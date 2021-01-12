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Окупанти не пропускають через Керченський міст кримських татар, які їдуть на суд у справі Хізб ут-Тахрір у Ростов. ВIДЕО

На Керченському мосту російські правоохоронці зупинили і не пропускають майже 100 кримських татар, які їхали підтримати співвітчизників під час завтрашнього оголошення вироку у справі Білогірської групи Хізб ут-Тахрір.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ґрати.

Затримали вже 4 мікроавтобуси та понад 20 автомобілів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські слідчі не зазначили, що фігуранти кримської "справи Хізб ут-Тахрір", - громадяни України, - адвокат Семедляєв

Нагадуємо, 11 січня в Ростові-на-Дону (РФ) відкрилося заключне засідання суду над громадянами України Енвером і Різою Омеровими, а також Айдером Джаппаровим. Прокурори попросили для них великі терміни ув'язнення: 59-річному Енверу Омерову - 19 років у колонії суворого режиму, його синові Різі - 13 років, Джаппарову - 18 років.

Усі троє - мешканці Білогірського району Криму, яких було затримано 10 червня 2019 р. Їх звинувачують у "здійсненні терористичної діяльності" та участі в діяльності ісламської організації Хізб ут-Тахрір.

Автор: 

Крим (14192) кримські татари (2005) Хізб ут-Тахрір (104)


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А вы вообще что ожидали от окупантов? Сказал бы ты так где то лет 80 назад что окупанты тебя не пропускают в Гестаппо поддержать пленных товарищей
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12.01.2021 02:05 Відповісти
Якщо кацапня впарюють такі божевільні вироки то тоді робіть вже диверсії,висаджуйте військові об'єкти, техніку, що б не дарма тягнути цей срок..Чого ж даремно сидіти?
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12.01.2021 05:49 Відповісти
Да потому, что терпилы).
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12.01.2021 07:45 Відповісти
 
 