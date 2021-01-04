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В Одесі легковик Nissan Almera вилетів з проїжджої частини і врізався у відкритий майданчик "МакДональдсу", важко травмувавши жінку. ВIДЕО

В Одесі легковик Nissan Almera вилетів з проїжджої частини на газон і врізався у відкритий майданчик "МакДональдсу": жінка зазнала важких травм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську, за словами очевидців, сильно постраждала відвідувачка закладу. 31-річну жінку непритомну і з сильною кровотечею відвезли на швидкій допомозі.

За словами водія, йому стало зле, тому він з'їхав з дороги. Його теж госпіталізували.

Обставини ДТП встановлюються, вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Дивіться також: Чоловік загинув унаслідок ДТП на околиці Харкова, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4480) Одеса (5495)


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Топ коментарі
+6
Когда уже дебилам перестанут выдавать права.
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04.01.2021 14:08
+5
стало плохо- съедь на тротуар, завали пару человек и сразу попустит. охренеть.
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04.01.2021 14:12
+5
Для Цензора уже нет актуальных новостей. Приходится собирать с информационных помоек мусор за 30 декабря прошлого года. Что поделать, нужно соответствовать статусу самого посещаемого ресурса Украины.
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04.01.2021 15:01
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Сейчас всем плохо , но это не оправдывает тех , кто садиться за руль и давит людей .
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04.01.2021 14:07 Відповісти
Водій скорше за все п'яний, Новий рік, ще не протверезів.
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04.01.2021 17:42 Відповісти
надо везде бетонние столби ставить - пару десятков убьет зато остальние задумаются
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07.01.2021 00:19 Відповісти
Когда уже дебилам перестанут выдавать права.
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04.01.2021 14:08 Відповісти
Права купив, а їздити не купив.
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04.01.2021 14:09 Відповісти
Сложная тема . Нас учили математике , физики , химии , механике . Сегодня выдают права всем , даже без мозгов и образования .
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04.01.2021 14:12 Відповісти
Многих подводит АКПП.
Особенно женщин.
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04.01.2021 14:17 Відповісти
Это не оправдание . Женщин подводит всё . Неважно , автомат или механика . Из них 10% водители , остальные должны сидеть дома , стирать , готовить , воспитывать детей .
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04.01.2021 14:21 Відповісти
Кого ж они из детей воспитают, если даже с коробкой автомат справиться не могут?! (про механику уже молчу )
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04.01.2021 14:30 Відповісти
Продавать! Так точнее.
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06.01.2021 21:44 Відповісти
Дуже низько летів.
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04.01.2021 14:08 Відповісти
мудвень на альмере должен молиться что бы она выжила.... что бы понастоящему плохо не стало....
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04.01.2021 14:12 Відповісти
Вот оно че бывает, когда фастфудом питаешься.
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04.01.2021 14:12 Відповісти
стало плохо- съедь на тротуар, завали пару человек и сразу попустит. охренеть.
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04.01.2021 14:12 Відповісти
Событие произошло 2 дня назад. А здесь это новость .
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04.01.2021 14:12 Відповісти
Связь плохая.
Долго доходит.
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04.01.2021 14:18 Відповісти
Депешу везли на волах.
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04.01.2021 14:20 Відповісти
Не два, "новость" от 30 декабря😁
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04.01.2021 14:25 Відповісти
Сейчас набегут неадекваты и начнут рассказывать, что эти посетители Макдональдса сидят так, как вроде сохранились перед этим, а вдруг у машины тормоза отказали?
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04.01.2021 14:13 Відповісти
так це скоріше за усе американська б/ушка... з нею може бути і таке...
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04.01.2021 14:16 Відповісти
Ты за Васадзовский Ланос? Или простигоспади за ЛадуКАЛину?
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04.01.2021 14:31 Відповісти
За мерс, нульовий із салону
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04.01.2021 14:38 Відповісти
с налогами в 30+% ?
а такой же вдвое дешевле из США это уже неправильный мерс?
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04.01.2021 14:46 Відповісти
ти мені такий самий (як у салоні) привезеш на 30% дешевше?
Я не проти б/у машин. В решті решт при однаковій ціні, вони у рази краще ніж автовазівське лайно, але будемо відверті, коли люди тягнуть сюди нехай і 5ти річний джип із Штатів, з пробігом за 200 міль, це вже не машина...
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04.01.2021 14:50 Відповісти
уже набежали
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04.01.2021 14:18 Відповісти
Шановны громадяни швидкість э безпечною до 50км на годину -вся правда тільки у превищенні швидкості. У європі тільки терористи їздять по майданчиках зупинках та людях. Авакова у відставку.
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04.01.2021 14:26 Відповісти
Для Цензора уже нет актуальных новостей. Приходится собирать с информационных помоек мусор за 30 декабря прошлого года. Что поделать, нужно соответствовать статусу самого посещаемого ресурса Украины.
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04.01.2021 15:01 Відповісти
Больные на дорогах!
"Правила" запрещают садиться за руль ...
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04.01.2021 15:20 Відповісти
Ось і урок іноземцям - в Україні всі відкриті майданчики біля доріг мають бути обнесені частоколом бетонних стовпів, бо тут купа бидла.
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04.01.2021 15:31 Відповісти
Сподіваюся, з жіночкою все ок буде, але в суд на Макдональдс я би їй порадив подати. Все ж таки, це вони не забезпечили її безпеку на своїй території.
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04.01.2021 15:34 Відповісти
Наверно перенюхал и ему бедняжке поплохело
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04.01.2021 17:53 Відповісти
А в Одессе ходит слух что это был сотрудник суда и он был не совсем трезв.
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05.01.2021 00:10 Відповісти
правда вылазит наружу? "божественные развлекаются"
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07.01.2021 07:16 Відповісти
 
 