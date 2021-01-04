В Одесі легковик Nissan Almera вилетів з проїжджої частини і врізався у відкритий майданчик "МакДональдсу", важко травмувавши жінку. ВIДЕО
В Одесі легковик Nissan Almera вилетів з проїжджої частини на газон і врізався у відкритий майданчик "МакДональдсу": жінка зазнала важких травм.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську, за словами очевидців, сильно постраждала відвідувачка закладу. 31-річну жінку непритомну і з сильною кровотечею відвезли на швидкій допомозі.
За словами водія, йому стало зле, тому він з'їхав з дороги. Його теж госпіталізували.
Обставини ДТП встановлюються, вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Топ коментарі
+6 олег жиган
показати весь коментар04.01.2021 14:08 Посилання
+5 Андрей Моисеенко #402055
показати весь коментар04.01.2021 14:12 Посилання
+5 trawler_tug
показати весь коментар04.01.2021 15:01 Посилання
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Особенно женщин.
Долго доходит.
а такой же вдвое дешевле из США это уже неправильный мерс?
Я не проти б/у машин. В решті решт при однаковій ціні, вони у рази краще ніж автовазівське лайно, але будемо відверті, коли люди тягнуть сюди нехай і 5ти річний джип із Штатів, з пробігом за 200 міль, це вже не машина...
"Правила" запрещают садиться за руль ...