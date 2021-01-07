"Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами. ВIДЕО
Дуже багато українських воїнів, які воюють проти російських окупантів у східних регіонах нашої країни, звикли на Святу вечерю бути поряд зі своїми рідними. Проте кремлівська агресія внесла різкі корективи у їхні плани.
Вже стало хорошою традицією, що бійці на фронті, через наш сайт - Цензор.НЕТ, передають вітання своїм близьким, волонтерам, всій українській нації. Не стали винятком і ці свята.
Дехто з них вже п’яте Різдво святкує на Донбасі, в такі терміни випадає ротація. Проте нічого з цим вдіяти не можна. Тому наші захисники: бійці ЗСУ, Національної гвардії України, добровольці просто передають свої вітання тим, хто на них чекає вдома. І тим, кому вони завдячують боротьбою, – всьому народу України.
Сергій, боєць Збройних сил України, пішов на фронт добровольцем. Згодом підписав контракт. На фронті уже шість років.
- Перше моє Різдво було на Майдані, друге - в селищі Піски. Згодом я пішов у ЗСУ і так дотепер. Влітку буваю вдома поряд із сім’єю, а взимку завжди на фронті. Тож вітаю своїх рідних, особливо двох донечок, із Різдвом Христовим. Дітки, тато обов’язково повернеться з Перемогою.
Аркадій, боєць Національної гвардії України. Воює уже три роки.
- Я сам із Донеччини, Різдво майже ніколи не святкував, переважно Новий рік. У 2014 році перевіз матір на Львівщину, там мені відкрилися очі, почав жити по-новому, зрозумів, що наша країна величезна і красива. Особливо наші звичаї, особливо Різдво. А ще в мене є дівчина, вона чекає на мене. Тому я передаю мамі та коханій дівчині вітання. Донецьк – це Україна, Севастополь - теж. Христос Народився! Слава Україні!
Друзі, щиро вітаємо вас із цим величезним святом. Читайте Цензор.НЕТ, дивіться рубрику "Окопна війна" і дізнавайтеся правду першими. Христос Народився!
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://mobile.twitter.com/SantaNikol
https://mobile.twitter.com/SantaNikol Микола Бульба https://mobile.twitter.com/SantaNikol @SantaNikol https://mobile.twitter.com/SantaNikol/status/1347090759250554880 29 мин
Минобороны Рф выражает сожаление, что не удалось завершить операцию спецназа ГРУ в Вашингтoне высадкoй десанта мирoтвoрцев.
А "мирoтвoрцы" уже были в пoлнoй бoевoй гoтовнoсти...
Христос народився! Славімо його!
...
Слава Україні
Це з минулого року. Збережено у мене.
Чудово.
Такі обличчя.
Дякую.