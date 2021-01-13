Кабмін запровадить держрегулювання цін на газ на період карантину по 6,99 грн за куб м., - Шмигаль. ВIДЕО

Планується встановити ціну на рівні 6,99 гривень за кубометр газу для всіх побутових споживачів.

Про це в ході засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для тих громадян, які не мають централізованого опалення. Відповідно ціни регулювали не політики, а ринок. Тобто попит-пропозиція, такий підхід працює в усьому цивілізованому світі, газ став таким же товаром, як хліб або інтернет. Конкуренція між газопостачальниками за споживачів сприяє зменшенню цін і поліпшенню якості послуг", - зазначив прем'єр.

Шмигаль заявив, що планується встановити ціну на рівні 6,99 гривень за кубометр газу для всіх побутових споживачів.

"Пропонована ціна - 6,99 грн за кубометр для всіх побутових споживачів. На сьогоднішній день це найнижча ціна на українській біржі, в той же час, коли деякі Облгази продають газ по 10 грн і навіть вище.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міненерго і "Нафтогаз" представили два плани, обидва з яких приведуть до зниження платіжок для людей, - Шмигаль

Нагадаємо, в січні 2021 "Нафтогаз" знову підвищив свої ціни на природний газ для населення на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без урахування вартості доставки, яка з 1 січня також зросла.