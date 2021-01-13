За добу від коронавірусу в Києві померли 13 осіб, видужали - 848, виявили 906 нових випадків, - Кличко. ВIДЕО

Від початку пандемії коронавірусу захворіли 119 392 жителі Києва.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу виявили 906 хворих на коронавірус. Померли 13 осіб. Загалом за період пандемії в столиці 2128 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні вже 119 392", - зазначив Кличко.

Серед захворілих 497 жінок віком від 18 до 94 років. І 19 дівчаток від одного місяця до 14 років. А також 375 чоловіків віком від 18 до 87 років. І 15 хлопчиків від одного місяця до 16 років. Захворіли, зокрема, 25 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 72 пацієнти. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 848 осіб. Всього коронавірус побороли 44 828 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дніпровському районі - 165, у Дарницькому - 160, у Дніпровському - 260, у Деснянському районі - 127 випадків.

