Сніговика потрібно змити: міліція в Мінську зажадала прибрати з вікна новорічний біло-червоний малюнок. ВIДЕО
У мінському мікрорайоні Чкаловський чоловік у штатському прийшов до місцевої мешканки і вимагав прибрати з вікна намальованого сніговика і ялинку.
Відео інциденту опубліковано в Telegram-каналі "Усы Лукашенко", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьома ранку в мікрорайоні Чкаловський: невідомий вимагає від жінки змити з вікна малюнок сніговика і ялинки, а після її відмови запрошує проїхати до відділку міліції", - йдеться в повідомленні.
Чоловік аргументує свою вимогу тим, що "малюнок біло-червоно-білий" і "не зареєстрований".
блин, даже поклонники усатого, скажите это нормально?
напэўна, яшчэ наперадзе. Рэжым ужо дранцьвее і хапаецца за што папала. Мы пераможам !
Жыве Беларусь ! Жыве вечна !
Это видимая часть , а ведь еще есть криминал! Короче задолбало!!!
напэўна, яшчэ наперадзе. Рэжым ужо дранцьвее і хапаецца за што папала. Мы пераможам !
Жыве Беларусь ! Жыве вечна !
напэўна, яшчэ наперадзе. Рэжым ужо дранцьвее і хапаецца за што папала. Мы пераможам !
Жыве Беларусь ! Жыве вечна !
И не ценим этого, к сожалению((((