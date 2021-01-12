УКР
Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції. ВIДЕО

Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та ще шестеро українців і чотири медіакомпанії потрапили під економічні санкції США.

Окрім Дубінського, під санкції також потрапили екснардеп Олександр Онищенко, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, експрацівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та ще троє осіб, яких пов'язують з Андрієм Деркачем: Дмитро Ковальчук, Антон Симоненко і Петро Журавель.

На додачу в санкційному списку - чотири медіаресурси: "Ера Медіа", сайти NabuLeaks і Only News, та агенція "Скептик" (вона ж Begemot Media).

Нагадуємо історію питання - за що всі вони потрапили у немилість до "дядечка Сема"? Як ці агенти російського впливу втручалися в американські вибори та підігравали Кремлю? До чого тут олігарх Ігор Коломойський? Докладно пояснюємо, чому йому потрібен (і чим вигідний) союз із росіянами і як вийшло, що Коломойський одночасно побоюється потикатися до Москви.

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Деркачем.

"Вся власність і майнові інтереси цих людей, що підпадають під юрисдикцію США, заблоковані, а особам з США, як правило, заборонено здійснювати з ними операції. Крім того, також блокуються будь-які юридичні особи, які на 50 або більше відсотків належать одному або декільком вказаним особам", - зазначили в Мінфіні США.

Байден Джо Деркач Андрій санкції США Деркач Олександр Дубінський Олександр
+20
То не вжахнули.
А дали смачного ляпаса.
Все лупцювання ще попереду.
З нетерпінням чекаю
12.01.2021 15:41 Відповісти
+17
https://ibigdan.livejournal.com/26124061.html Байден с Зеленским не хочет разговаривать даже по телефону

Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції - Цензор.НЕТ 3272
12.01.2021 15:42 Відповісти
+15
Країна мертва, коли 73% тупе бидло
12.01.2021 15:40 Відповісти
Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції - Цензор.НЕТ 6168
12.01.2021 15:36 Відповісти
ты на верхнем фото в каком месте ?
12.01.2021 15:41 Відповісти
Точно не первый слева.
12.01.2021 16:12 Відповісти
дятел, ты понимаешь значение слова "верхнем" ?
12.01.2021 16:14 Відповісти
Во дятел, на верхнем снимке, точно не он первый слева. Присмотрись хорошо.
12.01.2021 16:19 Відповісти
кто "не он" ?

не Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції - Цензор.НЕТ 9861 https://censor.net/ru/user/88238 ?
12.01.2021 17:28 Відповісти
Ну тот, о ком ты спрашивал, ты на верхнем фото в каком месте? Я тебе ответил. Ты адекватный, или тебе объяснять жестами. На нижнем фото слева всем известный, а вот на верхнем, слева не он, о ком ты спрашивал.
12.01.2021 17:35 Відповісти
и как ты определил, что там не "Дорогой я" ?
12.01.2021 17:40 Відповісти
Э, там я всех знаю, там тилькы Люби, Дорогие на нижнем. Не веришь? Проверь.
12.01.2021 17:57 Відповісти
ты даун ?

Чувак "Дорогоя Я" написал "ми водили хороводи" и дал фото водящих хороводы.

Я и спросил у него, где он там на фото.

И тут влез какой-то дебил, которому захотелось ответить вместо "Дорогой Я".
12.01.2021 18:22 Відповісти
І вірно вчинили в США...

У своїй заяві держсекретар США Майка Помпео сказав:.- "Деркач більше 10 років є "активним російським агентом, що підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами".

На основі цього твердження Помпео в мене, як і у багатьох українських патріотів, виникли логічні запитання до СБУ:

-Якщо розвідувальні служби США встановили, що "Деркач більше 10 років є "активним російським агентом, що підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами". ТО чому таких зв'язків примудрилася й досі НЕ "замітити" в СБУ?

-А якщо замітили, то чому "деркачі" засідають в парламенті а не в камерах, ізоляторах строгого режиму?

-А по СН, ОПЗЖ, різних "шаріях- рабіновичах-медведчуках", олігархах хіба не та ж "сліпота" СБУ?

-За що СБУ отримує гроші з наших податків?

-На кого тоді працює СБУ на чолі з лейтенантом Бакановим?

Запитання - риторичні!
12.01.2021 19:23 Відповісти
Сначала ответь, кто твой хозяин на нижнем?
12.01.2021 19:57 Відповісти
в твоём окружении у человека обязательно есть хозяин ?
12.01.2021 20:31 Відповісти
В моем окружении - в Украине - у особо наглых писунов на этом форуме конечно есть хозяин. Я тебе ответил, теперь ты.
12.01.2021 20:52 Відповісти
а в моём окружении нет ни одного человека, у которого был бы хозяин.

Мы с тобой живём в разных окружениях.
12.01.2021 23:17 Відповісти
Не можна стирити те, що тобі завжди належало. Все державне майно УРСР пребувало в спільній власності номенклатури УРСР. Та, якщо по правді, то й сам народ їм теж належав, був фактично рабом держави.
А після розпаду Совка ця власність просто перестала бути спільною і кожен номенклатурник виділив собі свою приватну частку. У народу ж як тоді нічого не було, так і зараз немає.
12.01.2021 15:53 Відповісти
https://censor.net/ru/user/88238
А навіщо до ворогів України Ви приліпили фото Порошенко? Бажаєте всіх вимазати в одну багнюку? Не вийде, бо дехто в чомусь розбирається. Якраз замість Порошенко прикрипіть фото Междведчука і якраз буде в самий раз і всі вороги вкупі.
12.01.2021 16:07 Відповісти
а фабрику Карла Маркса и многое другое впридачу сын заслуженного строителя УССР и по совместительству комсомольский секретарь Петя Вальцман на прозрачном аукционе за живые деньги купил?)
12.01.2021 16:11 Відповісти
https://censor.net/ua/user/478094 а Вальцман це хто, Зеля чи Беня?
12.01.2021 20:17 Відповісти
Порошенко сам себя вымазал: в кучму, в гелетея, в судей-волков, в бриллиантовых прокуроров, в этого, как его пса, под клетчатым одеялом, в ВСП и много еще во что.
А мертвячук - расиянский владелец заводов, в Украине оно только земельки награбило, а-ля литвин, его не в этот ряд надо...
12.01.2021 19:56 Відповісти
Гарно зроблена картинка, задля схилення стада на бік Медведчука.
12.01.2021 16:27 Відповісти
Мертвячук, кроме захвата земельных участков в Украине, заводы скупал нарасие.
12.01.2021 19:51 Відповісти
Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції - Цензор.НЕТ 8940
12.01.2021 15:37 Відповісти
Країна мертва, коли 73% тупе бидло
12.01.2021 15:40 Відповісти
і вони хтять дешевого газу, навіть, після понесених затрат на енергозберігаючі вікна і утеплені стіни...дивина, но шо зробиш...
певно ше час не прийшов, щоби ожити...а може вже й не прийде
12.01.2021 15:44 Відповісти
Я був на обох Майданах, але коли скот обрав клоуна коломойського своїм президентом.я свалив з цієї країни. Називай це як хочеш, але з бидлом мені не по дорозі
12.01.2021 16:17 Відповісти
в сша, конечно жеж. посмотрели интервью коломойского для сони кошкиной в нетании...
там игорь валерьевич четко рассказал о событиях наших дней. не называл имени ковид 19. и сравнил с красным террором 100-летней давности...рассказал. что будет с промпотенциалом олигархов...станет так похоже на россию. только это не россия
в ютуб есть..находим, смотрим
12.01.2021 15:41 Відповісти
То не вжахнули.
А дали смачного ляпаса.
Все лупцювання ще попереду.
З нетерпінням чекаю
12.01.2021 15:41 Відповісти
Байдена еще нет,

а он уже есть
12.01.2021 15:42 Відповісти
- ти Байдена бачиш?
- ні !
- і я ні, а він є!))))
12.01.2021 17:12 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26124061.html Байден с Зеленским не хочет разговаривать даже по телефону

Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції - Цензор.НЕТ 3272
12.01.2021 15:42 Відповісти
Это хорошо.
12.01.2021 15:46 Відповісти
Де взялися плівки деркачів Байден знає. Тільки 73% бидло нічого не знає
12.01.2021 17:04 Відповісти
Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції - Цензор.НЕТ 9915
12.01.2021 15:44 Відповісти
Дубинский вед с партии клоуна , шо ты лепишь ?
12.01.2021 15:48 Відповісти
и квартальный скот дождется...
12.01.2021 15:44 Відповісти
Без ахметки незачёт!
12.01.2021 15:45 Відповісти
дойдет дело и до него
12.01.2021 15:49 Відповісти
ждем санкции на клоуна то шо он их пригрел
12.01.2021 15:47 Відповісти
затянуло язык у бенинойшавки в задницу...
ибо тут за лишнюю эмоцию даже без слов можно потерять остатки...из ненайденного пока в закордонье...(а мама ж так любит машины-квартиры)
12.01.2021 15:54 Відповісти
это санкции на партию Слога народа
12.01.2021 15:59 Відповісти
Бодю теж, прийде час, за жопу візьмуть. Те, як воно лило бруд на Порошенка пам'ятають всі.
12.01.2021 16:00 Відповісти
На Бодю правосуддя вже парцює, а от шо чекає на НЕлоха ??? Ото бідний курить та на Маска чекає в компанію.
12.01.2021 16:03 Відповісти
Під Бодьою я мав на увазі Богдана Будкевича.
13.01.2021 13:13 Відповісти
Большой сигнал Зеленскому. Так будет с каждым, век воли не видать.
12.01.2021 16:15 Відповісти
Зуб даю
12.01.2021 16:20 Відповісти
Шурик и Вовчик ну вы и Поцы. В одном фильме ,персонаж уже говорил ,это вам не Привоз в Одессе,это таки United States of America 🤦🙄😱
12.01.2021 16:23 Відповісти
Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції - Цензор.НЕТ 8826
12.01.2021 16:24 Відповісти
Инаугурация Байдена. Почему туда собрался Порошенко, но не едет Зеленский
12.01.2021 16:26 Відповісти
Вассалам места нет.
12.01.2021 16:29 Відповісти
Ну шо, любители Бидона, это байденовские санкции?
Не, Байден будет занять проталкиванием закона о том, что полк Азов - террористическая огранизация. За Байдена, говорите, болели?
12.01.2021 16:28 Відповісти
Украину на инаугурации Байдена будет представлять Порошенко
12.01.2021 16:29 Відповісти
Еще бы, как говорят, скованы одной цепью.
12.01.2021 16:33 Відповісти
Смертельные друзья. А интересно, Шокин тоже поедет?
12.01.2021 17:44 Відповісти
Только с Луциком.
12.01.2021 18:10 Відповісти
Вірним шляхом йдете , товаришу Байдену !
12.01.2021 16:31 Відповісти
Есть тут один упоротый с дебильным ником типа Tiere, доказавал мне, что союз Кремля с Коломойским, это моя фантазия..
12.01.2021 16:33 Відповісти
Сашко, як там твоя мама ?!




Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції - Цензор.НЕТ 6611


12.01.2021 16:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=b0HXN4ZSUoo Следующий после Дубинского! Пять ударов по Коломойскому в 2021 году

==================================================================

Коломойському жо......................па !
12.01.2021 18:03 Відповісти
Коломойский меньше всего интересует, ШО НАМ БУДЕТ?
12.01.2021 18:14 Відповісти
Не слушай лещенко. Ни-ка-да.
12.01.2021 18:37 Відповісти
Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції - Цензор.НЕТ 8130
12.01.2021 18:12 Відповісти
зеля тоже должен быть в санкционном списке
12.01.2021 19:02 Відповісти
Вот так бы дали по мордам нашему неучу Зеленскому и его ручному прокурору!!
12.01.2021 20:06 Відповісти
Це куркам на сміх... Як би проти всіх медведчукських, ахметовських, фірташевських, коломойських, пінчуковських ТБ каналів і Новинського ввели санкції, то було б діло.
12.01.2021 21:01 Відповісти
Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції - Цензор.НЕТ 3600
12.01.2021 21:02 Відповісти
Будем считать, что это артподготовка. Основная атака - по Медведчуку, Рабиновичу, Шарию, Портнову и прочей нечисти иже с ними. Особенно не люблю рыгоанальных баб - Лукаш, Егорову, Бондаренко... Но, если первых долбануть, то вторые моментально заткнутся. Где они были при Порохе?
12.01.2021 22:49 Відповісти
Пора делать референдум и вводить прямое американское правление.
Мы прогнили и немощны сами что-либо сделать
13.01.2021 06:05 Відповісти
Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції - Цензор.НЕТ 5188
13.01.2021 08:52 Відповісти
Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції - Цензор.НЕТ 8190
13.01.2021 23:03 Відповісти
 
 