Близько 170 народних депутатів голосують в інтересах олігархів Коломойського та Ахметова, - ЗМІ. ВIДЕО

У діючій Верховній Раді близько 170 народних депутатів регулярно голосують в інтересах олігархів Ігоря Коломойського і Ріната Ахметова.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Проаналізувавши дії народних обранців журналісти прийшли до висновку, що близько 70 народних депутатів допомагають Коломойському, а ще близько 100 голосують в інтересах Ахметова.

"Допомога" депутатів олігархам полягає в таких діях:

написання вигідних олігархам законопроєктів;

голосування за вигідні законопроєкти;

провалювання невигідних голосувань;

подача поправок до законів;

внесення подань до Конституційного суду, позови в суди;

заяви в правоохоронні органи;

участь у парламентських слідчих комісіях;

Журналісти вивчили такі голосування як непризначення колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, законопроєкт про інвестнянь, інформаційну кампанію проти експрем'єра Олексія Гончарука, подання до КСУ та інші.

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На думку Bihus.Info, Коломойському допомагають депутати групи "За майбутнє", яку очолює Ігор Палиця, в яку входять деякі обранці минулих скликань, позафракційні і виключені зі "Слуги народу". Також у "команду" Коломойського журналісти зараховують депутатів "Слуги народу", які прийшли в парламент з бізнес-структур Коломойського, зокрема телеканалу "1+1".

Під контролем Ахметова, за даними журналістів, від початку роботи нового скликання були лише 7 депутатів, які потрапили в Раду через мажоритарні округи, але вже зараз їхня кількість зросла майже до сотні - близько 50 осіб стабільно і ще стільки ж під час потрібних олігархові голосувань. В основному за рахунок "слуг народу" (близько 40 депутатів) і фракції "Батьківщина".

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