УКР
10 067 23

Сніговика потрібно змити: міліція в Мінську зажадала прибрати з вікна новорічний біло-червоний малюнок. ВIДЕО

У мінському мікрорайоні Чкаловський чоловік у штатському прийшов до місцевої мешканки і вимагав прибрати з вікна намальованого сніговика і ялинку.

Відео інциденту опубліковано в Telegram-каналі "Усы Лукашенко", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьома ранку в мікрорайоні Чкаловський: невідомий вимагає від жінки змити з вікна малюнок сніговика і ялинки, а після її відмови запрошує проїхати до відділку міліції", - йдеться в повідомленні.

Чоловік аргументує свою вимогу тим, що "малюнок біло-червоно-білий" і "не зареєстрований".

Також дивіться: У Білорусі за "несанкціонований пікет" судитимуть чоловіка, який зліпив "вусатого" сніговика. ФОТО

Автор: 

Білорусь (8076) Лукашенко Олександр (2694) репресії (1629) Мінськ (830)
Топ коментарі
+18
рисунок ... и "не зарегистрирован"

блин, даже поклонники усатого, скажите это нормально?
показати весь коментар
12.01.2021 12:30 Відповісти
+13
Снеговика нужно смыть: милиция в Минске потребовала убрать с окна новогодний бело-красный рисунок - Цензор.НЕТ 5427
показати весь коментар
12.01.2021 12:32 Відповісти
+11
Правильно, нужно еще у рисунка параметры черепа обмерить, а то мало ли, вдруг это форма черепа солдата НАТО )))
показати весь коментар
12.01.2021 12:45 Відповісти
Какие еще поклонники? У него остались только силовые структуры и рос пропагандоны.
показати весь коментар
12.01.2021 13:03 Відповісти
Снеговика нужно смыть: милиция в Минске потребовала убрать с окна новогодний бело-красный рисунок - Цензор.НЕТ 5427
показати весь коментар
12.01.2021 12:32 Відповісти
Маразм крапчэў , і "крыша" ехала. Яны яшчэ не спрабавалі забараніць нам дыхаць. Але, гэта,
напэўна, яшчэ наперадзе. Рэжым ужо дранцьвее і хапаецца за што папала. Мы пераможам !
Жыве Беларусь ! Жыве вечна !
показати весь коментар
12.01.2021 13:42 Відповісти
запуганные рядовые шизоиды хуже усатого маньяка
показати весь коментар
12.01.2021 12:40 Відповісти
Кто-то ведёт у них сайт, типа Миротворца, чтобы фиксировать всех нелюдей?
показати весь коментар
12.01.2021 12:40 Відповісти
Каналы в телеграм.
показати весь коментар
12.01.2021 13:29 Відповісти
Правильно, нужно еще у рисунка параметры черепа обмерить, а то мало ли, вдруг это форма черепа солдата НАТО )))
показати весь коментар
12.01.2021 12:45 Відповісти
да солдата нато можна .. а усатого урода нельзя .. видать параметры сошлись .. да и елка щетку под носом этого фюрера напоминает
показати весь коментар
12.01.2021 14:30 Відповісти
Ребёнок проникся страхами бульбаш-царя и изменил белый на черный!Получился черно-красный снеговик из...... правого сектора.....
показати весь коментар
12.01.2021 12:47 Відповісти
редкосные долбоптицы в минтовке Белоруси.
показати весь коментар
12.01.2021 12:47 Відповісти
Пока есть путин есть вся это мразь вокруг!!! А внутри РФ россияне готовы терпеть даже если будут созданы расстрельные команды и снова будет план сколько убить в каждом дворе!!!Мне насрать на РФ почему в Украине ОПЗЖ, Тупицкие и прочие опять повылазили?
Это видимая часть , а ведь еще есть криминал! Короче задолбало!!!
показати весь коментар
12.01.2021 12:52 Відповісти
Он йо-нутый этот Лукашенко-Путин, чтоб вы понимали...
показати весь коментар
12.01.2021 12:57 Відповісти
А наши местные дятлы пишут как им не хватает лукашенки и пиночета.
показати весь коментар
12.01.2021 13:31 Відповісти
Главное еще каких-то пол года назад по соцопросам бульбофюрер был идолом для половины мудрого нарида Украины. Интересно что-то поменялось? Я вот сомневаюсь.
показати весь коментар
12.01.2021 13:35 Відповісти
Как же завоняло совком, мля... Слава Богу, ми українці в Україні вже давним-давно відвикли від цього маразму...
показати весь коментар
12.01.2021 13:46 Відповісти
Да. Точно!
И не ценим этого, к сожалению((((
показати весь коментар
12.01.2021 15:49 Відповісти
Сніговика потрібно змити: міліція в Мінську зажадала прибрати з вікна новорічний біло-червоний малюнок - Цензор.НЕТ 2568
показати весь коментар
12.01.2021 13:51 Відповісти
Зарегистрируй рисунок на окне своей квартиры, как вам такой бизнес план Илон Маск.
показати весь коментар
12.01.2021 14:01 Відповісти
Що , заставять зняти ?
Сніговика потрібно змити: міліція в Мінську зажадала прибрати з вікна новорічний біло-червоний малюнок - Цензор.НЕТ 7797
показати весь коментар
12.01.2021 14:19 Відповісти
Ноу коммент.... Один сплошной фейспалм..
показати весь коментар
12.01.2021 14:29 Відповісти
 
 