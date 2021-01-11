Україна пропонує Росії "золотий міст" для виходу з Донбасу. Вихід зі збереженням обличчя, - Арестович. ВIДЕО
Україна дає шанс РФ покинути територію Донбасу і зберегти обличчя, але Кремль вперто не йде на це.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню Politeka повідомив спікер Тристоронньої контактної групи, радник глави ОП Олексій Арестович.
За його словами, вирішення конфлікту на Донбасі залежить від Росії: "Ключ у голові у Путіна, в руках у Путіна, якщо можна так сказати".
"Той комплекс угод і ті пропозиції, які ми пропонуємо, вони дають золотий міст Росії на вихід. Причому не просто вихід, а вихід зі збереженням обличчя, зняття санкцій за Донбас - це блискучий вихід для них, як я вважаю. Але вони на це не йдуть. Але не йдуть якось дуже цікаво - то йдуть, то не йдуть", - сказав Арестович.
Він пояснив, що сам "факт переговорів і те, що вони перемовляються з нами щодо плану спільних дій для імплементації мінських і нормандських угод": "Вони показують, що вони не хочуть виходити з переговорного процесу, отже, вони бачать сенс перебування там, а ось те, що вони реалізують те, що ми пропонуємо, дуже повільно, те, що пропонує Франція, Німеччина, ОБСЄ, пропонують посередники, це питання ... ".
"Іноді складається враження, що їм потрібен процес, а не результат, що вони чогось чекають. Іноді виникає питання, чому вони говорять одне під час відеоконференції, потім хапаються за телефони, червоніють і говорять зовсім інше через 5 хвилин. Або через 10 хвилин перерви. Відчуття, що різні люди ними командують - славнозвісні різні вежі Кремля. І ті, і ті хочуть грошей ... Ліберали хочуть грошей шляхом відновлення бізнес-зв'язків з Євросоюзом, з світовою спільнотою, а силовики хочуть грошей, зароблених на війні. І ніяк домовитися не можуть. Чому пропонували зустріч з Путіним на вищому рівні? Щоб він примирив ці вежі Кремля ... У результаті, сам Путін виступає від імені відразу двох веж", - сказав радник глави ОПУ.
Підсумовуючи, Арестович зазначив, що зараз у Києва немає підстав для переходу до умовного плану "Б", оскільки і план "А" діє: "нормандський" і "мінський" формати працюють - по міліметру, дуже повільно, але вирішують частину питань.
У листопаді Кравчук заявив, що підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської області на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.
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Люся, чмо зеленое, ты ничего не попутало??? А как же слова найвелычнейшего осла оманского?