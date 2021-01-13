"Розумні камери" зафіксували незвичайну валютну операцію на україно-російському кордоні, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
Комплексна система відеоконтролю і сигналізації, яку нещодавно впровадили в експлуатацію на Луганщині, допомогла припинити чергове порушення кордону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Учора "розумна камера" зафіксувала рух автомобіля, яким прямували в бік кордону.
Під’їхавши до паркану, водій вийшов з автомобіля. За кілька хвилин з території РФ до паркану підбіг чоловік у спецформі з світловідбивними стрічками, та передав кермувальнику згорток. Згодом кожен повернувся на свою територію.
На повідомлення "розумного кордону" негайно зреагували військовослужбовці відділу "Троїцьке". За 100 метрів від держрубежу, поблизу н.п. Солонці Троїцького району, прикордонники затримали 43-річного громадянина України, мешканця Нижньої Дуванки. Чоловік категорично відмовлявся надавати будь які пояснення. Однак, під час огляду салону автомобіля, а саме – під обшивкою днища, прикордонники виявили переданий йому пакунок, в якому були гроші. Затриманий пояснив, що одержав кошти від громадянина РФ та зобов’язався їх обміняти в фінансових установах на території України.
За фактом вчиненого правопорушення на українця складені адміністративні матеріали за ст. 202 КУпАП.
Кошти в розмірі 400 тис. рублів передано працівникам митниці.
ешелонами в Україну, це п'ята колона, яка не спріймає Україну, як Батьківщину i не тільки не сприймає, а люто ненавидить Україну, все українське, мову, історію, символіку. Український прапор і український гімн викликає в них люту злобу і скаженість. Була б у них можливість, вони б Україну здали б недопалку.
Російськомовні прибульцi,під керівництвом православного кілера, жителя Москви Ігаля Гiркинда, в Горлівці 17 квiтня 2014 року по-звірячому вбили депутата міськради Володимира Рибака I18-річного студента КПІ Юрiя Поправка. їх понівечiнi тіла зі слідами жорстоких тортур знайшли через п'ять днів в річці Казенний Торець під Слов'янськом.
