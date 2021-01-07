22-річний мешканець села на Миколаївщині осквернив понад 100 могил. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Хлопець близько двох години трощив на кладовищі хрести і надгробки. Щоб відвести від себе підозри, повалив пам'ятники навіть на могилах своїх родичів. Тепер він каже, що був п'яним.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.
Розгром на цвинтарі стався наприкінці грудня. До поліцейських звернувся староста села Прибузьке Вітовського району. Він розповів, що вандали осквернили на місцевому кладовищі понад 100 могил.
Коли слідчі знайшли, хто вчинив розгром, він пояснив, що "вчинив злочин через надмірну кількість випитого алкоголю і з хуліганських намірів".
"Хрести ламав, а пам'ятники штовхав, а які не виходило ламати, ті ногами бив ... Якщо не виходило зламати, то руками штовхав ось так, так. Або якщо теж ні, то ногами", - описав підозрюваний свої дії.
Тепер молодику загрожує до 7 років за ґратами. Раніше його вже притягували до відповідальності за проникнення в чуже житло і крадіжку продуктів, але тоді він відбувся умовним терміном.
За версією слідства, на кладовищі хлопець був разом з односельцем. Зараз поліцейські збирають докази його причетності до наруги.
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т.е. он четко помнит свои действия и не только помнит, но и осознает..
Да и 2 часа крушить памятники - это задолбаться можно..
За что по идее ему должен быть довесок, т.к. это отягчающее... нашёл чем оправдываться, идиот...
Он же не судья в рашке, чтоб таким оправдываться
Дехто з молодих про це навіть і не думають
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