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Білоруси в першу неділю року виходять на акції протесту в Мінську та регіонах. ВIДЕО
У Мінську та регіонах у першу неділю року білоруси виходять на акції протесту у дворах та мікрорайонах. Про затримання наразі нічого не відомо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.
"Обстановка в неділю спокійна, правоохоронці контролюють ситуацію на випадок несанкціонованих масових заходів. Міліція несе службу в посиленому режимі, на який перейшла напередодні новорічних свят", - повідомила РИА "Новости" прессекретарка МВС Ольга Чемоданова.
За даними телеграм-каналу "Списки затриманих", затримано не менше 9 осіб.
Топ коментарі
+14 вау
показати весь коментар03.01.2021 14:35 Посилання
+13 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар03.01.2021 14:32 Посилання
+12 Гельдрих
показати весь коментар03.01.2021 14:43 Посилання
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-- а мои минские Девчуни сегодня в театр пошли...
Даже не знаю, какая новость интересней? *)
-- Доця, слоники уже ж потопали -- они устали...
-- Папа! Ну пускай слоники ещё потопают!!!
-- Ну ладно... Рота! -- Смирно! -- Газы! -- Бегом марш!
Сначала дали слабинку-а теперь их бьют за то,что просто вышел на улицу.
Бедные,наивные белорусы-ваше "мы не майданутые"-дорого вам обходиться.
С бандитами так-или налетаете и гасите их,или лучше не высовывайтесь.
На войну не ходят с цветами.
Рабів до раю не пускають
це означає,що свободу в Білорусі цінує більше повоєнне поколіня .
молодому поки що це малозрозуміло...
Другий раз впав і лишився цілим - везіння...
Третій раз...і знову цілий - звичка...
Це перейшло в хорошу традицію і звичку - всім хорошим людям збиратись щонеділі і ходити на демонстраціі...Зустрічатись,розмовляти,обмінюватись враженнями,радіти прийдешньому дню...Радий за них...Не те що в нас - наворотити барикад,закоптити небо шинами,закидати "молотовими" і піти,залишивши засраний Київ з сотнею трупів і гавнистою владою...