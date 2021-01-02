У Києві п'яний водій зіграв патрульним на баяні "з нагоди свята". ВIДЕО

У ніч на 1 січня в Києві нетверезий водій після затримання патрульною поліцією вирішив зіграти на баяні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці Патрульної поліції.

"У новорічну ніч патрульні помітили автомобіль ВАЗ, що здійснив проїзд на червоний сигнал світлофора на вулиці Івана Бойчука. Патрульні зупинили порушника й помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.

На вимогу інспекторів пройти освідування на стан сп'яніння 43-річний керманич відмовився.

Патрульні склали на чоловіка матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

Після чого, водій зіграв патрульним на баяні з нагоди свята", — зазначили в патрульній поліції, розмістивши відповідне відео.