завоюют Европу, предрекал незадолго до своей гибели Мауммар Каддафи: «Сегодня на европейском континенте находятся десятки миллионов мусульман и их число растет. Это четко указывает на то, что европейский континент будет побежден и обращен в ислам. Однажды Европа станет исламским континентом» [9].
А вот мнение известного всему миру не только океанографа, но и геополитика Жака Ива Кусто. В свое время он сделал прогноз, что через 50-60 лет международным языком станет арабский, вытеснив повсеместно английский. Жак Ив Кусто также высказал предположение, что через те же 50-60 лет население Европы будет на две трети арабским и ислам выйдет на первое место в мире по количеству последователей.
Жизель Литтман - журналистка из Франции в 2005 г. опубликовала разошедшуюся солидным тиражом книгу «Еврабия», в которой предсказала поглощение Европы мусульманским миром. По ее мнению, европейские правительства заключили секретный союз с государствами Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока о создании в будущем альянса, способного противостоять США. Для этого Европа согласилась раскрыть свои двери для мусульманских иммигрантов, которые медленно, но верно превращают ее в часть исламского мира.
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02.01.2021 19:47 Відповісти
когда я что то пишу про ислам в Фейсбуке , меня блокируют на месяц!
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02.01.2021 20:44 Відповісти
По Серафиму Саровскому "Спасайся сам и тысячи спасутся вокруг тебя". Обличать, вразумлять, наставлять можно только самому достигнув духовности, или святости, что почти невозможно современному человеку. И еще: "Тайна беззакония в действии, но не вздумайте встать на пути беззакония". Примеров того, что это верно, несть числа.
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03.01.2021 00:59 Відповісти
А по апостолу Павлу достигнуть святости и духовности удовлетворяющих нас невозможно. Это не отменяет нас от обязанностей вразумлять, обличать и наставлять, но только с любовью, помня о своем несовершенстве....
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04.01.2021 19:25 Відповісти
Меня успокаивает одна мысль: по Библии сказано, что Христос придя, найдет ли веру на земле...А по Корану спрогнозирована победа ислама! И вот когда мусульмане будут думать что выиграли , христиане почти исчезнут, вот тогда и грядет Спаситель!
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02.01.2021 20:47 Відповісти
Лучше всего об этом говорит раздел христианства Эсхатология, учение о конце времен. Христос придет, когда на земле уже не останется тех, кто будет искать спасения, когда настанет "все развратилися, несть до единого". Христос пришел спасти погибшее, но если мир перейдет точку невозврата, тогда наступит время Страшного Суда.
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03.01.2021 00:55 Відповісти
може таким кораблям наймати пару колишніх наших атовців, які пройшли війну - вони би точно знали як захистити судно
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02.01.2021 20:05 Відповісти
Молодцы, ребята!
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02.01.2021 20:38 Відповісти
На 20 "одеситів" напали 15 "піратів". З допомогою військових третину "нападників" удалося зловити. Висновок: Одеса - місто-герой.
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02.01.2021 20:43 Відповісти
Добре хоть від зулусів відбилися
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02.01.2021 21:24 Відповісти
На цю тему можна судити багато. Практично всі цівілізації гинули під навалою варварів або диких племен. Християнство перестало бути духовною релігією, а стало приватним заробітком попів. Візантія впала під натиском мусульман. Визовів буде багато: енргоресурси, питна вода, їжа, середовище іт.д. Не повернемося до природи потрібно буде робити "дерев"яні макінтоші"Добавте сюди, що олігархат боїться дати навіть зброю народу, боячись за свої статки.
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02.01.2021 22:36 Відповісти
да, это очень информативно что он "Попался, маленький. П#дарас, бл#дь" - новость дня, срочно в номер!!! вот какой смысл таких вот "видео"? понимаю если бы видео штурма и героических действий осажденных опубликовали, но вот это... /facepalm
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03.01.2021 10:54 Відповісти
Ну вот не понимаете вы момента, граждане, не учитываете РАЗМЕРА СТРАХОВКИ.
Сколько страховка судна с грузом стоит БЕЗ пиратов а сколько ПРИ НАЛИЧИИ оных?
А?
То-то же.
Я вот не помню, где там главный оффис компании Ллойд находится?
Вот там и ищите главных пиратов.
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03.01.2021 14:41 Відповісти
вот идиоты, как можно было додуматься напасть на одесситов
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03.01.2021 23:50 Відповісти
Я сам моряк с 30-им стажем. Конкретно такую ситуацию и представить себе не могу. Водолазные костюмы,палки и ножи? Паноптикум какой то.Марокко хоть и арабская страна,но порт Касабланка очень современный и неплохо охраняется. "Зайцы"- это да. Сами ловили. Они именно толпой и лезут. Авось кто проскочит. А потом их также забирала местная полиция.Скорее всего так было и в этот раз.История с пиратством выглядит мягко говоря надуманно. В порту совершать нападение глупо даже для арабов. Скорее всего кто-то из матросов слил неправдивую информацию, приукрасив ее элементами ,,геройства'', а СМИ дружно ее подхватила.
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04.01.2021 00:00 Відповісти
по давним морским законам пирата на рею.
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05.01.2021 00:16 Відповісти
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