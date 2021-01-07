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"Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами. ВIДЕО

Дуже багато українських воїнів, які воюють проти російських окупантів у східних регіонах нашої країни, звикли на Святу вечерю бути поряд зі своїми рідними. Проте кремлівська агресія внесла різкі корективи у їхні плани.

Вже стало хорошою традицією, що бійці на фронті, через наш сайт - Цензор.НЕТ, передають вітання своїм близьким, волонтерам, всій українській нації. Не стали винятком і ці свята.

Дехто з них вже п’яте Різдво святкує на Донбасі, в такі терміни випадає ротація. Проте нічого з цим вдіяти не можна. Тому наші захисники: бійці ЗСУ, Національної гвардії України, добровольці просто передають свої вітання тим, хто на них чекає вдома. І тим, кому вони завдячують боротьбою, – всьому народу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бажаю колективного імунітету. Людям - від коронавірусу, країні - від вірусу популізму і непрофесіоналізму, - Порошенко привітав українців з Новим роком

Сергій, боєць Збройних сил України, пішов на фронт добровольцем. Згодом підписав контракт. На фронті уже шість років.

- Перше моє Різдво було на Майдані, друге - в селищі Піски. Згодом я пішов у ЗСУ і так дотепер. Влітку буваю вдома поряд із сім’єю, а взимку завжди на фронті. Тож вітаю своїх рідних, особливо двох донечок, із Різдвом Христовим. Дітки, тато обов’язково повернеться з Перемогою.

Аркадій, боєць Національної гвардії України. Воює уже три роки.

- Я сам із Донеччини, Різдво майже ніколи не святкував, переважно Новий рік. У 2014 році перевіз матір на Львівщину, там мені відкрилися очі, почав жити по-новому, зрозумів, що наша країна величезна і красива. Особливо наші звичаї, особливо Різдво. А ще в мене є дівчина, вона чекає на мене. Тому я передаю мамі та коханій дівчині вітання. Донецьк – це Україна, Севастополь - теж. Христос Народився! Слава Україні!

Друзі, щиро вітаємо вас із цим величезним святом. Читайте Цензор.НЕТ, дивіться рубрику "Окопна війна" і дізнавайтеся правду першими. Христос Народився!

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Автор: 

привітання (735) Різдво (262) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+37
Хай береже вас Бог і ангели небесні. З Різдвом Христовим!
"Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами - Цензор.НЕТ 3383
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07.01.2021 10:46 Відповісти
+36
"Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами - Цензор.НЕТ 7247
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07.01.2021 10:34 Відповісти
+34
Бережи вас Господь, рідненькі."Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами - Цензор.НЕТ 9593 Героям слава !!!
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07.01.2021 10:37 Відповісти
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тут на вашингтонському напрямі погорячіло

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https://mobile.twitter.com/SantaNikol Микола Бульба https://mobile.twitter.com/SantaNikol @SantaNikol https://mobile.twitter.com/SantaNikol/status/1347090759250554880 29 мин

Минобороны Рф выражает сожаление, что не удалось завершить операцию спецназа ГРУ в Вашингтoне высадкoй десанта мирoтвoрцев.
А "мирoтвoрцы" уже были в пoлнoй бoевoй гoтовнoсти...
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07.01.2021 10:31 Відповісти
"Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами - Цензор.НЕТ 7247
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07.01.2021 10:34 Відповісти
Хлопці наше Різдво 25грудня, сьогодні вип'ємо по чарці мовчки за тих хто занув, скалічений, лишився без мами чи тата на цій війні. Сум за загиблими, здоров'я живим.
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07.01.2021 10:34 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі."Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами - Цензор.НЕТ 9593 Героям слава !!!
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07.01.2021 10:37 Відповісти
"Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами - Цензор.НЕТ 5887
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07.01.2021 10:38 Відповісти
Чому в Україні маскальські дати відмічають.
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07.01.2021 10:39 Відповісти
"Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами - Цензор.НЕТ 7453
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07.01.2021 10:39 Відповісти
Мы и толка вам верим !!! Вы толка вы на передовой зашишаете УКРАИНУ от нашествие тараканов-руссского мира
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07.01.2021 10:40 Відповісти
Прошу вас коли пишете про росіян пишіть вірно. Не "тараканов-рУсского мира" а "тараканов рОссийского мира" бо рОсіяни до рУсинів не мають ніякого відношення.
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07.01.2021 10:50 Відповісти
душевнейший видос, спасибо хлопцам и девчатам
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07.01.2021 10:45 Відповісти
Ми молимося за Україну і її захисників щоденно. Бережіть себе, воїни. Разом ми нездоланні.
Христос народився! Славімо його!
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07.01.2021 10:46 Відповісти
Хай береже вас Бог і ангели небесні. З Різдвом Христовим!
"Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами - Цензор.НЕТ 3383
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07.01.2021 10:46 Відповісти
Захищати Україну - найкраща робота...Але краще,щоб цієї найкращої роботи ніколи не було...
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07.01.2021 10:59 Відповісти
... пока существует та не до империя московщина до тех пор над нашей страной будет висеть угроза оккупации и воины в нашей стране необходимы.
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09.01.2021 13:52 Відповісти
Храни вас Бог, наши дорогие Герои!
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07.01.2021 11:01 Відповісти
"Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами - Цензор.НЕТ 3015

...
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07.01.2021 11:04 Відповісти
це ти про себе??
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07.01.2021 13:37 Відповісти
"Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами - Цензор.НЕТ 6807
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07.01.2021 12:56 Відповісти
Слава Українським воїнам.
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07.01.2021 13:13 Відповісти
Дякую, рідні! З Різдвом Христовим Вас, хлопці! Хай Господь наш береже Вас! Щоб шаблі не брали, і кулі минали! Хай будуть здорові та щасливі Ваші родини !
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07.01.2021 13:36 Відповісти
Спасибі вам, наші захисники.
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07.01.2021 15:36 Відповісти
Слава Богу
Слава Україні
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07.01.2021 16:04 Відповісти
Героям Слава!
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08.01.2021 10:32 Відповісти
Это действительно была лучшая работа , пока 73% идиотов не начали голосовать по приколу , бо сильно устали от войны лежа на диванах.
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07.01.2021 18:05 Відповісти
это ты мне??? странно слушать от тебя такие слова.....
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07.01.2021 18:56 Відповісти
"Христос Народився! Вірте в нас - ми обов’язково переможемо. І ще знайте: "Захищати Україну - це найкраща робота у світі": бійці ЗСУ привітали всіх українців з Різдвяними святами - Цензор.НЕТ 8245
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07.01.2021 19:17 Відповісти
Нехай вас Боже збереже, любі наші Герої ! Слава Україні ! Героям слава!!!
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08.01.2021 04:34 Відповісти
https://www.facebook.com/80brigade/videos/455388785144586

Це з минулого року. Збережено у мене.
Чудово.
Такі обличчя.

Дякую.
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08.01.2021 07:17 Відповісти
В бога не вірю, в вас - так .
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08.01.2021 08:22 Відповісти
Дякуємо ВАМ, рідненькі! З Різдвом ВАС і будьте ВСІ ЖИВІ!!!
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08.01.2021 11:39 Відповісти
Крепкого здоровья всем кто защищает и защищал нашу страну благодаря вам Героям Украины мы украинцы можем спать спокойно и на наши головы не сыпятся авиабомбы.С праздником вас воины Украины,с Рождеством Христа нашего спасителя.
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09.01.2021 13:48 Відповісти
 
 