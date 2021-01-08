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П'яний чоловік на Київщині знущався з тварини і зламав ніс поліцейському. ВIДЕО

У місті Василькові Київської області для складання адміністративного протоколу за правопорушення поліцейські доставили чоловіка до відділу поліції, де той накинувся на одного з правоохоронців.

Про це повідомляє поліція області, передає Цензор.НЕТ.

Так, на спецлінію поліції "102" жителька міста Васильків повідомила, що невідомий чоловік напідпитку знущається з її домашнього улюбленця. Прибувши на місце наряд реагування патрульної поліції оперативно встановив особу чоловіка, який порушував громадський порядок. Ним виявився 27-річний місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки. Молодик поводився зухвало, нецензурно висловлювався та кидався у бійку, а на зауваження поліцейських припинити протиправні дії не реагував.

Правоохоронці доправили чоловіка до місцевого відділу поліції для складання адміністративного матеріалу.

Там молодик раптово ударив головою в обличчя працівника поліції. Медики діагностували перелом кісток носа.

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Порушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Автор: 

Київська область (4092) напад (1139) Нацполіція (15276) хуліганство (236)


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Топ коментарі
+18
Ото, як Закон каже: Пять років! Якщо в 27 років не навчився себе вести, то 5 років допоможуть! Взагалі то героїзм показувати єсть де, - Донбасс чекає... А обіжать жінку, її собаку, бить поліцію, - це хмирь - дебіл ... Працювати треба!
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08.01.2021 13:46 Відповісти
+14
Взагалі то його "трогалі" поліцейські за неадекватну поведінку, що входить до їх обов'язків.
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08.01.2021 13:37 Відповісти
+11
Вы правы - если бы этот бухой зоновский петух изнасиловал Вашу барышню и наСрал Вам в рот,его не стоило бы беспокоить.... Пусть развлекается.....А за издевательство над животным я бы ему печень отбил , не раздумывая....
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08.01.2021 13:48 Відповісти
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Ну и нафига трогать неадекватов?
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08.01.2021 13:31 Відповісти
Взагалі то його "трогалі" поліцейські за неадекватну поведінку, що входить до їх обов'язків.
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08.01.2021 13:37 Відповісти
Жаль, что до правого государства и уважения законов его гражданами "дистанция огромного размера". Как и требования подчиняться представителям закона в форме и при исполнении.
Впрочем, у нас только полиция еще как-то напоминает полицию. Судов, судей, прокуроров,, помнящих и выполняющих свой долг уже нет и не предвидится.
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08.01.2021 14:06 Відповісти
Конечно, зачем? Не трогать, не вмешиваться,пройти мимо. Не тебя же. Вот, думаю, если завтра такого как ты начнут мордовать, порекомендую пройти мимо. Оно мне нужно?
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08.01.2021 13:43 Відповісти
Я стебаться над народцем люблю.
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08.01.2021 13:48 Відповісти
Вы правы - если бы этот бухой зоновский петух изнасиловал Вашу барышню и наСрал Вам в рот,его не стоило бы беспокоить.... Пусть развлекается.....А за издевательство над животным я бы ему печень отбил , не раздумывая....
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08.01.2021 13:48 Відповісти
Понять и простить. Раньше б ему все кости переломали в участке.
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08.01.2021 13:59 Відповісти
типичний избиратель зеленского
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09.01.2021 17:37 Відповісти
Мог нос разбить. Удар не очень сильный был.
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08.01.2021 13:32 Відповісти
Тю, "умер от сердечной недостаточности" уже нет? Всего-то полиэтиленовый пакет нужен.
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08.01.2021 13:33 Відповісти
Результат взаимного скотского отношения. Не в данном случае, а вообще...
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08.01.2021 13:36 Відповісти
Обязательно посадить на много лет....Ах какое преступление нос сломали...Нос заживет за пару недель - будет как новый...а 27 лет человеку судьбу сломают...Пьяный -оденьте сразу наручники...пусть проспитса в обезьяннике...Полиция работать не умеет и подставляет свой нос что б его сломали....Провести расследование и наказать полицейских за профнепригодность....
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08.01.2021 13:40 Відповісти
Ото, як Закон каже: Пять років! Якщо в 27 років не навчився себе вести, то 5 років допоможуть! Взагалі то героїзм показувати єсть де, - Донбасс чекає... А обіжать жінку, її собаку, бить поліцію, - це хмирь - дебіл ... Працювати треба!
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08.01.2021 13:46 Відповісти
Для таких придурков,как ролор,предоставили видео,но он же писатель,а не читатель.Ты что слепой,не видишь,что он в наручниках?
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08.01.2021 19:43 Відповісти
Да я видел что в наручниках.....Ему еще ноги заковать в кандалы и голову во что-то....Понабирали в полицию ДЕТЕЙ им носы ломают закованные в наручники...А потом ОНИ ПЛАЧЬ пускают на всю страну нас обидели....Они себя защитить не в состоянии не то что Народ Украины....
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09.01.2021 08:28 Відповісти
"...издевался над животным и сломал нос полицейскому" - мало того, що познущалися фізично, так додали ще й морально-психологічних страждань!...
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08.01.2021 13:42 Відповісти
Заголовок трохи по дебільному написаний.
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08.01.2021 14:07 Відповісти
для цензора как раз.
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09.01.2021 15:58 Відповісти
Правильный заголовок звучит таким образом:
Пьяный мужчина на Киевщине издевался над животным и сломал нос одному из них.
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08.01.2021 13:45 Відповісти
Как твой нос Юрий? Не сильно болит?
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08.01.2021 13:57 Відповісти
я тебе так скажу после того как эти животные в форме сломали дубиной челюсть женщине на митинге предпринимателей веры им нет -1, 2ое пока я не увижу доказательств издевательства над животным - то виноваты 2 животных в форме.
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08.01.2021 15:34 Відповісти
тебе никто ничего доказывать не будет.
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09.01.2021 15:59 Відповісти
обычный мусорской ответ
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09.01.2021 16:14 Відповісти
то не ответ тебе, а констатация факта!
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09.01.2021 20:06 Відповісти
то нахрен тогда єта вся мусорня?
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09.01.2021 20:16 Відповісти
Пьер Безухов поцеловал Наташу Ростову в губы. От удовольствия у неё сжались коленки и...
она сломала ему очки.
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08.01.2021 13:46 Відповісти
что то этот мужчина не аккуратно как то....
так издеваться над животными, что аж нос сломал....
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08.01.2021 13:46 Відповісти
да хтож так бьет?!..Головой внос и сразам сносака по яйцам
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08.01.2021 13:48 Відповісти
ну почему сразу сломал ??? поправил ломаный...
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08.01.2021 13:50 Відповісти
мужчина в нетрезвом состоянии издевается над ее домашним любимцем

А "домашній любімєц" хоч не постраждав? Чи то, може, побилися два домашні любімца? )))

Источник: https://censor.net/ru/v3240733

П'яний чоловік на Київщині знущався з тварини і зламав ніс поліцейському - Цензор.НЕТ 9878
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08.01.2021 13:50 Відповісти
норм ты гонишь
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08.01.2021 15:36 Відповісти
Что - то ватных, кацапских ботов набежало - праздники закончились.... Пора им уже свою тарелку жирной гороховой похлёбки со свиными гениталиями отрабатывать....Трудитесь, опарыши...
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08.01.2021 13:52 Відповісти
Заголовок шедевральний🤣.
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08.01.2021 13:54 Відповісти
Такие непрофессиональные действия только позорят нашу полицию. Понабирают мальчишек и девченок по объявлению. Они по элементарным внешним признакам не могут понять - адекватный чел перед ними или нет и в каком состоянии он находится.
И еще если в ближайшее время не будет внесено кардинальных изменений в Закон про полицию - оттуда сбегут оставшиеся 20% вменяемых они окончательно деградируют.

Им нужно расширить полномочия и убрать конченные многчисленные проверки в случае использования табельного оружия и применения силы. Они все забитые и обоссаные от страха перед ВБ и это блокирует эффективное выполнение ими своих обязанностей. Отсюда и видео где им дают посрачники, толкают, бьют, плюют, обзывают и тому подобная дичь.
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08.01.2021 14:07 Відповісти
Ты как-то внятней формулируй свои фантазии.
С одной стороны - они не в состоянии отличить адекватного человека от психа, с другой - дать им возможность без разбору применять табельное оружие.
И в кого они при этом стрелять будут?
В прохожих из окон райотделов?
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08.01.2021 14:41 Відповісти
Фантазии - это у тебя черт диванный обосанный. Ты ******** если не знаешь какая ситуация на местах - сиди тихонько не ***** и всасывай, шо люди говорят.
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08.01.2021 17:22 Відповісти
Сломай ему член, чтобы подобная мразь больше не плодилась
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08.01.2021 14:14 Відповісти
Приходит мужик в полицию:
- Хочу написать заявление на жену: я - жертва домашнего насилия.
- Мужик, радоваться надо: бьет - значит любит.
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08.01.2021 14:16 Відповісти
за тварину покарати,за мусора нагородити
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08.01.2021 14:57 Відповісти
Конкретно пацика вштырило. Теперь "на яму". Идиоту- идиотово.
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08.01.2021 15:15 Відповісти
жалко только собачку
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08.01.2021 15:45 Відповісти
эти забавные животные в форме
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08.01.2021 16:47 Відповісти
Поліція безправна і зашугана!!!
Тому воно і стрибало і до відділку, і у відділку!
А такі герої вихованню не підлягають, такі герої повинні бути із відбитими печінками!
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08.01.2021 17:00 Відповісти
Такой нечисти у меня полный район, сидят синячат на лавочках, в любое время суток и никто им не указ. Копы к нам в район даже не приезжают за этими додиками и собсно все делают шо хотят.
Животных оно обижает, копу нос сломало животное, одни твари.
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08.01.2021 17:15 Відповісти
Позитив: в Украине полиция начала реагировать на издевательство над животными. Негатив: преступники не боятся полицию от слова "совсем".
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08.01.2021 17:27 Відповісти
так он над полицейским издевался или как?
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08.01.2021 21:39 Відповісти
зачем копам пестик выдают...
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09.01.2021 10:00 Відповісти
Як патріота Сашка Білого, то пристрилили на раз два, а як бухе чмо заспокоїти - то совість не дозволяє?
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09.01.2021 17:34 Відповісти
 
 