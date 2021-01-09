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Перший день "карантину зимових канікул" у Буковелі: натовп людей і черги на підйомники. ВIДЕО
У мережі показали, як минав у Буковелі перший день "карантину зимових канікул".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з величезною кількістю людей і чергою на підйомник виклав блогер Сергій Наумович.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці постять світлини із Зеленським, який відпочиває в Буковелі. ФОТО
У коментарях до ролика люди з критикою сприйняли побачене.
Топ коментарі
+57 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар09.01.2021 14:34 Відповісти Посилання
+48 Шимус
показати весь коментар09.01.2021 14:38 Відповісти Посилання
+43 Van-Basten Van-Basten
показати весь коментар09.01.2021 14:30 Відповісти Посилання
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Во-2-х, Лыжи берут тоже по месту проживания, там стоит в 2-3 раза дешевле чем в Буковеле. Лыжный прокат же организует автобусы на Буковель и обратно, и так катаются 90% тех кого ты видишь на фотографиях.
В-3-х, питание в том же Микуличине или Татарове стоит тоже в 3-4 раза дешевле чем в Буковеле.
Так что никаких космических трат тут нет.
Конечно, если человек живет на 12 тыс.грн. то никто и не говорит что кассир из ЭКОмаркета должен иметь возможность ездить на лыжи, хочет нормально отдыхать - пусть ищет нормальную работу для начала.
Мы постоянно жили в Микуличине, и никакого дискомфорта - даже если живешь в Буковеле, то надо ехать до подъемника (под самими подъемниками жилья очень мало и оно по космической цене). Т.е. живешь в Буковеле - едешь 5 минут, живешь в Микуличине - едешь 25 минут. Дальше все одинаковое. И в Микуличине или там в Ворохте тебе в ресторане рады и в рот заглядывают, а в Буковеле в ресторане платишь в 3-4 раза выше и на тебя смотрят как на богатого лоха. Даже иностранцы живут в основном в селах а не в Буковеле, рядом с нами в Микуличине жила компания из 7 поляков например.
Зебіли, як вам ця хохмочка з лохдауном для лоходаунів?
Может он тоже тайно вакцинировался и теперь ложит болт на всех?
Толи ещё будет, когда дело дойдет до дележки доз вакцин, если их, конечно, при клоуне успеют закупить.
Запасаемся попкорном.
@ZelenskyyUa
вкинута для того, щоб ми її обговорювали, а не таємне вакцинування Слуг Урода американською вакциною.
мразота і мародери при владі.
Соблесть локдаун в Буклвеле
В Буковелі відпочивальники скаржаться на небезпеку для туристів на підйомниках. Річ у тому, що на гірськолижному курорті можна тепер не тільки покататися, але і постріляти: у сотні метрів від підйомників розташовується тир. При цьому захисні щити, які обіцяли встановити для безпеки відвідувачів, так і не зробили.
Як пише «http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія », про цеhttps://www.rbc.ua/ukr/styler/bukovele-pryamo-spuske-otkryli-tir-turisty-1610272567.html повідомляє РБК-Україна.