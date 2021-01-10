У Мінську та інших містах Білорусі відбуваються локальні недільні акції протесту. ВІДЕО+ФОТО
У неділю, 10 січня, в Мінську та інших містах Білорусі з самого ранку почалися локальні акції протесту.
Як передає Цензор.НЕТ, це повідомляє Укрінформ із посиланням на портал Tut.by.
"Недільний ранок почався з протестних акцій - як у різних мікрорайонах Мінська, так і точково по країні. Як і під час кількох попередніх недільних днів, мобільний інтернет і метро в столиці працюють", - йдеться у повідомленні.
Видання публікує фото і відео про акції, що відбуваються. Зокрема з мінського району Серебрянка, у передмісті Хатежино.
Радіо Свобода інформує про акції в мінському мікрорайоні "Магістр". Також повідомляється про автозаки біля мінської клінічної лікарні №4, причина їх перебування там невідома.
Волонтери повідомили, що в ізоляторі МВС у Жодіно станом на 10 січня відбувають призначені терміни арешту трохи більш як 40 осіб. Багато з них там зустріли Новий рік. У декого - по 25 діб адміністративного арешту.
Напередодні в суботу подібні локальні акції протесту проходили також з самого ранку в Мінську, інших містах Білорусі. ЗМІ країни уточнюють, що таким чином активісти протестують весь останній місяць.
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