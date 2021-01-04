Якщо з'ясується, що Шеремета підірвали за наказом Білорусі, це буде ще одним доказом непричетності Антоненка, - адвокат Кулик. ВIДЕО
Оприлюднені записи розмов, які нібито свідчать про причетність до вбивства Павла Шеремета білоруських спецслужб, поки неможливо використовувати в суді як докази.
Про це адвокат Андрія Антоненка Станіслав Кулик розповів "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що потрібно провести відповідні експертизи.
"Усі докази Антоненка, Кузьменко і Дугарь вже зібрано. Їх прослуховували, за ними стежили. І якщо з'ясується, що Павло Шеремет був підірваний за наказом Білорусі, то в Антоненка не буде жодних із ними зв'язків. Це теж буде доказом його непричетності до цього вбивства", - заявив Кулик.
Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство.
12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.
10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.
4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють з цією інформацією з кінця 2020 року.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.bbc.com/ukrainian/news-55531802
- Вы слышали, чтобы за последние шесть лет менты закрыли незаконную металлоприёмку???
П.С. Бабло побеждает всё, даже такого "незаменимого" супер-министра....
https://www.youtube.com/watch?v=5vl3IRjktmE Поворот у справі Шеремета. До вбивства може бути причетне КГБ Білорусі.
После публикации прослушки бывшего главы белорусского КГБ и комментариев авторов журналистского расследования стала понятна картина убийства Павла Шеремета.
Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100001589654713 высказал полчаса назад в Фейсбуке известный российский социолог и политолог Игорь Эйдман (проживающий в Германии).
Заказчик - Лукашенко, общая организация - белорусское КГБ, непосредственный организатор и руководитель группы исполнителей - сотрудник МВД Украины, известный СМИ как агент белорусского КГБ, нацист Сергей Коротких (клички Малюта и Боцман).
Из аудиазаписи переговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева:
"Мы заложим [бомбу] и так далее, и эту гребаную крысу (Шеремета) разорвет на долбанные куски - ноги в одну сторону, руки в другую. Если все [будет выглядеть] естественным образом, то люди сигнал не поймут".
А вот, что говорит один из авторов журналистского расследования убийства Шеремета Эдуард Чекин:
«На наш взгляд, убийство Павла Шеремета организовано Сергеем Коротких. Возможно, кто-то из задержанных сейчас подозреваемых принимал в нём участие, но организаторов среди них нет. Это козлы отпущения».
…
Обвиняемая в убийстве Шеремета врач Юлия Кузьменко https://www.facebook.com/kiian.julia.1 написала около часа назад в Фейсбуке такой комментарий:
«Якщо чинна влада прикриває злочинні дії режиму Лукашенка шляхом наполягання на нашій причетності до вбивства Шеремета, значить вона перед усім світом ділить провину з білоруською владою. І відповідатиме також - як співучасник.
І які версії не викручуйте, які сценарії не пишить, а різницю в зрості, як не намагайтеся, нікуди не подінете.
Не ганьбіть себе повністю - вже перед всім світом, іншим країнам локшину на вуха не навішаєте».
Она также разместила два вот этих фото:
А адвокат Тарас Беспалый в комментариях в Фейсбуке Юлии Кузьменко дал такую фотожабу:
Информация о том, что спецслужбы Беларуси якобы обсуждали в 2012 году убийство журналиста Павла Шеремета, бьет сразу по нескольким направлениям…
4 января, СМИ Беларуси, Бельгии и Украины выложили аудиозапись, где руководство силовиков местного президента Александра Лукашенко еще в 2012 году обсуждало подрыв журналиста Павла Шеремета.
ОБ этом https://www.liga.net/politics/opinion/plenki-kgb-o-sheremete-vremya-mesto-tema-dlya-peredachi-informatsii-vybrany-idealno пишет сегодня эксперт UIF (Ukrainian Institute for the Future) Игорь Тышкевич в статье для LIGA.net.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE.html Расследование: Лукашенко мог планировать политические убийства в Германии и Украине - Deutsche Welle
Вначале вводные
1. Павла Шеремета самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко считал своим личным врагом. В 2012-м сайт «Белорусский партизан», основателем которого был Шеремета, очень и очень жестко проходился по беларусской власти.
2. Работало ли беларусское КГБ по Шеремету. Да (тут можно даже без «вероятнее всего).
3. 2012 год, Шеремет в Москве. В это же время начинается давление Сулеймана Керимова по продаже России (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Беларуськалия. Напомню, что уже в 2013 был арестован (в Минске) гендиректор компании Уралкалий Владислав Баумгертнер, а из Москвы беларусское КГБ пыталось похитить менеджеров Уралкалия. То, что оперативные группы могли быть в столице РФ, - вероятно. Как вероятна и слежка со стороны их российских «коллег».
Документы
В СМИ появилась информация, что документы и записи представил Игорь Макар - лейтенант спецподразделения Алмаз (группа антитеррора МВД Беларуси. - Ред.), который в начале 2020 года давал интервью о политических убийствах в Беларуси.
Но тут имеем проблему. Макар - лейтенант Алмаза. Алмаз - структура МВД Беларуси, причем силовая. Они не занимаются наблюдением, прослушкой. На записях голос, похожий на руководителя КГБ. Другое ведомство и совсем другой уровень в иерархии.
То есть вероятность того, что материалы собраны лично Макаром примерно такая же, как потепление до + 25 в Минске и Киеве уже завтра.
Значит, если материалы передал Макар, то существует источник, собравший их и передавший ему (в Швейцарию). Странный алгоритм, даже (или тем более) если это только электронные версии.
Могут ли материалы быть правдой? Могут. А могут и не быть. Это вопрос к тем, кто собирал пакет. Подлинность может установить следствие (не обязательно в Беларуси). В таких случаях, документы передаются и проверяются.
В нашем случае есть публикация и информация о том, что информация передана «в Брюссель». Ок.
Теперь место (темы)
Данная информация создает напряженность сразу в нескольких областях.
1. Внутрибеларусский политический кризис. В меньшей степени, учитывая его остроту и сегодняшнее состояния окружения Лукашенко. Но действует.
2. Ось отношений Беларуси со структурами ЕС. Не сегодня, но чуть позже, когда начнется торг по продаже «диалога от беларусских властей»
3. Внутриукраинские процессы - падение рейтингов президента Владимира Зеленского, скандал вокруг дела вагнеровцев, коррупционные скандалы и линия Зеленский-Аваков (в том числе, затяжное расследование дела Шеремета)
4. Беларусско-украинские отношения. Политически страны находятся в состоянии конфликта. На экономическую сферу данный конфликт пока не перешел.
Теперь о времени
Украина
Публикация аудиозаписи на фоне перечисленных выше скандалов создает дополнительный раздражитель в украинском информационном поле. И, как следствие, возможность для развертывания сценариев политического противостояния, где ключевыми вопросами будут:
1. Расследование дела Шеремета и провалы власти в отстройке силовых ведомств.
2. Позиция украинской власти по беларусскому вопросу.
Беларусь
1. В конце декабря 2020 года прошли безуспешные переговоры Беларуси и РФ по нефти. Минск пошел на условия Москвы, компенсации за грязную нефть-2019 не будет.
2. Но в то же время Беларуснефть подписала с азербайджанским Socar долгосрочный договор на поставку нефти. Азербайджанской и «иной». Сырье должно идти по трубопроводу Одесса-Броды. Этот контракт дает дополнительное поле маневров для официального Минска.
3. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пока не намерена присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси. Для Украины это рынки и часть критично необходимых товаров. Для Беларуси это частично необходимые товары и, что более важно, рынок, который является альтернативой российскому.
Но если конфликт по результатам «пленок» разгорается, то украинская власть может пойти на действия, направленные на снятие напряжения. Поскольку решить вопрос по силовым ведомствам быстро невозможно, может быть выбран путь дополнительных решений по беларусскому направлению. В частности, перенос политического конфликта в экономическую плоскость. Это ставит под удар те только и не столько торговлю, сколько реализацию совместных проектов. В том числе по транспортировке нефти на беларусские НПЗ.
Выгодополучатель в данном случае очевиден.
Очередной виток кризиса в Украине, который пойдет сразу в нескольких плоскостях (политическая конкуренция, силовые ведомства, вопрос Донбасса, как логичное продолжение первых двух) так же неплохой сценарий для Кремля.
Вывод
1. Время, место, тема для передачи информации выбраны идеально - бьют сразу по нескольким направлениям.
2. Подлинность материалов должна быть расследована. Но, независимо от результатов расследования, информация уже отработает свое.
Что делать Украине?
Поскольку есть сообщения, что материалы «отосланы в Брюссель», украинский МИД, уполномоченные следственные органы, как заинтересованная сторона (напомню, убийство Шеремета произошло в Киеве, по обвинению в причастности задержаны граждане Украины), могут выразить настойчивое желание получить материалы как для проверки подлинности, так и для дальнейшего расследования. Либо, определить свое участие в проверке материалов на территории ЕС.
Такая реакция позволит продемонстрировать готовность к реагированию.
1. Если материалы не были отосланы либо отосланы не в органы, занимающиеся следствием, возникает повод говорить о банальной информационной операции (но в таком случае еще более настойчиво требовать их себе).
2. Если подлинность установлена - коммуницировать и идти дальше.
От це саме продемонстровано і з Навальним.
Деякі тут вискакують з трусів : «Єслі б Путін хотєл убіть Навального, он би ето сдєлал !»
Так у тому то й справа, що це був сигнал, тим хто подумує, щодо приєднання до Навального. Що б понялі.
А отже, на справі групи ветеранів АТО та волонтерів, яких звинувачують у виконанні вбивства журналіста, оприлюднені записи не позначаться, заявив речник МВС Артем Шевченко.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-55531802
Зараз його зоряний час, нарешті здіснити: «посадіть».
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82.html#more-122007 Читать далее
Но даже если Лукашенко таки дал приказ, маловероятно, что докажут. По Кучме по делу Гонгадзе улики более весомые, но ничего не происходит.