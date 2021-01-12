Сніговика потрібно змити: міліція в Мінську зажадала прибрати з вікна новорічний біло-червоний малюнок. ВIДЕО

У мінському мікрорайоні Чкаловський чоловік у штатському прийшов до місцевої мешканки і вимагав прибрати з вікна намальованого сніговика і ялинку.

Відео інциденту опубліковано в Telegram-каналі "Усы Лукашенко", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьома ранку в мікрорайоні Чкаловський: невідомий вимагає від жінки змити з вікна малюнок сніговика і ялинки, а після її відмови запрошує проїхати до відділку міліції", - йдеться в повідомленні.

Чоловік аргументує свою вимогу тим, що "малюнок біло-червоно-білий" і "не зареєстрований".

