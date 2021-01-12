УКР
Гіркін: Генерали ФСБ вже заробили статки на Донбасі, до цього гроші "пиляли" в Осетії та Абхазії. ВIДЕО

На окупованому Донбасі російські генерали наживають собі статки.

Про це заявив в інтерв'ю російський терорист Ігор Гіркін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Дениса Казанського.

"На "відновленні" Осетії та Абхазії розпиляли величезні гроші. І на Донбасі зараз відбувається те саме. Генерали з ФСБ вже заробили там величезні статки", - написав Казанський у коментарі до відео.

Читайте: Гіркін зізнався в інтерв'ю Гордону в тому, в чому його звинувачують у справі МН17, - представник Bellingcat Грозєв

+12
Вот почему этот поц так возмущается! Он мимо кассы пролетел.
12.01.2021 16:55 Відповісти
+10
12.01.2021 16:57 Відповісти
+9
А донбаські поліцаї допомогли москалям захопити територію, знищити економіку, яку на Донбасі побудував весь український народ за український бюджет і потихеньку валить в Київ і інші області, щоб і там все знищити. Вони мають сходство по діям з сараною.
12.01.2021 17:12 Відповісти
Вот почему этот поц так возмущается! Он мимо кассы пролетел.
12.01.2021 16:55 Відповісти
Он идейный. Полезный ********. "Абыдна понимаш".
12.01.2021 16:59 Відповісти
Этот терр вчера сказал вКонтакте, что ищет работу !!!!!
12.01.2021 17:22 Відповісти
Надо всей Украиной скинутся пусть захватит Белгородскую админ и сделает БНР. ГОУ чувак))
13.01.2021 14:11 Відповісти
12.01.2021 16:55 Відповісти
12.01.2021 16:57 Відповісти
12.01.2021 17:03 Відповісти
Это новая оппозиция в орде ?
12.01.2021 16:57 Відповісти
Контролируемый подрывной клапан для спуска пара. Такой же как и Навальный
12.01.2021 18:22 Відповісти
Не будет по Рашке поминок.. Сдохнет под аплодисменты.
12.01.2021 17:00 Відповісти
Дай Бог,если Рашка будет разрушена,справедливости в Украине и мире станет поболее!
12.01.2021 17:12 Відповісти
А за такие слова, батюшка, можно и партбилет на стол положить.
12.01.2021 17:00 Відповісти
Не положит. Он очень полезный для ху..ла крендель, потому, что он отмывает ху..ло тем, что везде рассказывает, что это он совершил диверсию в Украине, а не ху..ло.
12.01.2021 17:40 Відповісти
Ну такова суть "русского мира", который он туда принес, что не знал раньше?
12.01.2021 17:01 Відповісти
А при чём здесь россия, это Украина напала на Донбасс !!!
12.01.2021 17:03 Відповісти
Ну конечно, а гиркинда пригласили для массовки, по Славянску побегать
12.01.2021 17:25 Відповісти
******* безграмотный
12.01.2021 17:58 Відповісти
Болтает много лишнего, могут "Новичком" угостить
12.01.2021 17:04 Відповісти
Нащадки Потемкина. Хромосома крепко засела.
12.01.2021 17:04 Відповісти
.. И не только генералы . В инете уже пару дней гуляет инфа о печатании фальшивых еврокупюр 20 , 50 , 100 . Якобы изготавливали на территории кадырова , с использованием технологий изготовителя оригиналов ... . Так что миллиардные состояния " зарабатываются " не только стрельбой . (
12.01.2021 17:07 Відповісти
А донбаські поліцаї допомогли москалям захопити територію, знищити економіку, яку на Донбасі побудував весь український народ за український бюджет і потихеньку валить в Київ і інші області, щоб і там все знищити. Вони мають сходство по діям з сараною.
12.01.2021 17:12 Відповісти
Тогда еще была милиция!Менты,прокуроры и судьи Донбасса - самые продажные в Украине, под стать московским!Сам своими глазами видел,как сотрудники облГАИ в Донецке 24 августа 2014 года на машине ГАИ впереди заводили на свою автостоянку большую колону российских кадровых десантников на броне БМП - 2,а потом на автобусах марки "Богдан" увозили на харч!
12.01.2021 17:40 Відповісти
изя гиркин заидует видимо сам мало в лугандоне урвал...
12.01.2021 17:25 Відповісти
нах этого сученка постить , сколько он горя принес
12.01.2021 18:01 Відповісти
Он таки до3,14здится что его свои же грохнут...
12.01.2021 18:21 Відповісти
Разве только генералы фсб?
12.01.2021 21:01 Відповісти
Я тоже знаю таких в Украине, который продавал конфеты в рассею, когда там умирали за каждый метр наши патриоты
12.01.2021 23:39 Відповісти
А про жоппоблочных слыхал, что-либо? В Украине? Или, только думкы о "Рошене" вызывают у тебя диарею?
13.01.2021 10:14 Відповісти
Cынок, диарея это обычное твое состояние, не нужно переносить ее на кого то, и таки да, жопоблок также торговал с Порошенко.
13.01.2021 10:39 Відповісти
 
 