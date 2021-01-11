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Понад 1,6 тис. закладів порушили карантинні заходи від початку локдауну, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

З 8 січня 2021 року, коли в Україні було запроваджено посилені протиепідемічні заходи, співробітники Національної поліції зафіксували порушення карантинних обмежень у роботі 1658 суб'єктів.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"За три дні поліцейські виявили порушення карантинних обмежень у роботі 1658 суб’єктів. Зокрема, 1314 порушень – у суб’єктів торговельного та побутового обслуговування, 264 – розважальних закладів та закладів харчування, 40 – торговельно-розважальних центрах, 22 – спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, 18 – непродовольчих ринків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за три дні з моменту запровадження карантину поліцейські склали 848 адміністративних протоколів за порушення карантинних правил, і винесли 3658 постанов за недотримання маскового режиму.

Понад 1,6 тис. закладів порушили карантинні заходи від початку локдауну, - Нацполіція 01

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"Всього ж упродовж обмежувальних заходів до органів поліції надійшло 154 200 повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів. Поліцейські склали 68 035 адміністративних протоколів. З них 16 105 – на працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 8531 – водія транспортного засобу, 7023 – керівників торговельних закладів та установ харчування, 2015 – керівників підприємств, установ та організацій", - зазначили у відомстві.

Автор: 

карантин (18172) Нацполіція (15287) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Буковель оштрафуют?😮
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11.01.2021 14:36 Відповісти
Логично . Зеля веселится .
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11.01.2021 14:38 Відповісти
они тоже не лохи...
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11.01.2021 14:38 Відповісти
Ничего, зайчики, это вам только начало.
Например, во всех парках в моем районе появились официально изготовленные дацзыбао: "Мы не потерпим антисоциального поведения".
Вероятно, реакцией на данное объявление послужило то, что в сортире в одном парке в моем районе (стационарный модерновый самозакрывающийся сортир с таймером) выломали самозакрывающуюся дверь: кнопка красная мигает, а двери нет - тю-тю дверь.
За 30 лет моей жизни в Австарлии я такое увидела впервые.
Но сейчас, по случаю сепаратизма штата Виктория, и подмены паспорта Австралии ковид-пассом выдача пособий федералами полностью прекратиться, надо полагать, раз неазвисимость штата Виктория - так независимость, нефиг сепарам денег платить.
Но поскольку кроме адового фолга в казне штата больше нигчго нет, то выломанная дверь в сортире - это только начало, будет адов бандитизм (как и предсказывалось еще год назад).
"Народная милиция" из бомжиков усмирит население (если, конечно, не усмирят саму "народную милицию").

Ну, а в Украину вольются стройными рядами боевики из ЛДНР.
Так что ждем: и мы, и вы.
Да будет так, хай выламывают и двери, и унитазы
Кстати я не проверила тогда, может тогось, и унитаз из сортира в парке вынесли?

К слову, а кто усмирит нашего викторианского сепара?
А армия, сам сепар с бунтами оголодавшего населения, уставшего от бандитизма, не справится.
Так что ждем, очень интересно будет посмотреть, как лохторат коммуняки-премьера его бить к его оффису пойдет.
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11.01.2021 14:44 Відповісти
У нас зачинені всі будівельні магазини, окрім магазину голови отг. Він і у Львові та Вінниці магазини не зачиняв.
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11.01.2021 15:37 Відповісти
Дави их б...ядь!
Они этого хотели - наша очередь ржать!
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11.01.2021 17:05 Відповісти
 
 