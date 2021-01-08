П'яний чоловік на Київщині знущався з тварини і зламав ніс поліцейському. ВIДЕО

У місті Василькові Київської області для складання адміністративного протоколу за правопорушення поліцейські доставили чоловіка до відділу поліції, де той накинувся на одного з правоохоронців.

Про це повідомляє поліція області, передає Цензор.НЕТ.

Так, на спецлінію поліції "102" жителька міста Васильків повідомила, що невідомий чоловік напідпитку знущається з її домашнього улюбленця. Прибувши на місце наряд реагування патрульної поліції оперативно встановив особу чоловіка, який порушував громадський порядок. Ним виявився 27-річний місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки. Молодик поводився зухвало, нецензурно висловлювався та кидався у бійку, а на зауваження поліцейських припинити протиправні дії не реагував.

Правоохоронці доправили чоловіка до місцевого відділу поліції для складання адміністративного матеріалу.

Там молодик раптово ударив головою в обличчя працівника поліції. Медики діагностували перелом кісток носа.

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Порушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.