Окупанти не пропускають через Керченський міст кримських татар, які їдуть на суд у справі Хізб ут-Тахрір у Ростов. ВIДЕО

На Керченському мосту російські правоохоронці зупинили і не пропускають майже 100 кримських татар, які їхали підтримати співвітчизників під час завтрашнього оголошення вироку у справі Білогірської групи Хізб ут-Тахрір.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ґрати.

Затримали вже 4 мікроавтобуси та понад 20 автомобілів.

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Нагадуємо, 11 січня в Ростові-на-Дону (РФ) відкрилося заключне засідання суду над громадянами України Енвером і Різою Омеровими, а також Айдером Джаппаровим. Прокурори попросили для них великі терміни ув'язнення: 59-річному Енверу Омерову - 19 років у колонії суворого режиму, його синові Різі - 13 років, Джаппарову - 18 років.

Усі троє - мешканці Білогірського району Криму, яких було затримано 10 червня 2019 р. Їх звинувачують у "здійсненні терористичної діяльності" та участі в діяльності ісламської організації Хізб ут-Тахрір.