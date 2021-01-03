"Без Криму в Україні не так сонячно, не так смачно, не так приємно", - Зеленський російською привітав жителів окупованого півострова з Новим роком. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав жителів окупованого Криму з Новим роком, звернувшись до них російською мовою.

Відеозвернення розмістив у фейсбуці постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша радість завжди буде неповною доти, доки вас немає з нами", - сказав Зеленський, додавши, що "без Криму в Україні не так сонячно, не так смачно, не так приємно".

Підсумовуючи, глава держави зазначив: "Я вірю, що ми однаково будемо разом, адже Крим - це Україна".

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Президент також звернувся з нагоди новорічних свят із короткими відео до жителів кожної області.