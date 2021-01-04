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Новини Відео Убивство Шеремета
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Якщо з'ясується, що Шеремета підірвали за наказом Білорусі, це буде ще одним доказом непричетності Антоненка, - адвокат Кулик. ВIДЕО

Оприлюднені записи розмов, які нібито свідчать про причетність до вбивства Павла Шеремета білоруських спецслужб, поки неможливо використовувати в суді як докази.

Про це адвокат Андрія Антоненка Станіслав Кулик розповів "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Шеремета продемонструвала, що країні вкрай потрібен суд присяжних, - Бутусов

Він уточнив, що потрібно провести відповідні експертизи.

"Усі докази Антоненка, Кузьменко і Дугарь вже зібрано. Їх прослуховували, за ними стежили. І якщо з'ясується, що Павло Шеремет був підірваний за наказом Білорусі, то в Антоненка не буде жодних із ними зв'язків. Це теж буде доказом його непричетності до цього вбивства", - заявив Кулик.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Також читайте: Прокуратура збрехала про "титанічну роботу" у справі Шеремета, провели не 95 експертиз, а 48, - адвокат Антоненка Маслов

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють з цією інформацією з кінця 2020 року.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

Також дивіться: Звільнити Антоненка вимагали на мітингу біля будинку Венедіктової. ВIДЕО

Автор: 

адвокат (939) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+59
А еще окажется, что Зеля и Аваков просто фальсифицировали дело против АТОшника и волонтера.
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04.01.2021 16:49
+38
Я би не радів на місці адвоката. Наші "підозрювані" не замовники, а виконавці. Причепити до них можно любих замовників, включно із папою Римським, і для нашої системи, це буде доказ їх вини, а не навпаки. Невже ви думаєте, що після піару на цій справі особисто Зеленського і Авакова, хтось із них визнає помилку? Люди для них ніщо, рейтинг - усе.
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04.01.2021 16:50
+37
Якщо з'ясується, що Шеремета підірвали за наказом Білорусі, це буде ще одним доказом непричетності Антоненка, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 4422
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04.01.2021 16:55
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Якщо з'ясується, що Шеремета підірвали за наказом Білорусі, це буде ще одним доказом непричетності Антоненка, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 1221
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04.01.2021 18:22 Відповісти
На справі групи ветеранів АТО та волонтерів, яких звинувачують у виконанні вбивства журналіста, оприлюднені записи не позначаться, заявив речник МВС Артем Шевченко.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-55531802
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04.01.2021 19:45 Відповісти
Яка ознака того, що блазень починає ******* - він відкриває рота, а яка ознака того що підозрювані невинні на 100%? Вірно - пососян відкриває рота і оголошує їх злочинцями! Хто пам'ятає справу бузини, давно вже визначився з цим, не при бутусову буде сказано, *********
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04.01.2021 18:05 Відповісти
По поводу Авакова всем задаю только один вопрос:
- Вы слышали, чтобы за последние шесть лет менты закрыли незаконную металлоприёмку???
П.С. Бабло побеждает всё, даже такого "незаменимого" супер-министра....
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04.01.2021 18:05 Відповісти
А бабло з ним боролося? Коли, де?
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04.01.2021 20:11 Відповісти
Получается Лука не ОТЕЦ. Лука - заказчик... Или его старший ****?

https://www.youtube.com/watch?v=5vl3IRjktmE Поворот у справі Шеремета. До вбивства може бути причетне КГБ Білорусі.
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04.01.2021 18:08 Відповісти
Опа на. Аваков працює на КДБ Білорусі?
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04.01.2021 18:12 Відповісти
Аваков хитрый как бульбафюрер. Родственные души.
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04.01.2021 18:38 Відповісти
Угу...Антоненко работает на Лукашенко. Любому зеофилу понятно.
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04.01.2021 18:12 Відповісти
Пазл сложился: заказчик убийства Шеремета - Лукашенко, организатор - Коротких 4 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%bb-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%87%d0%b8%d0%ba-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%88%d0%b5%d1%80%d0%b5.html#respond Комментарии: 0

После публикации прослушки бывшего главы белорусского КГБ и комментариев авторов журналистского расследования стала понятна картина убийства Павла Шеремета.
Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100001589654713 высказал полчаса назад в Фейсбуке известный российский социолог и политолог Игорь Эйдман (проживающий в Германии).
Якщо з'ясується, що Шеремета підірвали за наказом Білорусі, це буде ще одним доказом непричетності Антоненка, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 4644

Заказчик - Лукашенко, общая организация - белорусское КГБ, непосредственный организатор и руководитель группы исполнителей - сотрудник МВД Украины, известный СМИ как агент белорусского КГБ, нацист Сергей Коротких (клички Малюта и Боцман).
Из аудиазаписи переговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева:
"Мы заложим [бомбу] и так далее, и эту гребаную крысу (Шеремета) разорвет на долбанные куски - ноги в одну сторону, руки в другую. Если все [будет выглядеть] естественным образом, то люди сигнал не поймут".
А вот, что говорит один из авторов журналистского расследования убийства Шеремета Эдуард Чекин:
«На наш взгляд, убийство Павла Шеремета организовано Сергеем Коротких. Возможно, кто-то из задержанных сейчас подозреваемых принимал в нём участие, но организаторов среди них нет. Это козлы отпущения».

Обвиняемая в убийстве Шеремета врач Юлия Кузьменко https://www.facebook.com/kiian.julia.1 написала около часа назад в Фейсбуке такой комментарий:
«Якщо чинна влада прикриває злочинні дії режиму Лукашенка шляхом наполягання на нашій причетності до вбивства Шеремета, значить вона перед усім світом ділить провину з білоруською владою. І відповідатиме також - як співучасник.
І які версії не викручуйте, які сценарії не пишить, а різницю в зрості, як не намагайтеся, нікуди не подінете.
Не ганьбіть себе повністю - вже перед всім світом, іншим країнам локшину на вуха не навішаєте».
Она также разместила два вот этих фото:

А адвокат Тарас Беспалый в комментариях в Фейсбуке Юлии Кузьменко дал такую фотожабу:
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04.01.2021 18:20 Відповісти
100%
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04.01.2021 18:28 Відповісти
Слухайте. У мене одного виникає підозра, що справа Шеремета і "Вагнерівців" чимсь звязані?!
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04.01.2021 20:24 Відповісти
Пленки КГБ о Шеремете: время, место, тема для передачи информации выбраны идеально - эксперт 4 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b3%d0%b1-%d0%be-%d1%88%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b5%d0%bc.html#comments Комментарии: 1
Якщо з'ясується, що Шеремета підірвали за наказом Білорусі, це буде ще одним доказом непричетності Антоненка, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 3674Информация о том, что спецслужбы Беларуси якобы обсуждали в 2012 году убийство журналиста Павла Шеремета, бьет сразу по нескольким направлениям…
4 января, СМИ Беларуси, Бельгии и Украины выложили аудиозапись, где руководство силовиков местного президента Александра Лукашенко еще в 2012 году обсуждало подрыв журналиста Павла Шеремета.
ОБ этом https://www.liga.net/politics/opinion/plenki-kgb-o-sheremete-vremya-mesto-tema-dlya-peredachi-informatsii-vybrany-idealno пишет сегодня эксперт UIF (Ukrainian Institute for the Future) Игорь Тышкевич в статье для LIGA.net.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE.html Расследование: Лукашенко мог планировать политические убийства в Германии и Украине - Deutsche Welle
Вначале вводные
1. Павла Шеремета самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко считал своим личным врагом. В 2012-м сайт «Белорусский партизан», основателем которого был Шеремета, очень и очень жестко проходился по беларусской власти.
2. Работало ли беларусское КГБ по Шеремету. Да (тут можно даже без «вероятнее всего).
3. 2012 год, Шеремет в Москве. В это же время начинается давление Сулеймана Керимова по продаже России (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Беларуськалия. Напомню, что уже в 2013 был арестован (в Минске) гендиректор компании Уралкалий Владислав Баумгертнер, а из Москвы беларусское КГБ пыталось похитить менеджеров Уралкалия. То, что оперативные группы могли быть в столице РФ, - вероятно. Как вероятна и слежка со стороны их российских «коллег».
Документы
В СМИ появилась информация, что документы и записи представил Игорь Макар - лейтенант спецподразделения Алмаз (группа антитеррора МВД Беларуси. - Ред.), который в начале 2020 года давал интервью о политических убийствах в Беларуси.
Но тут имеем проблему. Макар - лейтенант Алмаза. Алмаз - структура МВД Беларуси, причем силовая. Они не занимаются наблюдением, прослушкой. На записях голос, похожий на руководителя КГБ. Другое ведомство и совсем другой уровень в иерархии.
То есть вероятность того, что материалы собраны лично Макаром примерно такая же, как потепление до + 25 в Минске и Киеве уже завтра.
Значит, если материалы передал Макар, то существует источник, собравший их и передавший ему (в Швейцарию). Странный алгоритм, даже (или тем более) если это только электронные версии.
Могут ли материалы быть правдой? Могут. А могут и не быть. Это вопрос к тем, кто собирал пакет. Подлинность может установить следствие (не обязательно в Беларуси). В таких случаях, документы передаются и проверяются.
В нашем случае есть публикация и информация о том, что информация передана «в Брюссель». Ок.
Теперь место (темы)
Данная информация создает напряженность сразу в нескольких областях.
1. Внутрибеларусский политический кризис. В меньшей степени, учитывая его остроту и сегодняшнее состояния окружения Лукашенко. Но действует.
2. Ось отношений Беларуси со структурами ЕС. Не сегодня, но чуть позже, когда начнется торг по продаже «диалога от беларусских властей»
3. Внутриукраинские процессы - падение рейтингов президента Владимира Зеленского, скандал вокруг дела вагнеровцев, коррупционные скандалы и линия Зеленский-Аваков (в том числе, затяжное расследование дела Шеремета)
4. Беларусско-украинские отношения. Политически страны находятся в состоянии конфликта. На экономическую сферу данный конфликт пока не перешел.
Теперь о времени
Украина
Публикация аудиозаписи на фоне перечисленных выше скандалов создает дополнительный раздражитель в украинском информационном поле. И, как следствие, возможность для развертывания сценариев политического противостояния, где ключевыми вопросами будут:
1. Расследование дела Шеремета и провалы власти в отстройке силовых ведомств.
2. Позиция украинской власти по беларусскому вопросу.
Беларусь
1. В конце декабря 2020 года прошли безуспешные переговоры Беларуси и РФ по нефти. Минск пошел на условия Москвы, компенсации за грязную нефть-2019 не будет.
2. Но в то же время Беларуснефть подписала с азербайджанским Socar долгосрочный договор на поставку нефти. Азербайджанской и «иной». Сырье должно идти по трубопроводу Одесса-Броды. Этот контракт дает дополнительное поле маневров для официального Минска.
3. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пока не намерена присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси. Для Украины это рынки и часть критично необходимых товаров. Для Беларуси это частично необходимые товары и, что более важно, рынок, который является альтернативой российскому.
Но если конфликт по результатам «пленок» разгорается, то украинская власть может пойти на действия, направленные на снятие напряжения. Поскольку решить вопрос по силовым ведомствам быстро невозможно, может быть выбран путь дополнительных решений по беларусскому направлению. В частности, перенос политического конфликта в экономическую плоскость. Это ставит под удар те только и не столько торговлю, сколько реализацию совместных проектов. В том числе по транспортировке нефти на беларусские НПЗ.
Выгодополучатель в данном случае очевиден.
Очередной виток кризиса в Украине, который пойдет сразу в нескольких плоскостях (политическая конкуренция, силовые ведомства, вопрос Донбасса, как логичное продолжение первых двух) так же неплохой сценарий для Кремля.
Вывод
1. Время, место, тема для передачи информации выбраны идеально - бьют сразу по нескольким направлениям.
2. Подлинность материалов должна быть расследована. Но, независимо от результатов расследования, информация уже отработает свое.
Что делать Украине?
Поскольку есть сообщения, что материалы «отосланы в Брюссель», украинский МИД, уполномоченные следственные органы, как заинтересованная сторона (напомню, убийство Шеремета произошло в Киеве, по обвинению в причастности задержаны граждане Украины), могут выразить настойчивое желание получить материалы как для проверки подлинности, так и для дальнейшего расследования. Либо, определить свое участие в проверке материалов на территории ЕС.
Такая реакция позволит продемонстрировать готовность к реагированию.
1. Если материалы не были отосланы либо отосланы не в органы, занимающиеся следствием, возникает повод говорить о банальной информационной операции (но в таком случае еще более настойчиво требовать их себе).
2. Если подлинность установлена - коммуницировать и идти дальше.
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04.01.2021 21:40 Відповісти
"Мы заложим [бомбу] и так далее, и эту гребаную крысу (Шеремета) разорвет на долбанные куски - ноги в одну сторону, руки в другую. Если все [будет выглядеть] естественным образом, то люди сигнал не поймут".

От це саме продемонстровано і з Навальним.
Деякі тут вискакують з трусів Якщо з'ясується, що Шеремета підірвали за наказом Білорусі, це буде ще одним доказом непричетності Антоненка, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 987 : «Єслі б Путін хотєл убіть Навального, он би ето сдєлал !»
Так у тому то й справа, що це був сигнал, тим хто подумує, щодо приєднання до Навального. Що б понялі.
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04.01.2021 20:30 Відповісти
Йо йо..Навіть моя шафа вже давно знає що Антоненко, Кузьменко і Дугарь не при делах, від слова взагалі (!)
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04.01.2021 18:26 Відповісти
Вдячні за сдачу вагнеровцов кгбісти ***** вирішили допомогти недолугому клоуну і сливають це лайно, яке закінчится тим, що замовники видадуть виконавців і це несподівано будуть атошники Антоненко, Кузьменко і Дугарь.
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04.01.2021 18:45 Відповісти
У міністерстві внутрішніх справ України вважають, що нові записи 2012 року, на яких начебто білоруські спецслужби обговорюють намір убити журналіста Павла Шеремета вибухівкою, відповідають нинішній версії слідства.

А отже, на справі групи ветеранів АТО та волонтерів, яких звинувачують у виконанні вбивства журналіста, оприлюднені записи не позначаться, заявив речник МВС Артем Шевченко.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-55531802
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04.01.2021 19:39 Відповісти
Задній хід Аваков дати не може, бо полетить він, і клоун, і все квартальне кодло.
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04.01.2021 20:14 Відповісти
Та от якраз, клоун і не полетить.
Зараз його зоряний час, нарешті здіснити: «посадіть».
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04.01.2021 20:34 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82.html Почему власть врала и продолжает врать об убийстве Шеремета 4 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82.html Якщо з'ясується, що Шеремета підірвали за наказом Білорусі, це буде ще одним доказом непричетності Антоненка, - адвокат Кулик - Цензор.НЕТ 4749 Испортить отношения с Лукашенко и «потерять мир в глазах Путина» - куда страшнее для украинской власти, чем безосновательно обвинить музыканта, детского кардиохирурга и военную медсестру (укр.)…
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82.html#more-122007 Читать далее
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04.01.2021 21:39 Відповісти
Сомневаюсь все-таки, что они 4 года готовили убийство. К тому же некоторые факты говорят о том, что эту запись не для общественности слили сразу - как раз в 2012 году ЕС обвинил Лукашенко в преследовании оппозиции, и тогда он уже слил председателя КГБ (уволен через полгода после этого разговора), типа, это он такой-сякой по своей инициативе готовил всякое нехорошее по отношению к оппозиционерам. Сейчас эту запись снова подняли, но уже обнародовав в прессе, чтобы нанести имиджевый удар по Лукашенко именно в глазах людей, которые еще за него.

Но даже если Лукашенко таки дал приказ, маловероятно, что докажут. По Кучме по делу Гонгадзе улики более весомые, но ничего не происходит.
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04.01.2021 23:05 Відповісти
На мій погляд справа Шеремета ніколи не бути "розкрита", бо "великі" політики авакян,герашщікян і зеленікян побажали прислужити путікану і відбілити їх ДРГ від теракту, бо світ косо подивився в бік мордовії і потрібно було виручати. Путікян пообіцяв менше стріляти на Донбасі, щою всі захоплювались геніальним діям Найсвітлішого і видати для повної компенсації Цемаха, щоб щось не ляпнув в міжнародному суді, віддати "беркута", які ніякого відношення не мали до війни на Донбасі, а розстрілювали разом із російськими снайперами мирних в Києві і також могли щось базікнути... То ж слідство направили в русло "звинувачувати патріотів України", показати західу їх воєвничість і небажання миру, що ніби побачило криворізьке в очах сатани і терориста. Знищили всі реальні докази вбивства зацікавлених сторін - Білорусі і Московії, а фактично Московії, бо вона контролює на 95% Білорусь. Це моя особиста точка зору.
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05.01.2021 08:31 Відповісти
Люди по росту элементарно не подходят под террористов! Только тупой Зеленский мог попасть на удочку Авакова, придя на эту пресс-конференцию. У Авакова тогда стул шатался, вот ему и надо было громкое дело, чтобы свою потужность показать. Высосал из пальца, обвиняя неугодных ему патриотов, под дебильным предлогом, а Зеленский уши развесил. Позор! Отпускайте невиновных, моральные уроды!
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05.01.2021 09:34 Відповісти
Зеленский и мендель! Готовтесь извинятся перед героями и патриотами Украины за наклёп при расследовании убийства придурка Шеремета!!
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05.01.2021 13:37 Відповісти
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