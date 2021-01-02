"Довбо#би. Попався, маленький. П#дарас, бл#дь", - український екіпаж відбив напад піратів на судно Viking diamond в Африці. ВIДЕО
Екіпаж судна Viking diamond, у складі якого моряки-одесити, відбив напад піратів на судно в африканському порту Касабланка. Увага! Ненормативна лексика!
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінках пабліку "Одеса як вона є" в соцмережі.
"Сьогодні в африканському порту Касабланка під час вивантаження на судно Viking diamond, екіпаж якого - 20 одеситів, напали пірати. 15 осіб у масках і водолазних костюмах, із ножами і палицями. Унаслідок злагодженої роботи команди одеситів напад вдалося відбити, а військовики, що нагодилися, змогли затримати частину з нападників. Одесити власними силами затримали і знешкодили нападників, але кілька піратів змогли втекти. Всі одесити здорові та неушкоджені", - йдеться в повідомленні.
Автори поста публікують відеозапис члена екіпажу Viking diamond Миколи Іващука.
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«одессіти»?
Нам, що «дамбассітов» мало?
Там що, всі з Молдаванки?
То були, українські моряки.
Українці.
А иногда для телевизора, что-бы на россию не подумали, грабили еще и какие-то яхты и прочую дребень за 20 000 выкупа.
Когда США это надоело и Америка дала по фуфлам московско-самолийским гондонам, то на этом грабежи и закончились в водах близ Сомали а многие сотни пиратов после тюремной отсидки в США еще и попросили американского гражданства. Не российского а именно американского вида на жительство.
Об этом говорит цена аренды за 1 тело.
https://censor.net/ru/comments/locate/3240217/0192148d-4206-71**-8bdb-be96557bf955
P.S. Охоронців, якщо що, можна було б і неофіційно наймати - як членів екіпажу кораблів... Хто там перевірятиме?
Тому що якщо шлях пролягав через ділянки, в яких був ризик нападу піратів, судна йшли не поодинці, а караваном, і цей караван супроводжував військовий корабель. Саме церез те, що на торговому судні зброї бути не повинно згідно з міжнародними домовленостями.
Раніше піратські райони були визначені в Малакському проливі і Південно-Китайському морі і ніяких караванів з радянських суден там не створювалось.
Наприклад у 80-ті під час нападу на одеський теплохід "Словянськ" пірати вночі дісталися прямо до каюти старшого механіка, та він відбився пуфіком (!) і вони взагалі втікли, так нічого не скоївши.
Якщо їх би вбивати то піратів би не залишилось.
А пірати такої можливості не мають заложники це їх гроші.
А то "просто треба перестати стріляти" боком виходить
Не обольщайтесь. Такая нация обречена. Дух творит формы, а сатанинский дух ведет к смерти. Если послушаете "детей" на школьной перемене, получите тысячу и одно подтверждение: нет будущего у бездуховной нации. Вышиванки, километровые флаги бесполезны, если мертва душа человека.
а также «Покорность» (фр. Soumission) - роман французского писателя Мишеля Уэльбека.
Ну а практически мы это видим на примере Масквабада и области, где даже по официальной статистике в школах только 25 % детей славянской нации.
А еще раньше об этом написали святые первых веков христианства: "Закат будет удивительно похож на восход" (имелось в виду варварство диких племен, полчищ малограмотных дикарей на заре христианства). Еще больше об этом написано в одной мудрой книге, которую все знают и НИКТО не читает, и еще меньше выполняют те самые заповеди.
Большинство исследований говорит о том, что рост числа мусульман в Европе в последней трети XX - начале XXI вв. носит характер геометрической прогрессии. Если тенденция сохранится, то доля выходцев из исламских стран в Евросоюзе к 2050 г. по некоторым прогнозам может составить треть или даже половину его населения [5].
При анализе демографической ситуации в Европе, прежде всего, обращает на себя внимание важная особенность: мусульманское население Европы моложе коренного. Во Франции в целом доля жителей до 20 лет составляет 21 % , а среди мусульман - 33 %. В Германии цифры по соответствующим показателям - 18 % и 33 %. Примерно так же обстоит дело и в других странах региона [3]. В Дании на мусульман приходится всего 3,8 % населения. Но около 10 % всех детей, рождающихся в стране, и 25 % рождающихся в столице, являются мусульманами. В Амстердаме, Гааге и Роттердаме верующие в Аллаха составляют 60 % населения моложе 20 лет. Отсюда вывод - через 10-15 лет студенты-мусульмане будут составлять около 50 % учащихся в университетах.
В торжестве ислама убеждены многие аналитики. Приведем мнения наиболее авторитетных экспертов. Начнем с У. Черчилля, который в далеком 1899 г. в книге «Война на реке» предостерег, что ислам угрожает Европе так же, как и варвары когда-то угрожали Риму. «Магометанство», - писал У. Черчилль - «воинственная религия, нацеленная на привлечение в свою сферу новых верующих. Нет более ретроградной силы в мире…. Цивилизация современной Европы может пасть, как пала цивилизация древнего Рима».
В 1968 г. британский политик Джон Энох Пауэлл выступил со своей знаменитой «речью о кровавых реках», в которой предупредил, что, допуская чрезмерную иммиграцию, Великобритания «складывает свой собственный погребальный костер» [7]. В 1973 г. французский писатель Жан Распаль опубликовал роман-антиутопию «Лагерь святых», в котором изобразил Европу, капитулирующую перед массовой неконтролируемой иммиграцией с индийского субконтинента.
Итальянская журналистка-международник Ориана Фаллачи, тщательно исследуя на протяжении двух десятилетий тему исламизации, пришла к выводу, что «Европа всё больше и больше становится провинцией ислама, его колонией». Она опубликовала несколько книг, в которых утверждала, что существует заговор по оккупации Европы иммигрантами из мусульманских стран.
Политический обозреватель Марк Штейн, в свою очередь считает, что значительная часть Западного мира «не сумеет перенести трудности XXI в., и эта часть мира практически исчезнет ещё в наше время, во многих или почти во всех европейских странах». «Европейцам со стороны радикального ислама грозит опасность намного более серьезная и исходящая изнутри, нежели американцам, для которых эта угроза является внешней», - полагает со своей стороны влиятельный американский философ, политический экономист и писатель японского происхождения Фрэнсис Фукуяма [Цит. по: 2].
«Третий мир стучится в двери Европы и входит в них даже тогда, когда Европа не согласна пускать. В следующем тысячелетии Европа превратится в многорасовый или, если предпочитаете, в многоцветный континент», - пишет итальянский философ Умберто Эко [11].
О том, что мусульмане завоюют Европу, предрекал незадолго до своей гибели Мауммар Каддафи: «Сегодня на европейском континенте находятся десятки миллионов мусульман и их число растет. Это четко указывает на то, что европейский континент будет побежден и обращен в ислам. Однажды Европа станет исламским континентом» [9].
А вот мнение известного всему миру не только океанографа, но и геополитика Жака Ива Кусто. В свое время он сделал прогноз, что через 50-60 лет международным языком станет арабский, вытеснив повсеместно английский. Жак Ив Кусто также высказал предположение, что через те же 50-60 лет население Европы будет на две трети арабским и ислам выйдет на первое место в мире по количеству последователей.
Жизель Литтман - журналистка из Франции в 2005 г. опубликовала разошедшуюся солидным тиражом книгу «Еврабия», в которой предсказала поглощение Европы мусульманским миром. По ее мнению, европейские правительства заключили секретный союз с государствами Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока о создании в будущем альянса, способного противостоять США. Для этого Европа согласилась раскрыть свои двери для мусульманских иммигрантов, которые медленно, но верно превращают ее в часть исламского мира.
Сколько страховка судна с грузом стоит БЕЗ пиратов а сколько ПРИ НАЛИЧИИ оных?
А?
То-то же.
Я вот не помню, где там главный оффис компании Ллойд находится?
Вот там и ищите главных пиратов.