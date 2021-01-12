УКР
Прикордонники на Сумщині затримали літнього кримінальника: йшов з РФ пішки. ВIДЕО

Прикордонники Сумського загону затримали 60-річного українця, що прямував із РФ, який підозрюється в скоєнні низки кримінальних злочинів.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що літній чоловік пішки повертався з Росії через пункт пропуску "Бачівськ". Під час перевірки документів спрацювала одна з баз даних прикордонників. З'ясувалося, що затриманий перебуває в розшуку за підозрою у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255 "Створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ній", ч. 5 ст. 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", ч. 2 ст. 364-1 "Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми", ч. 2 ст. 366 "Службове підроблення" Кримінального кодексу України.

Затриманого передали компетентним правоохоронним органам для ухвалення правового рішення.

Читайте також: Російські прикордонники не надали жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України, - Держприкордонслужба

Держприкордонслужба ДПСУ (6428) росія (67862) Сумська область (4237)
Топ коментарі
+8
Проффесор возвращается ?
12.01.2021 16:19 Відповісти
+5
Цей сидіти не буде.Зараз їхня влада і він отримає посаду в офісі президента або десь не далеко.
12.01.2021 16:24 Відповісти
+4
12.01.2021 16:21 Відповісти
Проффесор возвращается ?
12.01.2021 16:19 Відповісти
Отправьте его назад . Сколько ещё прямоходящих из раши будет кормить Украина ?
12.01.2021 16:20 Відповісти
12.01.2021 16:21 Відповісти
капець, дожились, господа-товарищи рашкованы !!!!

пожилые уголовники идут пешком из рашки в Украину !

Кисилев такого не покажет, а Соловьев об этом не споет !
12.01.2021 16:21 Відповісти
Да уж , ... На расии видать совсем плохи дела , - раз и на праздники нигде не подают . ))
12.01.2021 16:27 Відповісти
Цей сидіти не буде.Зараз їхня влада і він отримає посаду в офісі президента або десь не далеко.
12.01.2021 16:24 Відповісти
Задержанного передали компетентным правоохранительным органам - вот там и получит...Источник: https://censor.net/ru/v3241341
12.01.2021 16:30 Відповісти
Та чому ? ) . Навпаки , залюбки посадять . Ще й годуватимуть за наш кошт .
12.01.2021 16:30 Відповісти
Посадять радником президента, бо підходить за всіма ознаками.
12.01.2021 16:54 Відповісти
Ви по собі це обміркували , чи ще з кимось радились ?
12.01.2021 17:21 Відповісти
До нас був офіційний запит з офісу як до представників 73% виборців. От і маємо набирати кадри.
12.01.2021 17:44 Відповісти
Перечитайте статтю , а потому відповідайте
12.01.2021 18:04 Відповісти
Задержанного передали компетентным правоохранительным органам для принятия правового решения,призначити радником в офіс президента.Источник: https://censor.net/ru/v3241341
12.01.2021 18:16 Відповісти
Вітя Лі , - сначала поработаєт СБУ над задержаным , а потом над теми , кто его к нам рекомендовал . ))
12.01.2021 18:39 Відповісти
Наші сбу з поконвіку працюють тільки з патріотами бо вони нащадки чк,нквд і кгб.
12.01.2021 18:48 Відповісти
Витя Ли , хватит пургу гнать . Если б захотели что-нибудь найти , то уже это всё было в инете .
12.01.2021 19:12 Відповісти
А хто тобі дефективному сказав що хтось щось шукає? Тобі кажеться що посада в офісі президента вже жде ,бо є заслуги як видно зі статті.
12.01.2021 19:43 Відповісти
ВІтя Ли , тобой русский ****** , непонятно , почему , не занимается СБУ , - мразь кремлёвская .
12.01.2021 20:13 Відповісти
От я й не розумію ,чому СБУ повинно займатися мною а не тобою *********** свинособакою.?
12.01.2021 20:20 Відповісти
Ну от і порозумілися . ))
12.01.2021 20:29 Відповісти
Бач як зразу пурга пропала?
12.01.2021 20:47 Відповісти
12.01.2021 22:12 Відповісти
к ермаку шёл, будет в оп радныком.....
12.01.2021 16:32 Відповісти
Коменти на свинособачій вуха ріжуть. Свинособаки і недо свинособаки вчіть, УКРАЇНСЬКУ!
12.01.2021 17:04 Відповісти
Історія виникнення свинособак

Прикордонники на Сумщині затримали літнього кримінальника: йшов з РФ пішки - Цензор.НЕТ 3944
12.01.2021 19:18 Відповісти
Слишком породные особи на картинке. Из таких кацап может не получится
13.01.2021 01:33 Відповісти
Всім прикордонникам присвоїти по званню Героя Сумщини...
12.01.2021 17:05 Відповісти
сильно смахивет на постановочное видео
12.01.2021 18:12 Відповісти
Щось останнім часом до нашого берегу прибивається як не лайно так тріска.
12.01.2021 18:19 Відповісти
Немедленно в на расеюшку...только нелегально и через другой участок...документики нормальные состряпать и в какую нибудь расейскую госконторку на экономическую должность..
12.01.2021 20:22 Відповісти
 
 