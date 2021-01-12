Якутський шаман Габишев анонсував новий похід на Москву: він поїде на білому коні, його прихильники - на "техніці". АУДIО

Житель Якутії Олександр Габишев, який називає себе "шаманом-воїном", планує новий похід на Москву.

Про це він заявив в аудіозверненні, яке опублікував YouTube-канал "Новини регіонів", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Похід заплановано на березень 2021 року. Габишев вирушить з Якутська. Основний загін добровольців приєднається до нього в Іркутську. Габишев планує пересуватися на білому коні, його прихильники - на машинах і "техніці".

"Як і заплановано, я буду на коні, інші, напевно, на техніці. Тому будемо пересуватися швидко. Від Іркутська дійдемо до Алтаю, це місце сили всієї Росії. Потім через Сибір і дійдемо до Уралу, а там до Москви рукою подати", - зазначає Габишев.

Письменник з Тюмені Віктор Єгоров, який брав участь у поході Габишева в Москву в 2019 році, розповів, що шаман анонсував новий похід в групі своїх прихильників у соціальних мережах. Там обговорюється в тому числі політична програма Габишева, додав Єгоров.