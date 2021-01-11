УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10767 відвідувачів онлайн
Новини Відео
17 984 67

Проєкт "Без цензури": С@ки православні проти мови. Як адепти "русского мира" воюють проти всього українського. ВIДЕО

З 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову у спілкуванні з клієнтами і відвідувачами, хіба що ті попросять звертатися до них іншою мовою.

І, звичайно, в ефірі філій російських пропагандистів не припиняються розмови про те, як треба заборонити оту ненависну українську мову.

Паразити, які і далі роз'їдають тіло України і воюють проти всього українського - сьогодні у фокусі "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Як православний олігарх Вадим Новинський нападає на українську мову і церкву? Хто записав Сніжану Єгорову і "братів кроликів" в експерти-мовознавці? Коли українців в Україні перестануть хейтити за українську мову?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", у нас нічого особистого - тільки факти.

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Нагадаємо, на початку грудня мовний омбудсмен нагадав, що з 16 січня 2021 року сфера обслуговування має перейти виключно на українську мову обслуговування.

Автор: 

Новинський Вадим (535) українофобія (43) українська мова (837) мова (742) Єгорова Сніжана (8) Данилюк-Ярмолаєва (362)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+55
Проєкт "Без цензури": С@ки православні проти мови. Як адепти "русского мира" воюють проти всього українського - Цензор.НЕТ 1621
показати весь коментар
11.01.2021 15:35 Відповісти
+42
Проєкт "Без цензури": С@ки православні проти мови. Як адепти "русского мира" воюють проти всього українського - Цензор.НЕТ 5860
показати весь коментар
11.01.2021 15:47 Відповісти
+29
Проєкт "Без цензури": С@ки православні проти мови. Як адепти "русского мира" воюють проти всього українського - Цензор.НЕТ 2526
показати весь коментар
11.01.2021 15:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проєкт "Без цензури": С@ки православні проти мови. Як адепти "русского мира" воюють проти всього українського - Цензор.НЕТ 3668
показати весь коментар
11.01.2021 15:32 Відповісти
Меткое название когда-то от Пороха пошло. Суки они и есть суки.
показати весь коментар
11.01.2021 15:34 Відповісти
Если бы Порох кроме метких названий этих сук еще и реально их передавил, то цены ему бы не было. А так все, что ходило на свободе и без охраны и поныне неплохо себя чувствует.
показати весь коментар
12.01.2021 14:31 Відповісти
Проєкт "Без цензури": С@ки православні проти мови. Як адепти "русского мира" воюють проти всього українського - Цензор.НЕТ 1621
показати весь коментар
11.01.2021 15:35 Відповісти
Вова Зеленский и Дмитрий Разумков..... Оба маленького роста.. Вова и Дима... ничего не напоминает?
Не удивлюсь, если после Вовы Зели президентом станет Дима.
А потом наоборот - Дима-Вова.
показати весь коментар
11.01.2021 19:18 Відповісти
Нелоху Оманському (в миру «ТЕРМОС»)«начхать» на Український Прапор.
Під час виступу на День Незалежності шостий президент стояв на подіумі у кольорах українського прапора. Це розлютило ветерана війни на Донбасі пана Глiба Бабича. Він сказав, що «до цього прапор України топтали тільки наші вороги». Ветеран пообіцяв, що покладе собі під двері килимок з обличчям Зеленського.
«Я ось що зроблю. Я собі килимок під дверима заведу. З обличчям найвпливовішого політика світу».
На перехрестях у великих містах з'явилися білборди єврея Коломойського з новою державною символікою. Нижня частина прапора, як зазвичай, символізує жовте пшеничне поле, а у верхню, блакитну частину, «бородата бабуся» замінила на зелений колір. Очікуємо, що скоро на кафедрі перед Бубочкой зникне державна символіка - ТРИЗУБ, а замість нього з'явиться іудейська зірка Давида і Менора. Прокуратура з цього приводу мовчить.
показати весь коментар
11.01.2021 21:56 Відповісти
Хорошие новости!!!)
В подмосковье грузовик въехал в колонну военных автобусов!!!
Сообщается о как минимум 4-х сдохших ихтамнетов!))))
показати весь коментар
11.01.2021 15:35 Відповісти
Проєкт "Без цензури": С@ки православні проти мови. Як адепти "русского мира" воюють проти всього українського - Цензор.НЕТ 2526
показати весь коментар
11.01.2021 15:37 Відповісти
Суки православные против языка...хто сказв сукі православные наоборот за язиг...
показати весь коментар
11.01.2021 15:42 Відповісти
Я помню, кто челом бил за украинское гражданство новинскому
показати весь коментар
11.01.2021 15:42 Відповісти
На Суми.уа банять за українську позицію! Як тільки проти української мови в"януть аргументи, одразу банять. а після бану українська думка видалється, і залишається "какая разніца".
показати весь коментар
11.01.2021 15:43 Відповісти
за то 73% проголосовали за Зеленского. за шута которому все по -ер. А бы своя рожа не треснула
показати весь коментар
11.01.2021 15:43 Відповісти
Я ні на що не натякаю і ні до чого не закликаю, але із ****** православними та снєжанами єгоровими треба боротися приблизно так само, як із олесем бузиною (до речі, щось його кілька років не видно, куди це він зник? 😁)
показати весь коментар
11.01.2021 15:44 Відповісти
І чому досі не зник су*а новинський, де наше сбу і дбр? Чому не вручають підозри ворожим агентам і диверсантам.
показати весь коментар
11.01.2021 16:08 Відповісти
ось бидло русскоє теж шпрахе не вивчило, але права качає! https://www.youtube.com/watch?v=fjqnSSFwtx4
показати весь коментар
11.01.2021 15:44 Відповісти
Проєкт "Без цензури": С@ки православні проти мови. Як адепти "русского мира" воюють проти всього українського - Цензор.НЕТ 5860
показати весь коментар
11.01.2021 15:47 Відповісти
Вся рашиська і малоросійська мерзота щоденно ,поливає брудом все українське і жодної реакції влади та навіть і так звані патріоти мовчать.
показати весь коментар
11.01.2021 15:52 Відповісти
И кто возглавляет ? Опять новинские срабиновичами !
показати весь коментар
11.01.2021 15:54 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009624405482&__cft__[0]=AZX9LoZjUCtlIgW9e_Kfx4DlL0b8-rRZwhrG3OOeaY9Jof9Wfe1R3wqQ4nXRikIvmqMPMKB-XSUlwZj61huAL8gBEzZPNqa6IK_uDdPaKg0S5_3-UFMSkXIa7HVbCn9QyCs&__tn__=-UC%2CP-R Костюк Олександр

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2691371647860289&id=100009624405482&__cft__[0]=AZX9LoZjUCtlIgW9e_Kfx4DlL0b8-rRZwhrG3OOeaY9Jof9Wfe1R3wqQ4nXRikIvmqMPMKB-XSUlwZj61huAL8gBEzZPNqa6IK_uDdPaKg0S5_3-UFMSkXIa7HVbCn9QyCs&__tn__=%2CO%2CP-R 21 год ·

Порошенко повинен піти. Безумовно.

Він заважає.
Один з небагатьох українських політиків, яких кремлю не вдалося ні купити, ні залякати, ні взяти на гачок, ні скомпрометувати.
Вдалося єдине - максимально оббрехати. Нахабно, внагляк. Із застосуванням всіх доступних медіа каналів, ручних ЗМІ, «журналістів», «експертів», «блогерів», «волонтьоров», «націоналістов».
Звичайно ж, він заважає.
Політик, який має:
- Політичну вагу, колосальний політичний досвід;
- Фінансову незалежність;
- Хорошу освіту, знання іноземних мов, високу загальну культуру;
- Колосальні знання та досвід в економіці, управлінні;
- Потужний дипломатичний досвід. Особисті зв'язки з провідними лідерами західного світу. Особисту дружбу з обраним президентом США;
- Політичну силу, яка базується на державницькій ідеології. Команду загартованих патріотів-державників;
- Підтримку мільйонів найбільш свідомих українців, справжніх громадян;
- Який на посту Президента продемонстрував силу волі, витримку, стійкість в надважких умовах, коли країна була над прірвою. В умовах агресії набагато сильнішого ворога, в умовах розвалу армії та економіки, владних інститутів зумів втримати ситуацію під контролем;
- Має величезну працездатність;
- Є справжнім українцем та патріотом;
- Має в активі: відроджену армію; вперше в історії України свою, українську національну церкву; підйом економіки; створені антикорупційні структури; системне викорінення корупції; контроль доходів та видатків чиновників; прозорість постачання газу в Україну; обмеження олігархів рамками закону; децентралізацію; розпочату судову реформу;
Ну звичайно ж, звичайно: к нєму очєнь многа вапросав. У наших експєртов, журналістов, націоналістов та актівістов. У нього ж великий антирейтинг. Створений, щоправда, тими самими експєртами, журналістами, націоналістами, антікорупціонєрамі та актівістами.
Ну візьміть Стерненка, чи Сєнцова- дивіться які крепкі патріоти! Як гучно кричать «Слава нації»! Кошулінського! Славіка Вакарчука (ой нєт, атставіть), Притулу - красівий, артіст, волонтьор! Яроша з вичищеним кулеметом! Та вибирайте любого! Лішьбинєпорошенко!
Тому що Порошенко дуже і дуже заважає.
Питання тільки - кому насправді?
показати весь коментар
11.01.2021 15:55 Відповісти
"Вдалося єдине - максимально оббрехати. Нахабно, внагляк. Із застосуванням всіх доступних медіа каналів, ручних ЗМІ, «журналістів», «експертів», «блогерів», «волонтьоров», «націоналістов» "
та розпочала ото все Жуля Капітельман ще у червні 2014 року коли програла Порошенке вибори - 12,5% проти 54%. вирішила поганим своїм язиком та горлом погавкать.
навіть Цензор підхватив - я памятаю.

Ригі сиділи тоді та мовчали, та потім підхватили - через піроку-рік.
показати весь коментар
11.01.2021 19:20 Відповісти
Вона почала ще 2004 -- го. Пригальмувала у Лук'янівці, а потім -- з новою силою. І дотепер...
показати весь коментар
12.01.2021 07:41 Відповісти
А з 1-го січня 2021 "Воля" додала пакет з каналів "TV 1000" з кацапсько-мовним контентом, який аж нічим за репертуаром не відрізняється від вже існуючих у "Волі" каналів...

Проєкт "Без цензури": С@ки православні проти мови. Як адепти "русского мира" воюють проти всього українського - Цензор.НЕТ 9746
показати весь коментар
11.01.2021 16:01 Відповісти
TV 1000 - це пакет телеканалів, що демонструють виключно художні фільми, найчастіше - голівудські. Жодної пропаганди там немає. Це не антиукраїнські Інтер і 112й, тому не шукайте проблеми там, де її немає.
показати весь коментар
11.01.2021 16:40 Відповісти
Я ту волю вже три роки як послав нахер і дуже задоволений.
показати весь коментар
12.01.2021 09:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=do0NV8uQy-U З Золотим Левиком на рукаві.
показати весь коментар
11.01.2021 16:03 Відповісти
Антін Мухарський ! Я не розумію вас , ким ви були коли кохали Єгорову Сніжану - за що і чому?
показати весь коментар
11.01.2021 16:18 Відповісти
"Кохайтеся чорнобриві,та не з москалями"... Хто про це думає,коли між ніг свербить? А потім проблеми в сім,ях,кому що рідніше, і чому вчити своїх дітей.
показати весь коментар
11.01.2021 16:24 Відповісти
"Найрозумніше, що колись було в голові Снєжани Єгорової - це члін Мухарського" (с)
показати весь коментар
11.01.2021 16:41 Відповісти
Прутень....
показати весь коментар
11.01.2021 17:43 Відповісти
Зі школи пам"ятаю - Член , двочлен , тричлен ... Що то є - "члін"?))
показати весь коментар
12.01.2021 17:41 Відповісти
Це азірівка
показати весь коментар
13.01.2021 05:29 Відповісти
Кохав чи помщався...
показати весь коментар
12.01.2021 07:21 Відповісти
Ж....и..докацапська свора!! Коли ж ви с..у..и згинете!
показати весь коментар
11.01.2021 16:24 Відповісти
Тому що продажний жид при владі
показати весь коментар
11.01.2021 16:26 Відповісти
Вже котрий рік всі без розбору кричать про 5 колону,про відкритих ворогів в парламенті і у владі взагалі.Так чому ж ніхто нічого з ними не робить? Що ж ми за країна така унікальна,де можливо те,що неможливо в жодній нормальній країні в світі?
показати весь коментар
11.01.2021 16:29 Відповісти
Да как эти евреи и суки порохы и зеленские протев УУРАИНЕ воюет ))) но МЫ УКРАИНЦЫ МАЙДАНЦЫ,АТОВЦЫ,ДОБРОВОЛЦЫ не боролис за власт.МЫ НЕ ЭТОТ РАЗ ПОДОЖДЕМ 2021 год .если ШО ДАЙДЕМ ДО кремля!! Потерпим
показати весь коментар
11.01.2021 16:43 Відповісти
Ще би я додала сюди Червоненка.
Він хоч і не православний, але **** ще та.
показати весь коментар
11.01.2021 16:51 Відповісти
а Бандаренка с Лукашихой и Портянкиным?
показати весь коментар
11.01.2021 19:14 Відповісти
Не можете ублюдки намазать на хлеб мову и армию?
Мажьте пи#арасы, повышение тарифов!
показати весь коментар
11.01.2021 17:02 Відповісти
16000 колабораціоністів, атеїстів, аноністів а у цілому жи2и весь час починаючи з 2016 року розпочали атаку на націоналістичний рух в Україні. Вони дійшти до того , що вступили у зрадливий зв"язок з москалями і таки опустили національний рух України нижче плінтуса і зайнявши цю нішу лозунгом про те що дадуть робітникам заводи, селянам село, фабрикантам фабрики, усім усе захопили владу.
Що можуть вони - ті що захопили владу на брехні.......правильно вихолощувати брехливі меседжі дозунгом "КАКАЯ РАЗНИЦА".......
"Какая разница на каком язике...." на собачачем, бичачем, кишачем ...... Але ж в Україні - -МОВА !!!!!!!!!!!
Мова це у першу чергу ознаки національності, кордону!!!!!!!!
показати весь коментар
11.01.2021 17:22 Відповісти
Скільки ще треба в Україні щоб знищити оту 5-у колону ворогів яким наша державна мова кісткою торчить у цих пройдисвітив-москалів.Де всі ті хто лаяв на Порошенко подівалися вони хотіли щоб в країні царював зеленський с тіми мерзотниками які ненавидять нашу Україну.
показати весь коментар
11.01.2021 17:40 Відповісти
Одне незрозуміло: чому попередня влада мирилася з тим, що перед носом, у столиці функціонує і розвивається, виховується, тренується, екіпірується і поповнюється щороку новими підлітками армія 5-ї колони -- "Національні дружини"? Я їхнього організатора-фундатора сергія коротких ніхто не чіпає. Цьому єдіноросу, засланому з раші 14-го року через рік і громадянство дали по рекомендації антона геращенко. Так написано у вікіпедії.
показати весь коментар
12.01.2021 07:11 Відповісти
Без українського Сталіна Україна зникне. Хоча вона і вже не Україна.
показати весь коментар
12.01.2021 09:41 Відповісти
Ну сталіна то вже занадто...Піночета було б достатньо.
показати весь коментар
12.01.2021 22:26 Відповісти
Де язык -там і сапог....життя показало....
показати весь коментар
11.01.2021 17:47 Відповісти
В тому то і суть, "боротьби" підкацапників за узкійязИк.
https://112.ua/sitemap/2020/2020-01-04 04.01.2020

"Путин готов вмешиваться во внутренние дела Украины самым радикальным образом для защиты русскоязычного населения, - французское СМИ"
показати весь коментар
11.01.2021 19:24 Відповісти
Як би цих сук православних «взять і отмєніть»…
показати весь коментар
11.01.2021 18:24 Відповісти
Це війна на знищення.
показати весь коментар
11.01.2021 19:03 Відповісти
Серед цих "бійців" за узкійязик, практично й немає тих узкіх. Самі манкурти- лакузи- пристосуванці. Фе. Гидота.
показати весь коментар
11.01.2021 19:18 Відповісти
прибалты в свое время выстояли - тоже были гонения, возмущения, кацапы дошли до ЕС и ООН. Был в Эстонии такой Коган (еврей), руководитель так называемого Интер-движения, поднимал движение за рус. язык второй государственный. Самого Когана уже нет, а Эст. язык в Эстонии есть!!! Но эстонцы, латыши выстояли, и доказали, что имеют право на свой родной язык малых народов. Теперь там без госязыка никуда. Правда они в ЕС и НАТО - это им и помогло.
показати весь коментар
11.01.2021 19:28 Відповісти
Проблема ?
Просто вносимо до вимог на громадянство України - вільне володіння українською мовою !

Та ...., можливо , обов"язково сусіспільні виступи урядовців та депутатів - на державній мові !
Інакше - автоматичне позбавлення громадянства і депорт (з конфіскацією активів - для урядовців та депутатів)
Пару людей під таке потраплять - і буде в Україні спокій та порядок
А купку воні у европейській пресі та судах , та велику купу гімна у москальських - легко переживем !
показати весь коментар
11.01.2021 19:55 Відповісти
Українці щоби вижити зобов"язані гуртуватись навколо своїх духовних цінностей: мови, культури , часописів, національної пам"яті.
А в нас хто аккомулює національну пам"ять і свідомість - жи2....
Хто впровадить українську культуру, освіту ........ зовсім не українці!
Хто це робить...резидент по приколу. На чиє замовлення ставить таких..3.14
Ось чому і виникають постійно питання мови, українського контенту, української історіографії....загрози втрати національної свідомості.
показати весь коментар
11.01.2021 20:11 Відповісти
або вороги України, такi зайди, як Новинський(Малхасян) та мiсцевi гниди будуть знищенi,
або вони знищать саму Україну...
показати весь коментар
11.01.2021 20:48 Відповісти
эти кроли шестёрки медведчука
показати весь коментар
11.01.2021 20:59 Відповісти
Кролики - це не лише погане дешеве хутро, а й два старі, тупі, жадібні й упороті ватана, які після гівняного кривого дзеркала так "окрівелі і окоселі", що нічого окрім блювоти не викликають!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
11.01.2021 21:30 Відповісти
А почему Новинский не разговаривает на церковнославянском за который он так жопу рвет?
показати весь коментар
11.01.2021 21:46 Відповісти
А я коли був маленький, то з мене в Росії насміхалися однолітки, що я українець. А один навіть спитав, а че ти сюда приєхал... Дітям було до 8 років. То нах нам тут маскальська?
показати весь коментар
11.01.2021 22:03 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
11.01.2021 23:10 Відповісти
TSN.ua очолив рейтинг новинних сайтів України.


Згідно з даними дослідницької компанії Gemius Audience, TSN.ua за результатами грудня 2020 року посів перше місце у рейтингу новинних сайтів України за кількістю унікальних користувачів і є беззаперечним лідером за середньомісячним показником унікальних користувачів 2020 року.
показати весь коментар
11.01.2021 23:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NPn8dV9vACk
показати весь коментар
12.01.2021 00:29 Відповісти
у-у-у-у-у-у... уШЧємлєнієееее.....
діскрімінаціяяаааа-а-а-а--а-а-а.....

поки Україна не почне вбивати сраних кацапів на території мордора за "язик" (як кончені москалі вбивають сьогодні за мову на українській землі), до тих пір важко буде Україні жити з таким сусідом-чекістом.
показати весь коментар
12.01.2021 07:05 Відповісти
Перестать платить всем этим второсортным кролям и егоровым и сразу сдуется всё их скрепное негодование.
показати весь коментар
12.01.2021 07:37 Відповісти
новинский-раскольниик, егорова-заглотка, уроды кролики - очень часто их морды лиц начали мелькать в брехунце... но выход есть - полностью закрыть все существующие каналы, чтобы морд смердячих не показывали...
показати весь коментар
12.01.2021 08:30 Відповісти
это вопрос с СБУ, но им похоже что похрен
показати весь коментар
12.01.2021 14:37 Відповісти
Податок на рузьгомовні заклади?! Невеликий, але обов'язковий, хочеш пачєлавєчєскі --- будь ласочка, плати. В пенсійний фонд, на молочко тім же пенсам з спецефічною будовою щелепи. Валіза ,вокзал ,Московія.
показати весь коментар
12.01.2021 11:54 Відповісти
 
 