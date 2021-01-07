"Сміливіше, сміливіше!": У мережі помітили вигуки російською мовою під час штурму будівлі Конгресу США. ВIДЕО
У мережі опублікували відео, яке може бути свідченням того, що в штурмі Капітолію, ймовірно, брали участь росіяни і саме вони очолювали штурмові групи протестувальників.
Як передає Цензор.НЕТ, на це у Twitter звернули увагу користувачі.
Так, на одному з відео, в той момент, коли натовп виламує вікна, щоб проникнути в будівлю Конгресу, чітко чути вигуки російською мовою: "Сміливіше, сміливіше...!"
0:04 Russian "Смелее, смелее!" literally "Braver, braver" in context "Go harder!" pic.twitter.com/FKFV2ktqY9— JK #wearyourfuckingmask (@jolja_jolja) January 6, 2021
Топ коментарі
+93 5 копійок
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+92 Evro7
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+83 Стас Белов #480401
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работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..
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0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . . . . .. . ..........
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..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! ............, а не РЖУБЛЕЙ !!!,.....
Простіше буде поясняти американцям нашу дійсність а ті будуть більш поблажливими до нас
Аби було кому поясняти
русские не разведчики - они тридварасы