"Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять! Я не можу ліки купити!" - прихильниця Зеленського вимагає зниження тарифів. ВIДЕО
Прихильниця президента Володимира Зеленського звернулася до нього з вимогою знизити тарифи і розповіла про своє важке матеріальне становище.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час акції протесту біля села Велика Круча Пирятинського району на Полтавщині.
"Зеленський, ми за тебе голосували, де ти? Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять. Я не можу ліки собі купити. Я не знаю, що таке масло і молоко", - заявила жінка.
Відео телестудії "Лубни"
Топ коментарі
+104 wake up-UA
показати весь коментар12.01.2021 14:45 Відповісти Посилання
+97 Atman #475481
показати весь коментар12.01.2021 14:42 Відповісти Посилання
+93 wake up-UA
показати весь коментар12.01.2021 14:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бидло має страждати.
в 2019 вы хотели токо хлеба и зрелисч
а в 2021 вам уже подавай снега и лыж
Они будут считать что ошибка в Зеленском, типа он не смог дать им "дешевые тарифы" и колбасу по 2,20, и будут голосовать за Медведчука или Бойка которые им это же самое пообещают.
А на самом деле их ошибка в том что колбасы "дешевых тарифов" и колбасы по 2,20 не бывает, и надо голосовать за свободу а не за колбасу. И эту ошибку они никогда не поймут потому что совки.
Нє! То був не їхній бох. То була... голограма!
Во!
Я не грю шо невиновны они, просто такими методами как ты привел - нас пошлет далеко евро-суд по правам человеков.
Ну тебе же нравятся приколы? Вот и получай за шо голосовала. Субсидию примешь с двух сторон?
Ему еще на следующей неделе в Оман лететь по делам.