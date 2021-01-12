Поліція розслідує вибух на території дитячого садочка у Вінниці за статтею про незаконне поводження зі зброєю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
За фактом вибуху саморобної петарди в дитячому садочку поліція Вінницької області відкрила кримінальне провадження.
Відомості про подію, що сталася 11 січня в дитячому садочку, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами), уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НПУ.
"Станом на 18:00 встановлено, що у результаті вибуху ймовірно саморобної петарди у трьох дітей пошкоджено верхній одяг. На місці події лікарі швидкої медичної допомоги оглянули дітей, у двох з них виявили незначні почервоніння на шкірі. Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події та причетних до неї осіб", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, 11 січня у Вінниці на території дитячого садочка вибухнув невідомий пристрій. Директор департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко пізніше повідомила, що чотири дні в закладі нікого не було.
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Писано і переписано про масу випадків викрадення дітей, і псевдо викрадень конфліктуючими батьками. А ще купа іншої звиздобратії там лазить - всякі торгові агенти, бродячі артисти, чи просто скорочують шлях через територію садка. Сторожами там інваліди або алкаші з сусідніх будинків.