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Нацгвардійці можуть проходити тестування на COVID-19 у своїх військових частинах, - НГУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У грудні 2020 року Нацгвардія закупила обладнання для проведення ІФА-тестування в лабораторіях медичних пунктів військових частин. Із січня 2021-го лабораторії запрацювали на повну потужність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала 225 тисяч COVID-тестів на антиген, наступна партія буде в січні, - "Медзакупівлі України"

Лабораторії працюють у військовому госпіталі НГУ (в/ч 3080, м. Золочів) і у військових частинах 3066 (м.Київ), 3014 (м.Одеса), 3002 (м.Львів), 3017 (м.Харків), 3036 ( м. Дніпро), 3027 (м. Вишгород).

Також створено запаси засобів індивідуального захисту, масок медичних, респіраторів класу захисту FFP2, спиртовмісних і хлорвмісних засобів для дезінфекції рук.

Нацгвардійці можуть проходити тестування на COVID-19 у своїх військових частинах, - НГУ 01
Нацгвардійці можуть проходити тестування на COVID-19 у своїх військових частинах, - НГУ 02
Нацгвардійці можуть проходити тестування на COVID-19 у своїх військових частинах, - НГУ 03

Також читайте: Лабораторії МОЗ можуть робити 50-55 тис. ПЛР-тестувань на день, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) тестування (457) Національна гвардія (1564) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Что это за "пандемия", при которой ты должен тестироваться чтобы узнать - болен или нет ?
Вся планета превратилась в сброд смертельно напуганных идиотов.
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04.01.2021 14:01
+1
Кроме тебя конечно...
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04.01.2021 14:04
+1
А шо там ? Я впервые о нём слышу.
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04.01.2021 14:06
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Что это за "пандемия", при которой ты должен тестироваться чтобы узнать - болен или нет ?
Вся планета превратилась в сброд смертельно напуганных идиотов.
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04.01.2021 14:01 Відповісти
Кроме тебя конечно...
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04.01.2021 14:04 Відповісти
Нет, я не один, но нас очень мало.
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04.01.2021 14:05 Відповісти
Твоя формулировка - "я не один, но нас очень мало", настораживает...
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04.01.2021 14:09 Відповісти
Это неважно. Всё всегда в итоге решает активное меньшинство.
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04.01.2021 14:22 Відповісти
С каждым днём вас всё меньше.
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04.01.2021 14:13 Відповісти
С каждым днём у вас всё меньше денег.
После бейрутской селитры у вас начались настоящие трудности. Их будет всё больше с каждым днём. Вы, безусловно, сдохнете.
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04.01.2021 14:23 Відповісти
Кроме тебя, конечно ...
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04.01.2021 14:28 Відповісти
Мы все смертны, и в моём возрасте ты меня не напугаешь.
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04.01.2021 14:29 Відповісти
Кто тут кого пугает?
Ты точно - ненормальный.
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04.01.2021 14:33 Відповісти
Ненормальных повесили в Нюрнберге.
Но, у них появились последователи: придумали "ковид".
Придётся доделать то что деды не доделали.
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04.01.2021 14:39 Відповісти
почитайте Антиколорадоса... я чуть не обосрался. хотя, говорят шо он просто любит како-го то презадента
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04.01.2021 14:04 Відповісти
А шо там ? Я впервые о нём слышу.
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04.01.2021 14:06 Відповісти
секта. это как ватники, только наоборот.
и это грустно достаточно
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04.01.2021 14:17 Відповісти
Извините что не в тему но тут "веселые" https://twitter.com/tZEinform/status/1346060451373867009 новости:
Вчера около 20-00 состоялся телефонный разговор между главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и президентом Украины Зеленским. Нам неизвестно что обсуждалось , но известно что обсуждались так же и политические вопросы в ключе , который вызвал крайне негативну реакцию у Владислава Суркова. Судя по его реакции, Зеленский в качестве условия сотрудничества потребовал прекращение контактов и помощи от России группе Медведчука-Бойко. Больше полугода понадобилось г-ну Дмитриеву на выполнение задачи поставленной ему 16 июня 2020 г. лично Путиным.
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04.01.2021 14:07 Відповісти
Зелю хтось покусав? Я здогадуюсь хто.
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04.01.2021 14:14 Відповісти
Сурков давно покойник. А в остальном - какая разница ? Что Зеленский, что ЗаЖопники. Вам интересно разве классифицировать сорта дерьма ?
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04.01.2021 14:25 Відповісти
Знов аваківські арльі. А як в ЗСУ?
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04.01.2021 14:24 Відповісти
Мой поход на ковид-тестирование (клиника требует перед плановой диагностикой). 12:30 дня, большущая больница в центре 3-миллионного города. Видите толпы страждущих сдать тест? Просидел в общей сложности 30 минут, из них 15 - в самом отсеке для отбора мазка, думал уже забыли о мне. Радует, что аппликатор далеко в нос не засовывали.
https://postimg.cc/gallery/Sk2zm6T
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05.01.2021 06:00 Відповісти
 
 