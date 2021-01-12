"Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять! Я не можу ліки купити!" - прихильниця Зеленського вимагає зниження тарифів. ВIДЕО

Прихильниця президента Володимира Зеленського звернулася до нього з вимогою знизити тарифи і розповіла про своє важке матеріальне становище.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час акції протесту біля села Велика Круча Пирятинського району на Полтавщині.

"Зеленський, ми за тебе голосували, де ти? Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять. Я не можу ліки собі купити. Я не знаю, що таке масло і молоко", - заявила жінка.

Відео телестудії "Лубни"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж