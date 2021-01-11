УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10767 відвідувачів онлайн
Новини Відео Тарифи ЖКГ
12 887 121

"Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях", - у Чернівецькій області відбуваються акції протесту проти підвищення тарифів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Буковині в понеділок правоохоронці забезпечують охорону громадського порядку під час трьох акцій протесту проти підвищення тарифів на поставку і споживання газу, повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецькій області.

"Сьогодні, 11 січня, біля Чернівецької міської ради та поблизу стаціонарного посту в селі Атаки Хотинського району, а також на центральній вулиці села Мамаївці Кіцманського району зібралося близько 170 буковинців. Люди вимагають скасування підвищених тарифів на поставку і споживання газу", - йдеться в повідомленні на сайті поліції, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на місцях подій поліцейські стежать за недопущенням порушень громадського порядку та дотриманням карантинних обмежень.

Також читайте: "Тарифні" протести відбулись у 14 населених пунктах Харківщини, - Нацполіція

Зараз правоохоронці не зафіксували порушень громадського правопорядку. Рух транспорту відновлено, заторів немає.

Як пише molbuk.ua, учасники акції протесту протестують проти підвищення тарифів на споживання і транспортування газу. Люди безперервно ходять по пішохідному переходу з плакатами "Пане президенте, ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях", "Ні тарифному геноциду".

У Дубівцях Кіцманського району сьогодні, 11 січня, люди перекрили трасу національного значення. Люди протестують проти високих тарифів на газ.

Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях, - у Чернівецькій області відбуваються акції протесту проти підвищення тарифів 01
Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях, - у Чернівецькій області відбуваються акції протесту проти підвищення тарифів 02
Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях, - у Чернівецькій області відбуваються акції протесту проти підвищення тарифів 03
Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях, - у Чернівецькій області відбуваються акції протесту проти підвищення тарифів 04
Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях, - у Чернівецькій області відбуваються акції протесту проти підвищення тарифів 05
Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях, - у Чернівецькій області відбуваються акції протесту проти підвищення тарифів 06
Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях, - у Чернівецькій області відбуваються акції протесту проти підвищення тарифів 07
Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях, - у Чернівецькій області відбуваються акції протесту проти підвищення тарифів 08
Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях, - у Чернівецькій області відбуваються акції протесту проти підвищення тарифів 09

Автор: 

Буковина (854) протест (2409) Тарифи на газ (1060) Підвищення тарифів (309)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
"Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях", - в Черновицкой области проходят акции протеста против повышения тарифов - Цензор.НЕТ 6983
показати весь коментар
11.01.2021 13:24 Відповісти
+29
"Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях", - у Чернівецькій області відбуваються акції протесту проти підвищення тарифів - Цензор.НЕТ 1492
показати весь коментар
11.01.2021 13:32 Відповісти
+28
он вам лохам нічьо нє должєн
показати весь коментар
11.01.2021 13:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Посему, вполне возможно...
"очень вовремя поднятые" тарифы, особенно в сфере "транспортировки газа", и последущие, в связи с этим, "народные волнения" (уже неважно - естественные или искусственные), а так же некие намещающиея "сложности" в функционировании самой украинской ГТС, могут стать для Мордора тем "аргументированным поводом" потребовать разблокировки обходных транзитов...
Это ведь совсем несложно... для российских спецслужб, организовать какую-то чушню на нашей ГТС, замаскировав всё это под "народные волнения"...
Например, "подсказать" протестующим, что вместо перекрытия трасс, во время которых страдают невинные граждане, можно вполне захватить какую-то "причастную" компрессорную станцию, газовый хаб или ещё какой-нибудь элемент ГТС...
а дальше - дело техники...
вывод из строя оборудования, "случайный" взрыв на каком-то участке газопровода... ну или нечто подобное...
потом включаются СМИ, возбуждённая обЧественность и
вопрос плавно выносится на международную арену...
"Украина не может обеспечить транзит газа..."
показати весь коментар
11.01.2021 14:18 Відповісти
Вау! Так Вы, милочка, сурьёзная барышня. То-то чуйка моя йокнула. Вопросики-то были рубленные (лаконично и в цель). И эта версия Ваша логична и солидна - агенты резидентуры ОПЗЖ небезосновательно, грамотно, беспрепятственно и масштабно "насыпают" под грядущий "тарифный бунт". А там по обстоятельствам - дойдёт дело до потери государственной управляемости - можно будет ставить вопрос уже о вынужденной необходимости "Северного Потока-2", одновременно "без шуму и пыли" "лепить тёпленькой" хоть Таврическую губернию (материковую часть Северо-Крымского канала), хоть весь "Новороссийский край" (цитата из надписи на плите постамента памятника Дюку де Ришелье в Одессе).
А у Вас имеется рекомендация насчёт противопоставить видеоряду на медведчуковских TV-каналах:
с одной стороны реальные вопли и сопли одиноких доярок или училок с до 50 годами стажа и мизерными пенсиями без субсидий (например, дом недооформлен) и т.п., и т.д.;
а с другой стороны - коболевские и смелянские миллионы, витренковские премии, вилла Дурицкого в Дубае, лыжи проотвечавшегося ублюдка ЗЕлёносопельного БлаЗЕня, зашквары, коих немеряно, и т.д., и т.п.
Так цепляет, что хочется "рвать и метать", в смысле - кадыки из глоток всех ШимпанЗЕ из падлючего ЗЕ-шапито.
показати весь коментар
11.01.2021 16:41 Відповісти
Текст не мой. Я указала автора в самом начале.

"Костянтин Машовець - експерт ЦВПД з питань оборонного планування, застосування військ і розвитку ЗС України. Координатор групи «ІС» (координує діяльність мережі в окупованих районах Донбасу). Полковник ЗС України. Учасник АТО."

Но мне показались интересными его рассуждения, и я их показала.
показати весь коментар
11.01.2021 16:50 Відповісти
Даже грамотно заимствовать, не говоря уже о грамотно цитировать со ссылкой на автора - тоже талант.
показати весь коментар
11.01.2021 16:58 Відповісти
Спасибо.)
показати весь коментар
11.01.2021 17:05 Відповісти
От те раз. Прям как в анекдоте о пенсионере и пионере, присевшими в сквере на одну лавочку. Пенсионер чихнул, за сим последовал коротенький диалог:
Пионер - Будьте здоровы.
Пенсионер - Спасибо.
Пионер - Пожалуйста.
Пенсионер - Не язви.
Пионер - Пошёл на ***!
-----------------------------------------------------------
*** - в соответствии с Правилами форума из идиоматического выражения изъято нецензурное слово тюрко-татарского происхождения, обозначающее мужской детородный орган. Кроме того, анекдот не следует рассматривать как попытку личного оскорбления.
показати весь коментар
11.01.2021 17:18 Відповісти
В этой истории я на стороне пионера, воспитанный ребенок. Почти воспитанный.
А пенс оказался самодуром.
показати весь коментар
11.01.2021 17:21 Відповісти
Всякий пенсионер в своё время был пионером. Но не всякий пионер станет пенсионером (дожить не у всех получится).
показати весь коментар
11.01.2021 17:38 Відповісти
Интересно, если повышение тарифов объявят незаконным и немотивированным, Яценюка, Порошенко и Гройсмана посадят? Я не оправдываю Зеленского (от тоже зло), но на 100% тарифы с почти полной отменой субсидий сделал не он.
показати весь коментар
11.01.2021 14:44 Відповісти
Как раз он.
Как и принял решение драть с самых бедных не 15%, а 20% от доходов за комунуслуги.

Октябрь 2019.
Кабинет Министров Украины принял упрощение условий назначения субсидий.
Новое постановление, в частности, изменяет процент долю платежа в формуле назначения субсидий с 15% до 20%.

https://economy.24tv.ua/ru/subsidii_po_novomu_kak_i_kogda_izmenjatsja_nachislenija_lgot_n1223203
показати весь коментар
11.01.2021 14:48 Відповісти
Резать субсидии начали ещё до Осла, сам с этим столкнулся.
показати весь коментар
11.01.2021 15:11 Відповісти
Зеленчуки, опшори, тарифи, трускавецька фабрика тролів!
показати весь коментар
11.01.2021 15:46 Відповісти
Суспільство потребує ЗМІН.
Епоха злодійкуватих правителів і їхніх слуг- брехливих тролів- закінчується.
показати весь коментар
11.01.2021 15:52 Відповісти
"Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях", - у Чернівецькій області відбуваються акції протесту проти підвищення тарифів - Цензор.НЕТ 1408
показати весь коментар
11.01.2021 16:06 Відповісти
Протестующим надо бы уточнить производителя лыж, на которых они хотели бы кататься. А то ж нет ничего проще, чем дать команду Черновицкому Гослесхозу из горбыля и обзёла настрогать лыжеподобных щепок и катайтесь до умопомрачения.
Это как быть аккуратным в молитвах к Богу, чтобы, прося себе тилипок до пола, не остаться без обеих ног.
показати весь коментар
11.01.2021 17:51 Відповісти
Поддерживать идиотов, которые выбрали зелень нет смысла, тем более что они не обучаемы, они на генетическом уровне не способны думать и на следующие выборы опять выберут очередного балабола...
показати весь коментар
11.01.2021 18:03 Відповісти
Уже не выберем, есть ещё крепкие хозяйственники вУкраине, такие как Бойко, Медведчук или тот же Рабинович, а там глядишь, и Азаров Николай Янович подтянется, вот это будет тандем.
показати весь коментар
11.01.2021 19:00 Відповісти
Выбрали зелёного? Теперь катайтесь на ую сверху!
показати весь коментар
11.01.2021 19:16 Відповісти
Зеленотарифы накрыли Украину,
Олигархи с Вовой Украину поделили,
На вечный труд народ приговорили,
Народ холопы, пусть гнут спину...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM продолжение тут
показати весь коментар
11.01.2021 19:40 Відповісти
да ты наш новый Шевченко !!!!!!!
показати весь коментар
11.01.2021 22:35 Відповісти
на лыжах то вы можете покаталься и возле дома.
в вот на галапагосы - фиг.
показати весь коментар
11.01.2021 22:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 