П'яний чоловік на Київщині знущався з тварини і зламав ніс поліцейському. ВIДЕО
У місті Василькові Київської області для складання адміністративного протоколу за правопорушення поліцейські доставили чоловіка до відділу поліції, де той накинувся на одного з правоохоронців.
Про це повідомляє поліція області, передає Цензор.НЕТ.
Так, на спецлінію поліції "102" жителька міста Васильків повідомила, що невідомий чоловік напідпитку знущається з її домашнього улюбленця. Прибувши на місце наряд реагування патрульної поліції оперативно встановив особу чоловіка, який порушував громадський порядок. Ним виявився 27-річний місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки. Молодик поводився зухвало, нецензурно висловлювався та кидався у бійку, а на зауваження поліцейських припинити протиправні дії не реагував.
Правоохоронці доправили чоловіка до місцевого відділу поліції для складання адміністративного матеріалу.
Там молодик раптово ударив головою в обличчя працівника поліції. Медики діагностували перелом кісток носа.
Порушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
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Впрочем, у нас только полиция еще как-то напоминает полицию. Судов, судей, прокуроров,, помнящих и выполняющих свой долг уже нет и не предвидится.
Пьяный мужчина на Киевщине издевался над животным и сломал нос одному из них.
она сломала ему очки.
так издеваться над животными, что аж нос сломал....
А "домашній любімєц" хоч не постраждав? Чи то, може, побилися два домашні любімца? )))
Источник: https://censor.net/ru/v3240733
И еще если в ближайшее время не будет внесено кардинальных изменений в Закон про полицию - оттуда сбегут оставшиеся 20% вменяемых они окончательно деградируют.
Им нужно расширить полномочия и убрать конченные многчисленные проверки в случае использования табельного оружия и применения силы. Они все забитые и обоссаные от страха перед ВБ и это блокирует эффективное выполнение ими своих обязанностей. Отсюда и видео где им дают посрачники, толкают, бьют, плюют, обзывают и тому подобная дичь.
С одной стороны - они не в состоянии отличить адекватного человека от психа, с другой - дать им возможность без разбору применять табельное оружие.
И в кого они при этом стрелять будут?
В прохожих из окон райотделов?
- Хочу написать заявление на жену: я - жертва домашнего насилия.
- Мужик, радоваться надо: бьет - значит любит.
Тому воно і стрибало і до відділку, і у відділку!
А такі герої вихованню не підлягають, такі герої повинні бути із відбитими печінками!
Животных оно обижает, копу нос сломало животное, одни твари.