Проєкт "Без цензури": С@ки православні проти мови. Як адепти "русского мира" воюють проти всього українського. ВIДЕО

З 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову у спілкуванні з клієнтами і відвідувачами, хіба що ті попросять звертатися до них іншою мовою.

І, звичайно, в ефірі філій російських пропагандистів не припиняються розмови про те, як треба заборонити оту ненависну українську мову.

Паразити, які і далі роз'їдають тіло України і воюють проти всього українського - сьогодні у фокусі "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Як православний олігарх Вадим Новинський нападає на українську мову і церкву? Хто записав Сніжану Єгорову і "братів кроликів" в експерти-мовознавці? Коли українців в Україні перестануть хейтити за українську мову?

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Нагадаємо, на початку грудня мовний омбудсмен нагадав, що з 16 січня 2021 року сфера обслуговування має перейти виключно на українську мову обслуговування.