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Білоруси в першу неділю року виходять на акції протесту в Мінську та регіонах. ВIДЕО

У Мінську та регіонах у першу неділю року білоруси виходять на акції протесту у дворах та мікрорайонах. Про затримання наразі нічого не відомо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

"Обстановка в неділю спокійна, правоохоронці контролюють ситуацію на випадок несанкціонованих масових заходів. Міліція несе службу в посиленому режимі, на який перейшла напередодні новорічних свят", - повідомила РИА "Новости" прессекретарка МВС Ольга Чемоданова.

Дивіться також: Лукашенко не збирається віддавати владу, "поки останній "омонівець" мені не скаже йти". ВIДЕО

Дивіться також: Білоруси в різних містах вийшли на "останню недільну прогулянку у 2020 році", силовики затримали понад десять осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За даними телеграм-каналу "Списки затриманих", затримано не менше 9 осіб.

Білоруси в першу неділю року виходять на акції протесту в Мінську та регіонах 01

Автор: 

Білорусь (7960) протест (2402)


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Топ коментарі
+14
Білоруси в першу неділю року виходять на акції протесту в Мінську та регіонах - Цензор.НЕТ 9031
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03.01.2021 14:35
+13
З Новим Роком,сябри та сябровки!!!!))))))
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03.01.2021 14:32
+12
ходи в трещину кацап смердючий! ты свое фуйло еще 100 лет лицезреть будешь, обмылок крепостной
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03.01.2021 14:43
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"Мальчіки для биття"...
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03.01.2021 14:26 Відповісти
после президентских выборов у белорусов с лукашенка произошёл развод но усатый вцепился в белорусский народ и не отпускает не понимая что с каждым днем ненависть к нему только возрастает
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03.01.2021 14:28 Відповісти
Очень жаль, что нет внешнего влияния. Так мразота мусорская людей задушит...
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03.01.2021 14:30 Відповісти
ходи в трещину кацап смердючий! ты свое фуйло еще 100 лет лицезреть будешь, обмылок крепостной
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03.01.2021 14:43 Відповісти
Что ты написал и к чему??? Баран ты бухой. Объяснись.
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03.01.2021 15:31 Відповісти
Лучше чем в Баварии, Саксонии, Померании и Тюрингии?
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03.01.2021 14:46 Відповісти
Вплив кремля-КНДР,вплив США-Південна Корєя !!!)))
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03.01.2021 14:50 Відповісти
Gde jest vlijanije kremlia,tam vezde zyvut ploxo
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03.01.2021 16:09 Відповісти
на жаль,в Білорусі можливий"зонішній вплив" лише зі сходу
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03.01.2021 17:27 Відповісти
А опозиційний канал ТБ "Бєлсат", який вєщає з Польщі? А санкції Заходу вже 20 років...
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03.01.2021 17:50 Відповісти
Прогулянка з кийками по спинах. Екзотика!
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03.01.2021 14:31 Відповісти
В 90-их роках дуже поширенне явище в Україні !!!)))
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03.01.2021 14:33 Відповісти
Как говаривал в 2013-2014 годах некий воровито-офшорный поц и специалист игры х..м на рояле, и уклонения от призыва в ВСУ, а ныне гидрант, и даже поговаривают шо таки гидрант Конституции, и ГОВНОкомандующий, - эбонитовые палочки мусаров вырабатывают электроэнергию о свитера граждан Беларуссии.
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03.01.2021 14:37 Відповісти
Беларуссия только у тебя и друганов твоих лаптеногих,порноактриса ЗЕбордельная....иди рабиновичу и медведчуку с ермаками ботинки почисти,ЗЕдрота комнатная...)))
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03.01.2021 19:00 Відповісти
Баааа, Мойша, вы ж такі вынурнули з фанаў сістэмы і не проста вынурнули, вы тут такі ўсплылі. Як прайшла нядзельная шпацыр на свежым ворздухе? Ці вы праз фортку вокны ў сваёй шматпавярхоўцы дыхалі на поўныя грудзі? І, так, Мойша, Беларуссю застанецца Беларуссю, а не Рэспублікай Беларусь, да таго часу, пакуль у вас у галовах Савок ня выветрыцца. Нарэшце, вы ўжо практычна нават не Беларуссю, а Федэральная акруга РФ "Былая Беларусь". Дэ факта, а хутка будзеце і дэ юрэ.
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04.01.2021 11:31 Відповісти
З Новим Роком,сябри та сябровки!!!!))))))
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03.01.2021 14:32 Відповісти
Мойша, я сабе так трохі прашу прабачэння але вы таксама выходзіце на гэты воскрессный мацыён ці вы такі выходзіце на нядзельны шпацыр на свежым паветры? Ці вы толькі тут прагульваўся усплываючы пару разоў на тыдзень? Зрэшты, як сказаў адзін воровитый спецыяліст гульні пипиской на раялі, - якая розніца?
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03.01.2021 14:33 Відповісти
Вышли... Походили... Получили по голове дубинкой... Кого-то закрыли... Кто-то дома ночует.... ВСЕ СЧАСТИЛИВЫ, ПРИ ДЕЛЕ...
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03.01.2021 14:35 Відповісти
Білоруси в першу неділю року виходять на акції протесту в Мінську та регіонах - Цензор.НЕТ 9031
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03.01.2021 14:35 Відповісти
Дуже зворушливо... але марно. Білоруське суспільство не зріле і не готове до демократичних (читай антимосковських) перетворень. Немає політичних сил, відсутні начисто лідери, ЗМІ,не проводилася тривала робота з населенням. Рівень цієї "революції" - "геть!" і "ганьба!", та і то тихенько... "во дворах". Тому Лукашенко: по-перше глузує з таких "протестів", а, по-друге - він , може, би і пішов на відпочинок, та не бачить кому передавати владу, у які руки віддати країну, яку він робив (і, таки зробив!) протягом десятиліть. І тут він правий.
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03.01.2021 14:37 Відповісти
Реванш кремлівської гидоти триває і прогресує !!!)))
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03.01.2021 14:48 Відповісти
...беларусы опять выходят...

-- а мои минские Девчуни сегодня в театр пошли...
Даже не знаю, какая новость интересней? *)
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03.01.2021 14:55 Відповісти
Ясна річ, та що відносно Дівчунь !!!!))))
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03.01.2021 15:00 Відповісти
Твои Девчуни, культурные люди. Живут интересно и весело.
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03.01.2021 15:05 Відповісти
Мазохисты)
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03.01.2021 15:02 Відповісти
Не вижу 100 000 на видео явно поменьше,не митинг а народные новогодние гуляние
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03.01.2021 15:07 Відповісти
Білоруси в першу неділю року виходять на акції протесту в Мінську та регіонах - Цензор.НЕТ 7748
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03.01.2021 17:24 Відповісти
БЕЛАРУСЫ! хватайтесь!! за оружие, убейте их всех..
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03.01.2021 15:17 Відповісти
ха-ха (
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03.01.2021 17:25 Відповісти
-- Папа! Пускай слоники ещё потопают!
-- Доця, слоники уже ж потопали -- они устали...
-- Папа! Ну пускай слоники ещё потопают!!!
-- Ну ладно... Рота! -- Смирно! -- Газы! -- Бегом марш!
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03.01.2021 15:18 Відповісти
Білоруси в першу неділю року виходять на акції протесту в Мінську та регіонах - Цензор.НЕТ 3720
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03.01.2021 15:24 Відповісти
Мирно чи марно? От дійсно: «Какая разніца?»
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03.01.2021 15:27 Відповісти
Простое хождение по улицам не свергнет диктатора.
Сначала дали слабинку-а теперь их бьют за то,что просто вышел на улицу.
Бедные,наивные белорусы-ваше "мы не майданутые"-дорого вам обходиться.
С бандитами так-или налетаете и гасите их,или лучше не высовывайтесь.
На войну не ходят с цветами.
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03.01.2021 16:21 Відповісти
Teper uze obxodiat pojezda Belorus,nagavarilsia lukosenko, ugrazal sto perekrojet tak vot i perekrili im dengi za eto nebudet.Vot benzin v Ukrainu s Litvi cerez Polsu pustili,tut objiomi bolsije,zavod tut bolsoj Orlean.9% ixnix prodaz idiot v Ukrainu
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03.01.2021 16:30 Відповісти
Это Минск -- только что -- институт культуры и отдыха...*)
Білоруси в першу неділю року виходять на акції протесту в Мінську та регіонах - Цензор.НЕТ 6111
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03.01.2021 16:41 Відповісти
Білоруські протести здулися точно так само як і хабаровські, тому що вони з самого початку були запрограмовані на провал....хотіли квіточками та надувними кульками змінити владу. Поводили хороводи і досить....
Рабів до раю не пускають
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03.01.2021 17:22 Відповісти
вік затриманого 93..

це означає,що свободу в Білорусі цінує більше повоєнне поколіня .
молодому поки що це малозрозуміло...
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03.01.2021 17:23 Відповісти
Перший раз впав з даху і лишився цілим - випадковість.
Другий раз впав і лишився цілим - везіння...
Третій раз...і знову цілий - звичка...
Це перейшло в хорошу традицію і звичку - всім хорошим людям збиратись щонеділі і ходити на демонстраціі...Зустрічатись,розмовляти,обмінюватись враженнями,радіти прийдешньому дню...Радий за них...Не те що в нас - наворотити барикад,закоптити небо шинами,закидати "молотовими" і піти,залишивши засраний Київ з сотнею трупів і гавнистою владою...
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03.01.2021 17:45 Відповісти
говорят у бяларусов, другая ментальность и воспитание! шины, брусчатка и баррикады это не их метод. наверное они хотят, чтобы все враги умерли от смеха
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03.01.2021 18:47 Відповісти
Брешуть... Михайло Жизнєвський один з перших отримав кулю і погиб на Майдані. Великий Білорус. Герой України.
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03.01.2021 19:20 Відповісти
Мороз по коже. Марш членов ОСМД во дворе своего дома способен напугать даже местного сантехника, не то что лукашенко
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03.01.2021 20:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=01_sITbNeJk как-то так
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03.01.2021 22:30 Відповісти
 
 