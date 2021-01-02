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Новини Відео П'яні за кермом
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У Києві п'яний водій зіграв патрульним на баяні "з нагоди свята". ВIДЕО

У ніч на 1 січня в Києві нетверезий водій після затримання патрульною поліцією вирішив зіграти на баяні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці Патрульної поліції.

"У новорічну ніч патрульні помітили автомобіль ВАЗ, що здійснив проїзд на червоний сигнал світлофора на вулиці Івана Бойчука. Патрульні зупинили порушника й помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.

На вимогу інспекторів пройти освідування на стан сп'яніння 43-річний керманич відмовився.

Патрульні склали на чоловіка матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

Після чого, водій зіграв патрульним на баяні з нагоди свята", — зазначили в патрульній поліції, розмістивши відповідне відео.

Київ (19626) пияцтво (580) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+23
Кацап.
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02.01.2021 23:20
+14
Якби членом зіграв,мав би великий шанс,стати наступним президентом.
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02.01.2021 23:33
+14
окопная "правда".. а вы думаете мы мирные пони.. нет!.. кого поймаем, того съедим!
У Києві п'яний водій зіграв патрульним на баяні "з нагоди свята" - Цензор.НЕТ 243
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02.01.2021 23:49
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Кацап.
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02.01.2021 23:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LUz4EY2-ELE Орест Лютий - "ВАГОНИ ПОВНІЇ МОСКАЛІВ"

Оце треба було грати-тоді відпустили би
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02.01.2021 23:58 Відповісти
шо, вже?
У Києві п'яний водій зіграв патрульним на баяні "з нагоди свята" - Цензор.НЕТ 5857
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03.01.2021 00:15 Відповісти
И не только эту. Будет дефицит и аккордеонов, и баянов и гармошек. Все порвут в мотлох.
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03.01.2021 06:16 Відповісти
Не тіш себе надіями... Буде такий самий траур, як по Сталіну... Хоронитимуть, плачучи і топчучи один одного... Бо він подарував "расейскаму народу" райдужну ілюзію "расейскага вяличия" і "исключительнасти", доводячи йому, що їх "баяцца"... Потім, через деякий час, щоб пояснить, чому йдуть "на поклон" до "піндосів", скажуть, що до цього привела "валюнтаристская палитика" и "культ личности", а не того, що вони всі "обісралися" зі своїм агресивним відношенням до сусідів, його "назначать крайнім", заспівають "Аказался наш атец не атцом, а *****...", проведуть щось подібне до ХХ з"їзду, і накажуть любить іншого...
"Удивили мы Европу,
Проявили простоту.
тридцать лет лизали жопу-
Оказалось, что не ту.

Но народ не унывает,
Бодро движется вперед.
Наша партия родная
Нам другую подберет...".
(1956 год).
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03.01.2021 06:36 Відповісти
.....його "назначать крайнім", заспівають "Аказался наш атец не атцом, а *****...",(с)

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03.01.2021 08:12 Відповісти
саме так, одну "любімую мєлодію" з репертуару побєдобєсія трохи вивчив, яку у будь-якому стані виконає, а білше нічого.
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03.01.2021 00:46 Відповісти
Катьйуша,балалайка,карашьо!хоть без буденновки был.
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03.01.2021 12:34 Відповісти
Тим паче на гармошці а не на баяні...
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03.01.2021 22:10 Відповісти
Какофония для баяна с оркестром.
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02.01.2021 23:22 Відповісти
залік тілу! Щас би мульонерів припадки гамселили, бігали б з трубою, та назвонювали "даху", кидалися на поліцаїв, кусалися...
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02.01.2021 23:29 Відповісти
Якби членом зіграв,мав би великий шанс,стати наступним президентом.
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02.01.2021 23:33 Відповісти
Не факт..Хером на баяні навіть такий маестро як ЗЕ не зіграє..
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02.01.2021 23:55 Відповісти
https://censor.net/ru/user/440437 Це потрібно перевірити.
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03.01.2021 01:31 Відповісти
Що це було? "Вихаділа на бєрєг Катюша? "
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02.01.2021 23:33 Відповісти
Это просто кодло украинофобов якихось.. навить палициянты на магучем розмовлялы..
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02.01.2021 23:50 Відповісти
Мусора теж притирки 🤣
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02.01.2021 23:36 Відповісти
Не оценили "креатив" водилы))) Я сейчас такой же, и коменты такие же)))) Но за руль меня фиг загонишь)))
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02.01.2021 23:39 Відповісти
А на чому граєте ?

Чи просто співаєте ?
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03.01.2021 00:05 Відповісти
То было вчера и не правда))) У меня, к сожалению, с музыкальным слухом совсем туго, поэтому петь уже давно даже не пытаюсь, чтобы никого не пугать))) Ну разве что так, про себя))) А если серьезно, то пьяный за рулем это потенциальный убийца, каким бы он веселым и креативным бы не был...
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03.01.2021 14:08 Відповісти
был бы на его месте ахметов, он бы погудел )
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02.01.2021 23:42 Відповісти
Ти уяви щоб Бубочка на його місці відчубучив !!!))))
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02.01.2021 23:45 Відповісти
сеанс одновременной игры. ))
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02.01.2021 23:54 Відповісти
обов*язково лайнеця на вентілятор кинути?

...а пилосос щас би волав, що це "політічєскоє прєслєдованиє", вимагав "де ваші доказатєльства", "вивсєврєтє", "мєня там нє біло", "я ілі он"..
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03.01.2021 00:01 Відповісти
А в чому справа?? Лайно не подобається ,а щоденно зелене лайно сьорбати до души ,то сьорбай далі !!)))
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03.01.2021 00:12 Відповісти
Та заспокойся... Цьому "кадру" - хоч на морду насери "зеленим", а він все про "Петєпилососи" волатиме...
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03.01.2021 07:04 Відповісти
А навіщо "вентилятор"? То ти, просто, "сереш проти вітру"...
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04.01.2021 08:08 Відповісти
з "інтелектуала" "додавітєля" перейшов на "фазу" "бидло вульгаріс"...Пилососи вони такі разносторонніє...
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04.01.2021 09:50 Відповісти
То ти, просто, після "вчорашнього", не похмелившись, у дзеркало глянув... Піди, похмелись, потім проспись, і тебе "попустить"... Може...
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04.01.2021 10:16 Відповісти
Автивка ВАЗ, "Катюша", полициянти гутарять на магучем "сыграть хатите"? .. шо цэ?Киев в акупации?
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02.01.2021 23:48 Відповісти
окопная "правда".. а вы думаете мы мирные пони.. нет!.. кого поймаем, того съедим!
У Києві п'яний водій зіграв патрульним на баяні "з нагоди свята" - Цензор.НЕТ 243
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02.01.2021 23:49 Відповісти
"зомби пули не берут"

Фули нам пули? Нас дробь не берет.
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03.01.2021 00:01 Відповісти
" и продвигаются все дальше на восток"..
Жаль, но это не про сейчас - это про времена Пороха
Да только , кто ж признается?....
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03.01.2021 00:04 Відповісти


Ага, снігурів уже всіх поїли, взялися за москалів.

Тьху, кому ці пропиті придурки знадобилися ?
Оті їхні киші хіба що собакам оддать.
І то - тваринок жалко.

Хто зрадіє - тільки хробачки. В українській землі.
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03.01.2021 00:08 Відповісти
Хробачкам теж їсти хоцца !!)))
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03.01.2021 00:14 Відповісти
Спілкувався, на днях, з Вашим "псевдоземлячком" - "Altair Alt ccc5934c"... Так він так "бив себе ногами в груди", доводячи, що він "поліщук", "житомирянин" і "коростенець", "аж ребра тріщали"... На Вас посилався - думав, я "куплюся" на Ваш авторитет і йому повірю... Розказував мені про спиртзавод у Лісниках (під Лугинами)... "Ага, зараз... Як тільки шнурки випрасую...". Почав задавать йому питання, відповіді на які повинна знать людина, що народилася і живе там - та куди!... "Вертівся, як воша на гребінці", але так ні на одне питання не відповів... Нічого не знає - ні, що таке "Возвягль", ні про "Лінію Сталіна", ні про "рододендрон жовтий", ні про Бовсуни (село під Коростенем, що дало прислів"я для тамтешніх жителів), ні як зветься червоний граніт, місцевою говіркою... І ще багато про що... Коротше кажучи, "приблуда"... В кінці-кінців, він "образився", і "хряпнув дверима...". Одне з двох - або "заляже на дно", місяців на кілька, в очікуванні, що забудеться, як я його "мордою по столу возюкав...", або поміняє нік і буде мене "десятою дорогою обходить...".
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03.01.2021 07:01 Відповісти
Ой ***** ліл! 😂😂😂
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03.01.2021 00:30 Відповісти
Це ж що і в якій кількості треба пити чи вкурити, щоб таке "нагородити"?!
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03.01.2021 06:47 Відповісти
2 января 2021
Байден заявил о желании сотрудничать с Константинопольским патриархом.
Избранный президент США https://lenta.ru/tags/persons/bayden-dzhozef/ Джо Байден в ответном письме Константинопольскому патриарху Варфоломею заявил о желании сотрудничать с ним. Содержание послания опубликовано на https://ec-patr.org/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b3%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-joe-biden-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82/ сайте патриархата.
В письме Байден поблагодарил Варфоломея за «добрые слова и добрые пожелания». Он подчеркнул, что избрание на президентский пост для него большая честь, и напомнил, что впереди у него и избранного вице-президента Камалы Харрис много работы. «Надеемся на сотрудничество с вами в это трудное время», - добавил политик.
Сообщается, что к письму Байден сделал рукописную приписку. «Будьте здоровы. Нам нужно ваше руководство», - написал он патриарху.
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02.01.2021 23:50 Відповісти
а на шкіряній сопілці він їм не зіграв?
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02.01.2021 23:52 Відповісти
Він музика на варениках.
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02.01.2021 23:55 Відповісти
А в багажнику ще мабуть і лабабайка лежить.
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03.01.2021 00:03 Відповісти
сплошные комики-уристы
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02.01.2021 23:53 Відповісти
Уріст?! До скарбнички!
Ще один "титул" ***********!
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03.01.2021 03:19 Відповісти
я все думал как это патрульным на баяне, лицом по клавишам шоль...
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03.01.2021 00:03 Відповісти
Всім бухим по баяну.
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03.01.2021 00:04 Відповісти
Добре, що не трахнув...
А то пянка, музика, поліціянтки
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03.01.2021 00:26 Відповісти
хай дякує, що це вони його не тра*нули
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03.01.2021 00:33 Відповісти
У Києві п'яний водій зіграв патрульним на баяні "з нагоди свята" - Цензор.НЕТ 8454
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03.01.2021 00:37 Відповісти
Ну, не знаю. Такое...
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03.01.2021 01:19 Відповісти
Останавливает гаишник "Запорожец" - а тот полон пьяных мужиков.
Выгнал он всех из машины - документы проверить - а их семнадцать
человек! Гаишник в шоке, всех сразу в участок. Наутро они
протрезвели, вызывает их начальник райотдела:
- Мужики, все прощу, только покажите, как вы там уместились.
Мужики выходят на улицу и начинают потихоньку упаковываться в
машину. Шестнадцать влезли, а один
ну никак не помещается. Те ему и говорят:
- Слушай, может, тебя вчера с нами не было?
- Ну что вы, мужики! А кто ж вам всю дорогу на баяне играл?!
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03.01.2021 01:39 Відповісти
Бльо...Да его за одну только "катьющью" надо было забирать, как за пропаганду коммунизма.
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03.01.2021 03:23 Відповісти
зіграв "катюшу" - зрада,
а якщо б цей пьяний потенційний вбивця грав "смереку" - тоді перемога.
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03.01.2021 06:07 Відповісти
а что это патрульно-дебильные вояки не погнались со стрельбой за баянистом? удивительно... неужели дали сыграть на баяне?
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03.01.2021 08:22 Відповісти
Баян уже был незаряжен.
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03.01.2021 18:25 Відповісти
Прийдеться уточнити: грав він не на баяні (кнопковому акордеоні), а грав на гармошці. Не спорю: гармошка крута - чотири ряди басів. Але справа - лише два ряди кнопок. В баяні ж справа - три, зліва - 5. У концертних значно більше правої клавіатури.
Прикро, що відповідальні за новини в музиці зовсім не розбираються. Як і багато в іншому. А читача б треба якось вчити чомусь для нього новому.
Тут писали, що хай би грав не москальську катюшу, а щось українське. То з таким виконанням хай краще грає лише москальске. В мене є знайомий - син вже покійної однокласниці на призвіще Ющенко. То він хоч і затримкою в розумовому розвитку, але грає не гірше від алкаша.
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03.01.2021 10:40 Відповісти
Автівка - копійчана,не шкода,документів - нема,тільки і лишається зіграти копам на баяні і сказати - поцілуйте мене в дупу...
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03.01.2021 11:39 Відповісти
Це гармошка, а не баян
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03.01.2021 20:16 Відповісти
Это кстати не баян,а гармошка.Не оскорбляйте баянистов, они интеллектуалы. Гармонь - это совсем другое...
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04.01.2021 07:48 Відповісти
А причём тут "Катюша"?
Надо ж было:
"Имел я деньги пребольшие,
Имел я домик на Тверской,
Имел карету, трёх лошадок
И всё я пропил, братец мой".©"
Для гармошки, да в этих обстоятельствах - самое оно.
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04.01.2021 09:05 Відповісти
 
 