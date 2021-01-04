Нацгвардійці можуть проходити тестування на COVID-19 у своїх військових частинах, - НГУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У грудні 2020 року Нацгвардія закупила обладнання для проведення ІФА-тестування в лабораторіях медичних пунктів військових частин. Із січня 2021-го лабораторії запрацювали на повну потужність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

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Лабораторії працюють у військовому госпіталі НГУ (в/ч 3080, м. Золочів) і у військових частинах 3066 (м.Київ), 3014 (м.Одеса), 3002 (м.Львів), 3017 (м.Харків), 3036 ( м. Дніпро), 3027 (м. Вишгород).

Також створено запаси засобів індивідуального захисту, масок медичних, респіраторів класу захисту FFP2, спиртовмісних і хлорвмісних засобів для дезінфекції рук.







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