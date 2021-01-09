П'яний водій в Умані влаштував ДТП, мало не збив патрульного і бився під час затримання. ВIДЕО
В Умані затримали нетверезого водія, який поводився агресивно і напав на патрульного.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.
8 січня близько 3:00 група реагування патрульної поліції помітила автомобіль, який підпадав під орієнтування за вчинення ДТП в Умані. На законні вимоги поліцейських зупинити транспортний засіб водій не реагував. Його зупинили шляхом блокування, водночас водій мало не наїхав на поліцейського.
Під час спілкування правоохоронці виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, однак проходити огляд він категорично відмовився і почав нецензурно висловлюватися щодо поліцейських. Чоловік поводився агресивно, схопив одного з патрульних за одяг, а потім ударив ногою.
Порушник отримав два адмінпротоколи (за керування автомобілем в нетверезому стані і невиконання вимоги про зупинку).
За фактом нападу на працівника поліції під час виконання ним службових обов'язків слідчим відділом Уманського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п'яти років. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.
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Нормально устроился..
В Европі 70-х, у Скандинавії навіть до нашого часу...
Якщо ви чекаєте на відповідь про Вкраїну, часів радянської окупації, то завжди вона кишіла бидлом, мабуть, трошки меньш було на заході в ти ж сімдесяті...
друга строка.- другий рядок. Прошу вибачення.
Та відпустіть того рагуля, може через 10 метрів наїде на них і переломає їм ноги.
как же гарант всех достал
3 рази попередив, пояснив з юридичної точки зору чим все закінчиться - якщо бидлу не дійшло - технічно заламав, натяг кайданки і все.
По середині якось не затримується