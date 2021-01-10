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У Мінську та інших містах Білорусі відбуваються локальні недільні акції протесту. ВІДЕО+ФОТО

У неділю, 10 січня, в Мінську та інших містах Білорусі з самого ранку почалися локальні акції протесту.

Як передає Цензор.НЕТ, це повідомляє Укрінформ із посиланням на портал Tut.by.

"Недільний ранок почався з протестних акцій - як у різних мікрорайонах Мінська, так і точково по країні. Як і під час кількох попередніх недільних днів, мобільний інтернет і метро в столиці працюють", - йдеться у повідомленні.

У Мінську та інших містах Білорусі відбуваються локальні недільні акції протесту 01

Видання публікує фото і відео про акції, що відбуваються. Зокрема з мінського району Серебрянка, у передмісті Хатежино.

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У Мінську та інших містах Білорусі відбуваються локальні недільні акції протесту 02

Радіо Свобода інформує про акції в мінському мікрорайоні "Магістр". Також повідомляється про автозаки біля мінської клінічної лікарні №4, причина їх перебування там невідома.

У Мінську та інших містах Білорусі відбуваються локальні недільні акції протесту 03

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Волонтери повідомили, що в ізоляторі МВС у Жодіно станом на 10 січня відбувають призначені терміни арешту трохи більш як 40 осіб. Багато з них там зустріли Новий рік. У декого - по 25 діб адміністративного арешту.

У Мінську та інших містах Білорусі відбуваються локальні недільні акції протесту 04

Напередодні в суботу подібні локальні акції протесту проходили також з самого ранку в Мінську, інших містах Білорусі. ЗМІ країни уточнюють, що таким чином активісти протестують весь останній місяць.

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Білорусь (7970) протест (2407)


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Топ коментарі
+11
Самые смелые и отважные белорусы протесиуют в лесу.
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10.01.2021 14:06 Відповісти
+6
Мдаа..Грушам для ОМОНа всё мало?
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10.01.2021 13:41 Відповісти
+6
Та нормальний хiд !)) Головне заглибитися в ліс, сховатися за червоне біле полотнище і протестувати, протестувати !))
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10.01.2021 13:47 Відповісти
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т.е. воскресники)
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10.01.2021 13:39 Відповісти
Мдаа..Грушам для ОМОНа всё мало?
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10.01.2021 13:41 Відповісти
В Минске и других городах Беларуси проходят локальные воскресные акции протеста - Цензор.НЕТ 7075
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10.01.2021 13:44 Відповісти
Та нормальний хiд !)) Головне заглибитися в ліс, сховатися за червоне біле полотнище і протестувати, протестувати !))
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10.01.2021 13:47 Відповісти
усофобию разводят )) нет шоб "добре вигострить сокиру, та й заходитись вже будить....".
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10.01.2021 13:48 Відповісти
Небольшое уточнение, с государственными флагами проводят акции в поддержку руководства страны...
В Минске и других городах Беларуси проходят локальные воскресные акции протеста - Цензор.НЕТ 8404
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10.01.2021 13:49 Відповісти
Nebolsoje utocneje pro rukovodstvu strani, kotoruju nepriznajiot ne odna razvytaja strana mira.
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10.01.2021 14:11 Відповісти
Кто больше развит Китай, признавший беларуское руководство или Литва - большой большой вопрос!
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10.01.2021 21:18 Відповісти
Tak tut voprosa netu otkrojte stranicu vikipediji razvytyje strani i uvydyte.Vikipedija dajut LItva razvytaja strana tam piset a Kitaj nevxodit spisok razvetix stran.Dalze VVP stran na celoveka LItva 38 mesto v mire, 2 raza bolse cem Kitaj 59 mesto mire takze ,eto primerno 30 let otstajiot po ekonomiceskom razvytyju kitajci.Po zarplatam toze samoje 3 raza sredniaja zarplata Litve vyse.Da Kitajci samoje bolsoje gosudarstvo nikto nesporit,Dalse sto predlozyte mozet raska?
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10.01.2021 21:41 Відповісти
Jesli kitajci prodajut tovari desiovku eto neznacit sto ekonomiceska silnaja strana.Naooborot nado dorogo prodovat svojiu produkciju
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10.01.2021 21:47 Відповісти
Если тебе захочется иметь кусок камня с Луны, обращайся к Китаю...
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10.01.2021 21:51 Відповісти
Vsio ravno u nix desiovka vy soglasites jesli vziat tovari,eto nedojiot bolsix zarplat rabocim toze ?
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10.01.2021 21:56 Відповісти
Пока ты хвастаешься, как ЕС вливает в Литву миллиарды, Китай в экономике скоро обгонит Штаты!
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10.01.2021 21:47 Відповісти
Priciom tut ES oni nam zarplati platyt sto li?Ili vsio taki nasi predprijatyje platyt zarplati svojim rabocim?Mozet medikam po 6000 evro platyt toze ES,vi sutyte mi zarabatyvajem poskolku xoroso sami rabotajem.U nas po zarplatam medikam ili pensiji vsegda jest perebor sobranov nalogov toze tolko s nasix rabocix.
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10.01.2021 21:54 Відповісти
Кто платит зарплату, всем хорошо известно - у вас зарплата в евро или литах?
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10.01.2021 22:35 Відповісти
evro u nas
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10.01.2021 22:40 Відповісти
Теперь тебе осталось только узнать где их печатают? Только не надо сочинять, что в Вильнюсе!
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10.01.2021 22:51 Відповісти
Vot na etot vapros vam nikto neotvetit konfidecialnaja informacija pro evro .Moneti evro i centi tak pravilno Vilniuse delajet i ne tolko po Litve no i drugim stranam ES takze po zakazu
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10.01.2021 23:05 Відповісти
Evcio odno vot s ijunia voditsia poslenyje na Kitajskije tovari,jesli ranse tut mogli napisat tam 20 evro kogda zakupali s ix aukcionov,tak teper vsio vse pisma daze 20 gram budet proveriatsia,a ceni ustonavlivat po nasej rynocnoj cene.Principe poniali sto ix prodazi tut koncitsia.Poslenyje primerno 2 raza podnimut cenu.Toze i raske i Belorus
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10.01.2021 22:01 Відповісти
Хм, а це що за ворог не під державним прапором? У Мінську та інших містах Білорусі відбуваються локальні недільні акції протесту - Цензор.НЕТ 3483
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10.01.2021 14:31 Відповісти
«Народная газета». 27 августа 1991 г. Лукашенко вместе со своей депутатской группой резко осудил путч ГКЧП. Несколько недель после путча - это, пожалуй, кульминация его карьеры в политической ипостаси демократа. Он яростно требует отставки Председателя Верховного Совета Н. Дементея и его заместителя В. Шаладонова, поддержавших ГКЧП, а также Председателя Совета Министров В. Кебича, на чем не настаивала даже фракция БНФ. Обращаясь к премьеру с трибуны сессии, Лукашенко воскликнул: «Если Вы, Вячеслав Францевич, сейчас же не уйдете в отставку, то нас всех завтра вынесут отсюда и, возможно, вперед ногами» (19). Именно он внес в зал заседаний парламента бело-красно-белый флаг, бывший до этого времени символом национально-демократической оппозиции, в тот же день ставший государственным флагом Республики Беларусь.
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10.01.2021 14:34 Відповісти
Это референдум 1995 года, где 75% лектората высказалось за возвращение красно-зеленого флага...
У Мінську та інших містах Білорусі відбуваються локальні недільні акції протесту - Цензор.НЕТ 6084
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10.01.2021 21:12 Відповісти
Епта! уже в лес загнали!
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10.01.2021 13:50 Відповісти
Самые смелые и отважные белорусы протесиуют в лесу.
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10.01.2021 14:06 Відповісти
офф топ

Александр Лукашенко сказал, что готов возобновить отношения с Украиной
В интервью российскому телевидению захвативший власть президент Белоруссии, которого в ЕС и США не считают легитимным лидером, отметил, что не держит зла на украинского коллегу. При этом Лукашенко назвал Владимира Зеленского «Володей» и добавил, что его высказывания вызваны молодостью.
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10.01.2021 14:12 Відповісти
В Минске и других городах Беларуси проходят локальные воскресные акции протеста - Цензор.НЕТ 226
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10.01.2021 14:16 Відповісти
Нам бы тоже не помешало отменить те же экзамены, а то скоро одни пенсионеры останутся
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10.01.2021 14:25 Відповісти
Судя по числу украинских студентов в вузах; школьников в школах Польши, нашим гражданам помогает сделать правильный выбор хороший вкус, европейский выбор украинского народа. Ну а быдлоэлита (в том числе и прежде всего депутаны всех уровней) уже имеет два-три гражданства, но ни СБУ, ни МВД, ни офис генпрокурорши этого упорно не хотят замечать. Народ лишь старается не отставать от тренда, от быдлоэлиты, для которой Украина - лишь офис по зарабатыванию денег, а настоящий дом - в Европе и Америке.
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10.01.2021 14:52 Відповісти
да уж регресс налицоВ Минске и других городах Беларуси проходят локальные воскресные акции протеста - Цензор.НЕТ 7457В Минске и других городах Беларуси проходят локальные воскресные акции протеста - Цензор.НЕТ 9722
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10.01.2021 14:18 Відповісти
Все, цветы кончились ....
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10.01.2021 14:18 Відповісти
В Минске и других городах Беларуси проходят локальные воскресные акции протеста.

Несколько десятков человек ходят по улицам с бело-красными флагами (почти польскими) вот и весь протест. Кто-то говорил что Лукашенко просил ОМОН их чаем с какао угощать, чтоб не дай Бог не заболели на морозе
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10.01.2021 14:23 Відповісти
а вам москворотим яке діло до Білорусі?
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10.01.2021 14:38 Відповісти
У них хоч сніг є.
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10.01.2021 14:32 Відповісти
Х/о использовало их до поры до времени, а теперь бросило на произвол судьбы. Они все надятся на помощь ЕС и Байдена, но никак не могут понять, что есть реальность в которой главным аргументом пока! являются путлеровские танки, которые стоят на границе Республики Беларусь. К сожалению, события в Украине их ничему не научили!
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10.01.2021 14:34 Відповісти
О! А я думав шо це Білорусь замовкла, а вони ще живі.
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10.01.2021 14:36 Відповісти
Проходят акции. Локально и точечно. А по воскресеньям интернет и метро в Минске уже давно работают в нормальном режиме. А зачем их закрывать, если "акции" локально и точечно проходят где-то в лесу?
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10.01.2021 15:37 Відповісти
Скоро многотысячные протесты преобразуются в одиночные пикеты. Чисто российский сценарий спуска пара, не удивлюсь если всё это организованно Москвой для укрощения строптивого Луки
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10.01.2021 15:40 Відповісти
одна надежда у белорусов .ждать пока бацька не лопнет от старости или какого то притупа ..
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10.01.2021 16:10 Відповісти
Зато в парках, на горках, народу полно. Заряжаются энергией и позитивом перед трудовой неделей.
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10.01.2021 16:14 Відповісти
Мойша, вы тут ці на лакальнай вечаровай прагулцы? Традыцыйная нядзельная прагулка жыхароў Федэральнага акругі РФ "Беларуссю" сыходзіць у небытиё. А, як жа здаровы лад жыцця, Мойша?
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10.01.2021 16:23 Відповісти
Вот что интересно - они скандируют живе беларусь, а разве кто-то отрицает что она живе?
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10.01.2021 17:15 Відповісти
помоему белоруссы оказались умнее украинцев не дали себя загнать в тарифный геноцид
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10.01.2021 21:27 Відповісти
странно какже они выживают без карантина и прочей коронавирусной истерии
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10.01.2021 21:29 Відповісти
Держитесь, белорусы! Украина желает вам победы!
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10.01.2021 23:18 Відповісти
батька просто титан не каждый человек такую травлю выдержит
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10.01.2021 23:33 Відповісти
 
 