Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції. ВIДЕО
Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та ще шестеро українців і чотири медіакомпанії потрапили під економічні санкції США.
Вдобавок в санкцонном списке - четыре медиаресурса: "Эра Медиа", сайты NabuLeaks и Only News и агентство "Скептик" (она же Begemot Media).
Окрім Дубінського, під санкції також потрапили екснардеп Олександр Онищенко, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, експрацівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та ще троє осіб, яких пов'язують з Андрієм Деркачем: Дмитро Ковальчук, Антон Симоненко і Петро Журавель.
На додачу в санкційному списку - чотири медіаресурси: "Ера Медіа", сайти NabuLeaks і Only News, та агенція "Скептик" (вона ж Begemot Media).
Нагадуємо історію питання - за що всі вони потрапили у немилість до "дядечка Сема"? Як ці агенти російського впливу втручалися в американські вибори та підігравали Кремлю? До чого тут олігарх Ігор Коломойський? Докладно пояснюємо, чому йому потрібен (і чим вигідний) союз із росіянами і як вийшло, що Коломойський одночасно побоюється потикатися до Москви.
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Деркачем.
"Вся власність і майнові інтереси цих людей, що підпадають під юрисдикцію США, заблоковані, а особам з США, як правило, заборонено здійснювати з ними операції. Крім того, також блокуються будь-які юридичні особи, які на 50 або більше відсотків належать одному або декільком вказаним особам", - зазначили в Мінфіні США.
не https://censor.net/ru/user/88238 ?
Чувак "Дорогоя Я" написал "ми водили хороводи" и дал фото водящих хороводы.
Я и спросил у него, где он там на фото.
И тут влез какой-то дебил, которому захотелось ответить вместо "Дорогой Я".
У своїй заяві держсекретар США Майка Помпео сказав:.- "Деркач більше 10 років є "активним російським агентом, що підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами".
На основі цього твердження Помпео в мене, як і у багатьох українських патріотів, виникли логічні запитання до СБУ:
-Якщо розвідувальні служби США встановили, що "Деркач більше 10 років є "активним російським агентом, що підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами". ТО чому таких зв'язків примудрилася й досі НЕ "замітити" в СБУ?
-А якщо замітили, то чому "деркачі" засідають в парламенті а не в камерах, ізоляторах строгого режиму?
-А по СН, ОПЗЖ, різних "шаріях- рабіновичах-медведчуках", олігархах хіба не та ж "сліпота" СБУ?
-За що СБУ отримує гроші з наших податків?
-На кого тоді працює СБУ на чолі з лейтенантом Бакановим?
Запитання - риторичні!
Мы с тобой живём в разных окружениях.
А після розпаду Совка ця власність просто перестала бути спільною і кожен номенклатурник виділив собі свою приватну частку. У народу ж як тоді нічого не було, так і зараз немає.
А навіщо до ворогів України Ви приліпили фото Порошенко? Бажаєте всіх вимазати в одну багнюку? Не вийде, бо дехто в чомусь розбирається. Якраз замість Порошенко прикрипіть фото Междведчука і якраз буде в самий раз і всі вороги вкупі.
А мертвячук - расиянский владелец заводов, в Украине оно только земельки награбило, а-ля литвин, его не в этот ряд надо...
певно ше час не прийшов, щоби ожити...а може вже й не прийде
там игорь валерьевич четко рассказал о событиях наших дней. не называл имени ковид 19. и сравнил с красным террором 100-летней давности...рассказал. что будет с промпотенциалом олигархов...станет так похоже на россию. только это не россия
в ютуб есть..находим, смотрим
А дали смачного ляпаса.
Все лупцювання ще попереду.
З нетерпінням чекаю
а он уже есть
- ні !
- і я ні, а він є!))))
ибо тут за лишнюю эмоцию даже без слов можно потерять остатки...из ненайденного пока в закордонье...(а мама ж так любит машины-квартиры)
Не, Байден будет занять проталкиванием закона о том, что полк Азов - террористическая огранизация. За Байдена, говорите, болели?
Коломойському жо......................па !
Мы прогнили и немощны сами что-либо сделать