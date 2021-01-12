УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9829 відвідувачів онлайн
Новини Відео
3 267 8

Поліція розслідує вибух на території дитячого садочка у Вінниці за статтею про незаконне поводження зі зброєю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За фактом вибуху саморобної петарди в дитячому садочку поліція Вінницької області відкрила кримінальне провадження.

Відомості про подію, що сталася 11 січня в дитячому садочку, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами), уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НПУ.

"Станом на 18:00 встановлено, що у результаті вибуху ймовірно саморобної петарди у трьох дітей пошкоджено верхній одяг. На місці події лікарі швидкої медичної допомоги оглянули дітей, у двох з них виявили незначні почервоніння на шкірі. Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події та причетних до неї осіб", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух у вінницькому дитсадку: пристрій, який вибухнув у руках дитини, був схожий на м'яч

Поліція розслідує вибух на території дитячого садочка у Вінниці за статтею про незаконне поводження зі зброєю 01
Поліція розслідує вибух на території дитячого садочка у Вінниці за статтею про незаконне поводження зі зброєю 02
Поліція розслідує вибух на території дитячого садочка у Вінниці за статтею про незаконне поводження зі зброєю 03

Нагадаємо, 11 січня у Вінниці на території дитячого садочка вибухнув невідомий пристрій. Директор департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко пізніше повідомила, що чотири дні в закладі нікого не було.

Автор: 

вибух (4527) Вінниця (627) дитячий садок (365) Нацполіція (15292)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а у кого оборот то у деток???? пишут так все меняется по смыслу местами.... а где любимая статья хулиганство или покушение на убийство средней(тяжкой степени телесных повреждений) ой был бы внучок какого то служивого подонка из Слуг терроризм был бы не меньше а так ну подумаешь какие то чуждые дети...
показати весь коментар
12.01.2021 00:18 Відповісти
Та то фігня, у вихідні, коли немає дітей і персоналу, на територіях садочків збирається всяка шваль - малолєткі ламають качелькі і щось підпалюють, алкаші бухають а наркоші колються по павільйонах, також на перепих залазить озабоченная молодеж. В огорожах повно дірок, огорожі чисто умовні, таки саме в школах. Тут питання до управлінь освіти чи власників тих садочків.
Писано і переписано про масу випадків викрадення дітей, і псевдо викрадень конфліктуючими батьками. А ще купа іншої звиздобратії там лазить - всякі торгові агенти, бродячі артисти, чи просто скорочують шлях через територію садка. Сторожами там інваліди або алкаші з сусідніх будинків.
Полиция расследует взрыв на территории детского сада в Виннице по статье о незаконном обращении с оружием - Цензор.НЕТ 9076 Полиция расследует взрыв на территории детского сада в Виннице по статье о незаконном обращении с оружием - Цензор.НЕТ 6262
Полиция расследует взрыв на территории детского сада в Виннице по статье о незаконном обращении с оружием - Цензор.НЕТ 2618
показати весь коментар
12.01.2021 08:28 Відповісти
Так виглядають дит.садочки в проклятих капіталістів
Поліція розслідує вибух на території дитячого садочка у Вінниці за статтею про незаконне поводження зі зброєю - Цензор.НЕТ 8638 Поліція розслідує вибух на території дитячого садочка у Вінниці за статтею про незаконне поводження зі зброєю - Цензор.НЕТ 8629Поліція розслідує вибух на території дитячого садочка у Вінниці за статтею про незаконне поводження зі зброєю - Цензор.НЕТ 9748Поліція розслідує вибух на території дитячого садочка у Вінниці за статтею про незаконне поводження зі зброєю - Цензор.НЕТ 3573
показати весь коментар
12.01.2021 08:57 Відповісти
вчора писав. що то була "бомбочка" з суріку. Все більше фактів говорить про цю версію.
показати весь коментар
12.01.2021 09:23 Відповісти
еще б танки выслали и вертолеты..)
показати весь коментар
12.01.2021 11:08 Відповісти
там даже забора немае
показати весь коментар
12.01.2021 11:10 Відповісти
 
 