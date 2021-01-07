"Сміливіше, сміливіше!": У мережі помітили вигуки російською мовою під час штурму будівлі Конгресу США. ВIДЕО

У мережі опублікували відео, яке може бути свідченням того, що в штурмі Капітолію, ймовірно, брали участь росіяни і саме вони очолювали штурмові групи протестувальників.

Як передає Цензор.НЕТ, на це у Twitter звернули увагу користувачі.

Так, на одному з відео, в той момент, коли натовп виламує вікна, щоб проникнути в будівлю Конгресу, чітко чути вигуки російською мовою: "Сміливіше, сміливіше...!"

0:04 Russian "Смелее, смелее!" literally "Braver, braver" in context "Go harder!" pic.twitter.com/FKFV2ktqY9 — JK #wearyourfuckingmask (@jolja_jolja) January 6, 2021

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