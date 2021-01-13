УКР
Підняли по тривозі: як протитанковий резерв ООС навчався знищувати ворога. ВIДЕО

Протитанкові резерви ООС тренуються знищувати ворожу техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Протитанкісти окремої мотопіхотної бригади відпрацювали свої дії під час імовірного прориву ворожих танків та БМП на одному із найбільш танконебезпечних напрямків. Особовий склад підрозділу був піднятий по тривозі. Після отримання бойового наказу командира розрахунки на штатній техніці з озброєнням вирушили у заданий район, розгорнулися і знищили умовного противника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подібні заходи відбуваються щотижня, відповідно до плану бойової підготовки підрозділу.

Головна їхня мета - підтримання знань і навичок, а також бойового духу особового складу розрахунків на високому рівні.

"Під час перевірки, протитанкісти показали, якщо буде необхідність - вони готові виконати своє завдання у повній мірі", - додали у відомстві.

оборона (4907) військові навчання (2814) операція Об’єднаних сил (6725) резервісти (71)
Молодці!

тільки де маскування, хлопці ?
з безпілотника вас одразу покоцають
показати весь коментар
13.01.2021 14:53 Відповісти
Шо за плеер прибацаний? Картинка співвідношення 9:16, а круте 3:4.
показати весь коментар
13.01.2021 15:02 Відповісти
Думав, добре, що хоч без рапір. Але в кінці інтерв'ю згадали, що і рапіри входять в резерв (( Рапіра - снайперка, але її час проти тинків уже минув. Вода добре працює в нетиповій для неї ролі як підтримка піхоти. ЇЇ ОФи ненабагато гірші від 122 калібру, а от радари визначають позицію рапіри дуже неточно. Хоча інфа у мене застаріла - з 14-15 року ))
показати весь коментар
13.01.2021 15:09 Відповісти
Слава героям !
показати весь коментар
13.01.2021 15:10 Відповісти
Ето что такое было? Что за дореволюционная техника и бедолаги с автоматами 40-х годов? Ето их кинут останавливать танки врага? Дайте им хоть бутылки с зажигательной смесью и связки гранат. Хоть бы не позорились такими видео
показати весь коментар
13.01.2021 15:10 Відповісти
в США уже есть электромагнитные пушки, лазерное оружие, спутниковое бомбардирование, беспилотные танки, пушки, корабли. И единственное, что убережёт Россию от гибели, так это вой американских либерастов о сохранении биологического разнообразия. Но 90% может и больше своих территорий России придется вернуть Украине/отдать победителям
показати весь коментар
13.01.2021 15:18 Відповісти
С таким говнокомандующим можно лишь тренироваться . как сдаваться противнику.
показати весь коментар
13.01.2021 15:36 Відповісти
блин опять этот металлолом...где нато
показати весь коментар
13.01.2021 16:05 Відповісти
 
 