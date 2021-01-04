В Одесі легковик Nissan Almera вилетів з проїжджої частини і врізався у відкритий майданчик "МакДональдсу", важко травмувавши жінку. ВIДЕО

В Одесі легковик Nissan Almera вилетів з проїжджої частини на газон і врізався у відкритий майданчик "МакДональдсу": жінка зазнала важких травм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську, за словами очевидців, сильно постраждала відвідувачка закладу. 31-річну жінку непритомну і з сильною кровотечею відвезли на швидкій допомозі.

За словами водія, йому стало зле, тому він з'їхав з дороги. Його теж госпіталізували.

Обставини ДТП встановлюються, вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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