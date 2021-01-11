Близько 170 народних депутатів голосують в інтересах олігархів Коломойського та Ахметова, - ЗМІ. ВIДЕО
У діючій Верховній Раді близько 170 народних депутатів регулярно голосують в інтересах олігархів Ігоря Коломойського і Ріната Ахметова.
Про це йдеться в журналістському розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.
Проаналізувавши дії народних обранців журналісти прийшли до висновку, що близько 70 народних депутатів допомагають Коломойському, а ще близько 100 голосують в інтересах Ахметова.
"Допомога" депутатів олігархам полягає в таких діях:
- написання вигідних олігархам законопроєктів;
- голосування за вигідні законопроєкти;
- провалювання невигідних голосувань;
- подача поправок до законів;
- внесення подань до Конституційного суду, позови в суди;
- заяви в правоохоронні органи;
- участь у парламентських слідчих комісіях;
Журналісти вивчили такі голосування як непризначення колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, законопроєкт про інвестнянь, інформаційну кампанію проти експрем'єра Олексія Гончарука, подання до КСУ та інші.
На думку Bihus.Info, Коломойському допомагають депутати групи "За майбутнє", яку очолює Ігор Палиця, в яку входять деякі обранці минулих скликань, позафракційні і виключені зі "Слуги народу". Також у "команду" Коломойського журналісти зараховують депутатів "Слуги народу", які прийшли в парламент з бізнес-структур Коломойського, зокрема телеканалу "1+1".
Під контролем Ахметова, за даними журналістів, від початку роботи нового скликання були лише 7 депутатів, які потрапили в Раду через мажоритарні округи, але вже зараз їхня кількість зросла майже до сотні - близько 50 осіб стабільно і ще стільки ж під час потрібних олігархові голосувань. В основному за рахунок "слуг народу" (близько 40 депутатів) і фракції "Батьківщина".
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"Слуги народа" подали законопроект (№3613), предусматривающий следующие виды наказания за задолженность по коммуналке, если она висит от 3-х месяцев:
- возможность отъема жилья;
- списание до 50% зарплаты, пришедшей на банковскую карту;
- запрет вождения автомобиля, право полиции забрать водительские права;
- запрет выезда за границу
"При наличии значительного объема задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги, нарушаются права тех потребителей, которые платили эти услуги своевременно и в полном объеме, поскольку из-за недобросовестных потребителей они не могут рассчитывать на качественные услуги и бесперебойное их предоставления."
Мы вам затянем петлю на шее, а веревка будет щекотать и тех, кто исправно платит. И в некачественном газе или перебоях с электрикой, будет виноват тот бедняга, который отдал зарплату за газ, и все-равно не хватило.
Довыбирались?
Е.Кудренко
https://censor.net/ru/comments/locate/3241183/0192148a-60fe-7164-8b60-a2d07d7e0ddf
Бедный сулима 😏
https://censor.net/ru/comments/locate/3241183/0192148a-6100-72a6-a0dc-9e0fa4efa7f2
В принципе...таких депутатов отзывать надо...но пока не у нас, не доросли...
Да не только депутаты. Целый премьер - министр Украины является официальным ставленником Ахметова и работает исключительно на него.
Абсолютно все знают, что Шмыгаль это шестёрка Ахметова, работал на него управляющим на сворованном Ахметовым у государства энергетическом предприятии Бурштынской ДРЭС.
И Шмыгаль этого даже не скрывает, что работал и будет работать исключительно в интересах своего хозяина - олигарха бандюка Ахметова а не на народ Украины.
И все щасливы, всех это устраивает.
отсюда и постановы уряду про подняте цен на электричество, итд... Это всё именно в интересах только одного Ахметова.
К примеру ( под вопросом) национализировать все их предприятия?
Держава-олігархічна!
Олігархам пофік Народ Неньки!
Раби всіх націй однакові!
Прожене ЕМВЕЕФ!
Знизить тарифи!
Підвищить в рази зарплати!
Жиддя без бідності-теж, але вже не всі..
А галасувала монабільшість+Пес..
Видимо они тайно договорились с россиянами. Это жесть !
Юля - борец с олигархами. Ага. Особенно с Ахметовым.