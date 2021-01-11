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Близько 170 народних депутатів голосують в інтересах олігархів Коломойського та Ахметова, - ЗМІ. ВIДЕО

У діючій Верховній Раді близько 170 народних депутатів регулярно голосують в інтересах олігархів Ігоря Коломойського і Ріната Ахметова.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Проаналізувавши дії народних обранців журналісти прийшли до висновку, що близько 70 народних депутатів допомагають Коломойському, а ще близько 100 голосують в інтересах Ахметова.

"Допомога" депутатів олігархам полягає в таких діях:

  • написання вигідних олігархам законопроєктів;
  • голосування за вигідні законопроєкти;
  • провалювання невигідних голосувань;
  • подача поправок до законів;
  • внесення подань до Конституційного суду, позови в суди;
  • заяви в правоохоронні органи;
  • участь у парламентських слідчих комісіях;

Журналісти вивчили такі голосування як непризначення колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, законопроєкт про інвестнянь, інформаційну кампанію проти експрем'єра Олексія Гончарука, подання до КСУ та інші.

Читайте також: Загальна кількість "загону Коломойського" в Раді - приблизно 65 осіб, - "слуга народу" Чернєв

На думку Bihus.Info, Коломойському допомагають депутати групи "За майбутнє", яку очолює Ігор Палиця, в яку входять деякі обранці минулих скликань, позафракційні і виключені зі "Слуги народу". Також у "команду" Коломойського журналісти зараховують депутатів "Слуги народу", які прийшли в парламент з бізнес-структур Коломойського, зокрема телеканалу "1+1".

Під контролем Ахметова, за даними журналістів, від початку роботи нового скликання були лише 7 депутатів, які потрапили в Раду через мажоритарні округи, але вже зараз їхня кількість зросла майже до сотні - близько 50 осіб стабільно і ще стільки ж під час потрібних олігархові голосувань. В основному за рахунок "слуг народу" (близько 40 депутатів) і фракції "Батьківщина".

Читайте також: Бізнесмен Павлюк "курирує" "слуг народу" і приймає людей Ахметова, - Bihus.info. ВIДЕО

Автор: 

Ахметов Рінат (2360) ВР (15051) депутат (1782) Коломойський Ігор (3126)


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Топ коментарі
+42
Порошенко та ЄС як були за Україну так і будуть.
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11.01.2021 23:33 Відповісти
+36
Ой, а вот это - прямо МЯКОТКА! СОЧНАЯ! ЗЕбилам ОЧЕНЬ "понравится")))

"Слуги народа" подали законопроект (№3613), предусматривающий следующие виды наказания за задолженность по коммуналке, если она висит от 3-х месяцев:
- возможность отъема жилья;
- списание до 50% зарплаты, пришедшей на банковскую карту;
- запрет вождения автомобиля, право полиции забрать водительские права;
- запрет выезда за границу

"При наличии значительного объема задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги, нарушаются права тех потребителей, которые платили эти услуги своевременно и в полном объеме, поскольку из-за недобросовестных потребителей они не могут рассчитывать на качественные услуги и бесперебойное их предоставления."

Мы вам затянем петлю на шее, а веревка будет щекотать и тех, кто исправно платит. И в некачественном газе или перебоях с электрикой, будет виноват тот бедняга, который отдал зарплату за газ, и все-равно не хватило.
Довыбирались?
Е.Кудренко
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11.01.2021 23:32 Відповісти
+34
Около 170 народных депутатов голосуют в интересах олигархов Коломойского и Ахметова, - СМИ - Цензор.НЕТ 6002
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11.01.2021 23:39 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Ой, а вот это - прямо МЯКОТКА! СОЧНАЯ! ЗЕбилам ОЧЕНЬ "понравится")))

"Слуги народа" подали законопроект (№3613), предусматривающий следующие виды наказания за задолженность по коммуналке, если она висит от 3-х месяцев:
- возможность отъема жилья;
- списание до 50% зарплаты, пришедшей на банковскую карту;
- запрет вождения автомобиля, право полиции забрать водительские права;
- запрет выезда за границу

"При наличии значительного объема задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги, нарушаются права тех потребителей, которые платили эти услуги своевременно и в полном объеме, поскольку из-за недобросовестных потребителей они не могут рассчитывать на качественные услуги и бесперебойное их предоставления."

Мы вам затянем петлю на шее, а веревка будет щекотать и тех, кто исправно платит. И в некачественном газе или перебоях с электрикой, будет виноват тот бедняга, который отдал зарплату за газ, и все-равно не хватило.
Довыбирались?
Е.Кудренко
показати весь коментар
11.01.2021 23:32 Відповісти
Около 170 народных депутатов голосуют в интересах олигархов Коломойского и Ахметова, - СМИ - Цензор.НЕТ 6002
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11.01.2021 23:39 Відповісти
Цілком очікуваний альянс СН з повією"Матьківщиною" !!!)))
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11.01.2021 23:42 Відповісти
Дякую,хто мене з спама витягнув!! Задовбали ці Бютоголові ,в них один аргумент -спам ,на щось розумне в них мізків не вистачає !!!))
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12.01.2021 00:02 Відповісти
Да, хочу услышать на ветке хоть одного урода - Юля класна баба.
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12.01.2021 08:09 Відповісти
В 60 т -баба ягодка опять.......и не спорь....
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12.01.2021 09:15 Відповісти
Так це і є та сама розовая мєчта зебілов! Нарешті таки починають дєлать їх разом. 😁
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11.01.2021 23:47 Відповісти
брихня
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12.01.2021 00:28 Відповісти
Порошенко та ЄС як були за Україну так і будуть.
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11.01.2021 23:33 Відповісти
ЄС це єдина партія з визначеною політичною орієнтацією-правоцентристська,решта нібито політичних партій ,це клюби за інтересом !!)))
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11.01.2021 23:48 Відповісти
Можно посмотреть список партий, в которые вступал порошенко?
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12.01.2021 11:14 Відповісти
"Кто же знал, что власть так испортит хорошего человека" - зеизбератели о "хорошем человеке".
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11.01.2021 23:37 Відповісти
"А бил лі мальчік?" 😁 "Спортити" можна нецілованого пацана у борделі. І то лише у випадку його добровільної згоди.
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12.01.2021 00:00 Відповісти
Неужели?
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11.01.2021 23:37 Відповісти
Все законы делаются во благо не народу, а олигархам! Революция назрела!!! Пора перезагружать! Ждать - это тратить свое человеческое время, которое ограничено смертью!
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11.01.2021 23:37 Відповісти
Шо, опять?
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11.01.2021 23:40 Відповісти
Давай, починай! А ми подивимось, як ви будете смєтать.
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11.01.2021 23:41 Відповісти
Сметуни недороблені !!))
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11.01.2021 23:43 Відповісти
нужно организовать, через сети народ, а выйдя должна организоваться кретическая масса людей, которая не будет чувствовать в толпе никакой ответственности и этой массой можно уничтожать все и вся и никому после ничего не будет! А те, кто возьмет ответственность и возглавит массу, тот станет управлять государством и этот человек должен работать на благо народу, ради того, чтобы государство, которым управляет процветало. А революция предыдущая не была доведена до конца и олигархи должны были умереть!
https://censor.net/ru/comments/locate/3241183/0192148a-60fe-7164-8b60-a2d07d7e0ddf
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11.01.2021 23:49 Відповісти
"Кретическая масса" - по всем признакам она уже имеет место быть, и апогеем ее существования стал конец апреля 2019-го... 😁
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11.01.2021 23:53 Відповісти
"Кретическая"це від слова -кретин ???)))
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11.01.2021 23:56 Відповісти
Процитував топіка. Він мабуть мав на увазі дещо інше, але... Був такий дядько Фрейд😁
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11.01.2021 23:59 Відповісти
Крестническая... кумовья ведмідьчука
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12.01.2021 08:03 Відповісти
Ліварюціанєр,від тебе лаптями тхне...
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11.01.2021 23:53 Відповісти
От шо ви за нарід то такий? Ви собі клоуна вибрали мабуть же з надією що всьо буде халява!?
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11.01.2021 23:42 Відповісти
Їх обрав мудрий нарід.
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11.01.2021 23:41 Відповісти
. В основном за счет "слуг народа" (около 40 депутатов) и фракции "Батьківщина".Источник: https://censor.net/ru/v3241183
Бедный сулима 😏
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11.01.2021 23:41 Відповісти
Знов впаде в прострацію !!! Його щось сьогодня не видко,а така тема по бабіжЮльке була !!)))
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11.01.2021 23:45 Відповісти
Мабуть бухає з горя , це як зе дебілами , Юлька обіцяла і на#бала в черговий раз
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11.01.2021 23:49 Відповісти
Ця бютоголова бидлота вже почала спамити ,потвори недолугі !!!)))
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11.01.2021 23:52 Відповісти
Олигархическая система власти считается одной из худших, потому что Олигархи по своим свойствам жадно обогащаются в ущерб всему государству, то бишь в ущерб всему народу, который и составляет государство. Революция нужна и уже на этот раз жесткая и нужно довести ее до конца олигархов!!! в противном случае не прекратятся мучения - государства - народа то бишь. Олигархам должен быть положен конец и самым жестким способом!!!
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11.01.2021 23:43 Відповісти
Ти випадково не сестра Ігоря L?
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11.01.2021 23:49 Відповісти
Близнятко!!)))
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11.01.2021 23:53 Відповісти
Сіамські 🙂
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12.01.2021 00:05 Відповісти
Давай сметут, вперед!
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11.01.2021 23:51 Відповісти
не могу понять, чьи вы боты зели или кремля или пороха. хотя в вас нет разницы. все мусор, как и ваши хозяева!
https://censor.net/ru/comments/locate/3241183/0192148a-6100-72a6-a0dc-9e0fa4efa7f2
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11.01.2021 23:53 Відповісти
Ми україноботи,чув про таких !!!)))
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11.01.2021 23:54 Відповісти
Маня, ми Україно- Порохоботи.
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11.01.2021 23:56 Відповісти
Кацап детектед.
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12.01.2021 08:08 Відповісти
Это бизнес, ничего личного, прибыли в нем за счет избирателей.
В принципе...таких депутатов отзывать надо...но пока не у нас, не доросли...
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11.01.2021 23:48 Відповісти
Тех 30 тыс. грн зарплаты, которые они получают им даже на пиво не хватает, куда же ещё "крестьянам" податься, как не на олигархов "батрачить". "Мама любит скорость" знаете ли.
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11.01.2021 23:49 Відповісти
ой ну хто б сомневался..... об этом давно было известно грязнее и тупее выборов я еще не видел....73% долбоклювы вперёд!!!
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11.01.2021 23:56 Відповісти
Нашли тоже новость... Америку открыли...
Да не только депутаты. Целый премьер - министр Украины является официальным ставленником Ахметова и работает исключительно на него.
Абсолютно все знают, что Шмыгаль это шестёрка Ахметова, работал на него управляющим на сворованном Ахметовым у государства энергетическом предприятии Бурштынской ДРЭС.
И Шмыгаль этого даже не скрывает, что работал и будет работать исключительно в интересах своего хозяина - олигарха бандюка Ахметова а не на народ Украины.
И все щасливы, всех это устраивает.
отсюда и постановы уряду про подняте цен на электричество, итд... Это всё именно в интересах только одного Ахметова.
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11.01.2021 23:56 Відповісти
МОЖЕТ ВРЕМЯ ПРИШЛО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОЛИГАРХОВ
К примеру ( под вопросом) национализировать все их предприятия?
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11.01.2021 23:58 Відповісти
Приватизацию предприятий объявить незаконной как афёру и вымогательство под давлением.
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12.01.2021 08:10 Відповісти
это называется олигархический капитализм. страной управляют бандит и аферист.
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11.01.2021 23:59 Відповісти
Тимашенчиха билась ка рыба об лед - видит нихера у нее с этим лохторатом не выходит и не выйдет. Да и решила - лучше синица с чемоданом бабла в руках чем журавль в небе над Довбасом.
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12.01.2021 00:00 Відповісти
Держава проти Народу!
Держава-олігархічна!
Олігархам пофік Народ Неньки!
Раби всіх націй однакові!
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12.01.2021 00:00 Відповісти
І лиш Зеленський всіх спасе!
Прожене ЕМВЕЕФ!
Знизить тарифи!
Підвищить в рази зарплати!
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12.01.2021 00:04 Відповісти
Короче,покінчить з бідністю нанівець !!!)))
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12.01.2021 00:07 Відповісти
... або стане на лижі. 😁
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12.01.2021 00:08 Відповісти
"Стою на асфальте я,в лижи обутий......бонутий !" !!!))))
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12.01.2021 00:12 Відповісти
Дайте ему ще трохи часу...
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12.01.2021 00:07 Відповісти
Жиддя по Новому-пережили..не всі..
Жиддя без бідності-теж, але вже не всі..
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12.01.2021 00:16 Відповісти
Подумаешь, какие-то депутаты... я знаю целого *********** на подхвате у каломоя....
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12.01.2021 00:01 Відповісти
Я теж-Фірташа, Каломоя та Ахметки, Сивочолого і інших аллігаторів...))
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12.01.2021 00:20 Відповісти
Подумаешь, какие-то депутаты... я знаю целого *********** на подхвате у каломоя и ахметки...
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12.01.2021 00:02 Відповісти
Они люди богатые могут себе позволить карманного преЗедента.
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12.01.2021 00:21 Відповісти
Закон про розпродаж землі теж прийнятий в інтересах олігархів. А хто голосував за нього?
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12.01.2021 00:14 Відповісти
А мусив бути референдум!
А галасувала монабільшість+Пес..
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12.01.2021 00:34 Відповісти
Референдум вже був, у 1654 та у 1917 роках. Жріте. Практічески всьо босое крестьянство було за Расеющьку и комуняк, а на одного працьовитого с землею і худобою, який чинив спротив, було по 8 стукачів-односельчан. То ж то, шо вібувається зараз, це наслідки вже минулихїукраїнських референдумів - а лохторат той же шо й 100 й 350 років тому, він не порозумнішав ні на йоту! Тому не кажіть за рехферендуми-вассаєдинения, вони не для дурнів і телепнів, які продали Україну в кацапське рабство ще 350 років тому!Вони будуть волати шо хочуть знову кацапського кнута і запрєт на прадажу землі і запрет на частную собственность і запрет на багатих і розумних.
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12.01.2021 08:22 Відповісти
конец эпохи договорняков и агехархов, ага )
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12.01.2021 00:19 Відповісти
А де живуть ці пани лиходії, може пора навідатися всім миром.
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12.01.2021 00:19 Відповісти
Не ну с овощем же получилось, надо продолжать дальше конструктивно работать народу по изгнанию бесов.
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12.01.2021 00:24 Відповісти
Ну голосуют. Ну и шо? А Шо? Ахметов друг всех обездоленных! Он хочет шобы все стали бохатыми! Между прочим на заводах товарища Ахметова всегда есть работа даже в локдаун.
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12.01.2021 00:26 Відповісти
На металургійних підприємствах безперервне виробництво. Працюють в 3 зміни.
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12.01.2021 00:31 Відповісти
Товарищ Ахметов руководит не только металлургическими заводами.
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12.01.2021 08:34 Відповісти
😂
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12.01.2021 00:31 Відповісти
Саме "чудо" буде через декілька місяців після іннагурації преза США...
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12.01.2021 00:30 Відповісти
Близько 170 народних депутатів голосують в інтересах олігархів Коломойського та Ахметова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9171
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12.01.2021 01:01 Відповісти
Звичайно, що депутани голосують за олігархів, це ж їхня робота, вони за це багато грошей отримують та роблять своїх годувальників ще багатшими.
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12.01.2021 01:18 Відповісти
Вы обратили внимание, что МОЗ не успел заказать вакцину?

Видимо они тайно договорились с россиянами. Это жесть !
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12.01.2021 01:20 Відповісти
Все логічно: хто українців вбиває, той їх і «лікує». Мертвечук кістьми ляже, щоб наша прокацапська влада закупила їхній «спутнік».
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12.01.2021 02:10 Відповісти
Под контролем Ахметова, по данным журналистов около 50 человек стабильно и еще столько же во время нужных олигарху голосований. В основном за счет "слуг народа" (около 40 депутатов) и фракции "Батьківщина".

Юля - борец с олигархами. Ага. Особенно с Ахметовым.
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12.01.2021 01:27 Відповісти
Підла брехня. Насправді таких депутатів - як мінімум у 2 рази більше.
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12.01.2021 01:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=trtSGW4vz8A&feature=emb_logo Bihus.Info - це та структура через яку московська гебня розганяла інформаційну спецоперацію "Свинарчуки" і приводила до влади таких осіб?
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12.01.2021 01:58 Відповісти
Будь яка влада в Україні була є і буде антинародною. Таке законодавство. Демократією тут навіть не пахне. Зовсім. Демократія це перш за все мажоритарна система виборів яка має бути 1) пропорційною до етнічного складу населення (всі національності голосують тільки за своїх представників) - має бути встановлена квота для нацменшин (наприклад в Ізраїлі з 112 місць в Кнесеті 11 місць займають пропорційно до складу населення представники нацменшин); 2) депутатом може бути лише та особа яка безпосередньо представляє інтереси своїх виборців і яка останні десять років проживає і працює в тому місці в якому за нього голосують; 3) виборці мають невід'ємне право в будь який момент відкликати свого представника з будь якої причини (корупція, ухиляння від обовязків депутата (прогули, втрата звязку з населенням, пасивність в захисті інтересів виборців)) делегування своїх обов'язків іншому депутату (кнопкодавство), скоєння злочину і навіть підозра в скоєнні злочину. Враховуючи надзвичайно низький освітній та інтелектуальний рівень депутатів їх кількість має бути скорочена до 150-160 осіб з обов'язковим складання тестів (IQ, українська, англійська, психічне здоровя, здатність до навчання) а вік кандидатів має бути обмеженим таким чином щоб момент закінчення каденції не перевищував досягнення пенсійного віку - 65 років. Будь яка судимість за кримінальними статтями повинна назавжди закривати шлях в політику. Ми скаржимось що в нашому парламенті лайно, але чи може бути інакше якщо за партійними списками громадяни фактично голосують за лідера партії а вже він чисто корупційним шляхом формує "свій" "список" і окрім олігархічного отримує на додачу ще й фінансування з держбюджету на функціонування партії. Хто голосував за Єрмака, Богдана, Шефірів, Шмігаля особисто? Як так сталось що в першій сотні "Слуг" 76 жидів, 14 кацапів, 1 етнічний трансвестит Арахамія та лише 9 українців? І Ви дивуєтесь що Вас грабують? Ну як же так можна? Можна і потрібно! Бо поки Ви лохи Вами будуть правити "Янелохи".
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12.01.2021 02:46 Відповісти
А про Пинчука скромно забыли. Ну как же можно поставить в тот же ряд соросятина, который не кукловод, а борец с коррупцией, который еще Кучму принуждал бороться с коррупцией.
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12.01.2021 05:32 Відповісти
Обратите внимание на фото Ахметова в профиль!!! На кого он похож угадайте с трёх раз.
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12.01.2021 06:10 Відповісти
А Пеця олігарх чи ні?
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12.01.2021 06:59 Відповісти
Нет! Его $миллиард$ кошерный. И 27 его депутатов голосуют не в его интересах. Не знать об этом могут только агенты крэмля!
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12.01.2021 07:20 Відповісти
Ясно. Пеця - хороший олігарх. )
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12.01.2021 07:24 Відповісти
Слуги народа, їжте .
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12.01.2021 07:01 Відповісти
170? Шось мало.
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12.01.2021 07:31 Відповісти
Секрет полишинеля)
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12.01.2021 08:21 Відповісти
70 народных депутатов помогают Коломойскому, а еще около 100 голосуют в интересах Ахметова. /Но Ахметов умнее: в политику не лезет и сдаться Путину не требует. Поэтому Украиной правит гражданин Израиля, военного союзника Путина, Коломойский с своим кодланом.
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12.01.2021 08:31 Відповісти
Близько 170 народних депутатів голосують в інтересах олігархів Коломойського та Ахметова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5133
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12.01.2021 08:43 Відповісти
А что в парламенте есть хоть один депутат голосующий не в интересах олигархов? Чушь. Не за это им Беня черный кэш отстегивает ежемесячно.
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12.01.2021 09:11 Відповісти
а в чем новость? все 450 так называемых депутатов в парламенте голосуют в пользу того или иного олигарха. все до единого, без какого-либо исключения.
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12.01.2021 09:57 Відповісти
 
 