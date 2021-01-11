"Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях", - у Чернівецькій області відбуваються акції протесту проти підвищення тарифів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Буковині в понеділок правоохоронці забезпечують охорону громадського порядку під час трьох акцій протесту проти підвищення тарифів на поставку і споживання газу, повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецькій області.

"Сьогодні, 11 січня, біля Чернівецької міської ради та поблизу стаціонарного посту в селі Атаки Хотинського району, а також на центральній вулиці села Мамаївці Кіцманського району зібралося близько 170 буковинців. Люди вимагають скасування підвищених тарифів на поставку і споживання газу", - йдеться в повідомленні на сайті поліції, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на місцях подій поліцейські стежать за недопущенням порушень громадського порядку та дотриманням карантинних обмежень.

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Зараз правоохоронці не зафіксували порушень громадського правопорядку. Рух транспорту відновлено, заторів немає.

Як пише molbuk.ua, учасники акції протесту протестують проти підвищення тарифів на споживання і транспортування газу. Люди безперервно ходять по пішохідному переходу з плакатами "Пане президенте, ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях", "Ні тарифному геноциду".

У Дубівцях Кіцманського району сьогодні, 11 січня, люди перекрили трасу національного значення. Люди протестують проти високих тарифів на газ.

















