Поліція розслідує вибух на території дитячого садочка у Вінниці за статтею про незаконне поводження зі зброєю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За фактом вибуху саморобної петарди в дитячому садочку поліція Вінницької області відкрила кримінальне провадження.

Відомості про подію, що сталася 11 січня в дитячому садочку, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами), уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НПУ.

"Станом на 18:00 встановлено, що у результаті вибуху ймовірно саморобної петарди у трьох дітей пошкоджено верхній одяг. На місці події лікарі швидкої медичної допомоги оглянули дітей, у двох з них виявили незначні почервоніння на шкірі. Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події та причетних до неї осіб", - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, 11 січня у Вінниці на території дитячого садочка вибухнув невідомий пристрій. Директор департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко пізніше повідомила, що чотири дні в закладі нікого не було.