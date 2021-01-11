Понад 1,6 тис. закладів порушили карантинні заходи від початку локдауну, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

З 8 січня 2021 року, коли в Україні було запроваджено посилені протиепідемічні заходи, співробітники Національної поліції зафіксували порушення карантинних обмежень у роботі 1658 суб'єктів.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"За три дні поліцейські виявили порушення карантинних обмежень у роботі 1658 суб’єктів. Зокрема, 1314 порушень – у суб’єктів торговельного та побутового обслуговування, 264 – розважальних закладів та закладів харчування, 40 – торговельно-розважальних центрах, 22 – спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, 18 – непродовольчих ринків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за три дні з моменту запровадження карантину поліцейські склали 848 адміністративних протоколів за порушення карантинних правил, і винесли 3658 постанов за недотримання маскового режиму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція в Чернівцях нагрянула в караоке-бар, який працював всупереч локдауну. ВIДЕО

"Всього ж упродовж обмежувальних заходів до органів поліції надійшло 154 200 повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів. Поліцейські склали 68 035 адміністративних протоколів. З них 16 105 – на працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 8531 – водія транспортного засобу, 7023 – керівників торговельних закладів та установ харчування, 2015 – керівників підприємств, установ та організацій", - зазначили у відомстві.