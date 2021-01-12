УКР
"Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять! Я не можу ліки купити!" - прихильниця Зеленського вимагає зниження тарифів. ВIДЕО

Прихильниця президента Володимира Зеленського звернулася до нього з вимогою знизити тарифи і розповіла про своє важке матеріальне становище.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час акції протесту біля села Велика Круча Пирятинського району на Полтавщині.

"Зеленський, ми за тебе голосували, де ти? Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять. Я не можу ліки собі купити. Я не знаю, що таке масло і молоко", - заявила жінка.

Відео телестудії "Лубни"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку.

Зеленський Володимир (25515) звернення (667) протест (2445) тарифи (2134)
+104
"Ты на Буковеле отдыхаешь, а наши дети и внуки без хлеба сидят! Я не могу лекарства купить!", - сторонница Зеленского требует снижения тарифов - Цензор.НЕТ 7045
12.01.2021 14:45
+97
"Ты на Буковеле отдыхаешь, а наши дети и внуки без хлеба сидят! Я не могу лекарства купить!", - сторонница Зеленского требует снижения тарифов - Цензор.НЕТ 9184
12.01.2021 14:42
+93
"Ты на Буковеле отдыхаешь, а наши дети и внуки без хлеба сидят! Я не могу лекарства купить!", - сторонница Зеленского требует снижения тарифов - Цензор.НЕТ 8208
12.01.2021 14:47
Сторінка 4 з 4
З шута горохового в ролі преЗЕдента чого питати?..він сам себе не обирав. Замість волати, їм лобами об асфальт потрібно битися, в надії що прокинеться розум який на вибори впав в кому.
12.01.2021 20:48
Іде боротьба за наш найбільший актив Землю,чим більше нас заженуть в борги ,тим дешевше скуплять Землю. так ,що думайте!!
12.01.2021 20:50
Зеленский! Немедленно верни тарифы как при Януковиче было.
12.01.2021 20:54
Да и вывези казну , услыш кривбас , засади буфетчице Дусе и втикай с патриотически настроеными офицерами на Ростов.
12.01.2021 22:12
Зачем казну вывозить? Не в средневековье же живем. Да и Ростов сомнительно, можно в ЕС.
12.01.2021 22:36
Геть не шкода.
Бидло має страждати.
12.01.2021 20:54
Зеленський! Ми за тебе голосували! Хочемо ковбасу за 2.10 і болгарські цігарки за 60 копійок! Совок - такий совок.
12.01.2021 21:04
Що тут скажеш... Якщо нема коштів на їжу і ліки, то нащо ви біжете платити комуналку?
12.01.2021 21:08
ну зебилы вы и хитрожопые
в 2019 вы хотели токо хлеба и зрелисч
а в 2021 вам уже подавай снега и лыж
12.01.2021 21:09
А чё они по селу ходят? Пусть идут к верховной Раде или к Президенту
12.01.2021 21:21
денег нет у них доехать, разве не понятно?
12.01.2021 22:18
Отож это стадо,оно на майдане не будет стоять месяца за идею оно только себя на выборах показует.Дай ей шо она хочет она за бойко или Шария проголосует.Быстрее оно сдохнет легче Украине будет.
13.01.2021 00:09
быдлом и стадом у нас называют простых людей олигархи, они и есть генераторами идей, за которые надо стоять и даром работать, а вы кто из них Фирташ, Порошенко или Ахметов, сложно узнать в гриме?
13.01.2021 00:59
Я быдлом называю людей которые не умеют и не хотят думать головой не знающих свою историю ,желудки,пол вареника и так далее.73% другими словами.
13.01.2021 02:31
А эти зебилы всех собак уже продали? А то если есть есчьо хоть одна собака, протестовать не положено
12.01.2021 21:59
**** что бы он больше их поднял те тарифы .может извилины пробудятся в организмов таких
12.01.2021 22:20
Наголосовали, теперь жрите суки все, что заслужили.
12.01.2021 22:20
Он же говорил вам, зебилы: я вам НИЧЕГО не должен!
12.01.2021 22:33
ЗЕбилы какие вы жалкие...Ничтожный, унизительный аргумент от ЗЕскота -- а что при Порошенко лутше было?? Эй ЗЕбилы, то вы что проголосовали за своего ЗЕкловуна шоб было так же как и при Порошенко??
12.01.2021 22:54
Потомственние нищеброди и бидло. За километр видно, вообще не жалко.
12.01.2021 22:58
Виховані, інтелигентні люди так не висловлюються. Все вказує на те, що бидло, то ви, Проскуряков
12.01.2021 23:53
А кто сказал, что я вихований і інтнлігентний? Под словом бидло я понимаю умстненно отсталих людей, которих интересуют только базовие животние потребности. А ти не обижайся, дуракам живется проще, их всегда больше, есть кому пожаловаться на очередних бариг.
13.01.2021 04:08
Дайте ей билетик на Щапито 95, пусть сходит, денег это ей конечно не прибавит, но старушка хоть поржёт.
12.01.2021 23:11
При Порошенко жили намного лутше. Собссно потому ЗЕскот и плачет в данном видео, но ессно ЗЕбилам стыдно признать что при шуте гороховом за которого они голосовали им стало хуже чем при Порошенко..Думаю это только первые и ещё довольно оптимистичные видосики от ЗЕбилов..дальше будет хуже .
12.01.2021 23:17
Порошенко здал Украину, нажился на армии , обокрал всю страну и слил выборы.
16.01.2021 10:14
"Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять! Я не можу ліки купити!" - прихильниця Зеленського вимагає зниження тарифів - Цензор.НЕТ 9885
12.01.2021 23:21
бабка пускай фиксы золотые продает и покупает хлеб...Вот и за таких мразей, как это малограмотная старуха Украина сегодня в Опе...
12.01.2021 23:27
"Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять! Я не можу ліки купити!" - прихильниця Зеленського вимагає зниження тарифів - Цензор.НЕТ 4765
12.01.2021 23:28
Не не пусть нажраться до отвала.Когда сожрут последнюю собаку и будут мёрзнуть в холодном доме пусть думают думают в чем их ошибка.Я палец об палец не ударю помочь знакомым зебилам пусть будет так как они наголосовали.И те из них кто останется в живых будет завидовать мертвым.
13.01.2021 00:15
они не поймут.
Они будут считать что ошибка в Зеленском, типа он не смог дать им "дешевые тарифы" и колбасу по 2,20, и будут голосовать за Медведчука или Бойка которые им это же самое пообещают.
А на самом деле их ошибка в том что колбасы "дешевых тарифов" и колбасы по 2,20 не бывает, и надо голосовать за свободу а не за колбасу. И эту ошибку они никогда не поймут потому что совки.
13.01.2021 11:23
Отож так и есть.Остался бы Порошенко мы бы с России компенсации за ущерб Донбасса отсудили и если не деньгами то лет 20-30 бы газ качали бесплатно в счёт оплаты,и в НАТО бы вступили особенно с Байдэном это реально сделать.А так согласен народ не дозрел в большинстве.Только внешнее управление штатами и отмена выборов лет на 20-30,ну на худой конец хунта.
13.01.2021 11:31
Ну тут все ясно - артисты львовских театров нанятые Порошенко!😁
12.01.2021 23:31
У вас всегда виноват Порошенко.А Бубочка святой.
13.01.2021 00:24
"Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять! Я не можу ліки купити!" - прихильниця Зеленського вимагає зниження тарифів - Цензор.НЕТ 8633
13.01.2021 00:01
Йой! Зю!-фанклюб дістав експлюзію: їхній бох їм же і набрехав.
Нє! То був не їхній бох. То була... голограма!
Во!
13.01.2021 00:05
Родителям президента хватает оплачивать коммуналку?
13.01.2021 01:08
Да... ПОКА приходит гонорар от его члена... Посмотрим на сколько хватит... Играть то все тяжелей... А с 21.01.21 вообще прийдется гимн США исполнять членом на гуслях.... ОТОЖ!
13.01.2021 02:15
Они в феофании с ковидом-их заботливый сынок туда завес и поехал кататься на лыжах)
13.01.2021 11:05
Какие неблагодарные люди! Зеленский хочет сделать, как лучше. Сейчас газ в трубах повышенного качества, чтобы в домах было теплее, а выбросы продуктов сгорания в атмосферу снижены до небывалой величины! Да, за тепло и экологию приходится рассчитываться повышением цены на газ! А как вы хотели? Вам что, безразлична судьба нашей планеты? Что мы оставим нашим потомкам?
13.01.2021 03:27
напоминает заказуху про распятого мальчика.
13.01.2021 05:42
А мне вот этот сюжет очень напоминает

"Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять! Я не можу ліки купити!" - прихильниця Зеленського вимагає зниження тарифів - Цензор.НЕТ 3135
13.01.2021 07:04
У нього інша віра - Гарант не нашої Конституції!!!
13.01.2021 07:33
Надеяться на то, что осознают свою ошибку не приходится. Как не осознали те, кто голосовал за Януковича тот факт, что он принес войну в Украину. Они только раздражались, что теперь на войну "уходит много денег и на ней наживается барыга". Разумеется, вместо того, что бы эти деньги могли быть по "справедливости" поделены между ними. Именно от этих "страданий" они и устали и ждали от зелени, что "справедливость будет восстановлена". Суд над Януковичем и регионалами должен походить на Нюрбергский процесс, чтобы до каждого дошло, что к чему. А теперь - имеем, что имеем.
13.01.2021 07:37
Да? И кто этот суд признает? Когда не дают слово сказать и подтасовывают.
Я не грю шо невиновны они, просто такими методами как ты привел - нас пошлет далеко евро-суд по правам человеков.
13.01.2021 09:57
Совсем популяция распоясалась! Золотой зуб - а она еще о чем-то плачется!!!! А еще я считаю, что Зеленский должен быть повешен ( строго по приговору суда )
13.01.2021 07:50
"Поднимайся нарид?" - да хрен вам , зебилы. Вы наголосовали, вы и расхлебывайте!!
13.01.2021 08:35
Зе відпочиває по-президентські, по-королевські йому слабо - "https://censor.net/ua/news/3241245/otdyh_tupitskogo_v_oae_stoit_2421_tys_grn_ego_zarplata_za_dekabr_polnostyu_pokryvaet_etu_summu_pressslujba ..."
13.01.2021 09:39
Не "ты", а "Вы"!!
Ну тебе же нравятся приколы? Вот и получай за шо голосовала. Субсидию примешь с двух сторон?
13.01.2021 09:55
За дурість влади платить завжди народ, інколи навіть харкаючи кровью.
13.01.2021 10:01
а навіщо нарід обирає дурну владу?
13.01.2021 11:25
А навіщо влада продукує дурний народ?
13.01.2021 11:27
шо зебилы наголосовали на свою голову? ну теперь кушайте и не обляпайтесь!!!
13.01.2021 10:54
"Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять! Я не можу ліки купити!" - прихильниця Зеленського вимагає зниження тарифів - Цензор.НЕТ 4352
13.01.2021 11:08
Ахметов особисто копав стовпи в Києві потім провів алюмінієві дроти а до дач і маєтків бобрів провів індивідуальні кабелі (щоб коли у кріпаків вимкунули, то у бобрів все світилось) , крути фарфорові чаші не злазячи зі стовпів, і за це йому нерідна вдада подарувала Київенерго. Він так пахав як Стаханов, бідний, що аж тариф підскочив.
13.01.2021 11:32
Та дайтеж ему еще 100500 дней он научится ...
13.01.2021 11:18
Срочно по всем телеканалам крутить сериал Слуга народа!
13.01.2021 11:44
"Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять! Я не можу ліки купити!" - прихильниця Зеленського вимагає зниження тарифів - Цензор.НЕТ 4280
13.01.2021 12:26
НЕ МЕШАЙТЕ БУБОЧКЕ ОТДЫХАТЬ!!!
Ему еще на следующей неделе в Оман лететь по делам.

 "Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять! Я не можу ліки купити!" - прихильниця Зеленського вимагає зниження тарифів - Цензор.НЕТ 8853
13.01.2021 14:05
Нє трєба скігліти, лопату в руки і капусту сажать...
13.01.2021 14:13
Проплаченная через опшоры порохоботка!
13.01.2021 15:03
Сторінка 4 з 4
 
 