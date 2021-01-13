УКР
Кабмін запровадить держрегулювання цін на газ на період карантину по 6,99 грн за куб м., - Шмигаль. ВIДЕО

Планується встановити ціну на рівні 6,99 гривень за кубометр газу для всіх побутових споживачів.

Про це в ході засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для тих громадян, які не мають централізованого опалення. Відповідно ціни регулювали не політики, а ринок. Тобто попит-пропозиція, такий підхід працює в усьому цивілізованому світі, газ став таким же товаром, як хліб або інтернет. Конкуренція між газопостачальниками за споживачів сприяє зменшенню цін і поліпшенню якості послуг", - зазначив прем'єр.

Шмигаль заявив, що планується встановити ціну на рівні 6,99 гривень за кубометр газу для всіх побутових споживачів.

"Пропонована ціна - 6,99 грн за кубометр для всіх побутових споживачів. На сьогоднішній день це найнижча ціна на українській біржі, в той же час, коли деякі Облгази продають газ по 10 грн і навіть вище.

Міненерго і "Нафтогаз" представили два плани, обидва з яких приведуть до зниження платіжок для людей, - Шмигаль

Нагадаємо, в січні 2021 "Нафтогаз" знову підвищив свої ціни на природний газ для населення на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без урахування вартості доставки, яка з 1 січня також зросла.

газ (10645) Тарифи на газ (1068) Шмигаль Денис (4819)
+7
Мне Тимошенко план лучше подходит ,газ по 2 грн и за доставку не хрена
13.01.2021 15:43 Відповісти
+6
13.01.2021 15:35 Відповісти
+6
В областях жалуются на террор от газовщиков. С воплями - вы мало потребляете приходят даже в дома, где газа нет, угрожают, ведут себя агрессивно ! По селам народ повально отключаются от газа и переходят на дрова и электричество по ночному тарифу. И вот шо интересно потребление уменьшилось, а это значит что газа нашей добычи явно должно хватать, но нет, у нас формула "Лох+" работает !!! И весь газ Украинской добычи втюхивается Украинцам как европейский, плюс доставка из словакии, венгрии или хер знает чего они придумывают для увеличения цены ! (с)
13.01.2021 15:44 Відповісти
И что это решит? А кодло ЗЕ-бильное???
13.01.2021 15:26 Відповісти
месяц по 7 дальше нужно отбить по 12 этож шапито 95.
показати весь коментар
13.01.2021 16:21 Відповісти
благодетели вы наши когда вас то убьют повесят расстреляют??? суки ....а покупали по 3 гривны а теперь если не спекуляция то неужели жжвский рынок?????
13.01.2021 17:02 Відповісти
Ловіть кісточку!
13.01.2021 15:26 Відповісти
Що ж ти кинув, а потім сказав ловіть.
13.01.2021 15:30 Відповісти
13.01.2021 15:35 Відповісти
ЗЕБЕНІ.
13.01.2021 15:54 Відповісти
Соответственно цены регулировали не политики, а рынок, а на рынке три барыги?
13.01.2021 15:28 Відповісти
на 23 копейки после поднятия на 5 гривен спасибки отец родной
13.01.2021 15:29 Відповісти
Самое прикольное: старый маркетинговый ход супермаркетов про 99 копеек, та округлите до 7 гривен, нарид не обеднеет
13.01.2021 15:37 Відповісти
Нарид в любом случае оплачивает через бюджет.
13.01.2021 15:40 Відповісти
Обіцяю обіцять.
13.01.2021 15:29 Відповісти
сцикун вас всіх любить. біспакоїться про вас

Кабмин введет госрегулирование цен на газ на период карантина по 6,99 грн за куб м., - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8662
13.01.2021 15:31 Відповісти
Очередной финт для лохов ,давай украинский газ украинцам по себестоимости !
13.01.2021 15:33 Відповісти
Кабмін запровадить держрегулювання цін на газ на період карантину по 6,99 грн за куб м., - Шмигаль - Цензор.НЕТ 265
13.01.2021 15:39 Відповісти
И ВАМ.
13.01.2021 15:56 Відповісти
У вас вжє мабуть руки сині, самі підвищіли ціни, потом по рукам надавали і самі знизили.
13.01.2021 15:33 Відповісти
Кабмин введет госрегулирование цен на газ на период карантина по 6,99 грн за куб м., - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2223
13.01.2021 15:35 Відповісти
Я щитаю шо за такое благородное решение можно и потанцевать
Кабмін запровадить держрегулювання цін на газ на період карантину по 6,99 грн за куб м., - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9694
13.01.2021 15:38 Відповісти
это все ля ля посмотрим что платежка покажет
13.01.2021 15:36 Відповісти
А доставка по две грн за куб это значит *******, там ничего регулировать не надо
13.01.2021 15:36 Відповісти
2,4 за куб
13.01.2021 15:37 Відповісти
ну этож сливки, там доставка 10 копеек за куб если считать газ по 50 копеек 2013 года, в 50 копейках и доставка была и навар эти твари решили грабить по крупному))) и развели лохов по полной программе, затарились этим летом по 2 грн с учётом добычи и навара)))))))))) и продают по 12 для лошков.
13.01.2021 16:26 Відповісти
Какой рынок ? Жулик ты тупорылый ,ты кому вора эту херню впариваешь ...
13.01.2021 15:39 Відповісти
ты это к кому ?
13.01.2021 15:40 Відповісти
А что это за приписка - на время карантина? А причем здесь карантин, если люди и до карантина е могли осилить эти тарифы? Теперь вопрос - на время какого карантина? Вы же каждый придумываете название нового карантина - то карантин выходного дня, то локдаун, то адаптивный карантин, какой следующий? Скоро в Википедии не найдешь ответа на этот вопрос. Видно уже создали целый отряд лингвистов-словников специально для карантинов. Они что не чувствуют, что они уже всем надоели со своими безграничными фантазиями, особенно по короновирусу? Есть предчувствие, что смесь в определенной пропорции результатов карантинов и повышения тарифов на ЖКХ может оказаться гремучей и может бабахнуть так, что не известно куда побегут все эти Степановы , Витреннки и им подобные, если успеют. Вон, например, Каддафи не успел!
13.01.2021 15:39 Відповісти
значит до весны
13.01.2021 15:41 Відповісти
Логично снизить цены с осени 2020 года, когда начали резко повышать, и на транспортировку тоже, и кто мне обьяснит как в Криворожгазе доставка в январе 2021 года всего 0,66 грн., кого то бздят?
13.01.2021 15:41 Відповісти
13.01.2021 15:43 Відповісти
Кабмін запровадить держрегулювання цін на газ на період карантину по 6,99 грн за куб м., - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9820
13.01.2021 15:44 Відповісти
ещё один киздабол
13.01.2021 16:32 Відповісти
В областях жалуются на террор от газовщиков. С воплями - вы мало потребляете приходят даже в дома, где газа нет, угрожают, ведут себя агрессивно ! По селам народ повально отключаются от газа и переходят на дрова и электричество по ночному тарифу. И вот шо интересно потребление уменьшилось, а это значит что газа нашей добычи явно должно хватать, но нет, у нас формула "Лох+" работает !!! И весь газ Украинской добычи втюхивается Украинцам как европейский, плюс доставка из словакии, венгрии или хер знает чего они придумывают для увеличения цены ! (с)
13.01.2021 15:44 Відповісти
Цена на газ должна быть рыночной. А вот тариф на транспортировку должен быть пересмотрен!!!
13.01.2021 15:45 Відповісти
Какой нах рынок !? Где газ украинской добычи !!!
13.01.2021 15:48 Відповісти
Прикинь покупаешь газ украинской добычи за копейки и продаешь по европейским ценам в Европу. разницу в карман. Хрен вам халявщикам а не газ на халяву, привыкли жить в совке
13.01.2021 15:56 Відповісти
я об этом и говорю...
13.01.2021 15:58 Відповісти
А що таке ринкова ціна? Де Ви її бачили. Немає ринку там де є монополісти. У мене питання. В Україні є антимонопольний комітет?
13.01.2021 16:00 Відповісти
С воплями - вы мало потребляете, знімають лічильник, на підставі кодексу ГРМ, самі здійснюють незакону експертизу, нараховують майже 100 000 гривень, за "необлікований" газ, і суди посилаючись на протиправне рішення НКРЕПКП, про проведення експертизи монополістом, ухвалюють рішення стягнути з споживача так звану "заборгованість" , в основному це стосується пенсіонерів -споживачів. У мене питання, є депутат, який чітко розбирається в цих питаннях, пан О. Кучеренко. Але, чомусь мовчить?!
13.01.2021 15:56 Відповісти
Тоже самое по электричеству - "Предлагаемый коррумпированной властю Зеленского путь бесконеxного увеличения цен на коммунальные тарифы для населения прекрасно показывает за чей счет собирается власть Зеленского компенсировать свои ужасающие провалы в экономике и управлении. Но путь дотирования олигархического "спрута" никогда не приводил к положительным экономическим результатам. Более того, он стимулирует распад этих структур. Классический пример - состояние запасов угля на ТЭС энергогенерирующего типа. на начало 2021 года не превышает 7 дней." (с)
13.01.2021 16:02 Відповісти
Соответственно цены регулировали не политики, а рынок. То есть спрос-предложение, такой подход работает во всем цивилизованном мире, газ становится таким же товаром, как хлеб или интернет. Шмыгаль заявил, что планируется установить цену на уровне 6,99 гривен за кубометр газа для всех бытовых потребителей. Источник: https://censor.net/ru/n3241559
Рынок усё.Кабмін запровадить держрегулювання цін на газ на період карантину по 6,99 грн за куб м., - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2811
13.01.2021 16:14 Відповісти
"Конкуренция между газопоставщиками..." - во ржач, во насмешил! Все "газопоставщики" контролируются "узкой группой лиц" причем "в погонах", которые по сути своей есть социальные крысы и моральные уроды...
13.01.2021 16:33 Відповісти
благодійник ти наший...
13.01.2021 17:39 Відповісти
Було 7,22, а тепер 6,99 за кубометр! Знизили аж на 3%!!! Ви розумієте, що це відверте знущання!!! Зелена худоба, щоб ви вдавились цим газом!!!
14.01.2021 10:29 Відповісти
 
 