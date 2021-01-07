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22-річний мешканець села на Миколаївщині осквернив понад 100 могил. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Хлопець близько двох години трощив на кладовищі хрести і надгробки. Щоб відвести від себе підозри, повалив пам'ятники навіть на могилах своїх родичів. Тепер він каже, що був п'яним.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

Розгром на цвинтарі стався наприкінці грудня. До поліцейських звернувся староста села Прибузьке Вітовського району. Він розповів, що вандали осквернили на місцевому кладовищі понад 100 могил.

Коли слідчі знайшли, хто вчинив розгром, він пояснив, що "вчинив злочин через надмірну кількість випитого алкоголю і з хуліганських намірів".

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"Хрести ламав, а пам'ятники штовхав, а які не виходило ламати, ті ногами бив ... Якщо не виходило зламати, то руками штовхав ось так, так. Або якщо теж ні, то ногами", - описав підозрюваний свої дії.

Тепер молодику загрожує до 7 років за ґратами. Раніше його вже притягували до відповідальності за проникнення в чуже житло і крадіжку продуктів, але тоді він відбувся умовним терміном.

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За версією слідства, на кладовищі хлопець був разом з односельцем. Зараз поліцейські збирають докази його причетності до наруги.

22-річний мешканець села на Миколаївщині осквернив понад 100 могил 01
22-річний мешканець села на Миколаївщині осквернив понад 100 могил 02
22-річний мешканець села на Миколаївщині осквернив понад 100 могил 03

Автор: 

цвинтар (199) Миколаївська область (2295) плюндрування (42) Нацполіція (15272) вандалізм (432)


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Топ коментарі
+17
22-летний житель села на Николаевщине осквернил больше 100 могил - Цензор.НЕТ 4397
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07.01.2021 12:19 Відповісти
+11
Вот дебил,негде было злость согнать? Так надо было прийти в участок к ментам, и там показать свое геройство.
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07.01.2021 12:31 Відповісти
+9
"Теперь он говорит, что был пьяным."
За что по идее ему должен быть довесок, т.к. это отягчающее... нашёл чем оправдываться, идиот...
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07.01.2021 12:28 Відповісти
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22-летний житель села на Николаевщине осквернил больше 100 могил - Цензор.НЕТ 4397
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07.01.2021 12:19 Відповісти
Ихтамнет ботоксный
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07.01.2021 12:40 Відповісти
"Кресты ломал, а памятники толкал, а которые не получалось ломать, те ногами бил ... Если не получалось сломать, то руками толкал во так так. Или если тоже нет, то ногами", - описал подозреваемый свои действия.

т.е. он четко помнит свои действия и не только помнит, но и осознает..
Да и 2 часа крушить памятники - это задолбаться можно..
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07.01.2021 12:43 Відповісти
ВАШИНГТОНСКИЙ ВАНДАЛ
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07.01.2021 12:52 Відповісти
А чуть раніше була новина про матір з її 18 дітьми . . . . це якось пов'язано?
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07.01.2021 12:21 Відповісти
Скорее всего нет.
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07.01.2021 12:27 Відповісти
Абортная жертва сруського мира, и небо ему в клетку
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07.01.2021 12:23 Відповісти
Те село знаходиться ХЗ де. Утирок вирішив, що він самий могутній після 150 грамів шмурдяка пішов трощити там, звідки відповідь не прилетить. Тепер років 5 буде терпілою.
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07.01.2021 12:25 Відповісти
Если в этом селе живут нормальные люди, то они вандала закопают.....Живым....Я бы его закопал....
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07.01.2021 13:54 Відповісти
Вистачило сил визвати в поліцію, що б ті гукали. Бо там самі очі позаливали вкрай. До речі, село знаходиться в 5 км від Глиноземного заводу, рашицького вже *****.
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07.01.2021 15:52 Відповісти
"Теперь он говорит, что был пьяным."
За что по идее ему должен быть довесок, т.к. это отягчающее... нашёл чем оправдываться, идиот...
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07.01.2021 12:28 Відповісти
А на росєє судью гвалтівника так виправдали- мов був дуже п'яний і не розумів що гвалтує)))
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07.01.2021 12:31 Відповісти
"Что дозволено Юпитеру - не дозволено быку" (С)

Он же не судья в рашке, чтоб таким оправдываться
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07.01.2021 12:33 Відповісти
Згадав просто, така новина багато років тому була))
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07.01.2021 13:01 Відповісти
В колишньому срср до якогось там 5х чи 6х року стан сп'яніння був пом'якшувальною обставиною. Так що не дивно.
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07.01.2021 13:06 Відповісти
Ха, дурачком прикинулся, и всё сошло с рук.
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21.05.2021 22:16 Відповісти
тепер зберуться 50 (п"яних) односельчан...
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07.01.2021 12:40 Відповісти
А раньше была новость об уклонисте-***********. Это как-то связано?
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07.01.2021 12:30 Відповісти
Вот дебил,негде было злость согнать? Так надо было прийти в участок к ментам, и там показать свое геройство.
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07.01.2021 12:31 Відповісти
...понять..и простить..
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07.01.2021 12:32 Відповісти
на зону этого *****, гранит колоть за баланду....
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07.01.2021 12:42 Відповісти
перед смертю не сховаєшся.
Дехто з молодих про це навіть і не думають

На території Дніпропетровської області, загинув син Геннадія Корбана.
16 річний Лев Корбан, на баггі поїхав кататися з подругою.
На містку, баггі перекинувся, упав в воду. Глибина була невелика, підлітки були пристебнуті, ймовірно через це і не зуміли покинути баггі.
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07.01.2021 12:45 Відповісти
Алло. Вы же христиане... простить.. Бог потом накажет...
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07.01.2021 12:59 Відповісти
Как говорил Альфонсо Капоне: пусть Бог прощает наших врагов, а наша задача, организовать их встречу с Богом!
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07.01.2021 14:01 Відповісти
Оскорбившие покойных обычно до следующего поминального дня не доживают или живут но не долго и хреново.
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07.01.2021 13:42 Відповісти
Воно ще украиньскою розмовляе !??? Ну и шо с таким идиотом делать? Такого же не вылечишь ,только хирургия.
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07.01.2021 13:43 Відповісти
7 лет мало. На кастрацию.
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07.01.2021 14:03 Відповісти
*****, ну з якої дурної сраки ці дебіли вилазять?? Прости, Господи, що лаюсь в Різдво, але ну немає ж інших слів.. Чистий, калірований ПРИДУРОК ! Краще б пішов головою в стіну лупився всю ніч, позбавив би суспільство від своєї присутності в цьому світі..
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07.01.2021 14:15 Відповісти
Видно їз зе-команди
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07.01.2021 15:46 Відповісти
Наверняка это у...ще из когорты 73 процентных -типичный представитель жидозеленого лохтората.
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07.01.2021 18:01 Відповісти
Зарыть эту сволоту живьём там же на кладбище и дело с концом.
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21.05.2021 22:24 Відповісти
 
 