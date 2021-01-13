Підняли по тривозі: як протитанковий резерв ООС навчався знищувати ворога. ВIДЕО

Протитанкові резерви ООС тренуються знищувати ворожу техніку.

"Протитанкісти окремої мотопіхотної бригади відпрацювали свої дії під час імовірного прориву ворожих танків та БМП на одному із найбільш танконебезпечних напрямків. Особовий склад підрозділу був піднятий по тривозі. Після отримання бойового наказу командира розрахунки на штатній техніці з озброєнням вирушили у заданий район, розгорнулися і знищили умовного противника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подібні заходи відбуваються щотижня, відповідно до плану бойової підготовки підрозділу.

Головна їхня мета - підтримання знань і навичок, а також бойового духу особового складу розрахунків на високому рівні.

"Під час перевірки, протитанкісти показали, якщо буде необхідність - вони готові виконати своє завдання у повній мірі", - додали у відомстві.