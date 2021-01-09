П'яний водій в Умані влаштував ДТП, мало не збив патрульного і бився під час затримання. ВIДЕО

В Умані затримали нетверезого водія, який поводився агресивно і напав на патрульного.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

8 січня близько 3:00 група реагування патрульної поліції помітила автомобіль, який підпадав під орієнтування за вчинення ДТП в Умані. На законні вимоги поліцейських зупинити транспортний засіб водій не реагував. Його зупинили шляхом блокування, водночас водій мало не наїхав на поліцейського.

Під час спілкування правоохоронці виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, однак проходити огляд він категорично відмовився і почав нецензурно висловлюватися щодо поліцейських. Чоловік поводився агресивно, схопив одного з патрульних за одяг, а потім ударив ногою.

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Порушник отримав два адмінпротоколи (за керування автомобілем в нетверезому стані і невиконання вимоги про зупинку).

За фактом нападу на працівника поліції під час виконання ним службових обов'язків слідчим відділом Уманського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п'яти років. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.