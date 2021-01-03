Білоруси в першу неділю року виходять на акції протесту в Мінську та регіонах. ВIДЕО

У Мінську та регіонах у першу неділю року білоруси виходять на акції протесту у дворах та мікрорайонах. Про затримання наразі нічого не відомо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

"Обстановка в неділю спокійна, правоохоронці контролюють ситуацію на випадок несанкціонованих масових заходів. Міліція несе службу в посиленому режимі, на який перейшла напередодні новорічних свят", - повідомила РИА "Новости" прессекретарка МВС Ольга Чемоданова.

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За даними телеграм-каналу "Списки затриманих", затримано не менше 9 осіб.