"Без Криму в Україні не так сонячно, не так смачно, не так приємно", - Зеленський російською привітав жителів окупованого півострова з Новим роком. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський привітав жителів окупованого Криму з Новим роком, звернувшись до них російською мовою.
Відеозвернення розмістив у фейсбуці постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ.
"Наша радість завжди буде неповною доти, доки вас немає з нами", - сказав Зеленський, додавши, що "без Криму в Україні не так сонячно, не так смачно, не так приємно".
Підсумовуючи, глава держави зазначив: "Я вірю, що ми однаково будемо разом, адже Крим - це Україна".
Президент також звернувся з нагоди новорічних свят із короткими відео до жителів кожної області.
Топ коментарі
+64 Maxim Ak-Murza
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+63 Van-Basten Van-Basten
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+44 Fish Man
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заигрывания с военными пенсионерами раши результатов не принесут, т.к. они люто ненавидят все украинское.
их можно только выселить в рф, откуда они и приехали.
підкреслено вишуканою українською мовою, а вони слухають, та щиро аплодують.
Еге ж ...
Якби Зеленский у своєму привітанні сказав, що Україна, так, між іншим, має у 2-3 рази
вищі зарплати плюс безумовний безвіз - отоді б вони слухали в гуглтранслейтором.
Тепер вони хочуть де-інде.
Оце зберемося у Польщу чи в Америку і не дозволимо Коломойським обкрадати себе.
Медведев недаром гаденько ухмылялся: теперь крымчане держатся (за голову)
без денег, и настроение у них нехорошее.
Путин наказывает всех, кто ему поверил - Зеленский должен это усвоить.
вакансии с зарплатами и контактными телефонами.
Нужен тому отвратительному ЗЕ-кривляке Крым как раввину крест на пузе.
Артур Тутів Сьогодні, 16:59
Какая разніца! Важно лішь, чтоби нє Порошєнко
Іванна Мудрословська Сьогодні, 18:50
Судячи з невйo@ного спокойствія 73% ***********, їм по)(yй, скільки платити за енергоносії - головне бачити нові обличчя при владі. На)(yй би оце був потрібен дешевий Юлькин газ по 4 грн та ще й без плати за доставку? Ти ба, яка хитра - хотіла втюхати людям український газ по доступній ціні. Ні-ні , номер не пройшов. Краще вже назло їй по 12-13 грн за куб платити та 3-4 грн за кіловат електрики, аби тільки не бачити старих обличч у владі. Бабла ж в народу до)(yя. А для пакращення життя лoхторату вже сьогодні, пропоную в лютому підняти ціну газу до 15 грн за куб. Думаю, всі 73% будуть задоволені.