Нацгвардійці можуть проходити тестування на COVID-19 у своїх військових частинах, - НГУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У грудні 2020 року Нацгвардія закупила обладнання для проведення ІФА-тестування в лабораторіях медичних пунктів військових частин. Із січня 2021-го лабораторії запрацювали на повну потужність.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.
Лабораторії працюють у військовому госпіталі НГУ (в/ч 3080, м. Золочів) і у військових частинах 3066 (м.Київ), 3014 (м.Одеса), 3002 (м.Львів), 3017 (м.Харків), 3036 ( м. Дніпро), 3027 (м. Вишгород).
Також створено запаси засобів індивідуального захисту, масок медичних, респіраторів класу захисту FFP2, спиртовмісних і хлорвмісних засобів для дезінфекції рук.
Топ коментарі
+1 aquarius580 #416927
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+1 Юсси Ихалайнен
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+1 aquarius580 #416927
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Вся планета превратилась в сброд смертельно напуганных идиотов.
После бейрутской селитры у вас начались настоящие трудности. Их будет всё больше с каждым днём. Вы, безусловно, сдохнете.
Ты точно - ненормальный.
Но, у них появились последователи: придумали "ковид".
Придётся доделать то что деды не доделали.
и это грустно достаточно
Вчера около 20-00 состоялся телефонный разговор между главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и президентом Украины Зеленским. Нам неизвестно что обсуждалось , но известно что обсуждались так же и политические вопросы в ключе , который вызвал крайне негативну реакцию у Владислава Суркова. Судя по его реакции, Зеленский в качестве условия сотрудничества потребовал прекращение контактов и помощи от России группе Медведчука-Бойко. Больше полугода понадобилось г-ну Дмитриеву на выполнение задачи поставленной ему 16 июня 2020 г. лично Путиным.
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