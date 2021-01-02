У Києві п'яний водій зіграв патрульним на баяні "з нагоди свята". ВIДЕО
У ніч на 1 січня в Києві нетверезий водій після затримання патрульною поліцією вирішив зіграти на баяні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці Патрульної поліції.
"У новорічну ніч патрульні помітили автомобіль ВАЗ, що здійснив проїзд на червоний сигнал світлофора на вулиці Івана Бойчука. Патрульні зупинили порушника й помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.
На вимогу інспекторів пройти освідування на стан сп'яніння 43-річний керманич відмовився.
Патрульні склали на чоловіка матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.
Після чого, водій зіграв патрульним на баяні з нагоди свята", — зазначили в патрульній поліції, розмістивши відповідне відео.
Будь ласка, зачекайте...
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Оце треба було грати-тоді відпустили би
"Удивили мы Европу,
Проявили простоту.
тридцать лет лизали жопу-
Оказалось, что не ту.
Но народ не унывает,
Бодро движется вперед.
Наша партия родная
Нам другую подберет...".
(1956 год).
Чи просто співаєте ?
...а пилосос щас би волав, що це "політічєскоє прєслєдованиє", вимагав "де ваші доказатєльства", "вивсєврєтє", "мєня там нє біло", "я ілі он"..
Фули нам пули? Нас дробь не берет.
Жаль, но это не про сейчас - это про времена Пороха
Да только , кто ж признается?....
Ага, снігурів уже всіх поїли, взялися за москалів.
Тьху, кому ці пропиті придурки знадобилися ?
Оті їхні киші хіба що собакам оддать.
І то - тваринок жалко.
Хто зрадіє - тільки хробачки. В українській землі.
Байден заявил о желании сотрудничать с Константинопольским патриархом.
Избранный президент США https://lenta.ru/tags/persons/bayden-dzhozef/ Джо Байден в ответном письме Константинопольскому патриарху Варфоломею заявил о желании сотрудничать с ним. Содержание послания опубликовано на https://ec-patr.org/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b3%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-joe-biden-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82/ сайте патриархата.
В письме Байден поблагодарил Варфоломея за «добрые слова и добрые пожелания». Он подчеркнул, что избрание на президентский пост для него большая честь, и напомнил, что впереди у него и избранного вице-президента Камалы Харрис много работы. «Надеемся на сотрудничество с вами в это трудное время», - добавил политик.
Сообщается, что к письму Байден сделал рукописную приписку. «Будьте здоровы. Нам нужно ваше руководство», - написал он патриарху.
Ще один "титул" ***********!
А то пянка, музика, поліціянтки
Выгнал он всех из машины - документы проверить - а их семнадцать
человек! Гаишник в шоке, всех сразу в участок. Наутро они
протрезвели, вызывает их начальник райотдела:
- Мужики, все прощу, только покажите, как вы там уместились.
Мужики выходят на улицу и начинают потихоньку упаковываться в
машину. Шестнадцать влезли, а один
ну никак не помещается. Те ему и говорят:
- Слушай, может, тебя вчера с нами не было?
- Ну что вы, мужики! А кто ж вам всю дорогу на баяне играл?!
а якщо б цей пьяний потенційний вбивця грав "смереку" - тоді перемога.
Прикро, що відповідальні за новини в музиці зовсім не розбираються. Як і багато в іншому. А читача б треба якось вчити чомусь для нього новому.
Тут писали, що хай би грав не москальську катюшу, а щось українське. То з таким виконанням хай краще грає лише москальске. В мене є знайомий - син вже покійної однокласниці на призвіще Ющенко. То він хоч і затримкою в розумовому розвитку, але грає не гірше від алкаша.
Надо ж было:
"Имел я деньги пребольшие,
Имел я домик на Тверской,
Имел карету, трёх лошадок
И всё я пропил, братец мой".©"
Для гармошки, да в этих обстоятельствах - самое оно.