Перший день "карантину зимових канікул" у Буковелі: натовп людей і черги на підйомники. ВIДЕО

У мережі показали, як минав у Буковелі перший день "карантину зимових канікул".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з величезною кількістю людей і чергою на підйомник виклав блогер Сергій Наумович.

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У коментарях до ролика люди з критикою сприйняли побачене.