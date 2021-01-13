УКР
"Розумні камери" зафіксували незвичайну валютну операцію на україно-російському кордоні, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Комплексна система відеоконтролю і сигналізації, яку нещодавно впровадили в експлуатацію на Луганщині, допомогла припинити чергове порушення кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Учора "розумна камера" зафіксувала рух автомобіля, яким прямували в бік кордону.

Під’їхавши до паркану, водій вийшов з автомобіля. За кілька хвилин з території РФ до паркану підбіг чоловік у спецформі з світловідбивними стрічками, та передав кермувальнику згорток. Згодом кожен повернувся на свою територію.

На повідомлення "розумного кордону" негайно зреагували військовослужбовці відділу "Троїцьке". За 100 метрів від держрубежу, поблизу н.п. Солонці Троїцького району, прикордонники затримали 43-річного громадянина України, мешканця Нижньої Дуванки. Чоловік категорично відмовлявся надавати будь які пояснення. Однак, під час огляду салону автомобіля, а саме – під обшивкою днища, прикордонники виявили переданий йому пакунок, в якому були гроші. Затриманий пояснив, що одержав кошти від громадянина РФ та зобов’язався їх обміняти в фінансових установах на території України.

За фактом вчиненого правопорушення на українця складені адміністративні матеріали за ст. 202 КУпАП.

Кошти в розмірі 400 тис. рублів передано працівникам митниці.

Держприкордонслужба ДПСУ кордон росія
Инвестиции поперли)))
показати весь коментар
13.01.2021 13:38 Відповісти
Сепаратисти - переселенці з Нечорнозем'я, що приїхали після Голодомору сталiнськими
ешелонами в Україну, це п'ята колона, яка не спріймає Україну, як Батьківщину i не тільки не сприймає, а люто ненавидить Україну, все українське, мову, історію, символіку. Український прапор і український гімн викликає в них люту злобу і скаженість. Була б у них можливість, вони б Україну здали б недопалку.
Російськомовні прибульцi,під керівництвом православного кілера, жителя Москви Ігаля Гiркинда, в Горлівці 17 квiтня 2014 року по-звірячому вбили депутата міськради Володимира Рибака I18-річного студента КПІ Юрiя Поправка. їх понівечiнi тіла зі слідами жорстоких тортур знайшли через п'ять днів в річці Казенний Торець під Слов'янськом.
показати весь коментар
13.01.2021 14:06 Відповісти
Так они так могут колбасу кацапам передавать...
показати весь коментар
13.01.2021 16:02 Відповісти
Буба ж обіцяв.
показати весь коментар
13.01.2021 17:13 Відповісти
Бубачкі вже 43 рочки?
показати весь коментар
13.01.2021 13:41 Відповісти
и еще не поздно нелоху стать лохом, лохам все возрасты попкорны
"Умные камеры" зафиксировали необычную валютную операцию на украино-российской границе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4378
показати весь коментар
13.01.2021 13:42 Відповісти
Спецоперация однако....Той стороне объявили ,что денежки тю-тю, а бюджету прибыль ! ( Вопрос: чьему бюджету?)
показати весь коментар
13.01.2021 13:43 Відповісти
Но ,деньги ему не для обмена давали....
показати весь коментар
13.01.2021 13:45 Відповісти
Стопудово. Ту сумму мали право через кордон везти легально.
показати весь коментар
13.01.2021 15:17 Відповісти
поставте "розумні камери" у ОП
багатенько цікавого дізнаємось
показати весь коментар
13.01.2021 13:47 Відповісти
Это и есть "стена" за которую на Яценюка столько говна вылили!
показати весь коментар
13.01.2021 14:33 Відповісти
Ну така от "стіна", через яку навіть перекидати не довелось
показати весь коментар
13.01.2021 22:44 Відповісти
Сделайте нормальные налоги и тогда не надо будет заниматься "необычными" валютным операциями. А то налоги больше чем в Германии, а живём всё в том же Гондурасе.
показати весь коментар
13.01.2021 13:52 Відповісти
Они бы с радостью. Но нужно как-то компенсировать свое же воровство из бюджета. Для компенсации воровства такие налоги и придуманы. Не переставать же воровать, чтобы снизить налоги...
показати весь коментар
13.01.2021 14:21 Відповісти
Аби що написати - податки більше ?
Які ? Приклад ?
Подоходний з ЗП ? Брехня ..
показати весь коментар
13.01.2021 14:29 Відповісти
400 тыс. срублей - сделка века!
показати весь коментар
13.01.2021 13:54 Відповісти
Это для пресс-службы инфа.
показати весь коментар
13.01.2021 14:09 Відповісти
Так сказали же, что "Средства в размере 400 тыс. рублей переданы сотрудникам таможни", а эти сотрудники уж найдут им применение. Если не потеряют, и не пропадут из закрытого сейфа.
показати весь коментар
13.01.2021 14:13 Відповісти
Граница на замке
показати весь коментар
13.01.2021 13:56 Відповісти
А ключики в Дерь Мака?
показати весь коментар
13.01.2021 13:58 Відповісти
Не поделился, наглец
показати весь коментар
13.01.2021 14:03 Відповісти
А скільки лайна за "стіну" на Сеню вилили?
показати весь коментар
13.01.2021 14:10 Відповісти
Що це за кордон ??
Як камери поставили, добре. А там є смуга (КСД) ??
показати весь коментар
13.01.2021 14:32 Відповісти
А може ці гроші були для того, щоб найняти маргеналів щоб оскверняти пам'ятники? Скоро ж побєдобєсіє у кацапів почнеться, щоб було чим солов'ям та скабєєвив висратись...
показати весь коментар
13.01.2021 14:33 Відповісти
Средства в размере 400 тыс. рублей переданы сотрудникам таможни.

==
Таможня берёт добро!
показати весь коментар
13.01.2021 15:01 Відповісти
Им просто за державу обидно. Вот и берут
показати весь коментар
13.01.2021 15:31 Відповісти
Граница на замке, стена Яценюка работает, Карацупа не спит!
показати весь коментар
13.01.2021 15:06 Відповісти
..вы серъёзно?..
вся эта акция чтобы тупо обменять рубли на гривни?..
в век цифровых денег?..
рассказывайте эти сказочки зебилам..
СБУ Бакланова зря жрёт свой, точнее, наш хлеб..
показати весь коментар
13.01.2021 15:07 Відповісти
Там скорее рускому Ивану передали наркотики. Я бы к стати за односторонний наркотрафик в парашу не наказывал бы, а наоборот поощерял. Скоко кацапов умрет от передоза ваще пофиг, а вот деньги не пахнут, даже рубли Можно выращивать у нас мак, траву и варить амфетамин, но при условии, что продукция будет сбываться в рф)
показати весь коментар
13.01.2021 15:34 Відповісти
так наркотрафік навпаки від них йде
показати весь коментар
13.01.2021 22:46 Відповісти
значит "Европейский вал" Яценюка действует
показати весь коментар
13.01.2021 15:39 Відповісти
Умно было идти на такое дело в спецодежде со светоотражающими элементами
показати весь коментар
13.01.2021 18:04 Відповісти
 
 