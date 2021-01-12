Гіркін: Генерали ФСБ вже заробили статки на Донбасі, до цього гроші "пиляли" в Осетії та Абхазії. ВIДЕО

На окупованому Донбасі російські генерали наживають собі статки.

Про це заявив в інтерв'ю російський терорист Ігор Гіркін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Дениса Казанського.

"На "відновленні" Осетії та Абхазії розпиляли величезні гроші. І на Донбасі зараз відбувається те саме. Генерали з ФСБ вже заробили там величезні статки", - написав Казанський у коментарі до відео.

