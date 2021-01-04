Якщо з'ясується, що Шеремета підірвали за наказом Білорусі, це буде ще одним доказом непричетності Антоненка, - адвокат Кулик. ВIДЕО

Оприлюднені записи розмов, які нібито свідчать про причетність до вбивства Павла Шеремета білоруських спецслужб, поки неможливо використовувати в суді як докази.

Про це адвокат Андрія Антоненка Станіслав Кулик розповів "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

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Він уточнив, що потрібно провести відповідні експертизи.

"Усі докази Антоненка, Кузьменко і Дугарь вже зібрано. Їх прослуховували, за ними стежили. І якщо з'ясується, що Павло Шеремет був підірваний за наказом Білорусі, то в Антоненка не буде жодних із ними зв'язків. Це теж буде доказом його непричетності до цього вбивства", - заявив Кулик.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

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Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють з цією інформацією з кінця 2020 року.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

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