Кабмін запровадить держрегулювання цін на газ на період карантину по 6,99 грн за куб м., - Шмигаль. ВIДЕО
Планується встановити ціну на рівні 6,99 гривень за кубометр газу для всіх побутових споживачів.
Про це в ході засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"З 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для тих громадян, які не мають централізованого опалення. Відповідно ціни регулювали не політики, а ринок. Тобто попит-пропозиція, такий підхід працює в усьому цивілізованому світі, газ став таким же товаром, як хліб або інтернет. Конкуренція між газопостачальниками за споживачів сприяє зменшенню цін і поліпшенню якості послуг", - зазначив прем'єр.
Шмигаль заявив, що планується встановити ціну на рівні 6,99 гривень за кубометр газу для всіх побутових споживачів.
"Пропонована ціна - 6,99 грн за кубометр для всіх побутових споживачів. На сьогоднішній день це найнижча ціна на українській біржі, в той же час, коли деякі Облгази продають газ по 10 грн і навіть вище.
Нагадаємо, в січні 2021 "Нафтогаз" знову підвищив свої ціни на природний газ для населення на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без урахування вартості доставки, яка з 1 січня також зросла.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Рынок усё.