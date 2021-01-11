"Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях", - у Чернівецькій області відбуваються акції протесту проти підвищення тарифів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Буковині в понеділок правоохоронці забезпечують охорону громадського порядку під час трьох акцій протесту проти підвищення тарифів на поставку і споживання газу, повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецькій області.
"Сьогодні, 11 січня, біля Чернівецької міської ради та поблизу стаціонарного посту в селі Атаки Хотинського району, а також на центральній вулиці села Мамаївці Кіцманського району зібралося близько 170 буковинців. Люди вимагають скасування підвищених тарифів на поставку і споживання газу", - йдеться в повідомленні на сайті поліції, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на місцях подій поліцейські стежать за недопущенням порушень громадського порядку та дотриманням карантинних обмежень.
Зараз правоохоронці не зафіксували порушень громадського правопорядку. Рух транспорту відновлено, заторів немає.
Як пише molbuk.ua, учасники акції протесту протестують проти підвищення тарифів на споживання і транспортування газу. Люди безперервно ходять по пішохідному переходу з плакатами "Пане президенте, ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях", "Ні тарифному геноциду".
У Дубівцях Кіцманського району сьогодні, 11 січня, люди перекрили трасу національного значення. Люди протестують проти високих тарифів на газ.
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"очень вовремя поднятые" тарифы, особенно в сфере "транспортировки газа", и последущие, в связи с этим, "народные волнения" (уже неважно - естественные или искусственные), а так же некие намещающиея "сложности" в функционировании самой украинской ГТС, могут стать для Мордора тем "аргументированным поводом" потребовать разблокировки обходных транзитов...
Это ведь совсем несложно... для российских спецслужб, организовать какую-то чушню на нашей ГТС, замаскировав всё это под "народные волнения"...
Например, "подсказать" протестующим, что вместо перекрытия трасс, во время которых страдают невинные граждане, можно вполне захватить какую-то "причастную" компрессорную станцию, газовый хаб или ещё какой-нибудь элемент ГТС...
а дальше - дело техники...
вывод из строя оборудования, "случайный" взрыв на каком-то участке газопровода... ну или нечто подобное...
потом включаются СМИ, возбуждённая обЧественность и
вопрос плавно выносится на международную арену...
"Украина не может обеспечить транзит газа..."
А у Вас имеется рекомендация насчёт противопоставить видеоряду на медведчуковских TV-каналах:
с одной стороны реальные вопли и сопли одиноких доярок или училок с до 50 годами стажа и мизерными пенсиями без субсидий (например, дом недооформлен) и т.п., и т.д.;
а с другой стороны - коболевские и смелянские миллионы, витренковские премии, вилла Дурицкого в Дубае, лыжи проотвечавшегося ублюдка ЗЕлёносопельного БлаЗЕня, зашквары, коих немеряно, и т.д., и т.п.
Так цепляет, что хочется "рвать и метать", в смысле - кадыки из глоток всех ШимпанЗЕ из падлючего ЗЕ-шапито.
"Костянтин Машовець - експерт ЦВПД з питань оборонного планування, застосування військ і розвитку ЗС України. Координатор групи «ІС» (координує діяльність мережі в окупованих районах Донбасу). Полковник ЗС України. Учасник АТО."
Но мне показались интересными его рассуждения, и я их показала.
Пионер - Будьте здоровы.
Пенсионер - Спасибо.
Пионер - Пожалуйста.
Пенсионер - Не язви.
Пионер - Пошёл на ***!
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*** - в соответствии с Правилами форума из идиоматического выражения изъято нецензурное слово тюрко-татарского происхождения, обозначающее мужской детородный орган. Кроме того, анекдот не следует рассматривать как попытку личного оскорбления.
А пенс оказался самодуром.
Как и принял решение драть с самых бедных не 15%, а 20% от доходов за комунуслуги.
Октябрь 2019.
Кабинет Министров Украины принял упрощение условий назначения субсидий.
Новое постановление, в частности, изменяет процент долю платежа в формуле назначения субсидий с 15% до 20%.
https://economy.24tv.ua/ru/subsidii_po_novomu_kak_i_kogda_izmenjatsja_nachislenija_lgot_n1223203
Епоха злодійкуватих правителів і їхніх слуг- брехливих тролів- закінчується.
Это как быть аккуратным в молитвах к Богу, чтобы, прося себе тилипок до пола, не остаться без обеих ног.
Олигархи с Вовой Украину поделили,
На вечный труд народ приговорили,
Народ холопы, пусть гнут спину...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM продолжение тут
в вот на галапагосы - фиг.