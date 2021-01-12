Прикордонники на Сумщині затримали літнього кримінальника: йшов з РФ пішки. ВIДЕО

Прикордонники Сумського загону затримали 60-річного українця, що прямував із РФ, який підозрюється в скоєнні низки кримінальних злочинів.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що літній чоловік пішки повертався з Росії через пункт пропуску "Бачівськ". Під час перевірки документів спрацювала одна з баз даних прикордонників. З'ясувалося, що затриманий перебуває в розшуку за підозрою у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255 "Створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ній", ч. 5 ст. 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", ч. 2 ст. 364-1 "Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми", ч. 2 ст. 366 "Службове підроблення" Кримінального кодексу України.

Затриманого передали компетентним правоохоронним органам для ухвалення правового рішення.

Читайте також: Російські прикордонники не надали жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України, - Держприкордонслужба