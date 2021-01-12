Якутський шаман Габишев анонсував новий похід на Москву: він поїде на білому коні, його прихильники - на "техніці". АУДIО
Житель Якутії Олександр Габишев, який називає себе "шаманом-воїном", планує новий похід на Москву.
Про це він заявив в аудіозверненні, яке опублікував YouTube-канал "Новини регіонів", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".
Похід заплановано на березень 2021 року. Габишев вирушить з Якутська. Основний загін добровольців приєднається до нього в Іркутську. Габишев планує пересуватися на білому коні, його прихильники - на машинах і "техніці".
"Як і заплановано, я буду на коні, інші, напевно, на техніці. Тому будемо пересуватися швидко. Від Іркутська дійдемо до Алтаю, це місце сили всієї Росії. Потім через Сибір і дійдемо до Уралу, а там до Москви рукою подати", - зазначає Габишев.
Письменник з Тюмені Віктор Єгоров, який брав участь у поході Габишева в Москву в 2019 році, розповів, що шаман анонсував новий похід в групі своїх прихильників у соціальних мережах. Там обговорюється в тому числі політична програма Габишева, додав Єгоров.
В марте зимники закрываются. Из Якутска только две дороги. Севером на Усть-Кут и югом через Тайшет на Сковородино. Группа поддержки не дураки. В Иркутске собираются. За Иркутском Улан Удэ. Это не просто город. Там асфальт заканчивается.
Нормуль.
У одного клоуна ЗЕ на велосипеде в 2019-м году даже на президентских выборах политической программы не было.
А тут шаман с программой на коне едет.
Думаю поки Він на свому коньку-горбуньку доковиляє у мацквє вже всіх закопають.
Виктор Шендерович
Один из самых задаваемых (мне) вопросов: почему вы больше не делаете программу «Плавленый сырок» на «Эхе Москвы»? И всякий раз я честно отвечаю: потому что невозможно в сотый раз находить новые слова для шутки про одно и то же!
Ложь в глаза, хамство в лицо, дворовая мстительность, коррупция, ксенофобия, защита духовности силами ряженых казаков… Раньше тут тоже была не Норвегия, но хоть физиономии менялись, а нынче - как встала одна в телевизоре (в прошлом веке), так и песец эволюции. Все я уже про него сказал, про этого одного.
А юмор (уже не мой, а матушки-истории) заключается в том, что «день сурка» продолжается с пугающей точностью, и написанное про этого благодетеля бог знает сколько лет назад - не требует редактуры сегодня.
Что у нас в повестке дня? «Прямая линия» с россиянами? Одну секундочку, дайте покопаться в залежах… Ага! Вот, не желаете ли - 2006 год…
РАЗГОВОР ПРЕЗИДЕНТА С НАРОДОМ
Подготовительный этап.
Действие происходит в пяти часах езды от Москвы.
Действующие лица:
КОНСУЛЬТАНТ
МАША, его помощница
МАЛЬЧИК.
МАША (входя). Только что звонили из аппарата. Они хотят старушку с вопросом про пенсии…
КОНСУЛЬТАНТ. Старушка уже репетирует.
МАША. И солдата с благодарностью.
КОНСУЛЬТАНТ. Маша! Солдаты стоят в поле уже три дня, все страшно благодарны.
МАША. А еще они хотят мальчика!
КОНСУЛЬТАНТ. Солдаты?
МАША. Москва! Они хотят мальчика десяти-одиннадцати лет, смышленого, славянской внешности. Чтобы он спросил у президента что-нибудь трогательное.
КОНСУЛЬТАНТ. Маша, я не идиот, догадался. Найдите мальчика и…
МАША. Мальчик уже здесь.
КОНСУЛЬТАНТ. Отлично. Надеюсь, он сирота?
МАША. Нет, но можно организовать. Ну, найти другого…
КОНСУЛЬТАНТ. Куда другого? Времени нет! Давай этого!
Вводят мальчика.
КОНСУЛЬТАНТ. Орел, тебя как звать?
МАЛЬЧИК. Андрюша.
КОНСУЛЬТАНТ. Андрюша, завтра с тобой будет разговаривать президент. Ты знаешь, кто у нас президент?
МАЛЬЧИК. Путин.
КОНСУЛЬТАНТ. Правильно. А звать как?
МАЛЬЧИК. Андрюша.
КОНСУЛЬТАНТ. Маша, вы кого привели?
МАША. Мальчик, славянской внешности…
КОНСУЛЬТАНТ. Нам надо смышленого, Маша, смышленого!
МАША. Ой, Николай Ильич, вы остальных не видели.
КОНСУЛЬТАНТ. Понял. Андрюша, собери мозги в кучку! Президента зовут - Владимир Владимирович. Завтра он будет говорить с тобой по тарелке.
МАЛЬЧИК. По тарелкам не разговаривают.
КОНСУЛЬТАНТ. Андрюша, я тебе ногти вырву, хочешь?
МАЛЬЧИК. Нет!
КОНСУЛЬТАНТ. Тогда ничего не говори, только слушай и запоминай. Завтра с тобой, засранцем, будет говорить целый президент России. Ты с ним поздороваешься и спросишь… Э-э-э… Что он спросит, Маша, что он спросит?
МАША. Который час?
КОНСУЛЬТАНТ. Маша, вам надо немного поспать.
МАША. А-а-а, поспать! Холод собачий! Воды горячей нет, ничего нет, пятый день в этой жопе, Николай Ильич! Я больше не могу-у…
Уходит в рыданиях.
КОНСУЛЬТАНТ (вслед). А я, значит, могу, да? Я - могу! (Пьет воду, замечает мальчика). Ты кто?
МАЛЬЧИК (в ужасе). Андрюша.
КОНСУЛЬТАНТ. Ах да. Андрюша, ну, ты понял обстановку, да? Спросишь трогательное, не то вырву ногти.
МАЛЬЧИК (в ужасе). Дядь, можно я пойду?
КОНСУЛЬТАНТ. Стоять! Ты спросишь у него… э-э-э… кем вы хотели стать в детстве? (Пауза). Нет, про это не надо, про это - не надо! (Пауза). Ты ничего не будешь спрашивать! Просто скажешь: я хочу заниматься спортом, а у нас в деревне - ни одного спортивного кружка. Он ответит: Андрюша, спортивный кружок у вас в деревне будет завтра! Дзю-до и горные лыжи.
МАЛЬЧИК. А откуда вы знаете, что он ответит?
КОНСУЛЬТАНТ. Андрюша, не трогай меня! Просто запоминай! Он скажет про лыжи, ты скажешь «большое спасибо»; потом президент пошутит - и попросит тебя передать привет папе с мамой.
МАЛЬЧИК. Правда?
КОНСУЛЬТАНТ. Когда я врал, Андрюша?
МАЛЬЧИК. А можно, папа ему потом позвонит?
КОНСУЛЬТАНТ. У вас тут что, есть телефон?
МАЛЬЧИК. Есть, на почте.
КОНСУЛЬТАНТ. Отлично! Вот пускай потом папа идет на почту - и звонит.
МАЛЬЧИК. А по какому телефону?
КОНСУЛЬТАНТ. А вот это, Андрюша, без разницы. Президент у нас - все слышит…
Занавес.
А теперь, спустя восемь лет - милости просим к телевизору! Что-то мне подсказывает: будет вам и старушка с вопросом про пенсии, и военнослужащие с благодарностью, и мальчик…
Или по нечетным годам они пользуют девочек?
Ну, поглядим.
Да! Чуть не забыл. Фраза, вынесенная в заголовок, написана в 1990 году и вообще не про Путина.
Медведы бы получили чин повыше - были тов. майорами, а стали тащами поклонниками)
Блин а вдруг действительно тот от шамана загнется
Всі інші це лохторат Путіна, який його нулить, і потім будуть дивитись, як його за руки підводитимуть до трибуни в памперсі і він буде варнякать як Брежнєв , а вони плескатимуть в долоньки, щоб були "бурнЬІе и продолжительнЬІе аплодисменти"!!!
В нас в Україні також єсть такі 73% смердів!