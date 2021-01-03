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"Без Криму в Україні не так сонячно, не так смачно, не так приємно", - Зеленський російською привітав жителів окупованого півострова з Новим роком. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав жителів окупованого Криму з Новим роком, звернувшись до них російською мовою.

Відеозвернення розмістив у фейсбуці постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша радість завжди буде неповною доти, доки вас немає з нами", - сказав Зеленський, додавши, що "без Криму в Україні не так сонячно, не так смачно, не так приємно".

Підсумовуючи, глава держави зазначив: "Я вірю, що ми однаково будемо разом, адже Крим - це Україна".

Читайте також: Зеленський російською звернувся до жителів Криму та ОРДЛО: "Переведіть годинник назад"

Президент також звернувся з нагоди новорічних свят із короткими відео до жителів кожної області.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) Крим (14183) Новий рік (551)


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Топ коментарі
+64
И снова Моника зассал государственных символов Украины.
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03.01.2021 00:13
+63
Так і Гімну України не було у його Новорічному привітанні.
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03.01.2021 00:16
+44
"Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно", - Зеленский на русском поздравил жителей оккупированного полуострова - Цензор.НЕТ 3067
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03.01.2021 00:12
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да он больной! ему в дуруку нада!
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03.01.2021 13:14 Відповісти
Дайте этому поцу селёдку или шавурму
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03.01.2021 13:35 Відповісти
Или по морде
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03.01.2021 13:36 Відповісти
Приятно этому ватному малороссу будет на бутылке, вкусно - на Параше, солнечно - в Магадане.
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03.01.2021 13:44 Відповісти
хз какой смысл этих сообщений?
заигрывания с военными пенсионерами раши результатов не принесут, т.к. они люто ненавидят все украинское.
их можно только выселить в рф, откуда они и приехали.
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03.01.2021 14:15 Відповісти
Це така реакція президента України на заборону української мови окупантами має бути?! Зелена гнида ти підгавкуєш окупантам.
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03.01.2021 14:32 Відповісти
Оце звертається Зеленський до кримських татар чи кримських ватників
підкреслено вишуканою українською мовою, а вони слухають, та щиро аплодують.
Еге ж ...
Якби Зеленский у своєму привітанні сказав, що Україна, так, між іншим, має у 2-3 рази
вищі зарплати плюс безумовний безвіз - отоді б вони слухали в гуглтранслейтором.
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03.01.2021 15:01 Відповісти
Крим і Донбас,це Україна і там Українці хочуть чути українську мову,а не окупантську і добробут громадян України теж важливий не дозволяйте коломойським грабувати себе.
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03.01.2021 15:33 Відповісти
Воно-то так: Українці хочуть чути українську, от тільки їх вижили звідти.
Тепер вони хочуть де-інде.
Оце зберемося у Польщу чи в Америку і не дозволимо Коломойським обкрадати себе.
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03.01.2021 15:56 Відповісти
Почему он из крымчан делает дебилов, которые якобы не понимают украинский?
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03.01.2021 15:26 Відповісти
Из них дебилов делать не надо - они думали. что будут получать российские зарплаты и пенсии как они были в 2013 году - при тогдашних продажах нефти и без санкций.
Медведев недаром гаденько ухмылялся: теперь крымчане держатся (за голову)
без денег, и настроение у них нехорошее.
Путин наказывает всех, кто ему поверил - Зеленский должен это усвоить.
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03.01.2021 15:44 Відповісти
Здесь реальная ситуация с зарплатами в крыму на этот год., https://krym.rabota.ru/vacancy/%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0/ https://krym.rabota.ru/vacancy/вахта/
вакансии с зарплатами и контактными телефонами.
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12.01.2021 14:31 Відповісти
"...И написать «Крым - это Украина» не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песке украинского пляжа украинской Ялты..." Це воно казало. Якщо не помиляюсь, в Ялті немає піщаних пляжів. Хай спробує написати на гальці. Далі (чим, як і що) фантазувати не буду
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03.01.2021 16:17 Відповісти
Судя по тому, что падлючий ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь пошёл на неприкрытый обман своего электората, позволив энергетическим олигархам хорошенько ободрать население, а о наличии у паскудного ЗЕ-фигляра счетов в офшорах известно со времён "95 Квартала" (куда очень удобно переводить откаты), учитывая то, что свою хату мерзкий ЗЕ-паяц загнал, а новую в Украине так и не купил, - в очень недалёком будущем мерзкому сиплоголосому ШимпанЗЕ будет очень даже солнечно, вкусно и приятно греть собственную жопу под пальмами на побережье какой-нибудь экзотической страны.
Нужен тому отвратительному ЗЕ-кривляке Крым как раввину крест на пузе.
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03.01.2021 16:36 Відповісти
Если перефразировать - где-то убыло, где-то прибыло, т.е. в запоребрике теперь так солнечно, так вкусно, так приятно .... но денег нет и ёлочка им нравится
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03.01.2021 18:22 Відповісти
Общение по видикам, жду , когда начнет записками общаться
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03.01.2021 21:11 Відповісти
Пам'ятаєте, в інтерв'ю "BIHUS info" представник Зеленського у Кабінеті міністрів Андрій Герус наголосив: "Зеленський жартував про тарифи, що вони високі". То був початок кар'єри преЗЕдента. Гарне продовження жартів 73% отримали на Новий 2021 рік. З новими тарифами! Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/z-novimi-tarifami-vse-pro-cini-na-gaz-teplo-ta-***************-u-2021-mu-727836.html Все про ціни на газ, тепло та електроенергію у 2021-му. Найкращі коментарі з цього приводу:
Артур Тутів Сьогодні, 16:59
Какая разніца! Важно лішь, чтоби нє Порошєнко
Іванна Мудрословська Сьогодні, 18:50
Судячи з невйo@ного спокойствія 73% ***********, їм по)(yй, скільки платити за енергоносії - головне бачити нові обличчя при владі. На)(yй би оце був потрібен дешевий Юлькин газ по 4 грн та ще й без плати за доставку? Ти ба, яка хитра - хотіла втюхати людям український газ по доступній ціні. Ні-ні , номер не пройшов. Краще вже назло їй по 12-13 грн за куб платити та 3-4 грн за кіловат електрики, аби тільки не бачити старих обличч у владі. Бабла ж в народу до)(yя. А для пакращення життя лoхторату вже сьогодні, пропоную в лютому підняти ціну газу до 15 грн за куб. Думаю, всі 73% будуть задоволені.
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03.01.2021 21:19 Відповісти
Идиот....нашел перед кем плакаться....вот только этот убогенький забыл сказать, что это его личное мнение....кто ему давал право говорить с кацапами от имени всех украинцев?подставил всех патриотов Украины...это его ностальгия по кацапам, а не по Крыму, как украинской территории...в Крым пачками понаехали военные пенсионеры обнуленного...это перед ними бубочка сопли пускал?....что без них в Украине совсем не солнечно_....хотелось бы его послать ...но вижу , что он оттуда....
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03.01.2021 22:19 Відповісти
Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно - это и есть его уровень миропонимания. фасончик типа "гоп - я жлоб" Не " Мы вам нужны, чтоб вам стало лучше..." " А вы нам нужны - у нас курорт отобрали и негде жопу греть и шварму жрать"
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04.01.2021 08:40 Відповісти
Торчка опять на хавчик пробило, дайте ему селедки.
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07.01.2021 06:48 Відповісти
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