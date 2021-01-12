Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції. ВIДЕО

Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та ще шестеро українців і чотири медіакомпанії потрапили під економічні санкції США.

Окрім Дубінського, під санкції також потрапили екснардеп Олександр Онищенко, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, експрацівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та ще троє осіб, яких пов'язують з Андрієм Деркачем: Дмитро Ковальчук, Антон Симоненко і Петро Журавель.

Нагадуємо історію питання - за що всі вони потрапили у немилість до "дядечка Сема"? Як ці агенти російського впливу втручалися в американські вибори та підігравали Кремлю? До чого тут олігарх Ігор Коломойський? Докладно пояснюємо, чому йому потрібен (і чим вигідний) союз із росіянами і як вийшло, що Коломойський одночасно побоюється потикатися до Москви.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Деркачем.

"Вся власність і майнові інтереси цих людей, що підпадають під юрисдикцію США, заблоковані, а особам з США, як правило, заборонено здійснювати з ними операції. Крім того, також блокуються будь-які юридичні особи, які на 50 або більше відсотків належать одному або декільком вказаним особам", - зазначили в Мінфіні США.